Великий спортсмен, оказавшийся в Ф-1 лишним. Не стало Алессандро Дзанарди

Скончался Алессандро Дзанарди: экс-пилот Формулы-1, чемпион CART и победитель Паралимпийских игр

Дмитрий Захарченко
На счету итальянца выдающиеся победы в CART, WTCC и четыре золотые медали Паралимпиад.

Уроженец Болоньи Алессандро Дзанарди несколько раз пытался прийти в Формулу-1, но каждый раз терпел неудачи. В «Больших призах» он дебютировал в 1991 году в составе «Джордана», в 1992-м приехал на несколько этапов с «Минарди», а в 1993-м получил место основного пилота в «Лотусе», однако не смог себя проявить. Шестью годами позже Дзанарди стал призовым гонщиком «Уильямса», и снова неудача — в сезоне-1999 итальянец не набрал ни одного очка, тогда как Ральф Шумахер трижды поднимался на подиум и закончил чемпионат на шестой позиции.

Но Формула-1 — это лишь небольшая песчинка на фоне великой карьеры, которую Дзанарди построил в автоспорте и за его пределами. 1 мая 2026 года Алессандро скончался у себя дома в Болонье в возрасте 59 лет. В память о выдающемся спортсмене предлагаем вспоминаем главные вехи его карьеры.

Лишний в Формуле-1

Дзанарди начал выступать в картинге в 13 лет, а в 21 год уверенно стал чемпионом Европы, затем последовали вице-чемпионство в итальянской Формуле-3 и международной Формуле-3000, и в 1991 году Алессандро впервые выступил в Формуле-1. В «Джордане» тогда искали замену Роберто Морено, который заменил ушедшего в «Бенеттон» Михаэля Шумахера, который до этого заменил загремевшего в тюрьму Бертрана Гашо. Закрепиться в «Джордане» итальянцу не удалось, и на следующий год он снова был запасным и выступил лишь в трёх гонках, когда заменял в «Минарди» травмированного Кристиана Фиттипальди.

По-настоящему попасть в Формулу-1 Дзанарди смог лишь в 1993-м, когда стал основным пилотом «Лотуса». Алессандро уступал в скорости своему напарнику Джонни Херберту, а к середине сезона в итальянца, ехавшего на велосипеде, врезался грузовик. Несмотря на травмы, Дзанарди вышел на старт следующей гонки, однако авария в тренировках перед Гран-при Бельгии всё же вывела Алессандро из борьбы. Дзанарди перешёл на роль тест-пилота и на трассу вернулся, лишь когда травму получил Педро Лами. И то отчаянно нуждавшийся в деньгах «Лотус» вскоре отдал машину располагавшему бюджетом Филиппу Адамсу.

Дзанарди на Гран-при Бразилии Ф-1 1993 года

Дзанарди на Гран-при Бразилии Ф-1 1993 года

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Когда мест, где можно было проявить себя, не осталось, Дзанарди подался в США. Поначалу Алессандро был не слишком интересен командам CART (сейчас — IndyCar), но при помощи компании «Рейнард» всё же смог договориться о месте в «Ганасси». Уже во второй своей гонке в Штатах Дзанарди стартовал с поул-позиции, а во второй половине сезона одержал три победы и занял третье место по итогам дебютного сезона. За океаном Алекс, как его называли в Америке, смог наконец раскрыться и в 1997-м, одержав пять побед, стал чемпионом, опередив Жиля де Феррана и Джимми Вассера. В сезоне-1998 Дзанарди взял свой второй титул и стал к этому моменту одним из самых популярных пилотов CART.

Тем временем в Формуле-1 чемпионом только что стал Жак Вильнёв, перешедший в «Уильямс» из американских гонок, и на фоне собственных успехов в CART Дзанарди получил второй шанс в чемпионате мира. В 1999 году Алекс оказался напарником Ральфа Шумахера в «Уильямсе». Однако освоиться с незнакомой машиной Дзанарди не удалось — он выглядел явно слабее немца и в конце концов вновь потерял место в Формуле-1 — в 2000 году вместо Алекса команду из Гроува представлял перспективный Дженсон Баттон, считавшийся главной восходящей звездой Великобритании.

Рестарт в Штатах

В итоге в 2001-м Дзанарди вернулся в Штаты и подписал контракт с командой Морриса Нанна. «Мо Нанн Рейсинг» появилась лишь годом ранее, но в 1970-х Нанн основал команду «Энсайн», выступавшую в Формуле-1, а кроме того, много лет работал с «Ганасси». У команды были большие амбиции, но пока что она находилась среди середняков. Ни Дзанарди, ни его напарнику Тони Канаану не удавалось побеждать в гонках, хотя на одном из этапов бразилец всё-таки пробился в топ-3.

Но всё это уже не имело никакого значения, когда на «Лаузицринге» Алекс попал в аварию. Выезжая из боксов, Дзанарди поторопился с газом, и его болид развернуло в сторону трассы — и в этот момент в него на огромной скорости врезался Алекс Тальяни. Дзанарди получил тяжелейшие травмы, потерял три четверти своей крови и лишь чудом остался жив. Однако ноги пилота пришлось ампутировать.

Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

Алекс пробыл в больнице полтора месяца, а после реабилитации решил, что должен вернуться в гонки. Доктора выступали против, однако Алессандро настоял и уже в 2003-м проехал по «Лаузицрингу» на болиде с ручным управлением. В той сессии Алекс прошёл свой лучший круг за 37,487 секунды — это был бы пятый результат в гонке, которую Дзанарди не смог закончить.

В 2003-м Дзанарди официально вернулся на старт — он выступил на этапе чемпионата Европы по кузовным гонкам и в итоге стал заводским пилотом BMW в чемпионате мира. В WTCC Дзанарди провёл пять лет, одержал четыре победы и периодически поднимался на подиум.

В этот период «БМВ» даже организовала для итальянца тесты болида Формулы-1 — в Валенсии Алессандро пилотировал «БМВ-Заубер» с модифицированным управлением. «Конечно, контракта в Формуле-1 я не получу, но проехать за рулём этого болида ещё разок — потрясающая возможность», — сказал Алекс. Помимо этого, Дзанарди выступал в гонках GT, проехал один этап DTM и выступил в «24 часах Дайтоны», где в 2019-м занял девятое место.

Кроме того, Дзанарди активно выступал в гонках велосипедов с ручным приводом и пробился в сборную Италии — в её составе Дзанарди выиграл две золотые медали Паралимпийских игр в Лондоне в 2012-м, а затем — ещё две на Играх в Рио в 2016-м.

Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

В 2020 году Дзанарди участвовал в тренировке по триатлону в Италии и попал в самую тяжёлую аварию в своей жизни. По данным Gazzetta dello Sport, Алекс не справился с управлением коляски на спуске с холма и попал под проезжающий грузовик. В результате Дзанарди получил травмы головы и перенёс несколько операций по реконструкции лица. Лишь к концу года к Алессандро вернулись зрение и слух, а разговаривать Дзанарди смог лишь к январю 2021-го. Итальянца невозможно было сломать, он проходил реабилитацию и готовился к возвращению к активной жизни. Однако 2 мая 2026 года стало известно, что Алессандро больше нет.

Дзанарди был без всяких скидок выдающимся спортсменом, едва ли кто-то был способен тягаться с ним в плане воли к победе. Дотянуться до неё удавалось не всегда, но Алессандро никогда не переставал пытаться. Имя Дзанарди уже вписано золотыми буквами в историю спорта — причём не только автомобильного. И то, что Алессандро не смог блеснуть в Формуле-1 — это ничтожная мелочь на фоне его достижений.

