Всё о новом сезоне русского дрифта: календарь, изменения в правилах и составы команд

Российская Дрифт Серия открывает 17-й по счёту сезон. На старт выходят обновлённые по составу команды, формат уикенда меняется, появляются новые шины, а на российских трассах фанаты вновь увидят легионеров из Европы и Азии. Собрали всю главную информацию перед стартом сезона.

Регламент эволюционирует вместе с серией

Спортивный регламент RDS никогда не был застывшей конструкцией. 17 лет чемпионат шлифует правила на основе живого опыта: многие инициативы рождаются непосредственно в командах, которые лучше других знают слабые места действующих норм. Сезон-2026 не исключение — точечные, но значимые корректировки затронули как Гран-при, так и Открытый чемпионат.

Главная структурная новость RDS GP — чёткое разделение уикенда по дням. Пятница теперь полностью отведена под административные и технические проверки. В субботу пройдут квалификация и тренировочные парные, а все зачётные парные заезды вынесены на воскресенье — нагрузка на команды и пилотов снижается, зрелищность растёт.

По технической части главное нововведение — переход на новый состав шин, разработанный специально под запросы дрифтеров RDS GP. Компаунд обеспечивает лучшее сцепление с трассой и повышенный ресурс. Смена шин состоится по ходу сезона.

Календарь: 12 этапов на две серии

В 2026 году зрителей и участников ждут шесть этапов RDS GP. Летний сезон по традиции стартует в первые майские выходные, 2-3 мая, на автодроме Moscow Raceway. Уже в конце месяца — 23-24 мая — пилоты и болельщики отправятся в Санкт-Петербург на «Игора Драйв». Третий этап RDS GP пройдёт 13 и 14 июня на любимой многими атмосферной трассе NRing в Нижнем Новгороде.

Преодолев экватор сезона, 11-12 июля пилоты и команды RDS GP продолжат борьбу за чемпионство на столичном автодроме ADM Raceway, а затем отправятся в Сибирь — пятый этап Гран-при РДС пройдёт на родине чемпионов российского дрифта, в Красноярске, 1 и 2 августа. Финал чемпионата состоится 29-30 августа в Москве на одном из главных автодромов отечественного автоспорта — Moscow Raceway.

Новый сезон чемпионата RDS Open также включает шесть этапов. Сезон-2026 для RDS Open стартовал 25-26 апреля в Рязани на автодроме ATRON International Circuit. Второй этап пройдёт 16 и 17 мая в столичном Центре технических видов спорта «Москва» — второй дивизион Российской Дрифт Серии возвращается на эту площадку впервые с 2021 года. Уже 6 и 7 июня пилоты RDS Open отправятся на KazanRing Canyon.

В 2026 году Открытый чемпионат РДС вновь станет частью большого события в автомобильном мире — GARAGE FEST Игора Драйв (Санкт-Петербург). 18-19 июля в «бетонном Колизее» площадки для дрифта состоится четвёртый этап RDS Open. Билеты на юбилейный фестиваль уже в продаже. Следующий этап пройдёт 15 и 16 августа, однако место проведения будет раскрыто позже. Финал RDS Open состоится 12-13 сентября в Москве — впервые заключительный этап чемпионата пройдёт на автодроме ADM Raceway.

Судьи без имён: новый подход к объективности

Судейский корпус остаётся в центре внимания организаторов. Структура RDS GP сохраняется: трое арбитров оценивают заезды по ключевым параметрам, отдельный специалист работает с видеоповторами. В сезоне-2026 к судейству в Гран-при возвращается Антон Новиков — к нему присоединятся Андрей Паули и Дмитрий Ермохин. Судья повторов будет меняться по ходу чемпионата, чтобы сформировать важный для дисциплины кадровый резерв.

Главная новация в судейской практике — анонимизация оценок. Решения арбитров будут публиковаться в трансляции без указания вынесших их судей: ни имена, ни то, кто отвечал за конкретный параметр или принял финальное решение в дуэли, раскрываться не будут. Цель — снизить психологическое давление и повысить беспристрастность.

Командная панорама: кто с кем и на чём

Чемпионская стабильность продемонстрирована коллективом Takayma Forward Auto. Это единственная команда, полностью сохранившая свой состав в межсезонье — действующего чемпиона RDS GP в командном зачёте будут представлять четырёхкратный чемпион серии Георгий Чивчян, обладатель титула RDS Open Тимофей Добровольский на новом Nissan Z, обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар и представитель Казахстана Пётр Бородин — оба поедут на Nissan Silvia S15.

Настоящей сенсацией межсезонья стало воссоединение двух сибирских легенд в «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». К действующему двукратному чемпиону RDS GP Аркадию Цареградцеву вернулся его бывший партнёр Евгений Лосев, покинувший Fresh Racing. Квартет дополнят молодые братья Илья и Влад Поповы. Все четверо получат в своё распоряжение Nissan 370Z.

Carville Racing также обновляет ростер. К вице-чемпиону Антону Козлову (BMW 2-Series F22), Ивану Пальмину (Toyota Supra A90) и Артёму Лейтису (Nissan 350Z) присоединяется Дмитрий Щербина на Toyota Supra A80, в прошлом сезоне выступавший за «Автобан».

Новый курс в дрифте будет у Lukoil Racing. Легендарный коллектив кардинально меняет подход: команда сокращается до трёх пилотов и переходит на полное обслуживание техники своими силами, освобождая спортсменов от работы с машинами. В заявке — чемпион RDS Europe и RDS Asia Григорий Гусев (Toyota Supra A90), чемпион RDS Урал Андрей Астапов (BMW 3-Series E92) и перспективный Данила Воробьёв (BMW 3-Series E92).

Легионеры возвращаются на российские трассы

После нескольких лет отсутствия пилотов из-за рубежа серия вновь обретает международный статус. Fresh Racing расширилась до четырёх пилотов и пригласила ирландца Томаса Кайли — за его плечами успешные выступления на родине, в Омане и европейских сериях. Ветераны Дамир Идиятулин и Денис Мигаль, а также новичок Сергей Кузнецов (бывший пилот Star Pёr Stars Aimol) выступят на Toyota Supra A80, как и ирландский новичок коллектива.

Хорошо знакомый российским болельщикам представитель Гонконга Чарльз Нг возвращается в Гран-при Российской Дрифт Серии после долгого перерыва. Пилот выступит как минимум на первом этапе за рулём легендарного Nissan Silvia S15 «Паннакотта» в цветах Star Pёr Stars Aimol — того самого автомобиля, на котором Дмитрий Добровольский завоевал «золотой» подиум в RDS Open. По ходу сезона ожидается появление и других иностранных участников.

Техника и дебюты: Mustang, Flanker и новые лица

Четырёхкратный чемпион RDS Восток Илья Фёдоров готовит для серии нечто особенное: культовый Ford Mustang, адаптированный для управляемого заноса. Дебют Mustang в Гран-при РДС — одна из главных интриг нового сезона.

Артур Зелёный из Team234 Motorsport выйдет на старт на свежепостроенном Flanker F — в его распоряжении сразу три уникальных российских гиперкара. Новая команда HeatCarbon Racing будет представлена Антоном Клямко на BMW 2-Series F22. Star Pёr Stars Aimol усилит состав GP дебютантом Дмитрием Путилиным (BMW 3-Series E92), знакомым по RDS Open. В старшую серию пошёл на повышение и Михаил Давидянц на BMW 3-Series E30, переподготовленной под требования Гран-при.

Первый этап пройдёт с участием трёх уайлд-кард из RDS Open: Руслан Арефьев (BMW 3-Series E92), Анатолий Щербак (Nissan 200SX) и Владислав Ерофеев (Nissan Silvia S15), в этом году перешедший из RDS GP в Открытый чемпионат.

Сезон-2026 — не революция, а точная настройка: плотнее конкуренция, понятнее формат, справедливее судейство. Российская Дрифт Серия подходит к своему 17-му году с амбициями чемпионата, которому есть что доказывать.