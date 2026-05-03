Шок-старт и шок-финиш Гран-при Майами! Формула-1 вернулась жаркой гонкой

По сравнению с итогами квалификации стартовая решётка Гран-при Майами претерпела одно изменение: Исак Хаджар заработал дисквалификацию из-за нелегального днища (интересно, что у Макса Ферстаппена всё было в порядке), после чего в «Ред Булл» решили поставить французу новые элементы силовой установки, что повлекло за собой старт с пит-лейна.

Что же до лидеров, то, несмотря на третью стартовую позицию, фаворитом первого круга являлся Шарль Леклер — с учётом того, что болиды «Мерседеса» и «Ред Булл» стартуют не лучшим образом. Так и вышло — Антонелли не воспользовался поулом, а в первом повороте итальянцу пришлось отворачивать от «Феррари» и ехать на обочину. Ферстаппен упирался до последнего, но на выходе из первого поворота слишком агрессивно встал на газ, и его машину развернуло — Макс поехал дальше уже в конце десятки, ну а Леклер всё же стал лидером. За ним шли Антонелли, Норрис, Пиастри, Расселл и Хэмилтон.

Провалились на первых метрах Хюлькенберг и Гасли. Халк сразу поехал в боксы за новым передним антикрылом и вскоре сошёл, ну а Пьеру после потери места в топ-10 ещё и прилетело несчастье от Лиама Лоусона: сражаясь с пилотом «Рейсинг Буллз», пилот «Альпин» получил удар в бок, после которого «Альпин» повисла на отбойнике. И в тот же момент в другом месте трассы из-за слишком оптимистичной атаки поворота сломал переднюю подвеску Исак Хаджар! После чего француз очень долго в расстройстве бил по рулю. Да, нелегко быть вторым номером «Ред Булл»…

Леклер на рестарте уверенно сохранил лидерство в гонке, однако быстро стало понятно, что темпа для реального сражения за победу у «Феррари» нет — Шарль пропустил Антонелли, а затем и Норриса. И это не было последней проблемой: в «Феррари» отреагировали на андеркат от Расселла, но провели слабый пит-стоп — пилот «Мерседеса» вырвался вперёд! Впрочем, темпа у Джорджа не было, так что позицию впереди Шарля он не удержал.

Ну а впереди «Мерседес» тоже успешно использовал андеркат. Пока в «Макларене» думали, не оттянуть ли пит-стоп из-за угрозы дождя, Антонелли рванул в боксы на круг раньше Норриса — и этого хватило, чтобы ликвидировать отставание в две секунды! Ландо выехал бок о бок с Кими, однако на непрогретой резине и менее выгодной траектории у него не было шанса сдержать Антонелли.

Впрочем, надежда у Ландо оставалось: ещё задолго до финиша Кими начал жаловаться на перебои в работе коробки передач. В какой-то момент итальянец завёл разговор и о повышенном износе задних колёс, однако с командного мостика Антонелли успокоили, что ничего страшного не происходит. Третьей же потенциальной проблемой могли стать нарушения границ трассы: Антонелли собрал два нарушения из разрешённых трёх, а Норрис по радио просил команду максимально отслеживать пилотаж оппонента.

Итог? Ничего не произошло. Антонелли больше не нарушал правила, а его жалобы на технику напоминали стенания Хэмилтона про резину времён его чемпионских сезонов. Кими уверенно победил, на счету Норриса второе место и оптимизм на будущее.

А что же Ферстаппен? После выезда сейфти-кара при авариях Хаджара и Гасли Макс очень рано перешёл на шины «хард», на них стремительно прорвался в десятку, а в какой-то момент даже мимолётно выбрался в лидеры после пит-стопов всех конкурентов. Впрочем, у пилота «Ред Булл» на изношенной резине не было шансов даже на подиум. Уже под финиш Макса в споре за пятое место догнал Расселл и начал прессинговать. Дело дошло до контакта, в котором британец слегка повредил переднее антикрыло.

В этом сражении также надо было учитывать, что Макс ещё с начала гонки находился под расследованием из-за пересечения белой линии при выезде с пит-лейна — странно, почему судьи не могли сразу принять решение и им потребовались объяснения со стороны самого гонщика уже после финиша.

Расселлл всё-таки выбрался вперёд, и вдруг выяснилось, что на этом его и Макса гонки отнюдь на закончены. Леклер сдал под финиш, пропустил Пиастри в конце предпоследнего круга и после этого на ровном месте потерял контроль над машиной — разворот! «Феррари» коснулась отбойника и, вероятно, заработала повреждения передней подвески. «Раненый» болид поехал дальше, но на задней прямой Леклера атаковал Расселл и опередил по внешнему радиусу, а на разгоне к клетчатому флагу Шарля снаружи прошёл и Ферстаппен — три десятые в пользу пилота «Ред Булл»!

При этом результаты в этой группе ещё не окончательные — речь не только про выезд Ферстаппена с пит-лейна. Во-первых, судьи хотели проверить борьбу Макса и Джорджа, в которой Расселл повредил переднее антикрыло, задев колесо «Ред Булл» — тут судьи быстро решили, что всё в порядке. Также Джордж был под расследованием за потенциальное движение на торможении в борьбе с Леклером — и тут решили, что всё чисто.

Самого же Шарля подозревают в получении преимущества благодаря срезке трассы, когда он ехал на повреждённой «Феррари». Заодно проверят, не управлял ли Шарль «небезопасной» машиной — то есть не следовало ли ему просто припарковать «раненую» машину на обочине. Разберут и то, не провоцировал ли кто-то из дуэта Леклер — Расселл столкновение перед входом в поворот.

Напоследок — не про лидеров. Восьмым уверенно финишировал Франко Колапинто — отличный результат для аргентинца и «Альпин». Карлос Сайнс и Алекс Албон замкнули очковую зону — на сей раз «Уильямс» оказался шустрее «Хааса» и воспользовался проблемами «Ауди» и «Рейсинг Буллз».

Впереди в Формуле-1 ещё одна пауза, пусть и не такая огромная — Гран-при Канады пройдёт в Монреале 22-24 мая.