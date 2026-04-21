Чемпион мира из России продолжает цепляться за «формулы». Но что будет через год?

Сегодня наконец пришли официальные новости насчёт карьерных планов россиянина Кирилла Куцкова, который в 2023 году стал чемпионом мира по картингу. После двух сезонов на уровне Формулы-4 Куцков сделает шаг вперёд и будет выступать в британской серии GB3. Что интересно, сразу за две команды: первый этап Кирилл отработает за Elite Motorsport, после чего должен провести весь сезон в составе AKCEL GP. Как удалось не заглушить «формульную» карьеру и что будет дальше, «Чемпионат» узнал у отца гонщика — Ильи Куцкова.

Почему GB3, сколько она стоит и каких ждать результатов

— Итак, наконец появилась определённость, где Кирилл продолжит карьеру?

— Да. Мы долго ждали вестей от нашей прежней команды «Маффи Рейсинг», где обещали, что будут выступать и в GB3, и во ФРЕКе, но в итоге у них финансовые проблемы и абсолютная неопределённость по планам, а уже весна. Хотя нам говорили отклонять другие предложения и ждать новостей от них. В итоге мы получили предложение из GB3 и приняли его.

Поясню: в Европе есть три «региональные» «формулы», являющиеся промежуточным звеном между Формулой-4 и Формулой-3 от ФИА: ФРЕК, испанский Еврокубок-3 и GB3. Из них троих GB3 — самая мощная, здесь самые быстрые машины. Шустрые машинки, есть DRS, с этого года — новые атмосферные моторы, которые хорошо, по-старому звучат — редкость для современного мира. Ну и само шасси тоже новое, добавили прижимной силы. В итоге на круге в Барселоне GB3 на две секунды быстрее Еврокубка и на три – ФРЕКА.

— Как договорились о выступлениях?

— Мы работали совместно с Петром Михайловичем Алёшиным, и на нас вышли дебютанты серии команда AKCEL GP. Вообще, контракты в GB3 начинаются от € 800-900 тыс., но нам согласовали взнос в три раза меньше. Думаю, скрипя зубами, на бровях я такой бюджет вывезу, а дальше будем разбираться по ходу сезона.

— Раз команда дебютирует, высоких результатов с ходу не ждём?

— Конечно, это не «Роден» и не «Хайтек», с ними будет тяжело конкурировать. В GB3 разрешены три болида на команду, у нашей будет два. Кирилл будет первым номером, команда делает на него ставку, а второй машиной, если не ошибаюсь, будет управлять какой-то британский пилот.

AKCEL GP владеют выходцы из Индии, а базируется она, понятно, в Великобритании. В 2025 году выступали в ближневосточной и европейских «регионалках». Конечно, представители команды амбициозны, говорят: «Мы выиграем». Но Кирилл-то начнёт сезон вообще без тестов: у нас виза с 14 апреля, так что вообще без наката приедем на первый этап в Сильверстоун.

Кирилл Куцков Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Ну, это же вообще плохо в новой серии…

— Знаете, что отличает Кирилла? Я всегда говорил — быть может, по чистой скорости он не быстрее всех в мире, но зато посообразительнее! Поэтому всегда быстро адаптируется.

— AKCEL GP во ФРЕКе, скажем очень мягко, не блистала. Откуда у них уверенность в успешном выступлении в GB3?

— У них хорошие дубайские бюджеты, которые в том числе позволяют брать такого быстрого пилота, как Кирилл. Вообще, они хотели, чтобы он провёл ещё один сезон в итальянской Формуле-4 и уже затем перешёл в GB3, но я настоял, чтобы мы сразу поехали в GB3. Третий сезон в одном чемпионате — это неправильно.

— Вы сами каких ждёте результатов?

— С первым этапом высоких надежд не связываю. Будет хорошо, если в одной из гонок Кирилл заедет в топ-10. Вообще, в современном мире лучше быть пессимистом и потом приятно удивляться. Ну, посмотрим, на что способна команда. Может, они переманили к себе опытных инженеров из условного «Родена» — пока такой информации нам не предоставили. А так — машины у всех в этом году новые, одинаковые… Надеюсь, по итогам чемпионата попадём в пятёрку. Главное, чтобы не было такой катастрофы с машиной, как у «Маффи», которые, например, не могли себе финансово позволить поставить свежие моторы.

Российский паспорт и британская серия, календарь GB3 и русская Ф-4

— То, что это британский чемпионат, не создавало каких-то проблем для пилота из России?

— Нет, ту же британскую визу получить гораздо проще, чем итальянскую — с учётом, что мы подаёмся через визовый центр в Белграде, где нужен минимум документов. Даже никакие остатки на счетах предъявлять не надо.

— В 2025-м Кирилл совмещал выступления в итальянской Ф-4 и СМП Формуле-4. Насколько вам понравился возрождённый российский чемпионат?

— В плане показа он даже интереснее итальянского: камеры, скоростные дроны… Но вот трасс европейского уровня мало — только Moscow Raceway и «Игора Драйв». Здесь есть над чем поработать. И, мне кажется, можно активнее привлекать болельщиков на трибуны, пусть даже за счёт бесплатных билетов — в частности, пройтись лишний раз по техническим вузам и позвать студентов на гонки.

Плюс слишком большая разница в скорости между командами. Либо бюджеты разные, либо нужно усилить технический контроль. Потенциал есть, даже у меня самого в голове много интересных идей, но главный вопрос — а что дальше? Вот тот же чемпион Ярослав Шевырталов — хороший пилот, но ему уже 20 лет — куда двигаться дальше после СМП Ф-4? В прототипы BR03? В моём представлении, для молодого гонщика это всё-таки более развлекательная история параллельно с учёбой или какой-то работой, а не развитие для профессионального гонщика.

И всё же первый сезон был неплохой. Я бы даже не сказал про первый блин комом. Нормальный был сезон, но есть над чем работать.

Кирилл Куцков с призовыми кубками СМП Формулы-4 Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Как вам календарь чемпионата GB3?

— Шикарный. Два этапа на «Сильверстоуне», «Брэндс-Хэтч», «Донингтон», Спа, «Хунгароринг», Барселона и «Ред Булл Ринг» — класс!

— На британских трассах Кирилл никогда ведь не выступал, придётся учить?

— Кирилл всегда говорил, что ходьба по трассам — это ерунда. Главное — просто внимательно слушать инженера и чувствовать машину, а дальше — давать правильный фидбэк. С этими прогулками по трассе повелось ещё с картинга — Кирилл мне говорил: «Зачем ходить, я два круга проеду и всё запомню».

Ну, по Спа или Монце грех не прогуляться, впитать дух истории, отдать дань уважения легендарному автодрому. А в какой-нибудь Саудовской Аравии или Катаре зачем?

— А от симуляторов пользу Кирилл чувствует?

— Это хорошая штука, если у тебя по ходу уикенда только одна тренировка и затем сразу квалификация, а ты ещё ни разу не выступал на этой трассе. Но если до квалификации есть время поработать, то достаточно выучить повороты, а дальше Кирилл уже разбирается за рулём на реальной трассе.

Что Куцков будет делать после GB3

— Если сезон в GB3 пройдёт для Кирилла успешно, что дальше?

— А дальше у тебя остаётся только Формула-3 от ФИА, вертикаль простая. Но там бюджет от € 2 млн и мест особо нет. Надо попадать в чью-то программу поддержки, а туда российских спортсменов сейчас никто не берёт. Поддержки из России тоже нет: в этом сезоне российских логотипов на машине Кирилла, насколько мне известно, не будет. Хотя надеемся, что нас ещё поддержат. При этом надо понимать: раз я закрываю в GB3 лишь треть бюджета, то на машине у пилота остаётся лишь 10% площадей вместо обычных 30%. Хочешь больше — выкупай площади у команды.

Ну, сейчас нам надо было закрыть планы на нынешний сезон — закрыли и едем. Считаю, с менеджерской точки зрения выполнен максимум работы. Кстати, Кирилла ещё будут задействовать как тестера в итальянской Формуле-4. Почему нет, это лишний накат. И до Италии ехать из Сербии недалеко.

— Из ваших слов полное ощущение, что пусть в 2026-м «формульная» карьера продолжается, есть огромная вероятность, что в 2027-м всё закончится. Пойти резервистом в Формулу-Е, как Бедрину, не получится?

— Там пилоты очень высокого уровня. Половина основы была в Формуле-1, а в целом средний уровень выше, чем в Формуле-2. И почти все команды заводские. Грубо говоря, чтобы пробиться в Формулу-Е, нужно иметь за спиной хотя бы выступления в Формуле-2, ну или тащить своих спонсоров.

Дизайн шлема Кирилла Куцкова для сезона-2026 Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— И какая тогда альтернатива?

— Думаю, после GB3 появится шанс посадить Кирилла в LMP2 или сначала — в LMP3. Там шикарные машины и чемпионаты — например, я в восторге от ELMS, да и зимняя азиатская ALMS в полном порядке в плане организации и освещения в СМИ. Думаю, мы с Петром Михайловичем будем мыслить в этом направлении.

— Там есть перспективы, чтобы не вы собирали бюджет, а уже команда платила зарплату пилоту?

— Шансы есть, но для этого надо попадать в заводские программы «Ламборгини», «Феррари», «БМВ» и так далее. У «Порше» очень хорошая программа… Ну, сложно сказать. Возможно, более правильный путь — заниматься образованием, карьерой, а гонять — уже для души на заработанные тобой же деньги либо привлекать бюджеты благодаря полученным на работе контактам. Пока просто едем нынешний сезон, а дальше будем смотреть.