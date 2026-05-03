Формула-1, Гран-при Майами Ф-1 3 мая 2026 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Кто станет лидером на таком неоднозначном Гран-при Майами? И не сорвёт ли всё гроза? LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Майами Формулы-1
Напоминаем: старт гонки Формулы-1 перенесён с 23:00 на 20:00 мск!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Мерседес» убедительно захватил лидерство на старте сезона Формулы-1, однако «Феррари» и особенно «Макларен» контратаковали новинками после пятинедельной паузы и угрожают доминированию «Серебряных стрел». Так можно ли говорить, что Гран-при Майами – это настоящий рестарт сезона или борьбу за победы и дальше будут вести Антонелли и Расселл из «Мерседеса»? И как сработают многочисленные поправки в правила, принятые перед Гран-при? На все вопросы ответит гонка вечером в воскресенье. Чьё время было изменено: из-за вероятных гроз, при которых проводить мероприятия в США нельзя, время старта перенесли на три часа раньше.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Не началось

Главные события Гран-при Майами и гонок поддержки Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.

Ф-2: первая победа Мини Гонка Ф-2 стартовала на мокрой трассе
Live Дмитрий Захарченко

В общем зачёте лидерство сохраняет Никола Цолов, который сегодня сошёл в первом же повороте. На вторую позицию поднялся Габриэле Мини, а Рафаэль Камара сохранил третью строчку — и оба отстают Цолова всего на одно очко. Далее расположились Лауренс ван Хупен, Ритомо Мията и Ноэль Леон.

Общий зачёт Ф-2 (топ-10):
1. Никола Цолов (Campos Racing) — 35 очков.
2. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 34.
3. Рафаэль Камара (Invicta Racing) — 34.
4. Лауренс ван Хупен (Trident) — 26.
5. Ритомо Мията (Hitech) — 22.
6. Ноэль Леон (Campos Racing) — 21.
7. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 21.
8. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 16.
9. Тасанапол Интхрапхувасак (ART Grand Prix) — 13.
10. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 12.

Сезон Формулы-2 продолжится 23-24 мая — в дни Гран-при Канады Формулы-1 в Монреале.

17:36 Дмитрий Захарченко

Ф-2: первая победа Мини

Габриэле Мини чётко проезжает финальный круг и выигрывает основную гонку второго этапа Формулы-2! Дино Беганович финиширует вторым, Рафаэль Камара остаётся на третьей позиции.

Габриэле Мини после первой победы в Ф-2

Фото: Кадр из трансляции

Следом Ноэль Леон, Куш Майни, который стартовал с поул-позиции, на финише оказывается только пятым. Шестое место у Ритомо Мияты, седьмое занимает Мари Бойя, а Колтон Херта всё-таки превзошёл Себастьяна Монтойю и завоевал восьмую позицию. Йозуа Дюрксен замыкает топ-10.

Гонка Формулы-2 (топ-10):
1. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 25 кругов.
2. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) +0.9 сек.
3. Рафаэль Камара (Invicta Racing) +2.0.
4. Ноэль Леон (Campos Racing) +2.4.
5. Куш Майни (ART Grand Prix) +3.8.
6. Ритомо Мията (Hitech) +4.4.
7. Мари Бойя (Prema Racing) +7.9.
8. Колтон Херта (Hitech) +10.9.
9. Себастьян Монтойя (Prema Racing) +11.3.
10. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) +12.3.

17:34 Дмитрий Захарченко
Беганович пропускает Мини на первое место

Фото: Кадр из трансляции

Беганович ошибатся в 17-м повороте и пропускает Мини на первое место! Габриэле уходит на последний круг лидером гонки. Сумасшедший финиш в Формуле-2!

17:34 Дмитрий Захарченко

Беганович ошибается в 12-м повороте, Мини атакует Дино в борьбе за лидерство! Пилоты несколько поворотов проходят бок о бок — пока Мини не срезает шикану. Габриэле вынужден отдать первое место Бегановичу. Предпоследний круг гонки!

Борьба Бегановича и Мини

Фото: Кадр из трансляции

17:33 Дмитрий Захарченко

Беганович атакует Камару в борьбе за лидерство, оба проезжают мимо 17-го поворота, но первым из него выезжает Дино! Камара не сдаётся и контараткует в первом повороте — но вновь промахивается и теряет даже второе место! Вторым теперь идёт Мини, Камара откатывается на третье место!

Последние круги гонки!

17:28 Дмитрий Захарченко

Автомобиль безопасности возвращается в боксы, рестарт за пять с небольшим минут до финиша. Камара разгоняет пелотон, Беганович следом за ним и прессингует с первого же поворота. Мини держится третьим и отбивается от атак Леона.

Борьба Монтойи и Херты

Фото: Кадр из трансляции

Себастьян Монтойя и Колтон Херта сражаются между собой за девятое место — в 13-м повороте между ними даже произошёл небольшой контакт.

22-й круг: 1 Камара — 2 Беганович — 3 Мини — 4 Леон — 5 Майни — 6 Мията — 7 Бойя — 8 Дюрксен — 9 Монтойя — 10 Херта.

17:25 Дмитрий Захарченко

Беннет во время автомобиля безопасности свернул в боксы и перешёл на слики. Джон шёл девятым, теперь это место переходит Монтойе, а десятым держится Херта. Ждём рестарта, до финиша менее девяти минут.

Джон Беннетт на сликах

Фото: Кадр из трансляции

На слики, похоже, переходить рановато: Беннетта разворачивает за автомобилем безопасности, он снова едет в боксы и возвращается на дождевые шины.

19-й круг: 1 Камара — 2 Беганович — 3 Мини — 4 Леон — 5 Майни — 6 Мията — 7 Бойя — 8 Дюрксен — 9 Монтойя — 10 Херта.

17:22 Дмитрий Захарченко

Мини в 16-м повороте атакует Леона и выходит на третье место! Тем временем на трассе объявлен режим виртуального автомобиля безопасности — автомобиль Шилдса заглох после разворота. Вскоре VSC сменяет реальный сейфти-кар.

Разворот Шилдса

Фото: Кадр из трансляции

18-й круг: 1 Камара — 2 Беганович — 3 Мини — 4 Леон — 5 Майни — 6 Мията — 7 Бойя — 8 Дюрксен — 9 Беннетт — 10 Монтойя.

17:17 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар сворачивает в боксы на 16-м круге, гонка возобновляется в боевом режиме — до финиша 16 минут.

Камара разгоняет пелотон, но Беганович держит лидера под прессингом. Леон тоже не отстаёт, а вот Мини пока не может атаковать топ-3.

Камара ошибается в 12-м повороте и выезжает за пределы трассы. Беганович пытается воспользоваться шансом, но Рафаэль удерживается на первой позиции.

17-й круг: 1 Камара — 2 Беганович — 3 Леон — 4 Мини — 5 Майни — 6 Мията — 7 Бойя — 8 Дюрксен — 9 Монтойя — 10 Беннетт.

17:14 Дмитрий Захарченко

За автомобилем безопасности Дюрксен, Херта и Беннетт останавливаются на обязательные пит-стопы и выпадают из топ-10. В лидеры гонки выходит Рафаэль Камара.

16-й круг: 1 Камара — 2 Беганович — 3 Леон — 4 Мини — 5 Майни — 6 Мията — 7 Бойя — 8 Шилдс — 9 Фиттипальди — 10 Монтойя.

17:13 Дмитрий Захарченко

Столкновение трёх пилотов в 17-м повороте — жёлтые флаги. Стенсхорне, Верроне и ван Хупен стоят у отбойников! Варроне развернул Стенсхорне, а ван Хупену некуда было деваться.

Столкновение ван Хупена, Стенсхорне и Варроне

Фото: Кадр из трансляции

Автомобиль безопасности возвращается на трассу.

14-й круг: 1 Дюрксен — 2 Херта — 3 Беннетт — 4 Камара — 5 Беганович — 6 Леон — 7 Майни — 8 Мини — 9 Мията.

17:09 Дмитрий Захарченко

На 13-м круге автомобиль безопасности возвращается в боксы — Дюрксен разгоняет пелотон перед стартовой прямой, гонка продолжается в боевом режиме. Йозуа отрывается от пелотона, пока позади него Херта отбивается от Беннетта.

Дино Беганович тут же атакует Куша Майни и выходит на пятую позицию. Если считать только тех, кто уже совершил обязательный пит-стоп, перед Бегановичем теперь только Камара. Майни же теряет ещё одну позицию — он пропускает Ноэля Леона.

17:04 Дмитрий Захарченко

Почти все пилоты сворачивают в боксы и получают новые шины. На трассе остаются лишь Дюрксен, Херта, Беннетт и Стенсхорне — их всех ещё ждёт обязательный пит-стоп.

Тем временем из боксов Камара выезжает впереди Майни — Рафаэль занимает четвёртую позицию. Следом Беганович Мини и Леон. Пелотон готовится к рестарту.

11/30: 1 Дюрксен* — 2 Херта* — 3 Беннетт* — 4 Камара — 5 Майни — 6 Беганович — 7 Мини — 8 Леон — 9 Стенсхорне* — 10 ван Хупен. * — не совершили обязательный пит-стоп.

Дистанция гонки перешла на отсчёт секундомера. До финиша 25 с половиной минут.

17:01 Дмитрий Захарченко

Алекс Данн ошибается в 17-м повороте, выезжает за пределы трассы и соскальзывает носовым обтекателем в отбойники!

Сход Алекса Данна

Фото: Кадр из трансляции

Данн теряет шестое место и сходит с дистанции. Автомобиль безопасности возвращается на трассу.

09/30: 1 Майни — 2 Камара — 3 Дюрксен — 4 Беганович — 5 Мини — 6 Леон — 7 Варроне — 8 ван Хупен — 9 Херта — 10 Мията.

17:00 Дмитрий Захарченко

К концу восьмого круга Майни оторвался от Камары на пять с лишним секунд. Рафаэль тем временем отбивается от Дюрксена, за которым собралась плотная группа в составе Бегановича, Мини и Данна.

Камара сдерживает группу пилотов позади

Фото: Кадр из трансляции

16:54 Дмитрий Захарченко

Снят режим VSC — гонка снова продолжается в режиме зелёных флагов. Воды на трассе тем временем, кажется, стало поменьше.

Майни лидирует, позади него за второе место сражаются Камара и Дюрксен.

Мини уступает Бегановичу

Фото: Кадр из трансляции

Следом Беганович проходит Мини и поднимается на четвёртую позицию!

Тем временем Мартиниус Стенсхорне, который после штрафа занимает 18-е место, ставит лучший круг гонки — 1:57.143.

07/30: 1 Майни — 2 Камара — 3 Дюрксен — 4 Беганович — 5 Мини — 6 Данн — 7 Леон — 8 Варроне — 9 ван Хупен — 10 Херта.

16:48 Дмитрий Захарченко

На третьем круге автомобиль сворачивает в боксы — гонка продолжает в боевом режиме. Мартиниус Стенсхорне тут же сворачивает отбывать штраф.

Майни немного заносит на выходе из предпоследнего поворота, но он сохраняет лидерство. Позади него Камара, Данн и Мини, а Оливер Гёте не удерживает автомобиль на скользкой трассе и в последнем повороте выезжает в отбойник.

Гёте сходит с дистанции

Фото: Кадр из трансляции

Задняя левая подвеска повреждена, на трассе обломки, и вскоре Гёте выезжает за пределы трассы. Объявлен режим виртуального автомобиля безопасности.

05/30: 1 Майни — 2 Камара — 3 Дюрксен — 4 Мини — 5 Беганович — 6 Данн — 7 Леон — 8 Варроне — 9 ван Хупен — 10 Херта.

16:40 Дмитрий Захарченко

Гонка Ф-2 стартовала на мокрой трассе

Стартовала гонка Формулы-2! Майни разгоняется к первому повороту лучше всех, позади него атакует Стенсхорне — он промахивается в повороте, выезжает за пределы трассы и вывозит туда нескольких соперников.

Старт гонки Формулы-2

Фото: Кадр из трансляции

В глубине пелотона столкновения — Тасанапол Интхрапхувасак промахивается на торможении и выбивает лидера чемпионата Николу Цолова! Цолов сходит с дистанции, а Интхрапхувасак получает штраф в 10 секунд.

Разворот Цолова после удара от Интхрапхувасака

Фото: Кадр из трансляции

На трассу выезжает автомобиль безопасности. Пилотов направляют проезжать за ним стартовую прямую по пит-лейну, но Куш Майни и Рафаль Камара проехали мимо въезда на пит-лейн. Они нарушили распоряжение дирекции трассы.

02/30 — 1 Майни — 2 Стенсхорне — 3 Камара — 4 Дюрксен — 5 Мини — 6 Гёте — 7 Беганович — 8 Данн — 9 Ноэль Леон — 10 Нико Варроне.

16:38 Дмитрий Захарченко

Пилоты занимают места на стартовой решётке — старт будет дан с места!

Алекс Данн говорит инженеру, что трасса довольно цепкая, а проблема в основном из-за видимости. Он добавляет, что если начать заезды, асфальт быстро просохнет.

16:35 Дмитрий Захарченко

Мартиниус Стенсхорне получает штраф стоп-н-гоу за нарушение правил стартовой процедуры: машина не была поставлена на асфальт до сигнала трёхминутной готовности. Норвежец занял в квалификации третье место, а из-за просчёта механиков или какой-то неожиданной технической проблемы откатится теперь в конец пелотона…

16:32 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар уводит пелотон Формулы-2 на прогревочный круг.

Прогревочный круг гонки Формулы-2

Фото: Кадр из трансляции

16:26 Дмитрий Захарченко

На прогревочный круг пелотон отправится за автомобилем безопасности. Мари Бойе сообщают, что в ближайшие 45 минут дождя не ожидается, но трассы сырая.

Тучи над автодромом в Майами

Фото: Кадр из трансляции

16:25 Дмитрий Захарченко

С поул-позиции стартует Куш Майни, а первый ряд стартового поля с ним разделит действующий чемпион Формулы-3 Рааэль Камара. Со второй линии стартуют Мартиниус Стенсхорне и Габриэле Мини, с третьей — главный сюрприз уикенда Николас Варроне и Лауренс ван Хупен — главный преследователь Николы Цолова в общем зачёте. Сам лидер чемпионата после не слишком уверенной квалификации стартует сегодня только 10-м.

Стартовая решётка гонки Формулы-2 в Майами

Фото: x.com/formula2

16:25 Дмитрий Захарченко

У Романа Билински проблемы уже на установочном круге. Гонщик покинул кокпит — он должен был стартовать 20-м, но уже не примет участия в заезде.

Машина Романа Билински

Фото: Кадр из трансляции

16:23 Дмитрий Захарченко

Несмотря на дождливую погоду, пелотон Формулы-2 выстраивается на стартовой решётке.

Стартовая решётка Формулы-2

Фото: Кадр из трансляции

16:15 Дмитрий Захарченко
Паддок Гран-при Майами в воскресенье

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На фоне непогоды в штате Флорида расписание уикенда изменилось — Гран-при Майами перенесён на три часа и стартует в 20:00 по Москве, а не в 23:00, как планировалось изначально. Также был перенесён старт гонки Формулы-2 — на 16:25.

Однако в данный момент над трассой идёт дождь, и погода может повлиять на ход заездов. Отметим, что по американским законам, если рядом с открытой площадкой зафиксированы молнии, проводить спортивные мероприятия на ней в течение получаса будет запрещено.

