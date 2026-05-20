Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса

В паддоке Формулы-1 продолжают циркулировать слухи, что Макс Ферстаппен, который не раз критиковал болиды этого года, по завершении сезона покинет чемпионат мира или выберет вместо «Ред Булл» другую команду — например, «Макларен», куда уходит Джанпьеро Ламбьязе. Мы уже рассказывали, какие варианты могут быть у Макса, а теперь предлагаем порассуждать, кто мог бы заменить нидерландца в австрийской команде.

Оскар Пиастри

На прошлой неделе в авторитетной автоспортивной прессе появилась информация, что «Ред Булл» заинтересован в Оскаре Пиастри. Об этом пишет, например, Джо Сейвуд. По его данным, «Макларен» уже ведёт переговоры с Ферстаппеном, и, если сторонам удастся договориться, Макс станет напарником Ландо Норриса. Пиастри в таком случае вынужден будет покинуть Уокинг, и переход в Милтон-Кинс — разумный вариант для Оскара. В «Ред Булл» и раньше проявляли интерес к австралийцу, и на фоне сильного сезона-2025 Пиастри способен стать лидером команды. Если, конечно, сможет стабильно опережать Исака Хаджара.

Джордж Расселл

Если Ферстаппен решит уйти из «Ред Булл», но остаться в Формуле-1, то наряду с «Маклареном» у Макса есть вариант с «Мерседесом», который в данный момент доминирует в чемпионате. Предполагается, что в случае перехода к Тото Вольфу Ферстаппен будет выступать в паре с Андреа Кими Антонелли, а Джордж Расселл покинет коллектив. И для «Ред Булл» это будет превосходная возможность заполучить топ-пилота. Расселл провёл великолепный сезон-2025, до этого же уверенно превзошёл Льюиса Хэмилтона. У Джорджа есть всё необходимое, чтобы стать лидером «Ред Булл» и полноценно заменить в Милтон-Кинсе Макса.

Карлос Сайнс

Если же Ферстаппен и вовсе решит покинуть Формулу-1, то у Пиастри или Расселла вряд ли возникнет желание бросить свои нынешние команды ради «Ред Булл», который пока что переживает не лучшие времена. В то же время для пилотов команд-середняков Милтон-Кинс — привлекательная вакансия. И для Карлоса Сайнса, разочарованного нынешней формой «Уильямса», переход в «Ред Булл» стал бы перспективным шагом. Испанец ещё в «Феррари» доказал, что может выступать на уровне топ-пилотов, а теперь опережает неплохо котирующегося в паддоке Албона. К тому же Карлос обладает огромным опытом, и это важный фактор для «Ред Булл».

Шарль Леклер

Среди других потенциальных кандидатов в «Ред Булл» называют Шарля Леклера. С появлением новых двигателей в нынешнем сезоне «Феррари», кажется, прибавила, но недостаточно, чтобы бороться за чемпионство, а в Майами машины «Скудерии» уступали не только «Мерседесам», но и «Макларенам». Леклер выступает за «Феррари» уже восьмой год, и за это время ни разу не получил шанса сразиться за титул. И не факт, что в обозримом будущем такой Шарлю представится. По слухам, менеджмент монегаска уже давно изучает возможные варианты для своего пилота. И на горизонте вряд ли появится что-то лучше «Ред Булл» — даже в его нынешнем состоянии.

Пьер Гасли

Впрочем, не факт, что Леклер действительно хочет покидать ставшую уже родной «Феррари». И если от перехода в «Ред Булл» также откажутся Пиастри и Расселл, а с Сайнсом договориться не получится, у Лорана Мекиса будет хороший вариант в лице Пьера Гасли. Француз отлично зарекомендовал себя в «Альпин» и набрался опыта, а теперь, когда машина позволяет бороться сразу позади лидеров, Пьер держится в общем зачёте на девятой строчке. При этом «Альпин» далека от статуса топ-команды, и даже переход на двигатели «Мерседес» не превратил Энстоун в претендента на подиумы. А вот в «Ред Булл» у Гасли ещё может быть шанс регулярно бороться за высокие места.

Лиам Лоусон или Арвид Линдблад

Самый консервативный вариант для Лорана Мекиса — обойтись собственными силами, то есть взять в команду кого-то из гонщиков «Рейсинг Буллз». Правда, совсем недавно в «Ред Булл» из Фаэнцы перешёл Исак Хаджар, и столь неопытный состав пилотов может стать для команды проблемой. Но раз уж в данный момент машина объективно не позволяет бороться за чемпионство, то зачем тратить деньги на высокооплачиваемых топ-пилотов? Тем более что освободившееся место в младшей команде в 2027-м будет готов занять Никола Цолов. Посмотрим, какое решение в итоге примет Мекис — или, возможно, ничего решать и не придётся, а Макс останется в команде.