«Зелёный ад» забрал ещё одну жизнь: на «Нюрбургринге» разбился финский пилот

18 апреля во время квалификационной гонки к марафону «24 часа Нюрбургринга», в котором в этом году дебютирует четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, произошёл завал с участием семи автомобилей. В результате полученных в аварии травм погиб 66-летний финский пилот Юха Миеттинен.

Что произошло

Четырёхчасовая квалификационная гонка стартовала на «Северной петле» в 17:30 по местному времени, но уже через 25 минут заезды были остановлены красными флагами. Поначалу было неясно, что произошло, однако в Сети появились кадры с бортовой камеры одного из участников.

В повороте «Карусель» — сложной 180-градусной шпильке — произошёл завал с участием семи автомобилей. По сообщениям с трассы, некоторые машины были так сильно разбиты, что их пришлось разрезать, чтобы извлечь пилотов.

Как выглядело место аварии Фото: Скриншот

Прибывшие на место аварии медики зафиксировали травмы у нескольких пилотов — всех доставили в медицинский центр трассы. Вскоре организаторы объявили о срочной пресс-конференции — в 20:00 по местному времени они сообщили, что Юха Миеттинен скончался, несмотря на попытки врачей спасти спортсмена. В водительскую дверь его машины врезался один из автомобилей — удар получился настолько сильным, что полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Остальные шестеро по-прежнему находятся в медцентре — они получили лёгкие травмы, их жизням ничего не угрожает. Оставшаяся часть субботней гонки отменена, а перед стартом воскресного заезда — в 13:00 по местному времени — состоится минута молчания в честь 66-летнего финна.

Ветеран «Северной петли»

Известно, что Юха Миеттинен выступал в гонках по меньшей мере с 2018 года и регулярно выходил на старт «24 часов Нюрбургринга». Экипаж Миеттинена был представлен в зачёте V4, к участию в котором допускаются серийные автомобили с объёмом двигателя до 2,5 л. В абсолюте лучшим результатом финна было 75-е место, которое он завоевал в 2019 году.

В 2022 и 2024 годах экипаж Юхи занимал третьи места в своём классе, и если в первом случае на старт в V4 вышли только три экипажа, то во втором финн с товарищами по команде оставил позади другой экипаж на BMW.

Миеттинен также выступал в других гонках на «Нордшляйфе». В этом году его экипаж стал сильнейшим в классе на третьем этапе чемпионата Nürburgring Langstrecken-Serie, в 2025-м Миеттинен с товарищами по команде завоевал третье место по итогам сезона в зачёте BMW 325i, а в 2023-м в дуэте с Даном Бергхультом стал чемпионом в классе V4.

Миеттинен, хотя и был гонщиком-любителем, превосходно знал «Северную петлю». Его трагическая смерть — ещё одно печальное напоминание о том, что автоспорт никогда не будет абсолютно безопасен, а также тяжёлая утрата для всего сообщества. «Нордшляйфе» уже многие десятилетия считается одной из самой опасных трасс планеты — и именно это привлекает пилотов со всего мира.

Несмотря на трагедию, подготовка к «24 часам Нюрбургринга» продолжится – вторая квалификационная гонка пройдёт в воскресенье согласно прежним планам. Едва ли Юха хотел бы отмены дальнейших заездов. Он погиб, занимаясь любимым делом.

Покойся с миром, Юха.