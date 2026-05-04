Кто худший гонщик Гран-при Майами Формулы-1?

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Майами — 2026: Ферстаппен, Расселл, Леклер, Хаджар или Хюлькенберг

Евгений Кустов
В этот раз есть сразу несколько заслуженных претендентов — с авариями и ошибками на любой вкус.

В сезоне-2026 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на уличной трассе в Майами редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота. Сначала было шесть, но Лиам Лоусон оправдан: он выбил Пьера Гасли из-за сбоя в работе коробки передач. Из оставшейся пятёрки теперь только вы определите «лауреата».

Исак Хаджар
1 место

Исак Хаджар

Ну что сказать? Если у Ферстаппена и Леклера «просто» развороты, то Хаджар оказался слишком «жадным» при атаке очередного поворота. Француз не рассчитал и задел колесом отбойник, что привело к поломке передней подвески. Утешать себя можно фактом, что в Монако подобные аварии приключались даже с великими.

Джордж Расселл
2 место

Джордж Расселл

Весь уикенд британец смотрелся слабо, и гонка не стала исключением. Оправдания про то, что пилоту «Мерседеса» не нравятся трассы с низким уровнем сцепления, при котором машины сильно скользят, плохо подходят, если мы обсуждаем претендента на титул. Отдельно отметим неудачный рестарт гонки, а также довольно нелепый тычок антикрылом в колесо Ферстаппена.

Шарль Леклер
3 место

Шарль Леклер

Достойная гонка монегаска обернулась кошмаром на последнем круге, когда Леклер в безобидной ситуации потерял контроль над машиной — дело кончилось разворотом. Хуже того, Шарль повредил переднюю подвеску, из-за чего до финиша выпустил вперёд Расселла с Ферстаппеном, а из-за штрафа за срезки трассы — ещё и Хэмилтона с Колапинто.

Макс Ферстаппен
4 место

Макс Ферстаппен

Как бы здорово Макс ни прорвался обратно, никак не забыть грубейшую ошибку нидерландца на старте. Пытаясь во что бы то ни стало не пропустить Шарля Леклера, Ферстаппен слишком агрессивно атаковал в связке двух первых поворотов и в итоге просто потерял контроль над машиной. Кто знает, как высоко Макс мог бы подняться, если бы просто согласился со вторым местом.

Нико Хюлькенберг
5 место

Нико Хюлькенберг

Да, «Ауди» славится провальными стартами, но в этот раз немец сам приложил к ним руку. На торможении к первому повороту Халк довольно нелепо задел один из «Уильямсов» и сломал переднее антикрыло. На этом борьба за очки была фактически завершена. То, что Нико в любом случае сошёл бы из-за технических проблем, чуть сглаживает впечатление, но не отменяет провала на первом круге.

