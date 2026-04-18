Porsche впервые в истории модели 911 GT3 выпустил кабриолет! Как немцы наконец решились?

Porsche сделала то, чего фанаты марки уже и не ждали — впервые немецкая компания выпустила кабриолет, который позиционируется как модель для гоночной трассы. Атмосферный оппозитный двигатель GT3, каноничная механическая коробка, углепластиковые элементы от лимитированного 911 GT3 S/C объединились в новом 911 GT3 S/C. Это первый в истории Porsche 911 GT3 кабриолет, причём безо всяких ограничений по тиражу.

Есть автомобили, которые существуют вопреки здравому смыслу. Не потому, что они плохи, а потому, что сама идея кажется противоречивой. Открытый Porsche 911 GT3 — из таких. Зачем снимать крышу с автомобиля, вся суть которого в точной управляемости? Зачем добавлять вес, снижать жёсткость, усложнять конструкцию? Porsche думал об этом долго. И в итоге решил: а почему бы и нет. Так весной 2026 года появился Porsche 911 GT3 S/C — первый серийный 911 GT3 со складной крышей.

Porsche 911 GT3 S/C Фото: Porsche

Открытые GT-модели у Porsche выходили редко и исключительно ограниченными партиями — последний на сегодняшний день Porsche 911 Speedster, выпущенный в 2019 году, разошёлся тиражом 1948 экземпляров по коллекциям ценителей марки. Юбилейное купе Porsche 911 S/T, приуроченное к 60-летию компании, тоже вышло на рынок ограниченной серией и тоже для избранных клиентов. А вот новый 911 GT3 S/C — принципиально другая история по меркам Porsche. Абсолютно серийная модель, которую можно заказать уже сейчас без переплаты перекупщикам лимитированных спорткаров, в которой объединились лучшие черты предыдущих «лимиток» и актуального Porsche 911 GT3 (992).

Андреас Пройнингер, руководитель подразделения GT Cars, человек, за плечами которого каждый «заряженный» Porsche последних двух десятилетий, формулирует идею просто: «Мы уже знали по 911 Speedster и 718 Spyder RS, как наш атмосферный двигатель раскрывается без крыши. Вопрос был в том, можем ли мы сделать это правильно».

Porsche 911 GT3 S/C — вид сверху Фото: Porsche

«Правильно» по меркам Porsche — значит не жертвовать ничем существенным. Четыре литра. Шесть цилиндров. 510 лошадиных сил. Девять тысяч оборотов в минуту. Всё это есть в обычном GT3, и всё это теперь есть в GT3 S/C. Но когда едешь по извилистому горному серпантину с опущенным мягким верхом, двигатель раскрывается совсем иначе, превращаясь из источника энергии в музыкальный инструмент.

Для модели S/C атмосферный мотор серьёзно доработали: новые головки цилиндров, более агрессивные распредвалы от GT3 RS, оптимизированные дроссельные заслонки. Всё это — ради ещё более острой реакции в верхнем диапазоне оборотов. Звук, по заверениям инженеров, не пострадал, несмотря на наличие двух сажевых фильтров и четырёх катализаторов, которые позволяют Porsche не просто укладываться в постоянно ужесточающиеся экологические стандарты, но и радовать фанатов новыми и всё более интересными спорткарами.

Porsche 911 GT3 S/C — вид сзади Фото: Porsche

Принципиально, что для новой модели не предлагается фирменная роботизированная коробка передач PDK — исключительно шестиступенчатая механическая коробка с укороченными передаточными числами, раз уж GT3 S/C позиционируется как автомобиль для водителя, где человек и машина общаются напрямую, без электронных посредников.

С места до 100 км/ч кабриолет разгоняется за 3,9 секунды, а максимальная скорость заявлена на уровне 313 км/ч. Для нового спорткара выбрана подвеска из пакета Touring от купе 911 GT3, которая имеет более подходящие для повседневной эксплуатации настройки, позволяющие, однако, комфортно ездить и по гоночным трассам.

Приборная панель и руль Porsche 911 GT3 S/C Фото: Porsche

Франк Мозер, отвечающий в Porsche за модельный ряд 911 и 718, называет главным достижением, однако, не мотор, не трансмиссию и не подвеску, а вес автомобиля: «Нам удалось удержать массу GT3 S/C на уровне 1497 кг — несмотря на полностью автоматическую складную крышу. Это лишь на 30 кг больше, чем у Speedster поколения 991».

30 кг за электрический тент — звучит как сделка века. Но за этой цифрой стоит кропотливая работа. Капот, крылья и двери — карбон, как на 911 S/T. Колёса — магниевые, с центральной гайкой, чтобы снизить неподрессоренные массы на 9 кг вращающихся масс. Тормоза — керамические PCCB, которые на 20 с лишним кг легче чугунных. Аккумулятор — компактная литий-ионная батарея на 40 А·ч, и это ещё минус 4 кг. И, что особенно изящно, магний использован в самой конструкции крыши — в дугах, передней рамке и рамке заднего стекла. Каждый лишний килограмм влияет на ездовые повадки машины, так что тут компромиссов быть не может, если речь идёт о GT3.

Porsche 911 GT3 S/C Фото: Porsche

Инженерам и дизайнерам пришлось в работе над новинкой решать и ещё одну важную проблему: кабриолеты с поднятым верхом выглядят зачастую нелепо, как будто крыша для них является чужеродным элементом. В Porsche справились с этим вызовом через магний и геометрию. Две плоские дуги из магниевого сплава задают форму мягкого верха и в закрытом положении придают крыше силуэт, почти неотличимый от профиля купе.

Никаких видимых рёбер, никаких прерывистых линий — фирменный «флайлайн» Porsche 911 (та самая линия крыши, уходящая к задним крыльям) сохранён в новом GT3 S/C. Мягкий верх открывается и закрывается за 12 секунд — на месте или в движении со скоростью до 50 км/ч, а встроенный дефлектор с электроприводом разворачивается за две секунды и эффективно работает вплоть до 120 км/ч, снижая завихрения ветра в салоне.

Porsche 911 GT3 S/C Фото: Porsche

В отличие от классического GT3, новая модификация лишена массивного стационарного антикрыла — вместо него используется выдвижной аэродинамический элемент, интегрированный в крышку моторного отсека. Это решение делает силуэт автомобиля более лаконичным и приближает его к гражданским версиям Porsche 911, хотя технически модель остаётся полноценным трековым инструментом.

Аэродинамика на фоне отсутствия крупного крыла была тщательно доработана. Инженеры оптимизировали прижимную силу за счёт других элементов, включая переднюю часть кузова и задний диффузор. В результате автомобиль сохраняет устойчивость на высоких скоростях, что важно для трека, хотя в Porsche и не волшебники — максимальный уровень прижимной силы всё-таки немного ниже, чем у обычного 911 GT3.

Салон Porsche 911 GT3 S/C Фото: Porsche

GT3 S/C — единственный открытый 911 в актуальной линейке, который сразу же проектировался как исключительно двухместный автомобиль. Задних сидений нет: в базовое оснащение входят относительно комфортные кресла Sports Seats Plus, которые за доплату можно заменить карбоновыми спортивными «ковшами» со складными спинками. Также в качестве опции предлагается 80-литровый бокс для вещей позади сидений — для тех, кому захочется сделать свой спорткар более практичным.

В салоне появилась цифровая панель приборов с режимом Track Screen, который отображает только самую важную информацию и позволяет развернуть тахометр так, чтобы отметка 9000 об/мин. оказалась на «12 часах». Для тех, кому стиль превыше всего, Porsche Exclusive Manufaktur подготовил опциональный пакет Street Style Package, который включает в себя выполненные в цвете Pyro Red графику на крыльях, надпись Porsche на боковинах кузова и алые диски с золотистыми тормозными суппортами, тонированные фары, плетёную четырёхцветную кожу на сиденьях, рычаг КПП с набалдашником из дерева с открытыми порами, а также ряд других характерных элементов оттенка Pyro Red.

Рычаг КПП Porsche 911 GT3 S/C с набалдашником из дерева Фото: Porsche

Porsche создал открытый 911 GT3 не как статичный экспонат для коллекционеров, а как автомобиль для тех, кто собирается на этом спорткаре ездить. По дорогам. С открытой крышей. На высоких оборотах. И цена минимум в € 269 000 вряд ли отпугнёт тех, кто ищет уникальное сочетание скорости, эмоций и ярчайшего саундтрека.