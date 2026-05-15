Как следить за «24 часами Нюрбургринга». Ферстаппен придумал себе новый вызов

В предстоящие выходные на «Нордшляйфе», одной из самых опасных гоночных трасс планеты, известной как «Зелёный ад», где совсем недавно разбился финский гонщик Юха Миеттинен, состоится марафон «24 часа Нюрбургринга». Это одна из самых сложных и престижных гонок в своей дисциплине, а в этом году к её участникам присоединился Макс Ферстаппен.

Всё, что нужно знать о гонке, как за ней следить и за кого болеть кроме Макса — в нашем превью.

Как там оказался Ферстаппен?

Макс уже давно с большим уважением говорил о «Нордшляйфе», а ранее прошёл все необходимые отборочные заезды и выступил на паре этапов первенства Nürburgring Langstrecken-Serie — необходимое даже для чемпиона Формулы-1 условие для допуска на суточный марафон. Ферстаппен любит технику GT и с большим удовольствием на ней гоняется, и «24 часа Нюрбургринга» — это, пожалуй, самый экстремальный вариант, какой мог бы выбрать Макс.

Ферстаппен будет выступать за команду Mercedes-AMG Team Verstappen Racing на Mercedes-AMG GT3 Evo №3 в топовой категории SP9. В экипаже с Максом Лукас Ауэр, в январе выигравший «24 часа Дайтоны» в зачёте GTD, трёхкратный победитель «12 часов Батерста» Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья, много лет выступавший в гонках на выносливость. Экипаж получился сильный и опытный, квартет №3 определённо находится в числе фаворитов гонки. При этом самым слабым звеном в нём может оказаться, как ни странно, именно Макс.

Экипаж Ферстаппена перед «24 часами Нюрбургринга» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Ферстаппен – превосходный гонщик и блестяще пилотирует автомобили GT, в этом не приходится сомневаться. Однако у Макса нет опыта выступлений в суточных марафонах, когда ты должен сохранять концентрацию в любых условиях и беречь технику. Нидерландец любит рисковать и порой атакует соперников по-кавалерийски, но на «Нордшляйфе» даже небольшой контакт с соперниками или вылет за пределы трассы может привести к повреждениям и поставить крест на надеждах команды.

Как бы то ни было, Ферстаппен, судя по всему, серьёзно относится к предстоящей гонке и готов адаптироваться к нюансам новой для себя дисциплины. К тому же, помимо основной работы в Формуле-1, у Макса есть своя команда в GT World Challenge Europe, так что, как устроены длинные гонки GT нидерландец должен себе представлять. В общем, Ферстаппен отправляется на «Северную петлю» за победой.

Кто главные соперники?

В прошлом году «24 часа Нюрбургринга» выиграл экипаж Rowe Racing заводской команды BMW, и для баварцев это была уже 21-я победа на «Северной петле». Ни одна другая марка в истории не побеждала здесь так часто. Rowe Racing и в этом году обещает быть главным фаворитом — за руль BMW M4 GT3 Evo вернутся Аугусту Фарфус, Келвин ван дер Линде и Раффаэле Марчьелло, а вместо Джесси Крона выступит Джордан Пеппер. Кроме того, Rowe Racing будет представлена экипажем Дэна Харпера, Макса Гессе, Шелдона ван дер Линде и Дриса Вантора.

Отметим, что к BMW в этот уикенд будет приковано дополнительное внимание — совместно с Schubert Motorsport компания подготовила к гонкам на «Нордшляйфе» уникальный гоночный универсал M3 Touring 24H. Впрочем, эта машина скорее эксперимент, а вот другому экипажу Schubert — Филипп Энг, Робин Фряйнс, Шарль Виртс и Марко Виттманн — сразиться за победу вполне по силам.

Гоночный универсал BMW M3 Touring 24H Фото: BMW

Машины Mercedes-Benz, помимо команды Ферстаппена, будут использовать ещё несколько команд, и выделяется среди них Mercedes-AMG Team Ravenol, в составе которой поедет квартет опытнейших пилотов — Маро Энгель, Максим Мартен, Фабиан Шиллер и Лука Штольц. Лагерь Porsche возглавляет заводская Manthey Racing, а в состав её основного экипажа вошли Мэтт Кэмпбелл, Кевин Эстре, Айханчан Гювен и Томас Прайнинг.

Поклонники Lamborghini возлагают основные надежды на Team Abt. В одном из её экипажей выступят Мирко Бортолотти, Лука Энгстлер и Патрик Нидерхаузер, а в другом — Ники Кэтсбург, Марко Мапелли и Ник Йеллоли. Также отметим Ferrari 296 GT3 Evo № 45 японской команды Realize Kondo Racing with Rinaldi — на ней в «24 часах Нюрбургринга» выступит Тьерри Вермюлен, один из воспитанников Ферстаппена и пилотов его команды в GT World Challenge Europe Endurance Cup. В пелотоне также можно будет заметить McLaren 720S GT3 Evo, причём на нём выступит экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок, а также тройку Ford Mustang GT3 Evo — один из них предстоит пилотировать Давиду Шумахеру, племяннику Михаэля.

Расписание уикенда

Сегодня, 15 мая, на «Северной петле» пройдут финальные квалификации, а старт суточной гонке будет дан в субботу, 16 мая, в 16:00 мск. Соответственно, в 16:00 воскресенья заезд завершится.

Расписание гонки «24 часа Нюрбургринга» (время московское):



Пятница, 15 мая

11:15-11:45 – квалификация 1;

12:05-12:35 — квалификация 2;

13:00-14:05 – третья тренировка;

14:35-15:35 — квалификация 3.



Суббота, 16 мая

15:40 – прогревочный круг;

16:00 – старт.



Воскресенье, 17 мая

16:00 — финиш.