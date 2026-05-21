Куда подевались мощь Маркеса с «Дукати» и почему все меняют команды? Что творится в MotoGP

Прошло чуть больше двух месяцев с открытия сезона MotoGP-2026 в Таиланде, но в королевской категории мотогонок не осталось почти ничего из того, к чему все привыкли последние годы:

действующий семикратный чемпион Марк Маркес, который только осенью затащил «Дукати» к четвёртому подряд личному титулу, отстаёт от лидера на 85 очков после шести этапов и пропускает гонки одну за другой. Заводская «Дукати», ещё в прошлом году выигравшая всё, что можно, не понимает собственный мотоцикл и не может объяснить, почему теряет десятые на круге;

«Априлья» — которую ещё в 2019-м списывали со счетов как вечного середняка — за зимний перерыв превратилась в эталон, выиграла три первые гонки и впервые в истории заехала на подиум тремя пилотами в Ле-Мане;

на фоне этого будоражит трансферный рынок, который даёт следующие расклады: Хорхе Мартин — в «Ямахе», Франческо Баньяя — в «Априлье», Педро Акоста — в заводской «Дукати».

В пелотоне MotoGP за полгода уцелел один-единственный незыблемый ориентир — фамилия Маркес. Да и тот не выигрывал с сентября прошлого года. Что вообще происходит в чемпионате мира? Давайте разбираться.

Маркес «едет с полутора руками»

Сразу оговоримся, что с техникой у Марка всё в порядке. Брат Алекс уже выиграл Гран-при Испании на «Грезини», Фабио ди Джаннантонио стабильно был третьим пилотом Ducati в чемпионате, а в Барселоне и вовсе одержал свою первую с 2023 года победу. После тестов в Хересе Марк сам признал, что обновлённый аэропакет «Дукати» добавил уверенности. В технике — да. В самом Маркесе — нет.

Чтобы понять масштаб происходящего, придётся вернуться в июль 2020 года, на Гран-при Испании в Хересе. Марк, сидя в седле злосчастной Honda RC213V и пытаясь вернуться в гонку после того, как только что его выбросило с трассы, серьёзно упал и сломал правую плечевую кость. Это была первая операция из последовавшей серии. Уже через неделю Маркес — в том же Хересе, в рамках сдвоенного из-за пандемии этапа — попытался вернуться, и через несколько дней пластина в руке сломалась. По слухам, во время того, как испанец открывал дверь у себя дома.

Дальше были вторая операция, третья — в декабре 2020-го для борьбы с инфекцией, и четвёртая — уже в 2022 году в американской клинике, спасающая карьеру: к этому моменту плечевая кость срослась с дефектом, так что у Марка фактически не было нужной амплитуды движения руки. Сам Маркес тогда говорил прямо: либо четвёртая операция, либо завершение карьеры.

С 2021 по 2024 год — 53 Гран-при без единой победы. Самая длинная безвыигрышная серия в карьере шестикратного чемпиона MotoGP, которая в итоге и заставила Марка досрочно разорвать контракт с «Хондой», уйти на прошлогодний «Дукати» в частную Gresini Racing, дождаться от итальянцев места в заводской команде и осенью 2025-го взять седьмой титул в премьер-классе.

И вот когда казалось, что испанец наконец-то поймал свой исторический момент — за неделю до Мандалики, в первом же повороте Гран-при Индонезии 5 октября, в 93-й номер влетел Марко Бедзекки, и Маркес снова уехал в больницу. На этот раз — с травмой правого плеча. Финальную серию-2025 — Австралия, Малайзия, Португалия, Валенсия — он пропустил, но титул уже был в кармане. А когда хирурги в ноябре оперировали плечо, заодно обнаружилось, что один из винтов в плечевой кости с 2020 года, оказывается, погнут.

К тестам в Сепанге 31-летний Маркес подходил не в лучшей форме, возобновив активную подготовку буквально за несколько недель до их старта. На зимней пресс-конференции «Дукати» в Мадонна-ди-Кампильо он подписывать продление с заводской командой не торопился — и сам объяснил: пока непонятно, что с плечом, нет смысла подписываться сразу на два года. На стартовых этапах сезона картина быстро стала очевидной — на самом деле проблему пилот понимал отлично. В Ле-Мане Марк со слезами на глазах заявил команде: «Я еду с полутора руками».

Дело было в лучевом нерве правой руки, который оказался зажат после столкновения в Мандалике. Маркес знал об этом ещё на тестах, но скрывал — рассчитывал дотерпеть до возможной операции после Каталонии. Не дотерпел: тяжёлое падение в спринте в Ле-Мане с переломом стопы вынудило идти на двойную операцию — на стопе и плече одновременно. Хирурги, помимо самого нерва, удалили из плеча и тот самый погнутый винт 2020 года, и сломанный винт оттуда же, и костный фрагмент — последствие индонезийского столкновения с Бедзекки.

В сезоне-2026 поводов для радости у Марка не так много Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

В итоге к моменту, когда чемпионат вернулся в Каталонию, у Маркеса — две «спринтерских» победы, одно серебро в спринте и 0 побед в основных гонках Гран-при. Последняя на сегодняшний день победа Марка в премьер-классе датируется Гран-при Сан-Марино 14 сентября 2025 года. Пятикратный чемпион мира австралиец Мик Дуэн в интервью Marca заявлял, что вообще не понимает, кто из двух сильнее провалил эту зиму — «Дукати» или сам Маркес.

Итальянец Андреа Довициозо, проигрывавший Марку титулы в трёх чемпионатах подряд, без обиняков заявил: максимальное отставание, которое испанец отыгрывал за всю карьеру, — 37 очков (в 2017 году после Сан-Марино), а сейчас он отстаёт уже на 83. Не приходится сомневаться, что Маркес ещё не списан со счетов, но реалистично, что восьмого титула в премьер-классе испанцу придётся ждать до 2027-го.

«Дукати» не понимает свой мотоцикл

А ведь были ещё надежды на то, что разрыв между «Дукати» и «Априльей» в начале сезона объяснится покрышками. Когда Бедзекки от старта до финиша уезжал от всех в Бурираме, а потом и в Бразилии, в Борго-Панигале объясняли: Michelin привезла резину с более жёстким каркасом задней покрышки, которая якобы подходит «Априлье» больше, чем GP26. «Дукати» призывала дождаться Остина, где должна была вернуться обычная резина, чтобы всё стало на свои места.

В Остине Бедзекки опять выиграл, лидируя от старта до финиша, отъехал от ближайшего Ducati почти на семь секунд, и стало понятно: дело не в покрышках. Дело в самой технике. Главный технический руководитель «Дукати» Луиджи Даллинья и менеджер заводской команды Давиде Тардоцци после Хереса оперировали уже совсем другими цифрами. «Если сравнить наши круги год к году, «Априлья» улучшилась на 0,7-0,8 секунды. Мы — только на 0,1-0,2», — посчитал Тардоцци. Восемь десятых на круге за зиму — это не нюанс настроек, это другой мотоцикл.

О том, что именно не так с GP26, спрашивали у самих пилотов «Дукати», однако журналисты получили на удивление дружный, но при этом расплывчатый ответ. Франческо Баньяя, действующий двукратный чемпион MotoGP, который в 2026-м из стартовых шести Гран-при финишировал в трёх, сказал, что инженеры «ходят по кругу» в поисках решения. Алекс Маркес — Гран-при Хереса он, кстати, выиграл — характеризует GP26 деликатно: «Не катастрофически медленный мотоцикл, но неуверенный». Ди Джаннантонио, лидер Ducati в чемпионате, формулирует ещё конкретнее: «Априлья» всегда точна на входе в поворот, что позволяет ехать по гораздо более узкой и постоянной траектории и меньше изнашивать заднюю покрышку. Нас же постоянно носит по трассе. Это и есть наша главная проблема».

Баньяя сдерживает Бедзекки Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Бывший заводской пилот «Ямахи» и тренер Маверика Виньялеса Лука Кадалора в беседе с Moto.it подытожил выводы: «Априлья» — мотоцикл, который «течёт». Когда отпускаешь тормоз — никаких ощущений рывка, всё плавно, мотоцикл сам идёт в наклон. У «Дукати» начиная с 2025 года всё наоборот: ты её не направляешь в поворот, а борешься с ней».

То, что в Борго-Панигале ещё в 2024 году считалось эталоном — мотоцикл, на котором, образно говоря, мог поехать кто угодно, — стало мотоциклом, на котором не поедет никто, кроме одного пилота в его пиковой форме. Парадокс именно в этом: дольше всего реальные проблемы «Дукати» маскировал не сам Даллинья, а сверхтитулованный талант Марка Маркеса в той форме, в которой он провёл первые две трети сезона-2025. Когда Маркес перестал быть Маркесом, «Дукати» перестала быть «Дукати».

К Хересу команда подготовила обновлённый аэродинамический пакет — упор на прижимную силу в быстрых поворотах, там, где «Априлья» сделала самый заметный шаг вперёд. Алекс Маркес даже выиграл этот Гран-при, прервав пятиматчевую серию Бедзекки. Однако сам Маркес-младший после победы первым делом заметил: «Априлья» всё равно остаётся на полшага впереди».

На тестах после Хереса четыре первых времени снова показали пилоты «Априльи»: Огура, Фернандес, Мартин, Бедзекки. Старший Маркес был четвёртым, Баньяя — девятым с дефицитом в 0,727 секунды относительно лидера. Если перевести с инженерного языка на человеческий — Борго-Панигале сейчас отстаёт от Ноале примерно так же, как «Хонда» отставала от «Дукати» в 2023 году. О чём в Италии прекрасно помнят: в команде уже всерьёз обсуждают, стоит ли биться за титул конструкторов-2026 или сосредоточить ресурсы на проекте нового мотоцикла под регламент 2027 года (с двигателями объёмом 850 куб. см и переходом с шин Michelin на Pirelli).

Суперрывок «Априльи» с идеями из Ф-1

Чтобы понять, насколько происходящее с «Априльей» — не случайность, достаточно одной цифры: к моменту возвращения чемпионата в Европу все четыре пилота итальянской марки находились в топ-6 общего зачёта. Бедзекки и Мартин — в заводской команде. Аи Огура и Рауль Фернандес — в сателлитной Trackhouse Racing. Между прочим, всё ещё американской команде, которая в 2024 году вообще пришла в MotoGP из NASCAR. Ещё в начале 2025-го такой расклад звучал как фантастика.

Перестройка «Априльи» началась не вчера. Глава Aprilia Racing Массимо Ривола пришёл в команду в 2019 году, когда у неё, по сути, не было ни нормальных пилотов, ни ясной концепции байка. Главным техническим директором с конца 2023 года в Ноале работает Фабиано Стерлаккини — тот самый, что в KTM строил мотоцикл, на котором Брэд Биндер и Педро Акоста стабильно бились за подиумы. Текущий сезон у него уже второй, и итоги налицо.

Прорыв-2026 у «Априльи» стоит на трёх слонах. Первый — аэродинамика. Ещё на презентации RS-GP инженеры из Ноале прямо говорили: главное направление развития — аэропакет. Бедзекки, увидев новый «суперагрессивный» обтекатель, аккуратно сформулировал, что это «ответ на исторически сильную сторону «Дукати» — мотор». А на зимних тестах все увидели, чем именно: «Априлья» представила воздухозаборник прямо как в Формуле-1 (S-duct, направляющий поток воздуха внутри обтекателя к двигателю). В самой Ф-1 такие решения запрещены по соображениям безопасности, в регламенте MotoGP — пока проходят. Беды кончились уже в Бурираме: Бедзекки бескомпромиссно выиграл первый Гран-при сезона-2026, и больше «Априлья» из лидеров уже не уходила.

Марко Бедзекки — лидер личного зачёта Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Второй слон — поведение в поворотах. Та самая плавность, о которой говорил Кадалора. Aprilia RS-GP в нынешнем поколении плавно «прокатывает» вход в поворот, не пытается выскочить наружу с траектории и аккуратно гасит скорость при отпускании тормоза. Что в итоге даёт чудовищную экономию задней покрышки на дистанции — главную ахиллесову пяту «Дукати» в 2026 году. Бедзекки за первые пять Гран-при провёл во главе 121 круг подряд — рекорд для итальянской марки в MotoGP. Хорхе Мартин — да-да, тот самый Мартин, который в 2024-м взял свой чемпионский титул на Ducati Desmosedici, а в начале 2025-го три раза за межсезонье ломал руки и в итоге пропустил почти весь прошлый сезон — освоился на «Априлье» за два этапа и теперь идёт в чемпионате вторым, всего в 15 очках от напарника после Барселоны.

Третий слон — пилотский состав. Бедзекки в декабре прошлого года, ещё до старта сезона, поставил подпись под новым многолетним контрактом и стал первым, кто публично определился со своим будущим. Огура — чемпион Moto2 образца 2024 года — провёл шикарный дебютный сезон в премьер-классе и сейчас добился своего первого подиума. Фернандес, ранее ходивший в неудачниках, в Таиланде стал третьим. Если попробовать одной фразой объяснить разницу между «Априльей» и «Дукати» в этом году — это разница между «у нас есть один пилот мирового уровня и одна команда, которая на него молится» и «у нас четыре боеспособных пилота на мотоцикле одной концепции». В Ноале нет Маркеса. В Ноале есть RS-GP, который едет хорошо под любым.

Своя проблема у «Априльи» теперь, конечно, появилась — внутренняя. После Ле-Мана Бедзекки и Мартин шли в чемпионате с разницей в одно очко. Прежде такой ситуации в коллективе из Ноале просто не было, и Ривола это понимает. Простое правило, по его словам, такое: пилоты «должны уважать друг друга. Если не будут — я напомню им сам». Между Бедзекки и Мартином и так была давняя история в Moto3, так что без приключений до конца сезона дело вряд ли обойдётся. Но для команды, выигравшей пять Гран-при подряд впервые в истории, это приятная головная боль.

«Странный сезон»-2027: Баньяю отдают в «Априлью», Акосту — в «Дукати», а Мартин уезжает к японцам

Всё, что происходит с пилотскими контрактами на 2027 год, — отдельный сериал. Из-за «радиомолчания», на котором настояли производители на фоне затянувшихся переговоров между MotoGP Sports Entertainment Group (бывшая Dorna), MSMA и IRTA по новому коммерческому соглашению, новые контракты пока подтверждаются лишь точечно. Но утечки последних месяцев складываются в довольно ясную картину — и снова взрывают пелотон, как Маркес в 2024-м, когда сорвал контракт Мартина с заводской «Дукати».

Главный домино-эффект запускает заводская «Дукати». Маркес, по информации Тардоцци, приоритет номер один в продлении, и команда «близка» к подписанию, но сам испанец из-за плеча хотел подписаться сначала на год, чтобы понять, что вообще с его рукой. Его новым напарником, и здесь почти никто в паддоке не сомневается, станет Педро Акоста — двукратный чемпион младших серий, который последние два сезона в KTM выглядел самым талантливым из несозревших звёзд MotoGP. Это значит, что в заводской «Дукати» в 2027 году не будет Баньяи — пилота, выигравшего для итальянского производителя два титула в личном зачёте подряд и обеспечившего ещё несколько Кубков конструкторов.

Дальше начинается самое интересное. Изначально Баньяя был на пути к «Ямахе»: после тестов в Сепанге сделка казалась почти готовой. Но как только М1 с новым V-образным мотором показал, что ехать он, мягко говоря, не готов, итальянец в феврале развернулся и вроде бы подписал контракт с «Априльей» — называются варианты от двух до четырёх лет. Партнёром Баньяи в Ноале будет Бедзекки, его давний друг и протеже Валентино Росси по академии VR46. Получается, в 2027 году в одном гараже окажутся два итальянца, один из которых — двукратный чемпион MotoGP, а другой — фактический лидер сезона-2026. Можно только пожелать удачи Риволе.

Марк Маркес и Педро Акоста должны стать напарниками по «Дукати» Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Хорхе Мартин — двукратная жертва трансферного хаоса. В 2024-м его место в заводской «Дукати» Маркес перехватил за пару дней до того, как итальянцы должны были официально объявить о двухлетнем контракте. Контракт в «Априлье» Мартин в итоге подписал зимой-2024/2025 — и из-за травм и медленной адаптации использовать его толком не получилось. Сам пилот начал говорить о желании досрочно разорвать соглашение, команда отпускать гонщика не хотела, так что этот скандал был грандиозным.

В 2026-м, когда RS-GP стал лучшим мотоциклом сезона, выяснилось, что в Ноале на 2027-й Мартина не оставят: Бедзекки и Баньяя становятся для команды более приоритетной парой. И теперь Мартин едет туда же, куда едва не уехал Баньяя — в заводскую «Ямаху», на место Фабио Куартараро, давно намеренного перейти в «Хонду». Что характерно, и Куартараро, и Мартин — оба чемпионы MotoGP последних лет, которые на новый сезон меняют свои японские/итальянские команды на… противоположные.

Партнёром Мартина в «Ямахе», по последним данным, будет Аи Огура — японский гонщик, под которого «Ямаха», очевидно, рассчитывает получить дополнительный интерес японской аудитории. Изначально на это место примеривали Луку Марини и ди Джаннантонио. Первый, по слухам, уходит в новую сателлитную команду «Хонды» (в LCR остаются Жоанн Зарко и Диого Морейра), поскольку японская марка намерена расширить своё присутствие в серии до шести мотоциклов). А второго «Дукати» оставляет в VR46 после переговоров с командой Россетти о новом сателлитном соглашении.

Хорхе Мартин опять вынужден менять команду Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Фермин Альдегер, по имеющимся данным, продлил контракт с «Дукати» на сезоны-2027/2028 и почти наверняка останется в «Грезини». В KTM теряют Акосту, но компенсируют это сразу двумя именами: из «Грезини» к австрийцам переходит Алекс Маркес, а из Tech3 в заводскую команду продвигают Маверика Виньялеса, отлично проявившего себя на сателлитной KTM в 2025-м (и пропускающего сейчас часть-2026 после операции на плече). Топрак Разгатлыоглу остаётся в Pramac Yamaha — трёхкратный чемпион WorldSBK сделал свою ставку именно на 2027 год, когда чемпионат перейдёт на Pirelli, с которым у турка 10-летие непрерывных побед в супербайках.

Если попробовать сложить все эти элементы в единую мозаику, получается, что в 2027 году, ориентируясь на имеющиеся слухи, в королевском классе мотогонок поменяют команду семь из 10 ведущих пилотов. Маркес остаётся в «Дукати», Бедзекки — в «Априлье», Разгатлыоглу — в Pramac. И всё. Остальное — пересдача карт по полной.

MotoGP. Неофициальные составы команд на сезон-2027



Aprillia: Бедзекки, Баньяя

Ducati: М. Маркес, Акоста

Yamaha: Мартин, Огура

Honda: Куартараро, Алонсо

КТМ: А. Маркес, Виньялес

VR46 (Ducati): Ди Джаннантонио, Альдегер

Gresini (Ducati): Ольгадо, Бастьянини

Pramac (Yamaha): Разгатлыоглу, Миллер

LCR (Honda): Зарко, Морейра

Marc VDS (Honda): Марини, ???

Trackhouse (Aprillia): Мир, Фернандес

«Дукати» наказали за то же, что когда-то наказали «Хонду»

При желании в происходящем легко увидеть отголоски истории с «Хондой» 2020-2023 годов. Несколько лет японцы строили RC213V буквально под одного гонщика — Маркеса. Пока испанец был здоров, мотоцикл выигрывал титулы, а на остальное команда закрывала глаза: за пять лет, с 2015-го по 2019-й, у «Хонды» победили только сам Марк и Кэл Кратчлоу один раз.

Как только Маркес в Хересе-2020 отправился в долгий «ремонт», оказалось, что переоблегчённый под его агрессивный стиль мотоцикл не может ехать в руках больше никого. Жоан Мир и Лука Марини, которых японцы заводили на роль «вторых номеров», за два сезона так и не смогли объяснить инженерам, куда двигаться. Маркес терпел до 2023 года, когда сам же и сказал в Германии: «Риск ради подиума того стоит, но не ради седьмого или 10-го места», — после чего расторг контракт с японцами раньше срока.

«Дукати» сейчас оказалась в гораздо более мягком, но структурно похожем сюжете. 10-летие развития под Баньяю и Маркеса — да, не одного, но всё-таки двух пилотов с очень определёнными запросами — привело к тому, что мотоцикл предельно заточен на конкретный стиль езды. Когда выяснилось, что Маркес едет «с полутора руками», а Баньяя продолжает откатываться с подиумных позиций из-за тормозов, выяснилось и другое: GP26 не прощает ошибок никому. Если «Дукати» не успеет перестроить концепцию к 2027 году, в эпоху 850-кубовых моторов и шин Pirelli она вполне может встретить ту же судьбу, что и «Хонда»: не лидер, а вечно догоняющий.

С другой стороны, история «Дукати» под руководством Даллиньи показывает, что итальянцы умеют ошибаться, но и быстро ошибки исправлять. Уже на тестах в Хересе Маркес заявил, что новый аэропакет вернул ему уверенность с передним колесом. Алекс Маркес ту гонку выиграл. В Ле-Мане заводские байки впервые в сезоне квалифицировались на двух первых позициях. А значит, главное направление — снижение износа задней покрышки за счёт прижимной силы — нащупано правильно. Вопрос в том, успеет ли «Дукати» докрутить его до того, как Бедзекки и Мартин окончательно разъедутся в чемпионате.

«Дукати» пока не сдаётся Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Что в итоге?

Если совсем коротко, то сезон-2026 — это первая полноценная проверка того, не подходит ли к концу цикл доминирования «Дукати», начавшийся ещё в 2021 году с первого титула Баньяи. Главный носитель этого доминирования, Маркес, физически еле едет. Заводской мотоцикл потерял внутреннюю стабильность. У ключевого конкурента из Ноале совпали одарённый технический директор, аэродинамический прорыв и невероятно глубокий состав. А трансферный рынок-2027, разогнавшийся ещё в феврале, переписан под другую расстановку сил: Баньяя — в «Априлье», Акоста — в «Дукати», Мартин — в «Ямахе», Куартараро — в «Хонде».

До конца сезона MotoGP-2026 нерешёнными остаются два главных вопроса. Первый: успеет ли Маркес восстановить плечо до уровня, на котором он сможет хотя бы вернуть «Дукати» в борьбу за титул конструкторов? Второй: хватит ли у «Априльи» зрелости нейтрализовать внутреннюю войну Бедзекки и Мартина без потерь, которой в своё время не хватило у «Ямахи» с Росси и Лоренцо? От ответа на оба зависит главное — окажется ли сезон-2026 точкой смены эпохи или просто аномалией перед стартом следующей, 850-кубовой. В пользу первого варианта говорит уже многое. В пользу второго — только биография самого Маркеса. Который, как мы помним, в 2017-м отыграл 37 очков — и взял титул.