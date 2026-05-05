Почему Леклера оштрафовали на 20 секунд, а Хэмилтона за такие же срезки — на пять? Загадка

Уже после финиша Гран-при Майами одним из самых интересных событий гоночного уикенда стал жёсткий 20-секундный штраф, выписанный пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. После вылета и контакта с отбойником на последнем круге монегаск тянул до финиша с повреждённой передней подвеской и несколько раз срезал трассу, за что получил проезд по пит-лейну, заменённый на 20 секунд. Это не вызвало бы вопросов, если бы не относительно свежая история с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Сингапура — 2025: тоже срезки трассы на неисправной машине, но тогда британцу дали лишь пять секунд. В чём же разница? Спойлер: ни в чём.

Что случилось у Леклера и у Хэмилтона?

Итак, на последнем круге гонки в Майами Леклер достаточно сильно бьёт о стену передним левым колесом, чтобы вызвать поломку подвески. Поначалу Шарль не чувствует, что с машиной что-то не так: она нормально разгоняется и уверенно проходит следующий левый поворот, но вот в правом, несмотря на отчаянные действия рулём, не желает поворачивать. Леклер срезает трассу и с тех пор уже не доверяет собственному автомобилю.

При этом Шарль не осознал, что проблемы только с правыми поворотами: он ещё трижды срезает повороты, причём в двух случаях — левые, которые машина и так нормально преодолела бы. Так или иначе, пилот «Феррари» собирает за круг четыре срезки, однако под самый финиш всё равно пропускает и Джорджа Расселла, и обгоняющего его уже под флаг Макса Ферстаппена, когда Леклер не мог как следует пройти финальный правый поворот.

Машина Леклера отказывается поворачивать направо Фото: Кадр из трансляции

А что же Льюис на Гран-при Сингапура — 2025? Проблема с тормозами возникает за два с лишним круга до финиша. Команда поначалу бодрится, что тормоза просто перегрелись и сейчас «вернутся». На предпоследнем круге ситуация становится хуже, британец начинает проходить трассу в откровенно прогулочном темпе и при этом четырежды срезает.

Когда уже на последнем круге Хэмилтону сообщают, что его догоняет Фернандо Алонсо и что срезать трассу больше ну не стоит, Льюис собирается, обходится без новых срезок и финиширует прямо перед гонщиком «Астон Мартин».

Итак, четыре срезки против четырёх. В обоих случаях совершены за один круг. При этом Леклер всё равно пропускает всех ближайших преследователей, а вот Хэмилтон, ещё в начале проблем выпустивший в Сингапуре того же Леклера, остаётся впереди Алонсо. К каким же выводам приходят судьи?

Льюис Хэмилтон срезает шикану на Гран-при Сингапура Фото: Кадр из трансляции

Что написано в решении по Леклеру?

«Факт: машина №16 несколько раз покидала трассу без обоснованной причины.

Пилот проинформировал нас, что болид словно бы был в порядке — за исключением того факта, что не проходил должным образом правые повороты. С учётом этой проблемы пилот был вынужден срезать шиканы на пути к клетчатому флагу. Мы определили: тот факт, что ему пришлось срезать шиканы (то есть покидать пределы трассы), означал, что он получил длительное преимущество, таким образом покидая пределы трассы.

Тот факт, что у него была механическая проблема, не являлась обоснованной причиной. Соответственно, мы накладываем штраф в виде проезда по пит-лейну, учитывая число раз, которые машина покидала трассу, и полученное преимущество».

Материалы по теме Леклер: я просто выбросил отличную гонку в мусорку

Что было написано в решении по Хэмилтону?

«Факт: покидание трассы без обоснованной причины, несколько раз.

По ходу слушаний пилот подтвердил, что несколько раз покидал пределы трассы. Он пытался справиться с проблемой с тормозами.

После изучения гайдов по стандартам пилотирования стюарды посчитали, что это не является обоснованной причиной, и применили обычный штраф для подобного рода нарушений».

Менялись ли как-то рекомендации по штрафам перед сезоном-2026?

Что в гайдах Формулы-1 на 2025 год, что в гайдах на нынешний сезон есть такой пункт, как «Покидание трассы и получение долгосрочного преимущества». Даже расшифровывается, что это за преимущество — относительно другого участника в плане времени или сохранения позиции.

Не меняется и потенциальный штраф за нарушение данного пункта — от, внимание, 10 секунд до проезда по пит-лейну. Штраф в пять секунд накладывается при наличии смягчающих обстоятельств. То есть в случае с Хэмилтоном дали наказание даже ниже минимального порога — при том что в решении судей ничего не сказано про смягчающие обстоятельства, а просто написано — мол, раньше давали столько.

Так в чём же дело?

А ни в чём. Всё, что написано выше, доказывает: никакой последовательностью в решении судей не пахнет. Там четыре срезки — и тут четыре срезки. Там никакого преимущества относительно соперников получить не удалось — тут формально удалось, раз Алонсо позади. Там срезки из-за проблем с машиной — тут тоже из-за технических проблем. Ни в решении судей, ни тем более в регламенте нет пункта — если сам сломал машину, то и спрос с тебя выше.

Согласно всё тем же правилам, судьи действительно имели право выписать Леклеру проезд по пит-лейну как самый строгий из возможных штрафов. Но никак не объяснить, почему Шарль получил «максималку», а его напарник семь месяцев назад — ниже «минималки».

Проблема не в том, что нам жалко Леклера. Полагаем, Шарлю плевать, шестым он оказался в протоколе или восьмым. Да и не похоже, что эти очки окажутся ну очень важны для монегаска в личном зачёте. Проблема в самом судействе, его непоследовательности, непредсказуемости. Даже когда нарушения очевидны, когда речь не идёт о неоднозначном контакте двух пилотов или чём-то ещё непростом, стюарды принимают совершенно разные решения. И с этим бардаком ну надо бы что-то сделать.