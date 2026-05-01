Опередит ли «Феррари» «Мерседес» и другие вопросы перед рестартом сезона Формулы-1

В чемпионате мира изменили правила — и никто не знает, как именно они скажутся на гонках.

Апрельская пауза, вызванная международными событиями на Ближнем Востоке, подошла к концу, и в предстоящий уикенд в Майами состоится четвёртый этап сезона Формулы-1. За почти пять недель произошло немало событий, и в преддверии заездов отвечаем на главные вопросы тех, кто мог что-то пропустить.

В Ф-1 изменили правила? Прямо по ходу сезона?

Да. На фоне заметного недовольства пилотов и болельщиков новыми силовыми установками, из-за которых на первый план вышла работа с батареей. В 2026 году гонщикам даже в квалификации приходится тормозить раньше и не атаковать на пределе, чтобы рекуперировать больше энергии. Борьба колесо в колесо теперь тоже полностью зависела от заряда батареи: атакующему пилоту приходится тратить заряд, и он становится лёгкой мишенью на следующей прямой.

Несмотря на бодрые заявления президента Формулы-1 Стефано Доменикали, во время вынужденного перерыва в календаре команды и представители ФИА согласовали поправки к правилам работы силовой установки — и в силу они вступят уже в эти выходные. Ключевых изменений два: снижение доступной к рекуперации энергии на одном быстром круге, а также уменьшение мощности электромотора с 350 кВт до 250 — за исключением отдельных зон. Кроме того, если на старте у кого-то возникнут проблемы и машина будет двигаться настолько медленно, что станет опасной для других пилотов, электромотор подключится раньше и поможет разогнаться.

Как сильно это повлияет на гонки?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что изменения не станут иметь решающего значения и фундаментально гонки будут такими же, как и в начале сезона, однако признают, что это пусть и небольшой, но всё же шаг в верном направлении. Уменьшение доступной к рекуперации энергии позволит пилотам сократить необходимое пилотам время движения накатом — и тем самым позволить им агрессивнее атаковать на квалификационном круге. Снижение мощности электромотора сгладит кривую заряда батареи, который теперь чуть ближе к концу прямой будет терять мощность — это не избавит гонки от «суперклиппинга», однако времени в этом режиме пилоты в теории будут проводить меньше.

В то же время странно, что гоночная дирекция, несмотря на объявление ФИА сократить доступную к рекуперации на одном круге энергию до 7 мДж, указывает, что в Майами в квалификации будут доступны все 8. Это столько же, сколько было на «Сузуке», и больше, чем в Мельбурне. Ферстаппен существенных изменений не ждёт.

Расстановка сил изменится?

В паддоке никто не знает наверняка, как на расстановке сил скажутся новые правила. В теории кому-то удастся лучше адаптировать стратегию, кому-то — чуть хуже. В то же время каких-то кардинальных перестановок никто не ожидает: «Мерседес» приехал в Майами фаворитом сезона, «Феррари» и «Макларен» питают осторожные надежды на дальнейший прогресс, а «Ред Булл» мечтает о том, чтобы выбраться из группы середняков. Впрочем, списывать преследователей «Серебряных стрел» тоже не стоит: с машинами «Мерседеса» уже возникали проблемы, и, если они продолжатся, шанс может появиться у кого-то ещё.

Команды привезли обновления?

Да, причём за время перерыва болиды обновили все топ-команды. Андреа Кими Антонелли перед этапом признался, что у «Мерседеса» лишь небольшие модификации, лидер чемпионата уверен, что другие команды привезли более масштабные новинки. Так, у «Феррари» будут новое переднее антикрыло и переделанная под него аэродинамика, но, по словам Шарля Леклера, этого недостаточно, чтобы догнать немцев. Нидерландская пресса сообщает, что в «Ред Булл» перед Гран-при Майами снизил массу автомобиля на 6-7 кг. Однако самый обширный пакет новинок будет у «Макларена»: заднее антикрыло, воздуховоды тормозов сзади и спереди, днище и модификации кузова.

Антонелли сможет снова победить Расселла?

Андреа Кими Антонелли победил в последних двух гонках и на девять очков опережает Джорджа Расселла. Тем не менее англичанин по-прежнему считается фаворитом чемпионата, а в недавних поражениях его вины нет: в Китае машина засбоила в квалификации, а в Японии не вовремя выехал сейфти-кар. Однако в этот раз у Кими может быть шанс превзойти напарника по чистой скорости, ведь в прошлом году, впервые приехав на эту трассу, Антонелли победил Расселла в обеих квалификациях уикенда и завоевал поул в спринте.

Команда Алонсо решила проблемы?

«Астон Мартин» — главное разочарование начала сезона. От машины Эдриана Ньюи, построенной на сверхсовременной базе в Сильверстоуне, ожидали многого, но пока что это самый проблемный болид на стартовой решётке. Причём неясно, есть ли у машины хоть какие-то сильные стороны. К этапу в Майами инженеры «Хонды» доработали силовую установку и надеются, что это поможет снизить вибрации. О работе над повышением мощности, по данным Autoracer, речи пока не идёт, а пакет обновлений аэродинамики будет готов в лучшем случае к этапу в Сильверстоуне. Выходит, на предстоящий этап «Астон Мартин» остаётся в группе аутсайдеров.

Гонку могут отменить?

Да, и причиной тому может стать погода. Вероятность осадков в воскресенье составляет 85%, причём по прогнозу будет не только дождь, но и гроза. По американским законам в случае вероятности грозы соревнования на открытом воздухе запрещены. То есть если вблизи от трассы возникнут молнии, заезды, вероятнее всего, будут остановлены. Не исключено, что может повториться стояние на стартовой решётке, как на Гран-при Бельгии 2021 года.