Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен потерял победу на 24 часах Нюрбургринга из-за поломки Мерседеса

Ферстаппен драматично потерял победу в 24-часовой гонке. Но его выступление — просто топ
Евгений Кустов
Макс Ферстаппен потерял победу в 24-часовой гонке
Когда ждали схода экипажа нидерландца, то надо было подозревать технику, а не чемпиона Ф-1.

Макс Ферстаппен продолжает развлекать поклонников Формулы-1 в перерыве между Гран-при. В субботу и воскресенье состоялись традиционные «24 часа Нюрбургринга» по легендарной трассе «Нордшляйфе», и четырёхкратный чемпион мира успешно дебютировал на суточном марафоне. Пусть и без высокого результата.

Как выступил Ферстаппен?

Скажем сразу: опасения, что Максу не хватит опыта суточных гонок и выступлений в условиях, когда на трассе под 150 машин разных классов, не оправдались. Прежние относительно короткие гонки на «Нюрбургринге», а также постоянное участие в виртуальных марафонах дали Ферстаппену достаточное представление о том, как бороться на трассе и выстраивать стратегию, когда впереди не 305 км, а гораздо больше.

Нидерландец впечатляюще проводил свои гоночные отрезки и каждый раз привозил своим напарникам по команде Verstappen Racing (выступает при поддержке «Мерседеса» на Mercedes-AMG GT3 Evo) отрыв от конкурентов. Не обошлось без мелких помарок — например, в хайлайты попало, как Макс проехался двумя колёсами по обочине — но в целом Ферстаппен отработал так, словно все последние годы выступает не в Ф-1, а в гонках на выносливость.

Машина Ферстаппена на «24 часах Нюрбургринга»

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Что случилось с машиной?

Ферстаппен, а также его именитые для гонок на выносливость партнёры по экипажу Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья были очень близки к победе. Помогали ошибки и проблемы оппонентов, но всегда можно сказать и по-другому: экипаж Макса и его команда отработали лучше остальных. Так вот, Макс и компания располагали отрывом в полминуты за четыре часа до финиша.

Без серьёзных ошибок или технических проблем отыграть такое практически невозможно, тем более и реальный соперник оставался лишь один — ещё один «Мерседес» команды Winward Racing.

Увы для болельщиков Ферстаппена и всех остальных, когда за руль сел Даниэль Хункаделья, его «Мерседес» вдруг внезапно замедлился на трассе и печально поплёлся в боксы. А в них выяснилось, что требуется длительный ремонт, при котором нет шансов не то что на победу, а в принципе на высокий результат. Как это часто бывает, машину всё же починили и выпустили, чтобы она взяла отмашку клетчатым флагом. В итоге экипаж Ферстаппена стал 38-м.

Вот что рассказал о проблемах с машиной руководитель клиентского отдела Mercedes-AMG Стефан Вендль: «Мы получили предупреждение о неисправности системы ABS, но Хункаделья дал понять, что может контролировать ситуацию. Однако впоследствии появились шумы и вибрация, которые вынудили его совершить неожиданный пит-стоп после двух кругов. Затем мы обнаружили повреждение приводящего вала, которое привело к другим сопутствующим повреждениям».

Что дальше по планам Макса?

Как бы странно это ни звучало, возможно, такой исход дебютного марафона на «Нордшляйфе» для болельщиков Ферстаппена даже лучше. С одной стороны, Макс подтвердил свой уровень и в новой дисциплине, а с другой — не сумел с ходу добиться победы. Это значит, что более чем вероятен повторный заход в 2027 году.

Намекают на это и слова самого Ферстаппена: «Спасибо всем за поддержку, которую чувствовали на этой неделе. Мы ужасно расстроены, что не смогли сегодня выиграть, но это гонки. До следующей встречи».

Макс Ферстаппен на «24 часах Нюрбургринга»

Фото: Red Bull

Конечно, загадывать не будем. Для начала Макс должен остаться в «Ред Булл» или договориться о совмещении с новым работодателем (хотя условные «Мерседес» и Тото Вольф вряд ли пойдут на принцип). Во-вторых, необходимые оргвопросы должна будет решить Verstappen Racing — например, будет ли она вновь выступать при поддержке «Мерседеса» или кого-то ещё.

В-третьих, в 2027 году в чемпионат мира по гонкам на выносливость приходят партнёры «Ред Булл» из «Форда» — и босс гоночного подразделения американского автоконцерна Марк Рашбрук уже подтвердил, что хотел бы завлечь Ферстаппена в программу «Форда». Так что посмотрим, как соберётся весь этот гоночный пазл. А пока констатируем: пусть итогового результата нет, однако премьера удалась.

