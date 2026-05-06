Третья в истории победа дебютанта RDS GP! Яркий легионер одолел даже Царя

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии стартовал в первые выходные мая. Подмосковный автодром Moscow Raceway принял этап RDS GP, который обернулся победой новичка турнира Томаса Кайли. Ирландский пилот команды Fresh Racing стал одним из главных героев этапа — наряду с признанными легендами российского дрифта. О самых ярких моментах прошедшего уикенда — в нашем обзоре-голосовании, где каждый может самостоятельно выбрать главное событие.
Первый подиум Петра Бородина в RDS GP
В 2025 году пилот из Казахстана дебютировал в российском чемпионате, однако высоких результатов не добился. Однако сезон, потраченный на изучение трасс и адаптацию к технике, дал результаты на первом же этапе 2026 года, который принёс представителю Takayama Forward Auto его первый в карьере подиум в RDS GP. Хотя, казалось, у Петра не будет и третьего места, потому что его соперником оказался Дамир Идиятулин.
Но вот Бородин не намерен был заранее сдаваться — в квалификации он стал вторым, уступив пилоту Fresh Racing, а вот в парных заездах взял верх. Бородин блестяще шёл лидером, пока в него не приехал Идиятулин — и Пётр, и Дамир после контакта не смогли сохранить контроль над машинами, и обоих развернуло. Виновником столкновения судьи признали преследователя, что позволило его сопернику впервые подняться на призовой пьедестал RDS GP!
Дебютная победа Томаса Кайли в Гран-При Российской Дрифт Серии
К началу уикенда среди действующих пилотов RDS GP были только два спортсмена, которые одержали победу в серии с первой попытки — такими успехами в своё время отметились Антон Козлов и Аркадий Цареградцев. С учётом того, что соперником Царя в финале стал новобранец турнира, можно было ожидать победы действующего двукратного чемпиона Гран-При Российской Дрифт Серии, но…
Томас Кайли на протяжении всего этапа ехал всё лучше и лучше, что в сочетании с крепостью нервов позволило ему свести первую битву с лидером «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» к OMT-заезду. Во второй попытке Аркадий Цареградцев был безупречен, однако Fresh Racing потратила имеющиеся у них пять минут на замену задних колёс на машине своего пилота, что дало преимущество ирландцу — на свежих шинах он ехал вплотную к сопернику, не допустив ни единой помарки, что и решило судьбу победы.
Дуэль Аркадия Цареградцева и Евгения Лосева в топ-16
Одну из пар в топ-16 составил дуэт сибиряков из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Соперником Аркадия Цареградцева стал Евгений Лосев, который в 2026 году воссоединился со своим давним другом в одной команде. И сразу же попал на него в топ-16! Оба пилота отлично справились с поставленной ими судьями задачей, но победитель в этой яркой битве мог быть только один.
Им оказался Царь, который отправился в следующую стадию турнира, а Евгений Лосев переквалифицировался в споттера и для Аркадия Цареградцева, и для братьев Поповых, потому что Илья и Владислав также пробились в топ-8. В целом у «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» были шансы в полном составе оказаться в восьмёрке сильнейших, однако итоги квалификации не позволили сделать этого.
Полуфинал Томаса Кайли и Дамира Идиятулина
Fresh Racing стала одним из коллективов, не обошедшимся без внутрикомандной дуэли, причём два её пилота встретились в полуфинале. На место в решающей дуэли претендовали опытнейший Дамир Идиятулин и дебютировавший в RDS GP Томас Кайли, так что, казалось, результат сражения предрешён. Но тем и хорош дрифт, что здесь случиться может всякое.
Да, Идиятулин в третий раз в карьере на Moscow Raceway проехал квалификацию на максимально возможные 100 баллов. Да, Томасу предстояло ехать на новой для себя трассе за рулём не очень знакомой машины, однако в итоге ирландец как будто б и не заметил всех этих сложностей. Дамир потерпел поражение и отдал путёвку в финал Кайли, который с первой же попытки гарантировал себе подиум в Гран-При Российской Дрифт Серии.
Сражение Георгия Чивчяна и Романа Тиводара в топ-16
Уже на стадии топ-16 состоялось несколько внутрикомандных дерби, которые по определению должны были вычеркнуть из дальнейшего сражения сильных пилотов. Первой потери понесла команда Takayama Forward Auto, поскольку в одной паре соперниками оказались Георгий Чивчян и Роман Тиводар.
В битве двух победителей Кубка России по дрифту верх взял Тиводар. Роман смог точнее своего титулованного напарника справиться с судейским заданием в роли лидера, а затем безошибочно проехал за Гочей в статусе преследователя, так что сенсационно оставил четырёхкратного чемпиона RDS GP даже вне топ-8!
Аркадий Цареградцев и Роман Тиводар в топ-8
В топ-8 пробились по три представителя «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» и Takayama Forward Auto, но если пилоты сочинской команды могли встретиться друг с другом только в полуфиналах, то красноярский коллектив вновь столкнулся с внутрикомандной дуэлью, а третий её пилот, Роман Тиводар, и вовсе попал на Царя. И уступил тому в очень ярком сражении.
Сражение двух представителей Сочи оказалось одной из самых ярких битв всего этапа, потому что два мастера дрифта продемонстрировали великолепный по своей синхронности и плотности заезд. Увы, двух победителей быть не могло, поэтому судьям пришлось поразмыслить над тем, кого отправить дальше по сетке.
Битва Аркадия Цареградцева и Ильи Фёдорова в топ-32
Сетка парных заездов в первой же стадии дуэлей свела двух любимцев публики — Илью Фёдорова и Аркадия Цареградцева. Дальневосточный пилот построил к новому сезону первый в RDS GP дрифтовый Ford Mustang, а сочинский красноярец чуть модернизировал чемпионский Nissan 370Z. Однако уровень подготовки техники всё-таки отличался — и отличался значительно.
Стандартный двигатель и металлический кузов «Мустанга» не дали Фёдорову показать всё, на что он способен, но Илья в сражении с Царём не потерялся. Пилот постарался сделать всё от него зависящее. И хотя потерпел закономерное поражение, однако впечатлил всех — включая, можно думать, и Аркадия Цареградцева тоже — рёвом культового V8 в окрестностях Волоколамска.
Второй этап сезона-2026 Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт 23-24 мая на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.