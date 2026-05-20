Что за несуразный «Логан» затмил самого Ферстаппена? Внезапная гоночная легенда!

Выступление Макса Ферстаппена на «24 часах Нюрбургринга» привлекло к знаменитой гонке внимание даже тех болельщиков, кто обычно за ней не следил, включая многих поклонников Формулы-1. И благодаря им новая волна популярности накрыла, вероятно, самую знаменитую машину «Нордшляйфе» последних лет — простенький Dacia Logan первого поколения. Чем он прославился на сей раз и откуда вообще взялся?

Новые подвиги Dacia

Регламент суточного немецкого марафона довольно либеральный — в нём может участвовать техника разного уровня, и в том числе существуют классы, в которые могут вписаться «автомобили от народа» — разумеется, всё равно подготовленные и доработанные специальным образом для выступлений на гоночных трассах. И в 2026 году частная команда Ollis Garage Racing в очередной раз заявила на «24 часа Нюрбургринга» свой Dacia Logan с экипажем в составе Оливера Кризе, Александра Беккера, Кристиана Гайльфуса и Роберта Нойманна.

Dacia Logan на «24 часах Нюрбургринга» Фото: 24h-media.de

Стоило новым зрителям гонки увидеть на экранах или с трибун столь необычную гоночную технику, как «Логан» максимально стал фаворитом болельщиков. Дебют Макса Ферстаппена — это хорошо, но, если хотите, банально: собственная команда, поддержка «Ред Булл» и «Мерседеса», опытные напарники и топовая категория — ну какой тут романтизм? То ли дело «Логан», бесстрашно мчащий по «Нордшляйфе».

Особенно всем запомнился эпизод, когда Dacia и три куда более мощные машины оказались на участке трассы, залитом маслом. В то время как «Логан» уверенно вписался в поворот и продолжил путь, три конкурента дружно ускакали в гравийную ловушку, где или зарылись, или, возможно, задели отбойники.

«Логан» едет дальше, соперники летят на обочину Фото: Кадр из трансляции

В какой-то момент на трассе пересеклись Ферстаппен и кто-то на Dacia — моментально возникли мемы с подписями вроде «Гоночная легенда и… Макс Ферстаппен». А уж когда в режиме жёлтых флагов нидерландец застрял за «Логаном» и беспомощно сигналил фарами, и этот эпизод моментально вошёл в хайлайты.

Довольно символично, что даже технические проблемы у экипажей Ферстаппена и Ollis Garage Racing возникли практически в один момент: пока на «Мерседесе» сломался привод, от «Логана» вдруг отвалилось колесо, а потом ещё машину варварски эвакуировали в боксы.

«Логан» без колеса тащат по обочине Фото: Кадр из трансляции

«Наш автомобиль просто взял и под нагрузкой потерял колесо, — рассказывала команда. — Хотя мы поставили свежие гайки незадолго до этого. Таковы гонки. На самом деле повреждения-то были небольшими. Но вот затем… Несмотря на несколько телефонных звонков и убедительных просьб не тащить машину по траве и асфальту, было сделано именно это. Это осложнило ремонт. Мы поражены — и это ещё мягко сказано».

В итоге и Ферстаппен, и наш любимый «Логан» вернулись на трассу и получили отмашку клетчатым флагом. У Dacia 107-е место из 110 финишировавших автомобилей, шестая позиция в классе SP3T, где было семь участников. Средняя скорость в гонке — 96 км/ч. При этом «Логан» даже словил один штраф за превышение скорости в месте ограничения.

Один раз при виде Ферстаппена «Логан» развернуло Фото: Кадр из трансляции

Как «Логан» вообще попал на «Нордшляйфе»

Скромная команда Ollis Garage Racing несколько лет назад решила выделиться и вместо какой-нибудь «банальщины» подготовить к гонкам что-то необычное и привлекающее внимание. Так и получился гоночный Logan, который дебютировал на «24 часах Нюрбургринга» 2021 года — спасибо регламенту, вполне допускающему подобную технику.

В том же 2021-м в интервью «Чемпионату» о проекте подробно рассказывал русскоязычный пилот и блогер Миша Шарудин: «Ollis Garage Racing — это такая мастерская-дилер Оливера Кризе, которая занимается автомобилями Renault и Dacia. В какой-то момент они решили взять Dacia Logan и превратить её в гоночный автомобиль, с которым участвовали в нидерландской серии DNRT, а потом за баночкой пива решили: почему бы им не выйти на старт и «24 часов Нюрбургринга». Всё закрутилось и вылилось в итоге в реальное участие в суточной гонке.

Надо понимать, что это не какая-то профессиональная команда, которая пользуется поддержкой завода, а просто группа единомышленников, их родственников и их друзей, получающих удовольствие от того, что они делают. В свободное от своей основной работы время, не получая от этого никаких денег, а даже вкладывая свои, Ollis Garage Racing построили машину и вместе с ней стартовали на «Нордшляйфе».

Это очень круто! Гоночная Dacia Logan стала одним из главных украшений прошедшего марафона — за неё болели не только зрители, но и маршалы на трассе, потому что это тот редкий случай, когда машину построили любители, сами же вышли на ней на старт и участвовали в гонке бок о бок с заводскими гоночными командами и профессиональными пилотами. Такие проекты важны с точки зрения привлечения внимания к автоспорту».

За эти годы проект гоночного «Логана» пережил немало непростых моментов. В частности, в 2023-м первая версия машины была фактически уничтожена после столкновения с Porsche. В Ollis Garage Racing даже объявили, что на этом история подошла к концу, однако при поддержке болельщиков удалось найти финансирование на строительство новой, более мощной машины — в частности, второе поколение получило двухлитровый турбодвигатель от Renault Mégane RS мощностью 280 л.с.

В 2025-м последовала ещё одна авария, но тут уже никто не сомневался, что проект будет продолжен. И даже когда в 2026-м перед гонкой вдруг пропал один из спонсоров, фанаты опять пришли на выручку и закрыли брешь в финансировании проекта — народный автомобиль как он есть! И поэтому гоночная Dacia остаётся с нами — и все уже ждут её на старте «24 часов Нюрбургринга» 2027 года.

Что говорит сама команда о возросшей популярности

В Ollis Garage Racing вроде бы привыкли к ажиотажу, который вызывает их автомобиль во время уикенда на «Нордшляйфе», но всё равно не ожидали столь высокого внимания на нынешней гонке. Так что немцы продолжают «переваривать» поток мемов, видео и всего остального, посвящённого их «Логану».

«Ребята… Это просто невероятно! Похоже, мы по всему миру во всех социальных сетях! Честно, откуда вы берёте все эти идеи? Иногда мы просто валяемся на полу от смеха!

И самое сумасшедшее: мы всё ещё не понимаем, а что же случилось. Мы же просто… оставались собой. Группой друзей, которые любят автоспорт, чересчур амбициозные и определённо не спящие достаточно. Ребята, вы просто убиваете нас своими видео — и мы их обожаем!» — написали представители Ollis Garage Racing в своих соцсетях.

Ну а мы сильно удивимся, если какой-нибудь предприимчивый спонсор не захочет поддержать проект в 2027-м, особенно если до «Нюрбургринга» вновь доберётся Ферстаппен и состоится повторная «дуэль» нидерландского чемпиона и французско-румынской легенды.