Трансферные интриги Формулы-1: почти всё зависит от Ферстаппена

Перед стартом сезона-2026 трансферный рынок в Формуле-1 был не слишком активен, но в этом году всё может оказаться иначе. Расстановка сил в пелотоне изменилась, у многих пилотов истекают контракты, а одна из главных звёзд чемпионата подумывает вовсе покинуть Формулу-1 и заняться чем-то другим…

Разбираем главные трансферные интриги.

Что будет делать Ферстаппен

Ферстаппен не раз открыто критиковал современные машины Формулы-1 и называл заезды «антигонками», а после Гран-при Японии открыто заявил, что не исключает возможности вовсе покинуть чемпионат по окончании сезона. Насколько Макс серьёзен, точно знают лишь в его окружении, однако видно, что в данный момент нидерландец недоволен своим положением. И дело не только в машинах, но и в скорости «Ред Булл» — австрийцы в начале сезона совсем не похожи на топ-команду.

В данный момент поверить, что Ферстаппен решит бросить Формулу-1, сложно (хотя чем чёрт не шутит). Но легко представить, что нидерландец созрел уйти из «Ред Булл» и начать следующую главу карьеры в составе другой команды. И дело не только в скорости машины, но и в том, что сам по себе «Ред Булл» уже не тот. Милтон-Кинс покинули все ключевые фигуры, с которыми работал Макс, и даже Джанпьеро Ламбьязе вскоре отправится в «Макларен».

И на фоне новостей о переходе Ламбьязе заговорили о том, что и Ферстаппен последует за своим гоночным инженером в Уокинг. Зак Браун, глава «Макларена», подчёркивает, что команда довольна Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, тем не менее любой руководитель хочет заполучить к себе лучших пилотов на решётке. А лучшим сегодня считается именно Макс. Браун — опытнейший специалист, он понимает, что состав из двух чемпионов мира — лучшая приманка для спонсоров. И если Зак сможет договориться с Ферстаппеном, за бортом почти наверняка окажется Пиастри.

В то же время наиболее вероятным вариантом для Ферстаппена в случае ухода из «Ред Булл» в паддоке считают «Мерседес». Тото Вольф и раньше не особенно скрывал, что хотел бы поработать с Максом, а теперь его машины ещё и быстрее всех. Андреа Кими Антонелли набрался опыта и уже выигрывает гонки, итальянец образовал бы с Ферстаппеном отличную пару. А вот Джордж Расселл вряд ли так же хорошо сработается с Максом — их дуэт скорее будет напоминать ожесточённое сражение Хэмилтона и Росберга в середине 2010-х. Не факт, что Вольф готов к повторению того опыта.

Кто способен заменить Макса

Если Ферстаппен всё же решит покинуть «Ред Булл», у австрийцев в теории будет множество кандидатов на замену Максу. В числе лучших из них различные эксперты называют Шарля Леклера и Оскара Пиастри, но оба варианта кажутся сомнительными. Леклер всю свою карьеру работает с «Феррари», и в данный момент машина «Скудерии» конкурентоспособнее болида «Ред Булл».

Зачем Пиастри покидать «Макларен» ради бывших австрийских чемпионов, тоже не совсем ясно — если, конечно, Оскар не потеряет своё место в Уокинге. В этом контексте можно также добавить Джорджа Расселла — если британцу придётся уступить свой «Мерседес» Максу, он вряд ли найдёт место лучше, чем «Ред Булл», пусть даже Милтон-Кинс и в кризисе.

Ситуация «Ред Булл» будет сложнее, если Ферстаппен просто уйдёт из Формулы-1, а Пиастри и Расселл останутся в своих нынешних командах. Переманить кого-то из топ-пилотов австрийцам будет трудно. Тот же Хэмилтон хочет завершить карьеру в «Феррари», Алонсо вряд ли променяет «Астон Мартин» на «Ред Булл» — перспективы австрийцев немногим менее туманны.

Если в «Ред Булл» захотят взять на замену Ферстаппену кого-то более опытного, чем Исак Хаджар, то более реалистичным выглядит вариант с возвращением Серхио Переса или приглашением Валттери Боттаса. Хорошая опция — Карлос Сайнс, которого пока не слишком радует положение «Уильямса». Можно себе представить в «Ред Булл» Эстебана Окона, хотя на фоне Оливера Бермана француз смотрится всё более блекло.

Куда более реалистичным кажется вариант с повышением кого-то из «Рейсинг Буллз» — и не факт, что это будет Лиам Лоусон. В квалификациях Арвид Линдблад смотрится не намного хуже куда более опытного напарника, а ошибки в гонках — дело временное. Правда, с маркетинговой точки зрения дуэт Хаджар — Лоусон или Хаджар — Линдблад будет смотреться не слишком впечатляюще. Как бы то ни было, в данный момент главная проблема команды — неудачное шасси, и, пока она не решена, думать о каком-то особенно ярком продвижении бренда рано.

Сохранится ли состав «Феррари»

На протяжении всего прошлого года в Формуле-1 обсуждали Льюиса Хэмилтона и завершение его карьеры. Сезон-2025 для британца стал одним из худших в карьере — о причинах можно рассуждать долго, но сам факт того, что семикратный чемпион даже при наилучшем исходе борется за пятое-шестое место, не может не разочаровывать. Найти мотивацию гонщику, выигравшему более сотни Гран-при, в такой ситуации очень трудно.

Однако в этом году многое изменилось — «Феррари» прибавила, а Льюис Хэмилтон теперь на равных сражается с Шарлем Леклером. Начало сезона-2026 получилось весьма успешным, а Льюису, в отличие от Ферстаппена, новые машины, похоже, пришлись по душе. Теперь отставка Хэмилтона выглядит куда менее вероятной, но отметим, что, если Льюис внезапно решит заняться чем-то другим, у «Скудерии» есть для него замена — Оливер Берман.

Захочет ли продолжать Алонсо

Зато есть другой ветеран, завершение карьеры которого после первых гонок сезона-2026 стало ещё ближе. Алонсо переходил в «Астон Мартин» с надеждой получить шанс снова побороться за победу, и на то были основания: новейшая инфраструктура, заводская поддержка «Хонды», переход Эдриана Ньюи. Увы, на трассе первый «Астон» от Ньюи выглядит пока что посмешищем. Причём эта машина не только медленная, но и опасная: говорят, вибрации силовой установки настолько сильны, что могут спровоцировать у пилотов проблемы с нервными окончаниями.

В конце июля Алонсо исполнится 45 лет — и для гонщика Формулы-1 это уже не просто солидный возраст. У Фернандо осталось не так много времени в «Больших призах», хотя он ещё может добиться успеха в ралли-рейдах или IndyCar, и если выяснится, что у «Астон Мартин» нет шансов превратиться в топ-команду в сезоне-2027, то к чему испанцу там оставаться? И если Алонсо всё же решит уйти, то кто его заменит? В теории у команды есть резервист Джек Кроуфорд, кроме того, для улучшения отношений с «Хондой» можно посадить в кокпит Юки Цуноду. Проблема в том, что уйти может не только Алонсо — Лэнсу Строллу положение дел тоже не слишком нравится…

Убедит ли Колапинто Бриаторе

Позиции Франко Колапинто в «Альпин» ещё до старта сезона были шаткими. Сначала на предсезонной презентации Флавио Бриаторе открытым текстом заявил, что в команде от аргентинца ожидают большего, а затем вышел новый сезон Drive to Survive, где в одной из сцен глава команды устроил пилоту настоящую выволочку. Колапинто знает, что для сохранения места в «Альпин» должен прибавить.

И пока что это у Франко не слишком получается. В гонках аргентинец демонстрирует неплохой темп, но в квалификациях у него провал за провалом — и из-за низких стартовых позиций Колапинто регулярно попадает в неприятности. «Альпин» в этом году смотрится неплохо — у Пьера Гасли уже 15 очков, а вот Франко набрал за три этапа лишь один балл. Если Колапинто продолжит в том же духе, то может оказаться за бортом Формулы-1, а его место займёт кто-то более перспективный — например, Пауль Арон или Алекс Данн.