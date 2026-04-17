5 главных сюрпризов на старте сезона Формулы-1. Фанатам «Феррари» есть чему радоваться

Пока в Формуле-1 вынужденная пауза, продолжаем подводить промежуточные итоги трёх первых этапов сезона. На прошлой неделе мы разбирали пять главных разочарований начала года, а теперь — черёд главных сюрпризов.

«Феррари»

«Феррари» удивила паддок ещё на предсезонных тестах в Бахрейне, где дебютировали переворачивающееся на 180 градусов заднее антикрыло и другие необычные решения. «Макарену» — то самое антикрыло — мы в гонках пока не видели, однако и без него «Феррари» смотрелась в первых гонках куда лучше, чем можно было предположить, глядя на результаты прошлого года — едва ли многие верили, что «Скудерия» станет главным преследователем лидеров.

Самая сильная сторона новой «Феррари» — старты. Раз за разом Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон опережают соперников после стартового сигнала светофора и регулярно прорываются в лидеры. Темпа побороться с «Мерседесом» на длинной дистанции итальянской команде пока не хватает, тем не менее все остальные машины стабильно финишируют позади. Как итог — за три первых этапа «Феррари» набрала почти втрое больше очков, чем в прошлом году.

Исак Хаджар

В Формуле-1 есть проклятие второй машины «Ред Булл»: кто бы ни выступал в паре с Максом Ферстаппеном, он всегда выглядит намного хуже нидерландца. Но Исаку Хаджару, похоже, удалось это проклятие снять — в первых трёх гонках сезона-2026 француз держится на уровне Макса. Так, в главной квалификации в Китае Хаджар проиграл Ферстаппену лишь чуть более десятой, а в Японии и вовсе опередил его.

Впрочем, пока, конечно, рано говорить, что Исак выступает на уровне Макса. Во-первых, на счету Хаджара разворот на Гран-при Китая, а во-вторых, когда с балансом шасси проблемы, преимущество Ферстаппена над соперниками традиционно ниже (или вовсе отсутствует). Посмотрим, что покажет Исак, когда инженеры добьются от машины приемлемого баланса и Ферстаппен сможет извлекать из неё максимум.

«Хаас»

Команда «Хаас» — самая маленькая в Формуле-1, проект изначально был рассчитан на плотное сотрудничество с «Феррари» и минимальный бюджет, из-за чего в начале 2020-х она откатилась в группу аутсайдеров. Однако с приходом Аяо Комацу на пост руководителя команды «Хаас» начал стремительно прогрессировать, а в этом году даже стал одним из лидеров середины пелотона. Так, по итогам трёх первых этапов «Хаас» идёт четвёртым в Кубке конструкторов, опережая в том числе «Ред Булл».

Причём столь высокие результаты — это во многом заслуга Оливера Бермана, который набрал 17 очков «Хааса» из 18. На Гран-при Австралии и Китая Берман занял седьмое и пятое места соответственно, уступив лишь представителям топ-команд. Правда, в Японии Оливер попал в серьёзную аварию, когда вынужден был уворачиваться от замедлившейся «Альпин» Франко Колапинто. Посмотрим, где «Хаас» окажется к концу сезона, но Берман всё чаще демонстрирует, что готов заменить в «Феррари» Льюиса Хэмилтона, когда тот решит уйти.

«Альпин»

Прогресса в этом году добилась также команда «Альпин», перешедшая с силовых установок собственной разработки на двигатели «Мерседеса». Сосредоточившись на шасси, инженерам удалось создать относительно быстрый и сбалансированный болид, и теперь команда, которая в прошлом году была на последнем места, занимает пятую позицию — и тоже опережает «Ред Булл».

При этом «Альпин» пока что выступает фактически одной машиной — Франко Колапинто регулярно испытывает проблемы в квалификациях и очень много уступает Пьеру Гасли. В гонках аргентинец смотрится получше, тем не менее в данный момент Франко выглядит главным претендентом на потерю места на стартовой решётке.

Арвид Линдблад

Арвид Линдблад — единственный дебютант сезона-2026. Британец со шведскими и индийскими корнями считался главным активом молодёжной программы «Ред Булл» и получил место в младшей команде австрийцев, где теперь выступает в паре с куда более опытным Лиамом Лоусоном. И выступает довольно успешно.

На Гран-при Австралии, с трассой которого Арвид познакомился в прошлом году в Формуле-2, Линдблад завоевал восьмое место и набрал очки, а на недавнем этапе в Японии на совершенно незнакомой «Сузуке» он пробился в Q3 и был быстрее Лоусона. Стоит Арвиду освоиться в кокпите и вернуться на знакомые трассы, и он станет ещё более сложным соперником для Лиама. Если Лоусон к концу сезона окажется позади напарника, это будет огромный удар по репутации новозеландца.