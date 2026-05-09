Цареградцев и Лосев снова в одной команде. И вместе объяснили сенсационный переход

Межсезонье в российском дрифте оказалось богатым на трансферы. Все коллективы RDS GP, кроме одного, сменили свои составы, а главной сенсацией стал переход Евгения Лосева из Fresh Racing в «Одержимые Моторспорт». Легендарный сибирский силовик воссоединился с двукратным чемпионом RDS GP Аркадием Цареградцевым и своим решением серьёзно усилил команду, сделав её одним из ключевых претендентов на титул в 2026 году.

Мы поговорили с Евгением Лосевым о том, что подтолкнуло его к этому шагу, а у Аркадия Цареградцева узнали, насколько сложно было заполучить к себе в коллектив столь сильного пилота, с которым теперь связано будущее не только «Одержимых Моторспорт», но и молодых спортсменов.

«Выходя с базы команды, я думал, забирать с собой шлем или оставить»

В 2019-2020 годах Лосев и Цареградцев были напарниками по Fail Crew, совместными усилиями завоевав титул в командном зачёте, но дальше пути Евгения и Аркадия разошлись. Царь с тех пор стал двукратным чемпионом RDS GP, однако командные титулы ему так и не покорились, а у Лосева всё было наоборот — Евгений в личном зачёте не побеждал, но зато дважды оказался чемпионом в командной классификации.

И вот в 2026 году у пилота из Иркутска появляется шанс выиграть Гран-при Российской Дрифт Серии, а заодно помочь своим напарникам из Сочи взять долгожданный титул среди команд. Хотя, по словам сибиряка, первое место для него — не самое главное.

«Я благодарен Fresh Racing за те яркие пять лет, что мы прошли вместе, что я стоял у истоков команды и пригодился ей всем, чем смог. Но я не могу без идеи и без смысла. И в прошлом году понял, что моя миссия в команде как будто бы выполнена, потому что у нас не было цели. «Пацаны, едем просто по кайфу» — так не работает. У меня нет абсолютно никаких претензий к команде, но в моих понятиях ни команда, ни спорт, ни бизнес не работают без цели.

В прошлом сентябре, выходя с базы команды, я думал, забирать с собой шлем или оставить — в итоге оставил, однако мысли о том, чтобы что-то поменять, закрались. Дальше я отпустил ситуацию и просто ждал, что будет происходить. С доверием к этому миру и к себе. Мой подход такой: не желай, чтобы происходило так, как ты хочешь — желай, чтобы происходило так, как происходит. Эти слова не о пассивности, а о внутреннем доверии к самому себе и к реальности. У меня было несколько предложений, но когда я для себя всё сформулировал, то понял, что мне, наверное, они не подходят.

Ну а в декабре мы один раз созвонились с Аркадием. Я сказал: «Аркадий Петрович, ну тебе, наверное, всё-таки коммерческий пилот больше подойдёт. Но, говорю, давай сделаем сверку смыслов». Обсудили это уже в январе 2026-го. И во время этого разговора смыслы сошлись: дети, польза миру, любовь к родине российского дрифта», — рассказывает Лосев.

«Мы можем тылы подприкрыть так, что Аркаше не придётся свои силы на это распылять»

Если учитывать давнюю дружбу Лосева и Цареградцева, а также славную историю их совместных выступлений в дрифте, нет ничего удивительного, что два сибиряка быстро достигли договорённости.

«С Евгением Игоревичем договориться было очень легко, потому что, как мне кажется, его участие во Fresh Racing уже себя изжило — ему хотелось двигаться дальше. А с нами ему это делать очень просто, потому что мы идеологически очень похожи: хотим развивать детский дрифт, хотим развивать профессиональный дрифт на максимально высоком уровне, какой возможен, и двигаться именно к спортивным достижениям, не коммерческим», — поясняет со своей стороны Цареградцев.

«У меня на первом месте всегда стоит смысл работы. Вот, допустим, поедем мы сейчас как «Одержимые Моторспорт» — у нас чёткая стоит задача сделать команду лидерами. Во Fresh Racing мы были лидерами, когда мы с Аркашей были Fail Crew, мы были лидерами — историю все знают. Значит, сейчас пришло время сделать это с молодыми пилотами. А за целью номер один — занять первое место — стоит гораздо выше цель. Мы должны отдавать себя детям, приносить пользу миру и с любовью к российскому дрифту развивать всю ту базу, через которую мы сами прошли, чтобы её передать новому поколению пилотов. Только так работает жизнь. Я это понял, разобрал, для себя ответы нашёл.

У меня есть хороший ученик — Антон Андреевич Климко, который меня и поддерживает, и помогает мне. Этот сезон мы с ним проехали в Winter Drift Battle. Этого пилота отличает фундаментальная подготовка — то есть он не просто намерен первое место занять, а твёрдо нацелен стать первым и никак иначе. Он получил железобетонный фундамент понимания настройки машины, своей работы — в общем, всё прошёл в моей школе. У меня там целый институт уже!

Поэтому с Аркадием Петровичем, который сам по себе топ-менеджер, который может многое, мы вместе хотим развиваться. Мы можем тылы подприкрыть, сделать работу качественно и на полном доверии так, что Аркаше не придётся свои силы и внимание на это распылять», — отмечает Лосев.

«Есть опасения не залезть в машину, но мы с этим работаем»

Евгений в своё распоряжение получит Nissan 370Z, что будет означать для пилота смену платформы и необходимость к ней адаптироваться. «Автомобиль Лосеву достался в наследство от Влада Ерофеева, мы выкупили его у Влада и полностью для Евгения перестроили. То есть машина, по сути, вся новая — у неё нет ни одной бэушной запчасти. Даже, мне кажется, дворник новый поставили, так что фактически это для Евгения Лосева построенный с нуля автомобиль», — говорит Царь.

«Когда сверка смыслов совпадает, нет разницы, на чём ехать, хотя перед нами стоит высокая задача разобраться с «зедкой». Ну и я добавлю какой-то свой шарм в эту команду. Два сибиряка и два сочинца — это крутой сетап. Есть опасения не залезть в машину, однако мы с этим работаем. Это единственное опасение, которое может быть для меня преградой, но когда я сижу удобно, то за мной не заржавеет», — отмечает Лосев.

Цели у двух легендарных пилотов простираются сильно дальше успехов в Российской Дрифт Серии. Оба спортсмена, у которых подрастают сыновья, задумываются о воспитании нового поколения дрифтеров.

«Если мой сын будет расти в дрифте, то через «Жигули» и так далее. Пока всё не соберёт сам и не поймёт автомобиль, дальше нос совать не будем. Потому что ехать в иллюзиях, что мы чемпионы такие крутые — это, может, повезёт, а может, нет. Я привёл пример Антона Клямко, который иллюстрирует основательный подход — человек пришёл в дрифт не на один год, ему случайное первое место не нужно. И такой подход мне больше нравится. Для меня это важно. И ещё важна в дрифте культура. Культура работы, культура постройки машины. Мне нравятся инженерия и культура «Одержимых», их понимание технического, спортивного — это настоящая спортивная команда с очень высоким спортивным, развитым интеллектом», — рассказывает Лосев.

Солидарен с ним и Цареградцев: «Мы одной Российской Дрифт Серией наше сотрудничество не ограничиваем — уже существует проект школы для молодёжи. Пока сейчас все силы брошены на то, чтобы ехать в RDS GP, но как только у нас всё устаканится, то, скорее всего, на московской базе будем организовывать школу для детей. Там Евгений Игоревич выступит главным тренером, я тоже буду ему помогать, поэтому будем двигать дальше детский спорт. В этом видим огромные перспективы».

Пилоты настроены серьёзно, так что в сезоне-2026 «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» будет основным претендентом на чемпионский титул в командном зачёте, а у Цареградцева и Лосева есть все шансы стать лучшими в личном. Ну а стремление сибиряков не просто добиться успехов для себя здесь и сейчас, но и вкладываться в подрастающее поколение пилотов заслуживает отдельного уважения.