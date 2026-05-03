Антонелли и Ферстаппен начнут ГП Майами Ф-1 с первого ряда! У Расселла снова проблемы

На фоне неожиданного успеха Ландо Норриса в пятничной квалификации и его убедительной победы в спринте впервые в этом сезоне ни у кого в паддоке не было уверенности, что «Мерседес» — фавориты сезона — по-прежнему обладает преимуществом над соперниками и остаётся для них ориентиром. И субботняя квалификация должна была ответить — проблемы «Мерседеса» были случайностью или соперники действительно перегнали немцев.

Q1. «Ауди» Бортолето сломался дважды

К концу первого сегмента в зоне вылета вместе с традиционными аутсайдерами — пилотами «Астон Мартин» и «Кадиллака» — оказались Арвид Линдблад и Габриэл Бортолето. Первый уступал напарнику более 0,4 секунды и занимал 17-ю строчку, а второй оставался в боксах.

Перед стартом сессии на машине Бортолето возникли технические проблемы, и механики лишь в последний момент собрали шасси. Бразилец выехал за три минуты до клетчатого флага — у Габриэла была лишь одна попытка. Увы, воспользоваться шансом Бортолето не смог — быстрый круг он проехал на пять секунд медленнее лидера и остался на 22-й строчке.

Не смог прорваться во второй сегмент и Линдблад. Арвид прибавил в финальной попытке, но всё равно был на полсекунды медленнее Лоусона и так и остался 17-м. На 18-м и 19-м местах расположились гонщики «Астон Мартин» — Алонсо опередил Стролла менее чем на 0,07 секунды.

Возгорание на машине Габриэла Бортолето Фото: Кадр телетрансляции

Лучшим из пилотов «Кадиллака» на этот раз оказался Валттери Боттас, который привёз Серхио Пересу более 0,3 секунды и сравнял счёт во внутрикомандной дуэли. Ну а проблемы «Ауди» вновь напомнили о себе: Бортолето даже не смог вернуться в боксы. На круге возвращения после клетчатого флага его машина задымилась, а вскоре загорелось заднее левое колесо.

Тем временем быстрейший круг в Q1 остался за Андреа Кими Антонелли. Ближе всех к итальянцу подобрался Шарль Леклер, однако он уступил почти 0,3 секунды, а Макс Ферстаппен проиграл порядка полусекунды.

При этом Джордж Расселл по итогам первого сегмента оказался только восьмым — его время оказалось на 0,8 секунды хуже, чем у Антонелли. Не менее удивительным выглядел и результат Оскара Пиастри — австралиец прошёл в Q2 с 16-й позиции и был на 0,7 секунды медленнее Норриса.

Q2. Быстрее всех — Ферстаппен

Во втором сегменте с проблемами столкнулся Ландо Норрис. В первой попытке действующий чемпион промахнулся в шестом повороте и бросил круг. Вместе с ним в зоне вылета оказались гонщики «Уильямса», «Хааса» и Нико Хюлькенберг. Быстрее всех первый круг проехал Антонелли, а ближе всех к нему был Хэмилтон, уступивший лишь 0,125 секунды. Нащупал скорость и Расселл — он всё ещё был медленнее Кими, однако повторил время Льюиса.

Пока остальные готовились ко вторым попыткам, Норрис вернулся на пустую трассу и проехал быстрый круг, но показал лишь восьмое время — на выходе из 16-го поворота британцу то ли помешал ветер, то ли засбоила силовая установка. По крайней мере в зоне вылета перед решающими попытками был теперь не Ландо, а Лиам Лоусон.

На последних минутах второго сегмента лучшее время Q2 показал Макс Ферстаппен, который почти на 0,2 секунды опередил Антонелли и Леклера. Лучший из представителей «Макларена» — Оскар Пиастри — продемонстрировал четвёртое время, а Джордж Расселл прошёл в финал лишь с шестой позиции. В топ-10 в итоге отобрались представители четырёх топ-команд, а также оба представителя «Альпин» — причём Колапинто в Q2 оказался выше Гасли.

Лучшим из выбывших стал Нико Хюлькенберг — правда, и ему до Гасли не хватило более 0,4 секунды. На 12-ю строчку на последних минутах поднялся Лиам Лоусон, а Оливер Берман не смог забраться выше 13-го места. Карлос Сайнс сумел опередить один из «Хаасов» — Эстебана Окона, а вот другой пилот «Уильямса» — Алекс Албон — расположился на 16-й строчке и оказался самым медленным.

Q3

Сражение за поул открыли пилоты «Макларена», и Ландо Норрис превзошёл Оскара Пиастри на полсекунды. Вскоре после этого Макс Ферстаппен перебил время действующего чемпиона на 0,002 секунды. Затем наступил черёд «Феррари» — и Шарль Леклер оказался ещё быстрее — монегаск опередил Ферстаппена на 0,038 секунды.

Но в конце пелотона шла пара «Мерседесов» — и Андреа Кими Антонелли с ходу привёз всем более трети секунды, уверенно расположившись на первой строчке. Между тем проблемы Джорджа Расселла продолжились — его первый круг в Q3 оказался на 0,4 секунды хуже, чем у Кими. Это было лишь пятое время — позади Леклера, Ферстаппена и Норриса.

Во вторых попытках «Мерседесы» решили отстреляться первыми, но оба столкнулись с проблемами: Расселл не улучшил своего времени, а Антонелли уже на первом секторе потерял слишком много времени. Однако соперникам тоже не удавалось прибавить: лишь Хэмилтон и Пиастри улучшили своё время, но оба остались на своих позициях. Норрис, Леклер, Хаджар до своих первых попыток не дотянулись.

Однако последним по трассе шёл Макс Ферстаппен. Нидерландец установил рекорд второго сектора и завершил круг со вторым временем. Макс опередил Леклера и отобрал у Шарля место бок о бок с Антонелли на первом ряду стартового поля. Леклер остался третьим, Норрис стартует четвёртым, а Расселл в итога расположился на пятой позиции. Позади него — Хэмилтон и Пиастри, а восьмую строчку забрал Колапинто — Франко опередил Хаджара и Гасли.

Гран-при Майами стартует в воскресенье, 4 мая, в 23:00 мск.