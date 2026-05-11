Что происходит с фаворитом сезона Ф-1? Лидер «Мерседеса» проигрывает 19-летнему напарнику

В сезоне Формулы-1 прошло четыре этапа — и в трёх последних из них первенствовал Андреа Кими Антонелли. В Майами чуть больше недели назад 19-летний итальянец одержал самую красивую из своих побед и теперь опережает Джорджа Расселла на 20 очков.

В межсезонье в паддоке догадывались, что «Мерседес» ждёт прорыв, и называли главным претендентом на титул Расселла. И Джордж действительно начал сезон с победы, однако затем удача от него отвернулась, а в Майами опытный англичанин на протяжении всего уикенда не мог угнаться за Антонелли.

Что происходит с Расселлом и не потерял ли он статус фаворита чемпионата уже за четыре гонки?

Что это было, Джордж?

В Мельбурне Расселл подтвердил статус фаворита и выиграл гонку. В финальном сегменте квалификации в Китае у Джорджа возник сбой электроники. Машина лишь чудом добралась до боксов, Расселл впопыхах проехал одну попытку, уступил Антонелли, а в гонке завяз в борьбе с «Феррари» и отстал от Кими. В Японии Джордж снова стартовал позади напарника, но на этот раз уже в начале гонки вышел вперёд — и снова проиграл из-за не под руку выехавшего автомобиля безопасности.

Но в Майами что-то изменилось. Расселл ни в одной из сессий не мог угнаться за Антонелли. Так, и в пятничной, и в субботней квалификациях Джордж стабильно был на 0,4 секунды медленнее Кими. В итоге в воскресенье Антонелли всю гонку сражался с Ландо Норрисом и победил, а Расселл даже на фоне проблем Шарля Леклера не дотянулся даже до подиума. Разрыв в чемпионате резко вырос в два с лишним раза — до 20 очков. Если бы не штраф Кими в спринте, было бы 23.

Антонелли и Расселл в спринте Гран-при Майами Фото: Chris Graythen/Getty Images

Сам Расселл заявил, что проблема — в трассе. Якобы в Майами Джордж никогда себя уверенно не чувствовал. И это действительно правда — ещё в прошлом году Расселл в Майами уступал Антонелли и уже тогда проигрывал Кими в квалификациях. «Надеюсь на возвращение на более традиционные трассы, этот уикенд прошёл явно не на привычном уровне, — сказал англичанин по итогам этапа. — Это пока моё первое плохое выступление в текущем сезоне».

Есть версия, что для Расселла проблемой стал более скользкий, чем в Шанхае и Сузуке, асфальт. Машины нового поколения в принципе генерируют меньше прижимной силы, и в этот раз баланс машины и состояние покрытия лишили Джорджа уверенности. В прошлом году из-за схожих проблем Пиастри проиграл чемпионство. Кроме того, судя по телеметрии, гонщики «Мерседеса» по-разному расходовали батарею. Впрочем, в этом компоненте прибавить будет легче.

Гран-при Канады — поворотный момент

После Гран-при Майами Расселл утратил статус фаворита, но и Антонелли его не отдал. Следующий этап пройдёт в Монреале, где год назад Джордж привёз Кими почти полсекунды в квалификации, а потом одержал красивую победу. На трассе в Канаде Расселл чувствует себя увереннее, чем в Майами, и, как ожидают в паддоке, сможет вернуться на прежний уровень. Это по крайней мере на время докажет, что неудачный этап в Майами и правда был разовым сбоем.

В этом году на кону у Расселла не только чемпионство (как будто этого мало!), но и, по сути, вся карьера. Антонелли — проект Тото Вольфа. Глава «Мерседеса» рисковал, когда сажал молодого итальянца за руль болида Формулы-1, но ставка Вольфа наконец сыграла, и Тото пожинает плоды. В таком случае, если Ферстаппен решит перейти в «Ред Булл» и выберет «Мерседес», Расселл в его нынешней форме окажется в команде лишним и вынужден будет искать себе новое место.

Джордж Расселл Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Чтобы уверенно себя чувствовать, Расселлу недостаточно превзойти Антонелли в равной борьбе. Джорджу нужно продемонстрировать, что без него «Мерседес» будет неспособен на те результаты, которые приносит британец. И Гран-при Канады — лучший шанс вспомнить, что Расселл в состоянии быть лидером команды и вести её за собой. В таком случае количество очков в чемпионате пока что не будет играть роли — если Джордж постоянно станет оказываться впереди, то быстро отыграется.

Если же Расселл и в Монреале окажется позади Антонелли, то может пополнить список ветеранов, по карьере которых неожиданно для всех ударил приход молодого напарника. Как в случае с Леклером и Феттелем или Ферстаппеном и Риккардо. Или как в случае Расселла и Хэмилтона в 2022-2024 годах. Только теперь Джордж сам рискует оказаться на месте Льюиса.