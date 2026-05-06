Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Рейтинг-обзор: самые яркие моменты первого этапа сезона-2026 RDS GP на Moscow Raceway

Третья в истории победа дебютанта RDS GP! Яркий легионер одолел даже Царя
Михаил Дубовский
Рейтинг: самый яркий момент первого этапа RDS GP
Комментарии
Собрали топ-события первого этапа на Moscow Raceway. А самое мощное выбираете вы.

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии стартовал в первые выходные мая. Подмосковный автодром Moscow Raceway принял этап RDS GP, который обернулся победой новичка турнира Томаса Кайли. Ирландский пилот команды Fresh Racing стал одним из главных героев этапа — наряду с признанными легендами российского дрифта. О самых ярких моментах прошедшего уикенда — в нашем обзоре-голосовании, где каждый может самостоятельно выбрать главное событие.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самый яркий момент первого этапа RDS GP
Фото: Пресс-служба RDS GP
1 место

Первый подиум Петра Бородина в RDS GP

В 2025 году пилот из Казахстана дебютировал в российском чемпионате, однако высоких результатов не добился. Однако сезон, потраченный на изучение трасс и адаптацию к технике, дал результаты на первом же этапе 2026 года, который принёс представителю Takayama Forward Auto его первый в карьере подиум в RDS GP. Хотя, казалось, у Петра не будет и третьего места, потому что его соперником оказался Дамир Идиятулин.

Но вот Бородин не намерен был заранее сдаваться — в квалификации он стал вторым, уступив пилоту Fresh Racing, а вот в парных заездах взял верх. Бородин блестяще шёл лидером, пока в него не приехал Идиятулин — и Пётр, и Дамир после контакта не смогли сохранить контроль над машинами, и обоих развернуло. Виновником столкновения судьи признали преследователя, что позволило его сопернику впервые подняться на призовой пьедестал RDS GP!

Фото: Пресс-служба RDS GP
2 место

Дебютная победа Томаса Кайли в Гран-При Российской Дрифт Серии

К началу уикенда среди действующих пилотов RDS GP были только два спортсмена, которые одержали победу в серии с первой попытки — такими успехами в своё время отметились Антон Козлов и Аркадий Цареградцев. С учётом того, что соперником Царя в финале стал новобранец турнира, можно было ожидать победы действующего двукратного чемпиона Гран-При Российской Дрифт Серии, но…

Томас Кайли на протяжении всего этапа ехал всё лучше и лучше, что в сочетании с крепостью нервов позволило ему свести первую битву с лидером «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» к OMT-заезду. Во второй попытке Аркадий Цареградцев был безупречен, однако Fresh Racing потратила имеющиеся у них пять минут на замену задних колёс на машине своего пилота, что дало преимущество ирландцу — на свежих шинах он ехал вплотную к сопернику, не допустив ни единой помарки, что и решило судьбу победы.

Фото: Пресс-служба RDS GP
3 место

Дуэль Аркадия Цареградцева и Евгения Лосева в топ-16

Одну из пар в топ-16 составил дуэт сибиряков из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Соперником Аркадия Цареградцева стал Евгений Лосев, который в 2026 году воссоединился со своим давним другом в одной команде. И сразу же попал на него в топ-16! Оба пилота отлично справились с поставленной ими судьями задачей, но победитель в этой яркой битве мог быть только один.

Им оказался Царь, который отправился в следующую стадию турнира, а Евгений Лосев переквалифицировался в споттера и для Аркадия Цареградцева, и для братьев Поповых, потому что Илья и Владислав также пробились в топ-8. В целом у «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» были шансы в полном составе оказаться в восьмёрке сильнейших, однако итоги квалификации не позволили сделать этого.

Фото: Пресс-служба RDS GP
4 место

Полуфинал Томаса Кайли и Дамира Идиятулина

Fresh Racing стала одним из коллективов, не обошедшимся без внутрикомандной дуэли, причём два её пилота встретились в полуфинале. На место в решающей дуэли претендовали опытнейший Дамир Идиятулин и дебютировавший в RDS GP Томас Кайли, так что, казалось, результат сражения предрешён. Но тем и хорош дрифт, что здесь случиться может всякое.

Да, Идиятулин в третий раз в карьере на Moscow Raceway проехал квалификацию на максимально возможные 100 баллов. Да, Томасу предстояло ехать на новой для себя трассе за рулём не очень знакомой машины, однако в итоге ирландец как будто б и не заметил всех этих сложностей. Дамир потерпел поражение и отдал путёвку в финал Кайли, который с первой же попытки гарантировал себе подиум в Гран-При Российской Дрифт Серии.

Фото: Пресс-служба RDS GP
5 место

Сражение Георгия Чивчяна и Романа Тиводара в топ-16

Уже на стадии топ-16 состоялось несколько внутрикомандных дерби, которые по определению должны были вычеркнуть из дальнейшего сражения сильных пилотов. Первой потери понесла команда Takayama Forward Auto, поскольку в одной паре соперниками оказались Георгий Чивчян и Роман Тиводар.

В битве двух победителей Кубка России по дрифту верх взял Тиводар. Роман смог точнее своего титулованного напарника справиться с судейским заданием в роли лидера, а затем безошибочно проехал за Гочей в статусе преследователя, так что сенсационно оставил четырёхкратного чемпиона RDS GP даже вне топ-8!

Фото: Пресс-служба RDS GP
6 место

Аркадий Цареградцев и Роман Тиводар в топ-8

В топ-8 пробились по три представителя «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» и Takayama Forward Auto, но если пилоты сочинской команды могли встретиться друг с другом только в полуфиналах, то красноярский коллектив вновь столкнулся с внутрикомандной дуэлью, а третий её пилот, Роман Тиводар, и вовсе попал на Царя. И уступил тому в очень ярком сражении.

Сражение двух представителей Сочи оказалось одной из самых ярких битв всего этапа, потому что два мастера дрифта продемонстрировали великолепный по своей синхронности и плотности заезд. Увы, двух победителей быть не могло, поэтому судьям пришлось поразмыслить над тем, кого отправить дальше по сетке.

Фото: Пресс-служба RDS GP
7 место

Битва Аркадия Цареградцева и Ильи Фёдорова в топ-32

Сетка парных заездов в первой же стадии дуэлей свела двух любимцев публики — Илью Фёдорова и Аркадия Цареградцева. Дальневосточный пилот построил к новому сезону первый в RDS GP дрифтовый Ford Mustang, а сочинский красноярец чуть модернизировал чемпионский Nissan 370Z. Однако уровень подготовки техники всё-таки отличался — и отличался значительно.

Стандартный двигатель и металлический кузов «Мустанга» не дали Фёдорову показать всё, на что он способен, но Илья в сражении с Царём не потерялся. Пилот постарался сделать всё от него зависящее. И хотя потерпел закономерное поражение, однако впечатлил всех — включая, можно думать, и Аркадия Цареградцева тоже — рёвом культового V8 в окрестностях Волоколамска.

*****

Второй этап сезона-2026 Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт 23-24 мая на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Главное о новом сезоне:
В RDS GP серьёзные изменения в составах и правилах. Обсудили всё с боссом русского дрифта
Эксклюзив
В RDS GP серьёзные изменения в составах и правилах. Обсудили всё с боссом русского дрифта
Всё о новом сезоне русского дрифта: календарь, изменения в правилах и составы команд Всё о новом сезоне русского дрифта: календарь, изменения в правилах и составы команд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android