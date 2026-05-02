Антонелли снова провалился на старте и не попал даже в топ-3. Расселл впереди Кими из-за штрафа.

У «Макларена» дубль в спринте Ф-1 в Майами! Где же доминаторы из «Мерседеса»?

После неожиданной победы Ландо Норриса в пятничной квалификации в преддверии спринта весь паддок гадал, хватает ли «Макларену» темпа для борьбы с «Мерседесом». Тем более что из «Серебряных стрел» рядом с Норрисом на стартовой решётке был лишь Андреа Кими Антонелли — Джордж Расселл не смог найти темпа в SQ3 и расположился на шестой позиции — позади Пиастри, Леклера и Ферстаппена.

Пелотон понёс потери ещё до старта заезда — «Ауди» Нико Хюлькенберга загорелась по пути на стартовую решётку. Немец тут же остановил машину и выскочил из кокпита. Не исключено, что этот инцидент будет стоить Хюлькенбергу не только короткой гонки, но и квалификации — не факт, что инженеры успеют заменить силовую установку за оставшиеся до неё четыре часа.

Когда оставшиеся машины выстроились на стартовой решётке, вся Формула-1 почтила память скончавшегося накануне Алессандро Дзанарди. Основные успехи итальянца связаны с американскими гонками, кузовами и Паралимпиадами, однако Дзанарди всегда уважали в паддоке. В честь Алессандра пилоты и персонал чемпионата провели минуту молчания.

На прогревочный круг почти все отправились на «медиуме». Лишь Перес с Боттасом предпочли «хард», а Алонсо со Строллом выбрали «софт». Когда стартовые сигналы потухли, Норрис сохранил лидерство, а вот Антонелли снова провалился. На вторую позицию вырвался Пиастри, Леклер поднялся на третью строчку, а Кими перед первым поворотом оказался лишь пятым, пропустив в том числе Расселла, который стартовал шестым. Однако в первом повороте Антонелли находился на более выгодной траектории и всё-таки удержался впереди напарника.

Ферстаппен тоже стартовал неудачно. Перед первым поворотом он пропустил Расселла, а к концу первого круга отдал позицию Хэмилтону. Льюис в итоге поднялся на шестое место, а Макс теперь шёл только седьмым. Следом расположились Гасли и Колапинто, а Хаджар, потеряв три позиции, обнаружил себя 12-м. Впрочем, вскоре Исак контратаковал Бермана и на втором круге шёл уже позади Бортолето на 11-м месте.

Антонелли пытался сразу наверстать упущенное, чтобы надавить на пару «Макларенов», однако пройти Леклера оказалось не так просто. Настойчивость Кими Шарль не оценил: «Он так плох в борьбе колесо в колесо. Постоянно смещается на торможении — мы так рано или поздно столкнёмся», — преудпредил команду по радио монегаск. Норрис и Пиастри тем временем отрывались от пелотона — после четырёх кругов Ландо опережал Оскара на полторы секунды, а тот ещё полторы вёз Леклеру с Антонелли.

Справиться с Леклером Антонелли так и не смог, и в конце седьмого круга Кими пропустил перед 17-м поворотом Расселла. Итальянец попытался ответить на стартовой прямой, однако у Джорджа оставалось достаточно заряда батареи, чтобы удержать лидера чемпионата позади. Но ненадолго — на следующей длинной прямой Антонелли контратаковал и вернул себе четвёртое место.

Одновременно с этим сразу позади «Мерседесов» Ферстаппен обогнал Хэмилтона, правда, в результате атаки нидерландец и соперника вывез на обочину, и сам оказался за пределами трассы. В итоге позицию пришлось возвращать. Таким образом, в обеих парах позиции остались неизменны.

На девятом круге Ферстаппен снова пошёл в атаку на Хэмилтона — в этот раз Макс точно расположил машину перед 17-м поворотом и исключительно чисто объехал «Феррари». Макс вышел на шестое место, Льюис вернулся на седьмое.

Во главе пелотона тем временем уверенно держался Норрис — к 12-му кругу его отрыв от Пиастри достиг трёх секунд. Самому Оскару не удавалось оторваться от Леклера, однако австралиец держал Шарля на достаточном расстоянии, чтобы тот не предпринял попытки обгона. Антонелли тоже больше не угрожал позициям Леклера — итальянец трижды срезал трассу и сбавил темп, чтобы не рисковать получением штрафа.

В итоге Норрис первым пересёк линию финиша — и стал первым гонщиком не из «Мерседеса», выигравшим какую-либо гонку сезона-2026. Пиастри финишировал вторым, благодаря чему «Макларен» на несколько очков сократил отставание от «Феррари» в Кубке конструкторов. Шарль Леклер закончил гонку на третьей позиции, опередив Антонелли и Расселла. Однако уже после финиша выяснилось, что Кими получил штраф за четвёртую срезку и в итоге классифицирован лишь шестым — позади Расселла, унаследовавшего четвёртую позицию, и Ферстаппена, поднявшегося на пятую строчку. В итоге в общем зачёте Расселл сократил отставание от Антонелли до семи очков.

Льюис Хэмилтон не смог ничего противопоставить Ферстаппену и финишировал седьмым — в восьми секундах позади гонщика «Ред Булл». Восьмое место занял Пьер Гасли, а девятым — уже вне зачётной восьмёрки — линию финиша пересёк Исак Хаджар, опередивший по ходу гонки Франко Колапинто и Габриэла Бортолето.

В субботу, 3 мая, пилотов ждёт ещё одна важная сессия — в 23:00 мск стартует квалификация к основной гонке. Сам заезд, который станет кульминацией уикенда, начнётся в воскресенье, 4 мая, в 23:00 мск.