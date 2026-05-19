Сюрпризы нового сезона русских гонок: неожиданные лидеры, дебютанты и машины

Российский автоспорт стабильно удивляет болельщиков новыми пилотами, новыми автомобилями, а также привычными лицами в новых амплуа. Не стал исключением и старт сезона СМП РСКГ и SMP F4 2026 года, где на трассе Moscow Raceway случилось несколько приятных сюрпризов.

Неожиданные лидеры SMP TCR Russia

В топовом классе российского «кольца» можно было ожидать успехов от героев прошлого чемпионата — двукратный чемпион «Туринга» Михаил Симонов и его главный соперник 2025 года Александр Смоляр считались главными фаворитами уикенда в Подмосковье, однако на первых ролях оказались совсем другие лица! Пилот SMP Racing выиграл квалификацию, но из-за собственной помарки уступил лидерство Максиму Солдатову и до самого финиша так и не смог вернуться на первую позицию. В итоге гонщик TAIF Motorsport, пришедший из менее быстрого класса «Туринг-лайт», едва не стал обладателем поула, а потом смог провести безошибочную гонку и одержать победу. Ну а Симонов не то что не вмешался в это сражение, а сошёл, что редкость для Михаила — на сей раз подвела техника…

Зато во второй гонке у чемпиона были все шансы победить, однако во внутрикомандном сражении Lukoil Racing Twins Team сильнее оказался стартовавший с реверсивного поула Захар Слуцкий, который достаточно жёстко защищал свою позицию от напарника. Дело дошло до контактов и даже до вынужденного визита на обочину, но Захар отстоял своё лидерство и конвертировал его в победу за рулём единственной в пелотоне и уже весьма немолодой Hyundai Elantra N TCR. Фактически только этот седан да пара Lada Vesta Sport TCR, которые, увы, пока скоростью не блещут, спасают класс от превращения в монокубок Leon Cupra VZ TCR.

При этом Cupra тоже разные. Например, Lukoil Racing Twins Team и SMP Racing приобретали новые автомобили, а вот Innostage AG Team прямо по ходу уикенда на Moscow Raceway трансформировала Cupra Leon Competicion TCR в новый Leon Cupra VZ TCR. Пришлось разобрать полностью исправный хэтчбек, сняв мотор, коробку передач и ещё десяток узлов и деталей, чтобы получить комплект модернизированных элементов и установить их.

Проблемы с логистикой помешали коллективу заранее провести апгрейд, поэтому пришлось это делать уже во время тренировок, но механики героически со всеми вызовами справились, а пилот их отблагодарил результатом. Рустам Фатхутдинов хоть и лишился третьей позиции в субботней гонке SMP TCR Russia за контакт с автомобилем Дмитрия Брагина, но в воскресном заезде свою бронзу таки получил.

В итоге — внезапная расстановка сил в SMP TCR Russia! Вернувшийся в топовый класс Максим Солдатов возглавил чемпионат России, Захар Слуцкий на откровенной устаревшей машине идёт вторым, а действующий чемпион Михаил Симонов не входит даже в первую пятёрку. Означает это лишь одно — следующие гонки будут очень и очень интересными.

«Двойная игра» в SMP GT4 Russia

Точно интригующими последующие этапы будут и в классе SMP GT4 Russia, где выступают чистокровные спорткары и опытные гонщики в экипаже с пилотами-любителями. Особое внимание стоит уделить двум экипажам — команде YADRO Motorsport, которая наконец-то вывела на старт уникальный для российских гонок Aston Martin Vantage AMR GT4, и Sportcar Racing Team, сменившей привычный для себя Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport на новый для коллектива Mercedes-AMG GT4. Экипаж Ивана Чубарова и Виктора Шайтара будет учить ездить британское купе, а Виталию Ларионову и Ивану Щербакову предстоит доказать, что смена одной немецкой двухдверки на другую не скажется на результатах.

В прошлом году Чубаров совмещал старты на Lada Vesta NG TCR заводской команды Lada Sport Rosneft в «Туринге» с участием в гонках на Mercedes-AMG GT4, а в новом сезоне пилоту предстоит непростая задача: найти скорость и на новой Lada Vesta TCR, и на Aston Martin Vantage AMR GT4. Пока не всё идёт гладко, но пилот оптимизма не теряет. Первая гонка SMP TCR Russia для гонщика завершилась сходом на прогревочном круге, а вторая — финишем на пятой позиции. В гонках спорткаров ситуация шла чуть лучше, и Чубаров даже смог обеспечить Aston Martin поул-позицию во второй гонке, но на дистанции Vantage AMR GT4 пока не так хорош, и даже Иван своим мастерством не в силах компенсировать возникающие сложности.

«Aston Martin и Mercedes-AMG, по-моему, сравнивать нельзя. Mercedes-AMG GT4 как будто бы более спортивный, тогда как Aston Martin Vantage AMR GT4, скажем, более любительского уровня автомобиль, но он сделан очень круто — считаю, что это самая красивая машина в пелотоне.

Безусловно, у Vantage AMR GT4 есть своя специфика в управлении, однако в классе SMP GT4 Russia всё больше зависит от того, какие настройки у каждой команды. В пелотоне в основном представлены Mercedes-AMG GT4 и Toyota Supra GT4, а Aston Martin пока один. В квалификации удалось показать хорошее время и завоевать поул-позицию, что показывает, что эта машина быстрая, но в гонке машину как будто подменили. Попытаемся понять, в чём дело», — рассказал Чубаров.

Непросто пока всё складывается и у команды Sportcar Racing Team, которая выступает при поддержке бренда Rolf. Коллектив сменил среднемоторный спорткар Porsche на переднемоторный Mercedes-AMG, так что пилотам приходится искать общий язык с новой машиной, а инженеры вынуждены подбирать настройки под непривычную для них модель со своими нюансами поведения.

«Porsche автомобиль непростой, немножко нервный, так что с учётом того, что преобладающее количество машин в российском GT — это Mercedes-AMG GT4 и Toyota Supra GT4, мы решили для участия в спринтерских гонках выбрать ещё и Mercedes-AMG как более изученный другими командами автомобиль. Соответственно, с учётом того, что пелотон примерно поровну поделён между GT4 и Supra GT4, за редким исключением в виде BMW и Porsche, разумнее ехать на одной из этих двух самых распространённых марок, чтобы немножко нивелировать вопрос баланса и перформанса.

С учётом того, что мы машину новую получили только весной и провели небольшое количество тестов, к требованиям SMP GT4 Russia автомобиль привели уже на Moscow Raceway на тестовых заездах перед первым этапом. Машина, конечно же, в этих условиях меняется, когда ты меняешь настройки, поэтому и тебе приходится адаптироваться. Но у нас пока мало опыта в работе с Mercedes-AMG, так что возможность проехать всю дистанцию гонок целиком — это хороший результат. Ехали мы достаточно стабильно, и хотя темп пока не лучший, но мы видим потенциал для улучшения времени круга, улучшения наших позиций на финише.

Пока могу сказать, что Mercedes-AMG GT4 более стабильный, он не такой оверстирный, если сказать гоночным сленгом: не так расположен к заносу задней оси. Хотя всё равно машина мощная, заднеприводная, она по мере износа колеса всё охотнее провоцирует занос задней оси, но Porsche в этом плане ещё более подвержен заносу.

С другой стороны, у Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport выше максимальная скорость, и когда дело доходит до борьбы или обороны, то на Porsche делать это легче. В субботу я весь свой стинт, за исключением одного последнего круга, провёл в борьбе с Aston Martin, на котором ехал Виктор Шайтар. Корректно очень ехали, друг друга обгоняли, однако в итоге всё-таки Виктор оказался чуть впереди. Очень сложно его обогнать, потому что у него, в отличие от нас, есть максимальная скорость. Что ж, будем работать, изучать, развивать себя и машину.

Однозначно у нас идёт обмен опытом и запчастями с другими командами на Mercedes-AMG. Конечно, никто не выдаёт свои секреты по настройкам, но в целом общие положения по работе с машиной нам коллеги-соперники из других команд рассказывают и помогают советами, как обслуживать и как работать с автомобилем. Да и мы уже, в свою очередь, тоже начинаем делиться опытом», — резюмировал Ларионов.

Переход Шешенина в «Туринг-лайт»

Трёхкратный обладатель Кубка России в классе S1600, директор команды GTE Racing Team Владимир Шешенин в новом сезоне СМП РСКГ пошёл на повышение вместе со своим коллективом. Из-за изменений технического регламента категории S1600 команда приняла решение перейти в класс «Туринг-лайт» и сменить свои победоносные Lada Granta на KIA Rio. Опыт работы с тольяттинскими хэтчбеками за многие годы позволил команде выйти на чемпионский уровень, а вот взаимоотношения с некогда петербургской моделью фактически начинаются с нуля.

«В конце прошлого сезона стало понятно, что команда хочет расти и двигаться вперёд, что мы не поедем в S1600 тем же составом. В итоге я предложил организаторам рассмотреть возможность изменения регламента, чтобы наполнить класс автомобилями, назовём так, категории «Национальный», которые едут во множестве дисциплин. Получается, новый регламент в S1600 сделали потому, что мы это предложили, а мы это предложили, потому что собрались в новый класс.

Kia Rio X-Line в зачёте «Туринг-лайт» очень сильно отличается от нашей прежней Lada Granta S1600. Это более современная машина, более продвинутая с технической точки зрения, да и сам класс «Туринг-лайт» более прогрессивный. Новый автомобиль очень отличается по управляемости, но у меня машина, на которой раньше выступал Азат Калимуллин, поэтому есть представление, как настраивать и что делать с машиной. Да, определённые нюансы уже возникли, пока не совсем понятно, как работать с какими-то настройками с учётом погоды, однако, думаю, разберёмся. Конкуренция в классе очень высокая!» — подчеркнул Шешенин.

И, судя по тому, что в первой гонке высокому результату помешали технические проблемы, но во втором заезде Владимир до последнего сражался за победу и в итоге стал вторым, у перехода Шешенина и GTE Racing Team в «Туринг-лайт» есть все шансы оказаться новой чемпионской страницей в резюме пилота и его команды. Другое дело, что в новую категорию перешли почти все соперники по прошлогоднему S1600, так что путь к победам и титулам простым не будет точно.

Импортозамещённая Пен и молодой талант в SMP F4

Первый сезон возрождённого чемпионата России в зачётной группе Формула-4 в 2025 году оказался настолько удачным, что в новом сезоне даже не все желающие смогли выйти на старт — готовых платить за выступления в серии пилотов оказалось больше, чем машин у организаторов! Но среди тех, кто получил-таки место в кокпите, есть потенциальные звёзды российского автоспорта.

В команде Dronov Motorsport Junior одним из пилотов стал 14-летний Амир Сабиров, который даже получил специальный допуск для участия в серии — слишком юн гонщик для SMP F4! Но достаточно хорош, чтобы оказаться на стартовой решётке главной формульной серии России.

«В чемпионате России по картингу мне удалось познакомиться с командой Dronov Motorsport, которая дала мне шанс протестировать болид Формулы-4 в Грозном. Думаю, что я смог показать скорость, потому что теперь мы выступаем в Ф-4. На машине предыдущего поколения я проехал две тестовые сессии, а с новым болидом познакомился в понедельник перед первым этапом на Moscow Raceway. Для меня, если говорить честно, сильной разницы в двух машинах нет.

В Формуле-4 со мной работает испанский инженер Хесус, который по-русски не очень хорошо говорит, но я знаю испанский язык, так что мы с ним сработались. Сейчас мы с ним ищем скорость, а в целом на первом этапе мне не очень повезло с трафиком в квалификации, однако в борьбе в гонках всё хорошо. Конечно, нервничаешь, но это часть гонок, с которой надо научиться справляться — мне нравится сражаться на трассе и обгонять соперников», — отметил Сабиров.

Вторым открытием нового сезона можно с полным правом назвать Татьяну Алексееву, которая стала первой девушкой в истории чемпионата страны Формулы-4. 15-летняя гонщица, называющая своим ориентиром небезызвестную Дориан Пен, выступает в составе команды Formula K Russia и делает это весьма неплохо, несмотря на практически полное отсутствие опыта езды на подобной технике.

«В семь лет меня папа посадил в спортивный карт, и с тех пор я в гонках. Мне нереально нравится российская Формула-4. На самом деле я очень сильно переживала, когда садилась в болид Ф-4, а сейчас с каждым заездом просто наслаждаюсь и получаю от этого удовольствие. Честно, у меня глаза горят, и я ещё больше полюбила гонки.

Было сложно пересесть с карта на машину Формулы-4, так как здесь и аэродинамика присутствует, и работа с более сложной инженерией. На самом деле, мне ещё много чему есть учиться, учиться, учиться, но я только этому рада, хочу работать и улучшаться. Внутри своей команды я постоянно задаю вопросы, интересуюсь, спрашиваю у инженеров и мальчиков, которые ехали в прошлом сезоне. Можем пообщаться с кем-то из других команд, однако какие-то тонкости, секреты, понятное дело, они не расскажут, но всегда готовы помочь.

Я очень рада, что на первом этапе была хорошая и солнечная погода, потому что в дождь я проехала только одну сессию, так что сказать не могу, какие условия в Формуле-4 мне больше нравятся. Конечно, надо будет учиться ехать в дождь. В целом предстоит многому научиться, потому что я ни на одной трассе в календаре, кроме Moscow Raceway, ещё не ездила — мне интересно будет узнать все автодромы», — поделилась Алексеева.

Да, пока новобранцы на подиум не претендуют, однако куда важнее, что в четырёх гонках на Moscow Raceway юниоры добрались до финиша и получили необходимый опыт. С ним придёт и скорость, а пока у всех поклонников российского автоспорта есть возможность своими глазами наблюдать становление талантов в реальном времени. Особенно в рамках суперуикендов, когда гонки СМП РСКГ и SMP F4 проходят на одной трассе.