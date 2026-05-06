Третья в истории победа дебютанта RDS GP! Яркий легионер одолел даже Царя

Первый подиум Петра Бородина в RDS GP

В 2025 году пилот из Казахстана дебютировал в российском чемпионате, однако высоких результатов не добился. Однако сезон, потраченный на изучение трасс и адаптацию к технике, дал результаты на первом же этапе 2026 года, который принёс представителю Takayama Forward Auto его первый в карьере подиум в RDS GP. Хотя, казалось, у Петра не будет и третьего места, потому что его соперником оказался Дамир Идиятулин.

Но вот Бородин не намерен был заранее сдаваться — в квалификации он стал вторым, уступив пилоту Fresh Racing, а вот в парных заездах взял верх. Бородин блестяще шёл лидером, пока в него не приехал Идиятулин — и Пётр, и Дамир после контакта не смогли сохранить контроль над машинами, и обоих развернуло. Виновником столкновения судьи признали преследователя, что позволило его сопернику впервые подняться на призовой пьедестал RDS GP!