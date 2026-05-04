Норрис — лучший, пилоты «Феррари» — внизу таблицы. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1

У Ферстаппена и Леклера были ошибки в гонке, у Антонелли — в спринте.

Четвёртый этап Формулы-1 — в субъективных оценках автора, как и всегда.

Ландо Норрис — 9

Никто не ожидал, что в этот уикенд «Макларену» будет по силам бороться с «Мерседесом», но Уокинг по-настоящему прибавил, и Норрис воспользовался шансом. Ландо уверенно выиграл спринт и здорово смотрелся в основной гонке, на протяжении всей дистанции сражаясь с Антонелли. Разве что в субботней квалификации британцу блеснуть не удалось.

Франко Колапинто — 8,5

Этап в Майами стал прорывом для Колапинто. На протяжении всего уикенда Франко опережал Гасли, дважды победил его в квалификациях, а в основной гонке от старта до финиша был впереди других пилотов команд-середняков. Если аргентинец продолжит в том же духе, вопросы о продлении контракта отпадут сами собой.

Андреа Кими Антонелли — 8

Победа в Майами — пока что лучшая в карьере Антонелли. Кими уверенно опережал более опытного напарника и превзошёл в воскресенье Норриса (не без помощи команды, разумеется). Но спринт Кими провёл неудачно. Пусть он не виноват в проблемах на старте, штраф за срезки — исключительно его заслуга. И относительно Расселла он стоил трёх очков.

Карлос Сайнс — 8

Сайнс на протяжении почти всего уикенда был недоволен работой команды, однако в гонке испанец добился максимально возможного для «Уильямса» результата — выше девятого места эта машина пока подняться неспособна. Кроме того, Карлос уже в третий раз подряд оказался выше Албона в основной квалификации. Испанец, похоже, становится лидером команды.

Оскар Пиастри — 7,5

В распоряжении Пиастри в Майами была машина, способная выигрывать гонки, но во всех зачётных сессиях Оскар оказался медленнее Норриса. В обеих гонках австралиец финишировал сразу за напарником, однако в этот уикенд гонщики «Макларена» выступали словно в разных лигах. И 24 секунды отставания от Ландо в воскресной гонке это лишь подчёркивают.

Оливер Берман — 7,5

«Хаас» в Майами был не так конкурентоспособен, как хотелось бы Аяо Комацу, и блеснуть на домашней для команды гонке Берману не удалось — Оливер второй уикенд подряд остаётся без очков. Но программу-минимум англичанин выполнил: он опередил Окона в обеих квалификациях, а в основной гонке финишировал на две позиции выше.

Оливер Берман на Гран-при Майами Фото: Clive Mason/Getty Images

Габриэл Бортолето — 7,5

Из-за проблем с машиной Бортолето, по сути, пропустил субботнюю квалификацию и в воскресенье вынужден был стартовать с последнего ряда. Шансов на очки было немного, однако Габриэл держал достойный темп, умело работал с резиной и проехал более половины дистанции на «медиуме». Для финиша в топ-10 этого, увы, всё равно оказалось мало.

Алекс Албон — 7

Алекс провёл достойный уикенд и увёз из Майами один зачётный балл, но практически весь уикенд Албон уступал Сайнсу в темпе. И это уже не первый раз. В целом Гран-при Майами завершился хорошим результатом для «Уильямса», но Албону пора что-то предпринять, если он хочет вернуть статус лидера команды.

Фернандо Алонсо — 7

В Майами Алонсо был единственным, кто проехал гонку с одним пит-стопом и при этом не использовал «хард». После перехода на «софт» Фернандо взвинтил темп и перед финишем опередил Переса. Испанец в итоге стал лучшим в группе аутсайдеров, однако победы над «Кадиллаком» больше не впечатляют, да и в квалификации в субботу Алонсо допустил ошибку.

Серхио Перес — 7

В главной квалификации уикенда Чеко выступил не лучшим образом и проиграл Валттери Боттасу более 0,3 секунды, но уверенно превзошёл финна в гонке и до последних кругов сражался с Фернандо Алонсо. Испанцу Перес проиграл, однако то, что «Кадиллаку» удаётся бороться, уже хороший знак для американской команды.

Эстебан Окон — 6,5

Окону снова не удалось дотянуться до Бермана. В первой квалификации Эстебан допустил ошибку, во второй проиграл Оливеру 0,2 секунды. В спринте, который для «Хааса», по сути, ничего значил, француз финишировал выше, но в основной гонке почти всю дистанцию провёл позади молодого напарника, а в концовке пропустил Бортолето.

Пьер Гасли — 6,5

В этот раз Гасли смотрелся не так уверенно, как обычно. Проиграл обе квалификации Колапинто, неудачно провёл первый круг воскресной гонки, потеряв три позиции, а затем стал жертвой блокировки Лоусона на входе в 17-й поворот. Но, отдадим должное, в спринте у Пьера был шанс на финиш в топ-8 — и француз им воспользовался.

Джордж Расселл — 6

Этап в Майами — это главная на данный момент неудача Расселла в сезоне. Джорджу весь уикенд не хватало скорости, и в спринте он оказался выше Антонелли лишь за счёт стабильности и аккуратности. Но в воскресенье они Расселлу не помогли — британец не дотянулся до топ-3 и в общем зачёте проигрывает Антонелли уже 20 очков.

Джордж Расселл после Гран-при Майами Фото: Chris Graythen/Getty Images

Макс Ферстаппен — 6

В борьбе с Леклером Ферстаппен перестарался и потерял контроль над машиной. Макс тем не менее сохранил самообладание, проехал более 50 кругов на одном комплекте «харда» и умудрился сохранить хоть какие-то позиции. Если бы не ошибка на старте, у Ферстаппена был бы шанс на подиум — и это хороший знак для Формулы-1.

Льюис Хэмилтон — 6

Для Льюиса Хэмилтона уикенд тоже сложился неудачно. Британец в обеих квалификациях был медленнее Леклера, а в гонке сражался одним этажом ниже напарника. Более того, несмотря на разворот Шарля на последнем круге, Льюис пересёк линию финиша на девять секунд позже него. Причиной такого низкого темпа отчасти стала ненужная стычка с Колапинто.

Арвид Линдблад — 6

Линдблад не смог выйти на старт спринта из-за технических проблем, а после этого уикенд Арвида окончательно пошёл наперекосяк. В квалификации дебютант более полусекунды проиграл Лоусону и из-за слабого первого отрезка почти всю гонку ехал последним в группе середняков. В итоге на финише Линдблад обогнал лишь «Астон Мартин» и «Кадиллаки».

Лэнс Стролл — 6

Стролл, как и Алонсо, испортил себе финальную попытку в квалификации и в итоге в четвёртый раз подряд проиграл во внутрикомандной дуэли. При этом в гонке Лэнс, в отличие от Фернандо, дважды останавливался в боксах и финишировал позади Переса. Средний уикенд на по-прежнему посредственной машине.

Нико Хюлькенберг — 5,5

Этап в Майами прошёл для Хюлькенберга под знаком постоянных технических проблем, которыми для Нико закончились обе гонки. Хотя на старте воскресной немец неудачно обломал антикрыло и откатился в конец пелотона. Проявить себя Нико мог в квалификациях, но в первой из них проиграл Бортолето, а во второй не смог побороться за место в топ-10.

Валттери Боттас — 5

Валттери Боттас почти всю гонку ехал последним, а при заезде в боксы не нажал как следует кнопку ограничителя скорости и на пустом месте нарвался на штраф. Не факт, что без него финн опередил бы Лэнса Стролла — на финише «Астон Мартин» и «Кадиллак» разделяло почти полторы минуты.

Алонсо и Боттас на Гран-при Майами Фото: Chris Graythen/Getty Images

Лиам Лоусон — 4,5

До столкновения с Гасли у Лоусона были шансы на очки — он прорвался на первом круге на восьмое место и шёл позади Колапинто. Однако ошибка в борьбе за позицию обнулила многообещающий старт. В спринте Лиам тоже выглядел незаметно, а до этого ошибся в квалификации к короткой гонке и в SQ1 был ниже Линдблада.

Шарль Леклер — 4

Вплоть до последнего круга Леклер проводил отличный уикенд. Пусть даже место на подиуме ушло к Пиастри, четвёртое место стало бы достойным результатом. Но в самый неподходящий момент Шарль допустил ошибку, погнул об отбойник подвеску и поехал к финишу, срезая повороты. Вместе со штрафом этот разворот обошёлся Леклеру в четыре позиции.

Исак Хаджар — 3

«Проклятие» второго пилота «Ред Булл» вернулось? В тот момент, когда Ферстаппен наконец почувствовал за рулём уверенность, Хаджар выглядел растерянным. Исак очень много проиграл Максу в квалификации, а в попытке отыграться после старта с пит-лейна влетел в стену в шикане. Пока что это выглядит как случайность.