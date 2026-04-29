Может быть, Оливер Берман уже слишком хорош для «Хааса»?

Готов ли молодой британец заменить Хэмилтона в «Феррари»? Аргументы за и против

«Думаю, если «Феррари» не даст Берману место в 2027-м, он всё равно получит его в одной из топ-команд», – бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что Оливеру Берману уже пора на повышение. Действительно ли британец готов к переходу в «Феррари»? Давайте проанализируем.

Почему Берман готов уже сейчас заменить Хэмилтона

Скорость и стабильность

В составе «Хааса» Берман демонстрирует высокий уровень пилотирования, систематически опережает напарника и стабильно финиширует в топ-10, реализуя потенциал машины. В текущем сезоне спустя три гонки Оливер заработал 17 из 18 зачётных баллов «Хааса» – именно благодаря британцу команда поднялась в Кубке конструкторов на четвёртое место, опередив даже «Ред Булл». После Гран-при Китая Берман даже входил в топ-5 общего зачёта, но из-за аварии в Японии опустился на седьмое место.

За всю свою карьеру Оливер почти в половине гонок (47%) приходил в очках, а в 2025 году он стал лидером по количеству обгонов. Если же для вас имеют значения какие-то рейтинги СМИ, то по версии The Race Берман стал вторым новичком сезона-2025 после Исака Хаджара.

Берман и Хаджар — два лучших новичка сезона-2025 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Гоночный интеллект

Наблюдая за работой Оливера, чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв отметил высокое гоночное мышление Бермана. «Он хорошо читает гонку. Это видно по его манёврам при обгонах», – подчеркнул Вильнёв.

Берман уверенно борется с опытными пилотами. Например, на Гран-при Мехико он всю дистанцию гонки находился под прессингом – сначала от Макса Ферстаппена, затем от пилотов «Мерседеса», а на последних кругах – от Оскара Пиастри. Но британец умело держал оборону, не допустил ни единой ошибки и в этот день завоевал лучшее место в карьере – стартовав 10-м, он приехал четвёртым.

Адаптация к изменениям

Берман уже сейчас находится в выгодной позиции с точки зрения возможного перехода в «Феррари», потому что давно сотрудничает с командой. Все помнят, что когда в 2024 году британцу пришлось срочно менять в Джидде слёгшего с аппендицитом Сайнса, то Оливер достойно провёл уикенд и принёс «Скудерии» очки. Хорошо он провёл и два Гран-при, в которых заменял в «Хаасе» Кевина Магнуссена. К слову, о «Хаасе»: нынешняя команда Берман использует силовые установки «Феррари» и многие элементы её болида, что упросит Оливеру адаптацию на случай повышения.

Для сравнения, даже столь опытному пилоту, как Хэмилтон, потребовалось время, чтобы привыкнуть к болиду «Феррари». Сам же Льюис в 2025-м отмечал, как трудно ему привыкнуть к новой технике, иной философии механики и настроек, а также работы двигателя. У Бермана такой проблемы не возникнет.

Почему с переходом стоит подождать

Где вакансия?

Для начала – банальный аргумент: на следующий год перестановок в пилотском составе «Феррари» банально не ожидается. В текущем сезоне Хэмилтон улучшил свои результаты. При этом, по слухам, контракт Льюиса с Маранелло рассчитан до конца сезона-2027 – на данный момент нет оснований считать, что пилот или команда откажутся его отрабатывать.

Соответственно, если никаких форс-мажорных обстоятельств не возникнет, то в следующем году Берман в «Феррари» не попадёт. Это может произойти только через год.

Олли пока ещё только мечтает о месте топ-команде Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нужна работа над ошибками

Юниор регулярно получает штрафные баллы и в данный момент лидирует в этом не слишком приятном рейтинге. Рано или поздно обилие проступков может обернуться дисквалификацией, что недопустимо для пилота топ-команды. Если на Гран-при Майами Берман получит ещё два штрафных балла, то следующая гонка в Монако автоматически пройдёт без него.

Стабильность полезна для всех

Текущий сезон особенно сложен для команд и пилотов из-за революционных изменений технического регламента – пока период адаптации продолжается, все предпочтут сохранять стабильные составы, если нет острой необходимости идти на перестановки.

И пусть сам Берман уверенно чувствует себя в рамках новых правил, однако авария в Японии показала, что и ему ещё есть над чем работать – авария произошла в том числе из-за некорректного набора скорости позади Колапинто. Сейчас у Бермана есть шанс стать лидером «Хааса», полностью адаптироваться к регламенту, включая принципы работы силовой установки, и уже затем оказаться готовым к огромному давлению в «Феррари».

Готов ли Оливер к повышению?

«Чувствую, что готов. Если бы я не был готов бороться за вершину, мне вообще не стоило бы выходить на трассу. Я нацелен на подиумы и победы. Раз я здесь, то это только благодаря «Феррари», которая поверила в меня и поддерживала с самого начала. Моя главная долгосрочная мечта – надеть красный комбинезон и выступать за «Феррари». Было бы враньём говорить обратное», – заверил сам Берман.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу подтвердил, что вариант с переходом Бермана в «Феррари» вполне реален – «это будет означать, что мы хорошо сделали работу».

«Оливеру свойственны все качества, которые отличают классного гонщика: умение воспринимать информацию, видеть картину в целом, прогнозировать развитие событий в ходе гонок и эффективно всё это использовать», – суммировал Комацу все аргументы в пользу Бермана, хотя самому Аяо такой переход явно невыгоден.

Но пока всё идёт к тому, что через год-два американской команде точно придётся искать себе нового пилота.