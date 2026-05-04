Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1

Гран-при Майами прошёл в напряжённой борьбе лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли и действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса — и представитель «Мерседеса» в итоге оказался впереди. Ещё месяц назад на «Сузуке» сложно было представить, что кто-то сможет сразиться с немецкими болидами за победу, но в Уокинге здорово прибавили во время апрельской паузы и могут перевернуть ход чемпионата.

Итоги четвёртого этапа сезона-2026 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Лучшая победа Антонелли в Ф-1

Для Антонелли победа в Майами стала уже третьей подряд, но в предыдущих гонках Кими повезло. В Китае у Расселла засбоила в квалификации силовая установка, а в Японии ему помешал выезд сейфти-кара. Однако в Майами итальянец на протяжении всего уикенда выглядел лучше своего опытного напарника и по делу его опережал.

В спринте Кими слишком часто нарушал границы трассы и в итоговой классификации оказался ниже напарника. Но в воскресенье Антонелли всё сделал уверенно. Стратеги «Мерседеса» внесли свой вклад — во многом выйти вперёд итальянцу помогла своевременная остановка в гонке. Однако и сам Антонелли чётко отработал весь заезд, избежал больших проблем на старте гонки и устоял под прессингом Норриса.

Антонелли после третьей победы подряд Фото: Peter Fox/Getty Images

Расселл после неудачной квалификации стартовал с пятой позиции, но на первом отрезке уступил Оскару Пиастри, а на четвёртое место поднялся лишь из-за проблем у Шарля Леклера. Если бы не они, британец почти наверняка так и остался бы пятым. Этап в Майами — это пока что самое слабое выступление Джорджа в текущем сезоне.

По итогам четырёх этапов Антонелли опережает Расселла на 20 очков, и Джордж уже не смотрится главным фаворитом сезона. Шансы Расселла как более опытного пилота по-прежнему выглядят чуть выше, однако лишь до тех пор, пока Гран-при Майами считается случайностью. Ещё одна такая победа Кими — и Джордж окончательно превратится в догоняющего.

«Макларен» способен побеждать? А «Ред Булл»?

В «Макларене» ещё до Гран-при Майами обещали, что привезут фактически новую машину, однако её скорость в команде оценивали сдержанно. Разумеется, инженеры рассчитывали, что удастся добиться прогресса, но «Мерседес», казалось, недосягаем. Ощущения оказались ложными — в начале уикенда это «Макларен» был недосягаем для «Мерседеса», а в воскресной гонке темп Антонелли и Норриса был равным. Кими удалось оторваться лишь в концовке, когда Ландо перестал давить.

Несмотря на то что победа досталась Антонелли, «Макларен» увёз из Майами на три очка больше, чем «Мерседес». Можно ли было представить такое ещё месяц назад? Если «Макларен» сохранит такую форму, а Норрис и Пиастри регулярно будут сражаться с «Мерседесами» за победу, динамика борьбы за титул изменится. И, возможно, в ней окажется больше двух участников.

Борьба Антонелли и Норриса Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Прогресс в Майами продемонстрировал и «Ред Булл». Ферстаппен был одним из сильнейших в концовке квалификации и показал второе время, а на старте гонки боролся за лидерство. Увы, во втором повороте Макс перестарался, пытаясь удержаться за Леклером, потерял машину и откатился далеко назад. В итоге Ферстаппен проехал на одном комплекте «харда» более 50 кругов и даже устоял в топ-5.

А вот от «Феррари» в этот раз ожидали большего. Новинки из Маранелло не дали ощутимого эффекта, и Леклер во второй половине гонки отставал как от Антонелли, так и от Норриса, а затем пропустил Пиастри. Если бы не разворот на последнем круге, Шарль финишировал бы четвёртым — что было бы не таким уж плохим результатом, но инцидент окончательно смазал уикенд «Скудерии».

Важный успех Колапинто

Для Колапинто сезон начался не слишком многообещающе — Франко был заметно медленнее Пьера Гасли и очевидно проигрывал во внутрикомандной дуэли. Однако на Гран-при Майами аргентинец смотрелся куда увереннее Гасли и победил его в трёх зачётных сессиях из четырёх. Возможно, этот уикенд окажется для Колапинто переломным.

В квалификации к спринту Колапинто опередил Гасли на 0,15 секунды и финишировал в короткой гонке позади лишь потому, что на старте благоразумно отпустил педаль газа в борьбе с Хэмилтоном и Ферстаппеном. В субботней квалификации аргентинец превзошёл Гасли на 0,05 секунды, однако в этот раз провёл всю гонку впереди него и завоевал для команды четыре очка. Именно благодаря Франко «Альпин» сегодня опередила «Хаас» в Кубке конструкторов.

Франко Колапинто на Гран-при Майами Фото: Chris Graythen/Getty Images

Провал Исака Хаджара

А вот для другого молодого пилота Гран-при Майами стал ударом — речь об Исаке Хаджаре. Француз переходил в «Ред Булл» на фоне разговоров о «проклятии второй машины» Милтон-Кинса, однако в первых трёх этапах не то что бы смотрелся хуже Ферстаппена. И стоило «Ред Булл» прибавить в темпе, Хаджар потерпел неудачу. И речь тут не только об ошибке в шикане, после которой Гран-при Майами для Исака закончился раньше времени.

Хаджар уступал Ферстаппену и в квалификациях, причём оба раза — почти секунду. Весь уикенд Исаку не удавалось ощутить за рулём уверенность, а на брифингах с прессой он выглядел так же растеряно, как его предшественники — Цунода, Лоусон и Перес. Посмотрим, был ли это случайный сбой, или «проклятие» продолжило действовать и с новым техническим регламентом.

Новые правила работают

К слову, о новых правилах. Перед этапом в Майами ФИА совместно с командами разработала поправки в технический регламент, и пилоты теперь иначе работают с силовыми установками. И, кажется, поправки пошли Формуле-1 на пользу. Квалификация выглядела довольно естественно, а борьба за позицию в гонке получилась менее искусственной — пилотам удавалось сохранить позицию после обгона, а каждая атака выглядела продуманной и подготовленной.

Посмотрим, как Формула-1 будет выглядеть на трассе в Монреале, но, похоже, в ФИА признали проблему (и даже заговорили о возвращении двигателей V8!). Гран-при Канады всегда дарит яркие и захватывающие гонки, а прошлогодний заезд и вовсе завершился столкновением двух претендентов на титул на последних кругах. На фоне прогресса «Макларена» и «Ред Булл» гонка в Канаде обещает быть непредсказуемой.