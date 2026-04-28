В RDS GP серьёзные изменения в составах и правилах. Обсудили всё с боссом русского дрифта

В прошлые выходные состоялся первый этап нового сезона RDS OPEN, а на первых майских праздниках на Moscow Raceway стартует чемпионат RDS GP. Что нового в российском дрифте, узнали у генерального директора Российской Дрифт Серии Дмитрия Добровольского.

Анонимные судьи и шинные изменения

— Дмитрий, в 2026 году в Российской Дрифт Серии изменений в техническом и спортивном регламентах немного, но они есть. Давайте с них и начнём.

— Технический регламент не изменился, если не считать шины. Мы начнём сезон на прошлогодних шинах, которые есть в запасе и у команд, и у нас на складах. К середине чемпионата в Гран-При Российской Дрифт Серии будут новые шины. Тот же самый поставщик, та же самая размерность, но чуть-чуть другой состав, сделанный специально под нас. У новых шин чуть больше «держака», и они чуть более долгоиграющие, способные проехать три заезда без изменения свойств.

Что касается Открытого чемпионата РДС (RDS Open), то там, когда закончится запас шин 225-й ширины, мы перейдём на более широкие 235-е. В прошлом году мы уже тестировали новые покрышки — пилоты отмечали, что разница не очень большая, но при этом шины более износостойкие.

По спортивному регламенту – ключевые изменения в переходе на двухдневный формат уикенда. В пятницу больше не будет официальных тренировок — только административные и технические проверки. Все тренировки — в субботу с утра, сразу после них квалификация и далее парные тренировки. Для зрителей плюс в том, что теперь они могут значительно дешевле купить билет только на субботу и при этом посмотреть парные заезды. Да, неофициальные, но тренировки бывает смотреть даже интереснее — количество проездов больше, друг за другом без перерывов, и пилоты могут ехать в парах с кем захотят. Рассчитываем на то, что в субботу сможем порадовать этим зрителей. В воскресенье уже будут все парные заезды, начиная с топ-32 и до финала.

— Изменился в новом сезоне и состав судей в обоих чемпионатах. Кроме того, объявлено, что оценки будут выставляться анонимно — информации о том, какой судья какое решение принял, больше не будет. С чем связаны нововведения?

— Шаг этот осознанный. Во-первых, оценили работу судей в прошлом сезоне, выявили некоторые ошибки и устранили их. Во-вторых, усиливаем судейский состав: в этом году на судейской вышке будут ребята, которые имеют комплекс и знаний, и навыков пилотирования.

Что касается решения сделать судейские оценки анонимными, то это продиктовано в первую очередь количеством негатива в сторону судей и попытками повлиять на их решения. Практически после каждого сложного решения, когда ситуация в заезде довольно спорная, судьи испытывают колоссальное давление. Им и в личные сообщения начинают писать, и после заездов пытаются высказать своё недовольство. Эмоциональная нагрузка очень большая. В том числе из-за этого мы судейский корпус обновили и решили, что будет правильнее, если решения станут анонимными.

Международный опыт ФИА показывает верность выбранного пути — там в правилах прописано указывать не имена судей, а просто «судья 1», «судья 2» и «судья 3» при показе оценок. Это призвано защитить судей от излишнего эмоционального давления со стороны участников.

— В 2026 году один из судей RDS GP прошлого сезона теперь будет участником серии — Михаил Давидянц поедет на BMW 3-Series (E30) в личном зачёте. Как вы оцениваете его дебют и чего ждёте?

— Выступления будут точно яркими. Единственное, что может ему помешать, так это техника. Всё-таки «тридцатка» – автомобиль заслуженный, но не самый эффективный в сравнении с современной техникой, на которой едут пилоты в RDS GP. Посмотрим.

Я не знаю, что они в этот заслуженный кузов воткнули и что им удалось. В принципе-то Михаил на ней неплохо ехал и в RDS Open боролся за чемпионство, хотя у соперников машины были мощные. В общем, весь вопрос технической подготовки — получилось ли у них сделать машину на уровне RDS GP. Это будет сразу понятно на старте сезона на Moscow Raceway.

Переход Лосева и два звёздных иностранных гонщика

— У нас в это межсезонье было очень много новостей относительно изменений в составах команд. Все, кроме Takayama Forward Auto, поменяли составы. Одна из самых сенсационных новостей — Евгений Лосев ушёл из Fresh Racing в «Одержимые Моторспорт». Что по этому поводу думаете?

— Насколько мне известно, решение было не мгновенном — оно зрело долго. Во-первых, это не просто переход в другую команду, это возвращение. Точно знаю, что у Жени — мы с ним разговаривали — очень понятная система аргументов выстроена, почему он принял это решение.

Его нельзя в этом не поддержать. Он величина для российского дрифта непререкаемая. Это человек, который не просто ездит, а ещё и формирует вокруг себя огромное поле, где растут новые пилоты. И тренер, и споттер, и консультант, и наставник молодых ребят, и старший товарищ для участников. Решение, думаю, было связано ещё и с сохранением этого комплекса функций у Евгения Игоревича: чтобы он был не просто пилот, а человек, который делает российский дрифт однозначно лучше и вкладывает туда всю свою жизнь. Если он это решение принял, значит, аргументы у него были и для него самого это лучший шаг.

— На место Лосева формально пришёл Сергей Кузнецов, а ещё Fresh Racing решила расшириться до четырёх пилотов за счёт ирландца Томаса Кайли. Как оцените этот трансфер?

— С Кайли мы давно общались. Он ещё два года назад изъявлял желание поехать в РДС, просто было сложно срастить финансовый вопрос. И здесь во Fresh Racing приняли решение — как раз в связи с уходом Жени — усилить команду серьёзным пилотом. Томас, несмотря на молодость, очень результативный: и Ирландию выиграл, и Оман в этом году. Думаю, что он прямо с ходу ворвётся в борьбу за подиум. Посмотрим, как справится с новой машиной, но думаю, что всё нормально будет.

— Чего ждёте в новой команде от Кузнецова?

— Ну, Серёга тоже очень талантливый пилот. Весь вопрос, насколько быстро он вкатится в машину. За те два года, которые мы работали с ним, он сильно помог перестроить Flanker F — мы нашли очень много решений именно с его помощью. Состав у Fresh Racing в этом сезоне очень сильный. Весь вопрос — сбалансировать его.

У нас такой спорт, где на первый план выходит эмоционально-психологический фактор, а не технический. У кого холоднее голова, тот и выиграет. И у кого инженерное решение правильное. Успех зависит от этого. Пилоты все топовые: в какую команду ни ткни, там слабых нет.

— Из иностранных пилотов ещё заявлен Чарльз Нг, для которого это будет возвращение в RDS GP после длительного перерыва.

— Чарльз — это всем хорошо известный, надёжный, топовый пилот, который может показать результат. Поедет он на моей «Паннакотте». Посмотрим, что получится. Если пойдёт дело хорошо, может и на других этапах проедет, но пока он заявлен только на старт сезона в Москве.

— Ещё один у нас трансфер — Дмитрий Щербина, который перешёл в Carville Racing на место Григория Бурлуцкого, который решил пока поставить свою карьеру на паузу…

— Насчёт Гриши, честно говоря, я расстроен. Я был уверен, что он будет работать и добьётся своего. Всё-таки чемпионом России случайно не становятся — в «кольце» последние годы выигрывают только сильнейшие. Поэтому я был уверен, что он дойдёт до топового уровня, однако чего-то там просто не сложилось. Тоже по чуть-чуть не хватило везде: и в инженерии не хватило, и психологически поднадоело… Посмотрим, он в «кольцо» ушёл обратно, в длинные гонки зарубежные.

Что касается Щербины, то он способный парень. Всё зависит опять же от комплекса: как ему машину построят, кто будет ей заниматься, от споттера. Ещё раз скажу: яркие звёзды у нас есть, но подиум без комплекса нужных психологических и физических кондиций невозможен.

Важные изменения в Lukoil Racing и новая техника

— Техническая новинка, о которой мы уже достоверно знаем — это новый Nissan 400Z, на который пересаживается ваш сын Тимофей. Чем продиктовано это решение?

— Развитие же идёт. Это более современное шасси. Это многорычажка, что кардинально меняет возможности автомобиля, управление им и его настройки. И тем более, что уже на протяжении двух сезонов Гоча детские болезни этой машины устранил, поэтому абсолютно логично было бы перейти на новую модель.

— Один из анонсов, что уже был сделан — новый Flanker F Артура Зелёного. Есть уже какая-то информация по составу команды, кто с ним поедет и поедет ли?

— Самих Flanker F у него уже три, но, насколько я знаю, он решил в этом сезоне пока не набирать пилотов в команду. Будет готовить машину и поедет в личном зачёте.

— В новом сезоне случилось то, о чём мы с вами говорили несколько лет назад: Lukoil Racing Drift Team теперь будет самостоятельно заниматься подготовкой машин, не оставляя это каждому из пилотов на самостоятельную работу. Как вы это решение оцениваете и почему они именно сейчас к этому пришли?

— Решение, естественно, оцениваю положительно, потому что считаю себя причастным к нему. Я каждый год говорил об этом Евгению Владимировичу, мы много обсуждали спортивные и технические вопросы, что без своей инженерной базы надеяться на какие-то высокие результаты не приходится. Только на какие-то стечения обстоятельств, однако с учётом уровня соперников таких обстоятельств сейчас практически не бывает. Инженерный опыт «Лукойла» как команды несопоставим со всеми остальными. 30 лет строить гоночные машины и заниматься гонками в профессиональном режиме — таких команд в стране по пальцам пересчитать.

Сейчас у них шансы резко вырастают, но самое важное — появится возможность брать молодых пилотов. Потому что сейчас рецепт победы — это топовый пилот со своей машиной, которая уже проверена, настроена и несколько лет показывает результат. А при наличии своих машин «Лукойл» очень серьёзно расширяет свои возможности. В России талантливых гонщиков намного больше, чем профессиональных команд, которые могут подготовить машину и провести этого гонщика от старта до финиша.

— В целом, как я понимаю, Российская Дрифт Серия уже делает ставку на юниоров, ведь состоялись учебно-тренировочные сборы для детей и анонсированы новые в рамках летнего сезона?

— Мы уверены, что молодые ребята, которые сейчас начинают ездить, — это будущее российского дрифта. Смена поколений произойдёт в кратчайшие сроки. Несколько лет, и они будут стоять на подиуме RDS GP. Как я уже сказал, пилотов талантливых и быстрых в России очень много, но нет поддержки. И организацией этих УТС, достаточно сложной и правильной оформленной, мы поддерживаем не просто пилотов молодых, но и всю систему: чтобы учились и команды, и споттеры, чтобы они могли прийти в чемпионат России и показывать результаты.

Для этого их нужно постепенно вводить в процесс — кроме самой езды, есть много вопросов, которые нужно учиться решать в комплексе. И состав команды, и её взаимодействие на этапе, и многое другое. Поэтому мы считаем, что проведение учебно-тренировочных сборов для детей именно внутри этапа — это самое полезное.

Они очень быстро научатся. Уровень спортивный — высочайший, потому что все нейронные связи быстро формируются, руки-ноги работают, реакция есть, всё есть. И при нормальной технике, если команда умеет работать — а это как раз то, что умеет делать Лосев — молодые таланты уже готовы. Мы хотим, чтобы их было ещё больше — и раскрываем для них возможности. Ребята уже заявляются, так что проведём несколько сборов в рамках RDS Open и RDS GP. В детей мы верим, как и Женя Лосев, как и Аркадий Цареградцев и все остальные.