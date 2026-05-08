Как Сироткин развивает российскую Ф-4 и почему почти не смотрит Ф-1. Большое интервью

В следующие выходные на Moscow Raceway стартует новый сезон российской Формулы-4 — SMP F4. В 2025 году в российских гонках после паузы возродился формульный класс, и получилось бодро: достойный состав участников, новая техника, активный промоушен. С чем организаторы подходят к сезону-2026 и куда должны идти дальше «выпускники» отечественной Ф-4? Мы поговорили с промоутером SMP F4, знаменитым российским гонщиком Сергеем Сироткиным.

Что удивило Сироткина в 2025-м и что хочется изменить

— Сергей, что понравилось по итогам дебютного сезона чемпионата, а что сейчас сделали бы по-другому?

— Самое главное, что мы в принципе запустили Формулу-4 в России. Это первое. И второе — сделали это вот ровно так, как обещали. С середины 2024 года мы вели рабочий диалог с командами, чтобы понять, как они это видят и на что у них есть ресурсы — потому что мало просто объявить о чемпионате и опубликовать регламент. Нет, велась огромная работа, чтобы предложить командам именно те условия, при которых они смогли бы принять участие и привлечь пилотов. В итоге и родился сценарий, который был реализован. Само по себе это уже огромное достижение.

Нам удалось собрать полноценную стартовую решётку из 16 машин. В какой-то момент подготовки в это и близко не верилось, но всеми правдами-неправдами справились. Может быть, кто-то сверху видел наши старания и чуть-чуть помог.

А с точки зрения того, что можно было сделать лучше — это, наверное, внутренние операционные вопросы. Академия СМП сильно выросла с 2024 года, когда мы стали промоутерами чемпионата России по картингу. Это был первый большой скачок, а второй резкий скачок — Формула-4. Разумеется, когда структура так быстро растёт в такой короткий срок, то есть моменты, которые можно было реализовать эффективнее. Не скажу, что сильно, но какие-то штришки есть. Собственно, при подготовке к 2026 году мы стремились стать эффективнее как компания.

— Довольны уровнем интереса со стороны болельщиков и журналистов? Всё же Россию нельзя назвать действительно гоночной страной.

— Одной из задач как раз было преодолеть скепсис насчёт чемпионата. Многие в нас не верили, говорили, что ничего не получится. Условно, мы уже открываем продажи билетов, а некоторые всё равно не верят, что всё вообще состоится. В итоге отзывы со стороны экспертов в основном хорошие.

Кстати, для меня было очень удивительно, что за чемпионатом активно следят иностранные коллеги и эксперты, с их стороны была хорошая обратная связь. Да и ФИА в курсе всех деталей. Честно говоря, думал, что им будет абсолютно всё равно, но это не так. Возможно, сказалось, что у нас в разных командах работают зарубежные инженеры, что есть заводская поддержка от Tatuus. Мы работали с ФИА по вопросам технических проверок автомобилей — может, и отсюда пошла информация. Это внимание меня приятно удивило.

— Как я понимаю, скептики, помимо прочего, сомневались, хватит ли вам запчастей на весь сезон, не будет ли перебоев с поставками. Было трудно?

— Безусловно, приходилось тяжело. В том числе этот момент — пространство для повышения эффективности всей нашей деятельности. Но ровно всё, что обещали командам, мы сделали. Всем обеспечили, всё всегда работало.

В межсезонье мы провели большой анализ по запчастям, посмотрели, на какие узлы команды тратились больше, на какие — меньше. Выяснили: бо́льшая часть расходов команд приходится всего на 7% от того объёма запчастей, что у нас есть. Разумеется, поработали над тем, чтобы сделать эти критические 7% максимально доступными.

Помимо прочего, работаем над возможностью импортозамещения некоторых расходников — и для удешевления, и для более оперативного получения новых деталей. Чтобы не было такого: заказал, ждёшь три месяца, а как привезли, уже сезон закончился.

Паддок SMP F4 Фото: SMP F4

Что нового в SMP F4 в 2026 году

— Что нового планируется по регламенту и так далее?

— Никаких глобальных реформ не будет, просто качественные шаги вперёд. Первое — формат гоночного уикенда. Мы уже опробовали его на зимней серии, которую проводили на «Сириусе». Это формат с двумя квалификациями, четырьмя гонками, две из которых с реверсивными стартовыми решётками. Уикенды будут более плотные. Если в прошлом году какие-то уикенды Ф-4 начинались со среды и время на трассе было размазано на пять дней, то теперь мы нашли возможность построить расписание таким образом, чтобы всегда, даже с учётом увеличенного трек-тайма, укладываться в четыре дня и всё-таки дать командам дополнительный день приехать-уехать — с учётом, что они представлены и в картинге. Что же до времени на трассе, то теперь у нас четыре тренировки по 30 минут вместо прежних трёх по 40 — это более эффективный формат для работы на трассе.

Кроме того, в этом году впервые в истории российского автоспорта мы ввели новый инструмент взаимодействия с командами – по сути, это продукт, аналогичный всем понятной и привычной «страховке» — компенсация суммы ущерба автомобиля при аварии. Это был один из действительно больших запросов от пилотов и команд после прошлого года, и мы нашли способ это сделать.

Изначально у нас не было статистики по авариям, по расходам на них — по узлам, элементам и так далее: что страдает и сколько это стоит. В этом году, имея какие-то статистические данные, мы нашли возможность, как это реализовать. Мне кажется, это первый случай в истории российского автоспорта, когда вообще работает похожая механика.

SMP F4 Фото: SMP F4

— Ещё из мелочей, насколько я видел, появился маскот Василий.

— Который удивительным образом действительно похож на того самого Василия, который у нас является спортивным и техническим директором программы «Формула-4»! Вообще, маскот появился не просто так: в этом году запускаем магазин с собственным мерчем.

Кроме того, будем больше делать в плане корпоративных мероприятий в рамках наших этапов. Корпоративные мероприятия организуют все, но проводить их, условно, на корабликах на Москве-реке как будто бы всем уже надоело. А вот интересно провести время на гоночной трассе — это отчасти уникальная история. Она для многих новая и плюс-минус соразмерна по бюджетам. Для нас это чуть ли не отдельное направление бизнеса, и уже есть ряд кейсов с очень крупными, всем известными компаниями. Так что это направление расширяем.

Ещё планируем создать Формулу-4 Мастерс. Может быть, попробуем уже в этом году, но решим, когда наступит полная известность по командам, заявке. Возможно, на каких-то этапах точечно попробуем сделать условный заезд поддержки — как в СМП РСКГ в одной гонке стартуют классы «Туринг» и «Супер-Продакшен». Зимой у нас такой опыт был — попробуем уже в основном чемпионате с полным гридом.

— Речь идёт об использовании старого поколения машин?

— Да, это машины первого поколения, с пилотами старше определённого возраста. Это уже не чемпионат России — либо Кубок России, либо вообще Кубок РАФ. История очень простая: в том же картинге есть целый список пилотов, которым интересно заниматься автоспортом просто как хобби, и существует зачёт KZ2 Masters. Следующий шаг для них — какие-то дорогие кузовные классы, а это банально дорого, плюс после того же KZ2 даже не всегда так же интересно. А «формула» —достойный аналог.

Есть задача и желание привлечь в том числе пилотов из других кольцевых классов. «Формула» по пилотажу ни на что не похожа — ни на спортпрототип, ни тем более на кузов, поэтому есть вероятность заинтересовать этим продуктом другую аудиторию, к которой мы до сегодняшнего дня ни прикасались.

SMP F4 Фото: SMP F4

Ждать ли иностранных гонщиков и хватает ли российских

— Вы упомянули про заявку. Что по составу команд в нынешнем сезоне, совпадает ли он с прошлогодним?

— Одной команды, к сожалению, не будет, а две или даже три вырастут в количестве автомобилей, то есть возместят те машины, которые мы недобрали из-за ухода одной команды. Даже есть вероятность, что мы вырастем с точки зрения количества участников. Сейчас собираю последние штрихи. Уже в прошлом году у нас было достойное число гонщиков, но я очень надеюсь, что в этом году их окажется ещё больше.

— Может, на определённые этапы — прежде всего на Moscow Raceway и «Игоре» — будут заявляться и какие-то зарубежные молодые пилоты?

— Такого не планируется. Вот обратное возможно — когда из-за совмещения выступлений у нас и в Европе кто-то пропускал один-два этапа. Что же до временного выступления «легионеров», то раз мы планируем полную стартовую решётку, то у нас физически не остаётся свободных машин. Собственно, хотелось бы в ближайшем будущем прийти к ситуации, что спрос превышает предложение и ты понимаешь: дальше расширяться нельзя, а то в какой-то момент пузырь лопнет.

Когда есть лимит, повышается ценность. Собственно, именно поэтому Формула-1 — это Формула-1: потому что там 20, ну или сейчас 22 условно лучших гонщика в мире. Если бы можно было заявляться до бесконечности, то такой ценности у чемпионата не было бы. Вот похожий принцип вырисовывается и у нас.

Сергей Сироткин Фото: SMP F4

— А как вы сейчас оцениваете ситуацию с российскими талантами? Насколько легко собирать мощную стартовую решётку с учётом, что лидеры прошлого сезона могут уйти на повышение?

— Собственно, одна из наших основных и самых сложных задач — всё собрать воедино, всё срастить для команд и пилотов, чтобы конкурентоспособные команды имели все ресурсы для борьбы за результат с сильными составами гонщиков. Падения уровня по сравнению с 2025 годом я точно не жду. Те, кто выделялся в прошлом сезоне, продолжают набираться опыта, и я ожидаю, что они будут находиться на уровне лидеров прошлого чемпионата — условного Северюхина. Соответственно, они станут референсом для остальных. И у нас приходит несколько новых громких имён из картинговых чемпионатов — думаю, в какой-то момент они раскатятся и дадут бой.

В общем и целом у нас чемпионат достаточно конкурентный. Даже если сравнивать с какими-то иностранными аналогами, то стабильно в прошлом году ехало 15 машин и плотность результатов была весьма высокой.

— Вам как организатору не придётся как-то тормозить лидеров серии вроде «Лады» (прошлогоднее название команды. В этом году – Dronov Motorsport. – Прим. «Чемпионата»)? Чтобы не вышло доминации.

— Я думаю, что успех «Лады» в том году в достаточно сильной степени зависел от двух сильных гонщиков, которые уже имели международный опыт, подгоняли друг друга. Плюс Северюхин с каждым следующим этапом всё больше и больше увеличивал накат, потому что параллельно выступал в Италии.

Но при этом другие ребята не отставали, где-то даже догоняли, опережали. Это как раз и есть одна из сильных сторон российского чемпионата. У нас есть ограничения, которые едины, понятны и прозрачны для всех в плане работы с машиной. Поэтому пусть какая-то разница в уровне команд есть, но она сильно-сильно меньше, чем в том же итальянском чемпионате, где в плане каких-то хитростей, которые применяются для достижения результата, это уже почти Формула-1! Там понимаешь, что если ты не в нужной команде, то никогда в жизни не покажешь достойный результат. А в лучшую команду тебя не возьмут. И даже если б взяли, это стоило бы, как пять лет у нас в России ездить. А у нас в России можно перечислить целый перечень команд, в составе которых ты будешь бороться за результат, если ты сильный пилот.

Куда должны идти дальше лучшие гонщики SMP F4

— Реалистичен ли сценарий, что выпускник СМП Формулы-4 может сразу пойти в условную ФРЕК, минуя выступления в итальянской или любой другой иностранной Ф-4?

— Думаю, что первые подобные прецеденты появятся в текущем сезоне или по его окончании. Но вообще в текущей ситуации далеко не всегда следующий шаг — это старшие формульные классы. Если 5-10 лет назад всем было понятно, куда идти после Формулы-4, то сейчас каждый видит этот шаг разным. Поэтому я не могу сказать, что задача СМП Формулы-4 — это непременно альтернатива итальянским, испанским и другим чемпионатам.

Здесь скорее задача более масштабная: по сути, Формула-4 связывает картингистов и все другие гоночные автомобили: формулы, кузова и так далее. Пройдя школу Ф-4, тем более если это конкурентный чемпионат, с хорошим уровнем, с хорошей борьбой, пилот получает хорошую школу и фундамент для того, чтобы дальше или идти во ФРЕК, или в кузова, или в спортпрототипы — за рубежом или в России. При этом фундамент ты получаешь гораздо проще: на российской земле, российских трассах — и с должной прозрачностью результата, в отличие от той же итальянской Формулы-4.

— Сможем мы дожить до момента, когда выпускник Формулы-4 дойдёт до Формулы-1?

— Мне бы очень хотелось верить, что в какой-то момент это действительно станет возможным. Ну, я имею в виду, когда об этом станет уместно хотя бы говорить, в отличие от сегодняшнего дня.

Вопрос «А что дальше?» — это один из самых задаваемых вопросов насчёт Формулы-4, и правильный ответ на него влияет в том числе вообще на целесообразность занятия автоспортом. Ты ведь идёшь в картинг не ради картинга и в Формулу-4 не ради Ф-4, а ради какой-то гоночной вершины. Эта вершина исторически всегда была для всех понятной: Формула-1. А сейчас её нет. Целеполагание и какая-то логика всего этого меняются в реалиях сегодняшнего дня. Этот управляемый процесс всегда будет подстраиваться под изменения мировой обстановки.

Почему Сироткин почти не смотрит нынешнюю Формулу-1

— Насколько сейчас следите за Формулой-1? И если следите, какие ощущения от новых правил?

— На самом деле, я не смотрел целиком какую-либо гонку Ф-1 уже несколько лет. Что-то где-то читаю, в целом понимаю, что происходит, но… В этом году тоже не смотрел ни одной гонки — только отрывками.

Ну, мне новый регламент не нравится. Не знаю, что говорят эксперты и большинство болельщиков, но не удивлюсь, если буду за кем-то повторять. Я даже не беру разницу между командами, которая тоже растёт. Но вот то, что в пилотаже становится гораздо меньше езды как таковой, когда ты атакуешь поворот, пытаешься выжать из техники максимум… Становится больше влияние того, как и когда ты расходуешь энергию. Все эти процессы стали занимать в пилотаже всё больший и больший процент и в итоге отражаться на итоговом времени прохождения круге чуть ли не больше, чем грамотное прохождение поворотов.

У меня похожий опыт был в Формуле-Е. Это, наверное, был 2018 год, когда я ездил на тестах в Марокко. И там аналогичный принцип: ты в меньшей степени сфокусирован на чистой скорости и больше – на том, где, когда и сколько энергии потратить, что будет, если надавишь чуть сильнее… Не знаю, как сейчас, но не думаю, что ситуация в Ф-Е сильно поменялась. Тебе вообще не до пилотажа, потому что, даже если ты где-то чуть промахнёшься, потери от этого будут гораздо меньше, если ты правильно сложишь все остальные моменты.

— В общем, спорное изменение правил?

— Мне кажется, это шаг не в ту сторону, чтобы сделать спорт более смотрибельным. Все же следят за героями, да? А настолько сохраняется какая-то эпичность при таком подходе? Если выигрывает не тот, кто атакует и рискует больше, а тот, кто просто грамотнее управляет энергией.

Я где-то видел сравнение лучших кругов Расселла и Антонелли в Мельбурне, где Джордж взял поул. С точки зрения пилотажа круг Антонелли мне понравился гораздо больше, но всё, что Антонелли отыгрывал в поворотах, он терял на прямых, где Джордж просто отъезжал! Ну, становится абсолютно бессмысленно. Ты на всё это смотришь — непонятно, насколько это интересно, самим пилотам в том числе?

— С нынешними правилами всё понятно, а почему ещё до этого вы перестали смотреть Ф-1? Нет ли тут обиды, что не дали себя проявить?

— Да нет, никакой обиды. Банально у меня очень много мероприятий и гонок — от школы картинга до теперь Формулы-4. Вот мы общаемся, а в этот момент в Мячкове у меня начались первые тренировки нового сезона Академии СМП 4Т. В итоге с мая по октябрь у меня всего три-четыре выходных, когда я в Москве. В общем, просто не получается всё состыковать, чтобы полноценно посмотреть Формулу-1.