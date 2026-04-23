5 пилотов Формулы-1, которые прогадали с выбором команд на сезон-2026

В последние пару сезонов все пилоты Формулы-1, обсуждая свои новые контракты, пытались угадать: где лучше всего продолжить карьеру с прицелом на серьёзное изменение правил в 2026 году. Ну, не угадать, а правильно учесть все имеющиеся данные — по ресурсам команд, по экспертности производителей моторов, по свежим переходам топ-специалистов… И вот первые Гран-при сезона позволили определить, кто не угадал. Впрочем, оговоримся: гонка обновлений и система ADUO ещё способны спасти сезоны, а в 2027-м и вовсе может получиться совсем другая история. Но мы рассуждаем о ситуации и ощущениях здесь и сейчас — перед первой серьёзной волной обновлений на Гран-при Майами.

Макс Ферстаппен, «Ред Булл»

Да, формально у нидерландца контракт с «быками» до конца 2028 года, и, соответственно, он в последние годы ничего не решал. Но все в курсе, что опции в соглашении с «Ред Булл» позволяли Максу при большом желании разорвать контракт — и оказаться в «Мерседесе». Из заявлений Тото Вольфа всё же можно сделать вывод: если бы Ферстаппен твёрдо и чётко сказал, что согласен на переход, то Расселлу или Антонелли пришлось бы посторониться.

И вот тем интереснее, что сейчас думает Макс, когда наблюдает Джорджа и Кими во главе пелотона, а сам барахтается на границе топ-10. Да, Ферстаппену глобально не нравятся новый регламент и принципы работы силовых установок, но всё же очевидно, что за рулём «Мерседеса» эти мучения давались бы нидерландцу проще. Получается, прогадал? Ну, если мы рассуждаем формально, держа в уме шансы на пятый титул — безусловно. В «оправдание» Ферстаппена скажем, что именно силовая установка у «Ред Булл» достойная, а исправить машину в теории легче и быстрее, чем двигатель.

Льюис Хэмилтон, «Феррари»

Оговоримся: британец покидал «Мерседес» не из-за неверия в то, что немцы неспособны вернуться на вершину. Пусть, возможно, у семикратного чемпиона мира и возникали вопросы на фоне того, что «Серебряные стрелы» из года в год не могут совладать с граунд-эффектом.

Спусковым крючком для Хэмилтона скорее стала неготовность Тото Вольфа предложить ему долгосрочный контракт — британец опасался, что начнёт «греть кокпит» для Андреа Кими Антонелли, а тут такое выгодное предложение от «Феррари»… Но нам было бы очень интересно посмотреть, как бы Вольф высаживал Хэмилтона, если б Льюис отработал сезон-2025 и был готов подписать новое соглашение на год-другой. Так что чемпионской техники Льюис лишил себя сам. Или таковой ещё может оказаться «Феррари» после волны обновлений в Майами и далее?

Карлос Сайнс, «Уильямс»

Испанец долго мучился, когда выбирал команду на 2025 год — с прицелом на 2026-й. И вот прямо сейчас оба отвергнутых Карлосом варианта смотрятся лучше «Уильямса». «Альпин» оттолкнулась ото дна и временами мощно выстреливает усилиями Гасли, а «Ауди» по уровню техники производит очень даже достойное впечатление — хороший год, на базе которого можно реализовывать амбициозные планы немцев.

В то же время «Уильямс» пока мучится из-за слишком тяжёлой машины и является худшим клиентом «Мерседеса». Да, скорее всего, болид скоро похудеет и Сайнс получит возможность побороться за более высокие места. Но легко предположить, что они с Албоном мечтали о повторении 2014-2015 годов, когда «Уильямс» за счёт супермотора и достойного шасси временами был второй по уровню командой. Сейчас же понятно, что даже при хороших раскладах коллектив из Гроува вновь просто возглавит среднюю группу, но не обнаружит потенциал для того, чтобы самому стать топом. Так что есть ощущение, что глобально эта ставка Карлоса не сыграла. Последний момент для пересмотра вердикта — старт следующего сезона.

Лэнс Стролл, «Астон Мартин»

Да-да, мы понимаем, что ни в какую другую команду канадца и не звали. Дело скорее в слухах, что самому Лэнсу вся эта ваша Ф-1 уже надоела и он гоняет чуть ли не потому, что этого просто хочет отец. И вот вместо конкурентоспособной техники Стролл получает худший и при этом вибрирующий болид, на котором и до очков далеко, и здоровье можно подпортить. Так что, возможно, следовало быть настойчивее и добиться права на жизнь за пределами Ф-1. Если Стролл правда не в восторге от того, чем сейчас занимается.

Валттери Боттас, «Кадиллак»

Безусловно, финн знал, на что шёл, но всё равно вопрос — а точно ли выступления за одну из двух худших команд чемпионата мира так сильно радуют финна, чтобы ради них покидать тёпленькое место резервного гонщика «Мерседеса»? Конечно, гонять веселее, чем стоять в боксах, однако всё же это интереснее, когда есть перспектива. В этом году высокие результаты «Кадиллаку» не светят, насчёт следующего сезона большие сомнения, а дальше Боттаса запросто могут заменить на Колтона Херту, который получит двухлетний опыт выступлений в Формуле-2.

Так что же, два сезона барахтаться в глубине пелотона и снова потерять место? Звучит как не очень хитрый план для пилота, который выиграл 10 Гран-при и дважды становился вице-чемпионом мира.

