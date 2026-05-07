Стал ли Антонелли фаворитом сезона и что со скоростью Расселла? Разбор Майами

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Майами Формулы-1, который выиграл Андреа Кими Антонелли.

Считаете ли вы теперь Антонелли фаворитом чемпионата? В состоянии Кими на таком уровне провести целый сезон?

Да, пора это признать. Не вижу причин, чтобы Кими посыпался, когда даже если ты делаешь минимум, то попадаешь в топ-5.

Удержал ли бы Норрис победу, если бы не андеркат от Кими?

Да, конечно. У них был близкий темп, и я не думаю, что Кими смог бы совершить обгон.

Сможет ли «Макларен» бросить вызов «Мерседесу»?

Мне кажется, сможет — очень уж хороший прогресс был продемонстрирован в Майами. Надеюсь, он продолжится. Мне «Макларен» симпатичнее «Мерседеса».

Нормально ли, когда пилот уровня Расселла так сильно уступает на «неподходящих» трассах? Насколько верите, что дело только в этом?

Мне это кажется подозрительным. Я не любитель конспирологии, но невольно начинаешь об этом думать. С одной стороны, как легко Расселл добивался успехов в первых гонках сезона — и как сейчас страдает. Мне кажется, такой разницы не должно быть.

Прокомментируйте ошибку Ферстаппена на старте

Макс мог удержать второе место, а в целом в гонке финишировать в тройке. Но вот в чём проблема: мы понятия не имеем, кто как использует батарею, сколько у кого энергии осталось. По всем законам борьбы он мог выйти максимум вторым из той ситуации. Но, может, у него врубилась бы батарея и он оказался бы спереди. Вообще нет логики! Главное — подгадать, что твоя батарея будет работать, а у соперника — наоборот. Это как в казино: надо подгадать, куда упадёт шарик на рулетке. Так и здесь. Твои действия в повороте влияют, но не сильно. Главное, чтобы на прямой был заряд.

С чем связываете такую ошибку Леклера на последнем круге?

С тем, что он сказал в интервью: хотел быть ближе к Пиастри, чтобы иметь шанс вернуть позицию, побороться за подиум. Просто перестарался.

Почему Шарлю за срезки трассы дали 20 секунд, а Льюису в Сингапуре-2025 — только пять?

Потому что стюарды каждый раз разные, их гайдлайны меняются постоянно. Лично я не успеваю за ними следить. Одно могу сказать: я работаю с пилотами во ФРЕКе, ELMS и других сериях, и везде судейство гораздо более последовательное, чем в Формуле-1.

Верно ли судьи не стали никого наказывать в паре Расселл — Леклер за контакт, когда оба смещались на торможении?

У Шарля машины была повреждена и явно плохо поворачивала. Следовательно, и контролировал её он плохо. Но в целом для последнего поворота последнего круга — не что-то вопиющее.

Как оцените столкновение Хэмилтона и Колапинто на первом круге? Не стоило Льюису отступить?

Да, стоило. Но терять время за «Альпин» Льюис явно не хотел.

Какие общие ощущения от Майами, понравились ли гонка и борьба в ней?

Ощущения, что лучше бы потратил время на что-то другое. Наверное, самый позитивный момент за этот уикенд — это острое высказывание Мохаммеда бен Сулайема про голосование команд и 2031 год, что ФИА может сама всё решить и вернуть V8.