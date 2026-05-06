«Не я это начал». Пилот NASCAR из мести взял и протаранил соперника

В минувшие выходные на овале в Форт-Уэрте, штат Техас, состоялся очередной этап регулярного сезона NASCAR Cup Series. Победу — уже вторую в сезоне — записал на свой счёт Чейз Эллиотт, самый популярный пилот серии. Однако самым громким событием гонки стало столкновение Кайла Буша и Джона Хантера Немечека на финальном рестарте. Буш этого не подтвердил, но со стороны всё выглядело так, словно он специально врезался в соперника в отместку за контакт в предыдущем повороте.

Почему экс-чемпион потерял терпение, накажут ли его судьи и что дальше ждёт одного из лучших пилотов своего поколения?

Лучшая гонка в сезоне

Кайл Буш дебютировал в NASCAR Cup Series в 2004 году, дважды становился чемпионом и одержал 63 победы — больше, чем кто-либо из пилотов на сегодняшней стартовой решётке. Однако последний раз Кайл побеждал почти три года назад — в 2023-м, в первом после перехода из Joe Gibbs Racing в Richard Childress Racing сезоне. В 2024-м Буш впервые после расцвета своей карьеры не попал в плей-офф, а сезон-2025 завершил на 21-м месте — ниже, чем в свой первый полный сезон в высшей лиге NASCAR в 2005-м.

Что-то явно идёт не так. Кайлу Бушу сложнее, чем другим ветеранам, дался переход на машины поколения Next Gen в 2022 году, а также уменьшение количества тренировок. Сама Richard Childress Racing тоже уже не так сильна, как в лучшие годы Дейла Эрнхардта-старшего. Правда, Остин Диллон, напарник Кайла Буша, за последние два сезона одержал две победы. И ради одной из них даже растолкал на финише двух соперников. Впрочем, в рамках нового формата чемпионата выигранной гонки недостаточно для получения путёвки в «Чейз», а в топ-16 Диллон вряд ли пробьётся.

Росс Честейн и Кайл Буш на этапе в Канзасе Фото: David Jensen/Getty Images

Перед этапом в Техасе в Richard Childress Racing объявили о замене крю-чифа в команде Буша. В начале сезона бригаду Кайла возглавил Джим Полман, и Буш похвалил инженера, сказав, что неплохо с ним сработался. Но что-то нужно было менять, и в Техасе в роли крю-чифа «Шевроле» №8 дебютировал Энди Стрит. И, казалось, произошло чудо: в квалификации Кайл показал шестое время и почти всю гонку держался в топ-10. И когда за 11 кругов до конца гонки в стену развернуло Кори Хайма, Буш занимал девятую позицию — так высоко Кайл в этом году ещё ни разу не финишировал.

Во время жёлтых флагов Буш вместе с группой других пилотов побывал в боксах и в момент рестарта шёл 11-м, до финиша оставалось четыре круга. Кайл сработал не лучшим образом, потерял три позиции, однако постепенно отыгрывался и на предпоследнем круге в борьбе за 12-е место обогнал Джона Хантера Немечека. На предпоследнем круге Буш на задней прямой сместился в сторону внешней траектории — и коснулся задней частью машины переднего крыла Немечека. Автомобиль Кайла отрикошетил в стену, но лишь немного потерял темп — нужно было продолжать бороться.

Однако у Буша было иное мнение. Он посчитал, что Немечек оставил ему недостаточно места, и решил отомстить. В третьем повороте Кайл убрал ногу с педали газа, подождал, пока соперник с ним поравняется, и боком врезался в «Тойоту» соперника, заправив его в стену. Немечека от удара развернуло, но судьи не стали прерывать финальный круг жёлтыми флагами, а Эллиотт благополучно победил Хэмилтона. Буш пересёк линию финиша 20-м. Немечек классифицирован 21-м. Это была лучшая гонка Кайла в сезоне.

Как отреагирует NASCAR?

После финиша Немечек репостнул видео инцидента и подписал: «Был отличный день. А потом выбили. Вот же задница». Через 50 минут мнением поделился Буш. Он также выложил данные телеметрии, которые показывали, что у Немечека ещё оставалось пространство до заграждений справа. «Не я это начал, — написал Кайл. — №42, похоже, не знает, где правая сторона его машины находится относительно стены. У него ещё полметра было до отбойника. Я ориентировался левыми колёсами по разметке. Всегда нужно знать, с кем едешь бок о бок».

Один из пользователей возразил Бушу. «Нельзя выбирать траекторию, основываясь на том, где ты бы хотел, чтобы был соперник», — написал он и приложил скриншоты предыдущих инцидентов с участием Кайла, когда он задевал идущую сзади машину. «А откуда я могу знать, где они, если они в слепой зоне, умник? — ответил ему. — В каждом из этих эпизодов вторая машина была сзади справа. Как мне её там увидеть? Я думал, виноват всегда тот, кто врезался в тебя сзади? У них, в конце концов, тоже есть две педали и руль».

Фрагмент телеметрии Кайла Буша Фото: x.com/KyleBusch

Возможно, Немечек и правда выбрал траекторию не лучшим образом, однако это не отменяет того факта, что именно Буш сместился на его линию и фактически сам налетел на машину №42. И тем более выбор траектории Немечеком никак не оправдывает намеренный таран соперника во время гонки. На такой скорости сила удара была не слишком велика и сама по себе не представляла опасности для пилотов, но рядом были другие машины и кто-то мог не успеть среагировать и врезаться под неприятным углом. В конце концов, это попросту неспортивно.

Накажут ли Буша судьи? Это ещё вопрос. В NASCAR к контактной борьбе пилотов относятся куда проще, чем в других гонках. Судьи штрафуют за столкновения на высокой скорости, чтобы не возникало опасных ситуаций, и готовы применить санкции, если доказано, что столкновение было намеренным, однако в целом ассоциация не лезет и считает, что гонщики сами разберутся, как им между собой гоняться. Месть сопернику за тот или иной грязный поступок — нормальное дело для NASCAR. Порой это помогает усвоить правила даже лучше, чем чтение регламента.

Карсон Хосевар и Кайл Буш Фото: James Gilbert/Getty Images

Буш тем временем не утверждал, что столкновение с Немечеком было намеренным, и, в принципе, Кайл может избежать штрафа. Но в паддоке эту выходку не забудут, и она может дорого обойтись Бушу. В конце этого года у него истекает контракт с Richard Childress Racing, и на фоне проблем последних лет у Кайла, вероятно, есть смысл найти себе новую команду. Для этого нужно показывать результат и демонстрировать, что ты по-прежнему в хорошей форме, и таран соперника на последних кругах лучшей в сезоне гонки — это лучшая демонстрация того, как не следует этого делать.

По слухам, в сезоне-2027 Кайл может оказаться в Spire Motorsport, которая сейчас находится на подъёме, но главная звезда команды — Карсон Хосевар, недавно одержавший первую победу. Кроме того, куда лучше ожиданий выглядит Даниэль Суарес, да и спонсорский потенциал у мексиканца выше. В теории возможен вариант с Legacy Motor Club — команда Джимми Джонсона собирается расширяться до трёх машин на полном расписании. Но именно за неё-то и выступает Немечек, с которым у Буша отношения теперь так себе. Нельзя исключать, что в конце концов для Кайла лучше всего будет ещё на год остаться в Richard Childress Racing или вовсе завершить карьеру.