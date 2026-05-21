Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Что происходит в MotoGP: проблемы со здоровьем Марка Маркеса, рывок Априльи, сложности Дукати, контракты на 2027 год

Куда подевались мощь Маркеса с «Дукати» и почему все меняют команды? Что творится в MotoGP
Михаил Дубовский
Что происходит в MotoGP
Комментарии
Марк Маркес едет «с полутора руками», а «Априлья» переписывает MotoGP. Большой разбор обстановки.

Прошло чуть больше двух месяцев с открытия сезона MotoGP-2026 в Таиланде, но в королевской категории мотогонок не осталось почти ничего из того, к чему все привыкли последние годы:

  • действующий семикратный чемпион Марк Маркес, который только осенью затащил «Дукати» к четвёртому подряд личному титулу, отстаёт от лидера на 85 очков после шести этапов и пропускает гонки одну за другой. Заводская «Дукати», ещё в прошлом году выигравшая всё, что можно, не понимает собственный мотоцикл и не может объяснить, почему теряет десятые на круге;
  • «Априлья» — которую ещё в 2019-м списывали со счетов как вечного середняка — за зимний перерыв превратилась в эталон, выиграла три первые гонки и впервые в истории заехала на подиум тремя пилотами в Ле-Мане;
  • на фоне этого будоражит трансферный рынок, который даёт следующие расклады: Хорхе Мартин — в «Ямахе», Франческо Баньяя — в «Априлье», Педро Акоста — в заводской «Дукати».

В пелотоне MotoGP за полгода уцелел один-единственный незыблемый ориентир — фамилия Маркес. Да и тот не выигрывал с сентября прошлого года. Что вообще происходит в чемпионате мира? Давайте разбираться.

Маркес «едет с полутора руками»

Сразу оговоримся, что с техникой у Марка всё в порядке. Брат Алекс уже выиграл Гран-при Испании на «Грезини», Фабио ди Джаннантонио стабильно был третьим пилотом Ducati в чемпионате, а в Барселоне и вовсе одержал свою первую с 2023 года победу. После тестов в Хересе Марк сам признал, что обновлённый аэропакет «Дукати» добавил уверенности. В технике — да. В самом Маркесе — нет.

Чтобы понять масштаб происходящего, придётся вернуться в июль 2020 года, на Гран-при Испании в Хересе. Марк, сидя в седле злосчастной Honda RC213V и пытаясь вернуться в гонку после того, как только что его выбросило с трассы, серьёзно упал и сломал правую плечевую кость. Это была первая операция из последовавшей серии. Уже через неделю Маркес — в том же Хересе, в рамках сдвоенного из-за пандемии этапа — попытался вернуться, и через несколько дней пластина в руке сломалась. По слухам, во время того, как испанец открывал дверь у себя дома.

Дальше были вторая операция, третья — в декабре 2020-го для борьбы с инфекцией, и четвёртая — уже в 2022 году в американской клинике, спасающая карьеру: к этому моменту плечевая кость срослась с дефектом, так что у Марка фактически не было нужной амплитуды движения руки. Сам Маркес тогда говорил прямо: либо четвёртая операция, либо завершение карьеры.

Как страдал Марк Маркес:
Легенда мотогонок убивает своё здоровье и карьеру. Есть ли ещё шанс у великого Маркеса?
Легенда мотогонок убивает своё здоровье и карьеру. Есть ли ещё шанс у великого Маркеса?

С 2021 по 2024 год — 53 Гран-при без единой победы. Самая длинная безвыигрышная серия в карьере шестикратного чемпиона MotoGP, которая в итоге и заставила Марка досрочно разорвать контракт с «Хондой», уйти на прошлогодний «Дукати» в частную Gresini Racing, дождаться от итальянцев места в заводской команде и осенью 2025-го взять седьмой титул в премьер-классе.

И вот когда казалось, что испанец наконец-то поймал свой исторический момент — за неделю до Мандалики, в первом же повороте Гран-при Индонезии 5 октября, в 93-й номер влетел Марко Бедзекки, и Маркес снова уехал в больницу. На этот раз — с травмой правого плеча. Финальную серию-2025 — Австралия, Малайзия, Португалия, Валенсия — он пропустил, но титул уже был в кармане. А когда хирурги в ноябре оперировали плечо, заодно обнаружилось, что один из винтов в плечевой кости с 2020 года, оказывается, погнут.

К тестам в Сепанге 31-летний Маркес подходил не в лучшей форме, возобновив активную подготовку буквально за несколько недель до их старта. На зимней пресс-конференции «Дукати» в Мадонна-ди-Кампильо он подписывать продление с заводской командой не торопился — и сам объяснил: пока непонятно, что с плечом, нет смысла подписываться сразу на два года. На стартовых этапах сезона картина быстро стала очевидной — на самом деле проблему пилот понимал отлично. В Ле-Мане Марк со слезами на глазах заявил команде: «Я еду с полутора руками».

Дело было в лучевом нерве правой руки, который оказался зажат после столкновения в Мандалике. Маркес знал об этом ещё на тестах, но скрывал — рассчитывал дотерпеть до возможной операции после Каталонии. Не дотерпел: тяжёлое падение в спринте в Ле-Мане с переломом стопы вынудило идти на двойную операцию — на стопе и плече одновременно. Хирурги, помимо самого нерва, удалили из плеча и тот самый погнутый винт 2020 года, и сломанный винт оттуда же, и костный фрагмент — последствие индонезийского столкновения с Бедзекки.

В сезоне-2026 поводов для радости у Марка не так много

В сезоне-2026 поводов для радости у Марка не так много

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

В итоге к моменту, когда чемпионат вернулся в Каталонию, у Маркеса — две «спринтерских» победы, одно серебро в спринте и 0 побед в основных гонках Гран-при. Последняя на сегодняшний день победа Марка в премьер-классе датируется Гран-при Сан-Марино 14 сентября 2025 года. Пятикратный чемпион мира австралиец Мик Дуэн в интервью Marca заявлял, что вообще не понимает, кто из двух сильнее провалил эту зиму — «Дукати» или сам Маркес.

Итальянец Андреа Довициозо, проигрывавший Марку титулы в трёх чемпионатах подряд, без обиняков заявил: максимальное отставание, которое испанец отыгрывал за всю карьеру, — 37 очков (в 2017 году после Сан-Марино), а сейчас он отстаёт уже на 83. Не приходится сомневаться, что Маркес ещё не списан со счетов, но реалистично, что восьмого титула в премьер-классе испанцу придётся ждать до 2027-го.

MotoGP. Сезон-2026. Личный зачёт

«Дукати» не понимает свой мотоцикл

А ведь были ещё надежды на то, что разрыв между «Дукати» и «Априльей» в начале сезона объяснится покрышками. Когда Бедзекки от старта до финиша уезжал от всех в Бурираме, а потом и в Бразилии, в Борго-Панигале объясняли: Michelin привезла резину с более жёстким каркасом задней покрышки, которая якобы подходит «Априлье» больше, чем GP26. «Дукати» призывала дождаться Остина, где должна была вернуться обычная резина, чтобы всё стало на свои места.

В Остине Бедзекки опять выиграл, лидируя от старта до финиша, отъехал от ближайшего Ducati почти на семь секунд, и стало понятно: дело не в покрышках. Дело в самой технике. Главный технический руководитель «Дукати» Луиджи Даллинья и менеджер заводской команды Давиде Тардоцци после Хереса оперировали уже совсем другими цифрами. «Если сравнить наши круги год к году, «Априлья» улучшилась на 0,7-0,8 секунды. Мы — только на 0,1-0,2», — посчитал Тардоцци. Восемь десятых на круге за зиму — это не нюанс настроек, это другой мотоцикл.

О том, что именно не так с GP26, спрашивали у самих пилотов «Дукати», однако журналисты получили на удивление дружный, но при этом расплывчатый ответ. Франческо Баньяя, действующий двукратный чемпион MotoGP, который в 2026-м из стартовых шести Гран-при финишировал в трёх, сказал, что инженеры «ходят по кругу» в поисках решения. Алекс Маркес — Гран-при Хереса он, кстати, выиграл — характеризует GP26 деликатно: «Не катастрофически медленный мотоцикл, но неуверенный». Ди Джаннантонио, лидер Ducati в чемпионате, формулирует ещё конкретнее: «Априлья» всегда точна на входе в поворот, что позволяет ехать по гораздо более узкой и постоянной траектории и меньше изнашивать заднюю покрышку. Нас же постоянно носит по трассе. Это и есть наша главная проблема».

Баньяя сдерживает Бедзекки

Баньяя сдерживает Бедзекки

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Бывший заводской пилот «Ямахи» и тренер Маверика Виньялеса Лука Кадалора в беседе с Moto.it подытожил выводы: «Априлья» — мотоцикл, который «течёт». Когда отпускаешь тормоз — никаких ощущений рывка, всё плавно, мотоцикл сам идёт в наклон. У «Дукати» начиная с 2025 года всё наоборот: ты её не направляешь в поворот, а борешься с ней».

То, что в Борго-Панигале ещё в 2024 году считалось эталоном — мотоцикл, на котором, образно говоря, мог поехать кто угодно, — стало мотоциклом, на котором не поедет никто, кроме одного пилота в его пиковой форме. Парадокс именно в этом: дольше всего реальные проблемы «Дукати» маскировал не сам Даллинья, а сверхтитулованный талант Марка Маркеса в той форме, в которой он провёл первые две трети сезона-2025. Когда Маркес перестал быть Маркесом, «Дукати» перестала быть «Дукати».

К Хересу команда подготовила обновлённый аэродинамический пакет — упор на прижимную силу в быстрых поворотах, там, где «Априлья» сделала самый заметный шаг вперёд. Алекс Маркес даже выиграл этот Гран-при, прервав пятиматчевую серию Бедзекки. Однако сам Маркес-младший после победы первым делом заметил: «Априлья» всё равно остаётся на полшага впереди».

На тестах после Хереса четыре первых времени снова показали пилоты «Априльи»: Огура, Фернандес, Мартин, Бедзекки. Старший Маркес был четвёртым, Баньяя — девятым с дефицитом в 0,727 секунды относительно лидера. Если перевести с инженерного языка на человеческий — Борго-Панигале сейчас отстаёт от Ноале примерно так же, как «Хонда» отставала от «Дукати» в 2023 году. О чём в Италии прекрасно помнят: в команде уже всерьёз обсуждают, стоит ли биться за титул конструкторов-2026 или сосредоточить ресурсы на проекте нового мотоцикла под регламент 2027 года (с двигателями объёмом 850 куб. см и переходом с шин Michelin на Pirelli).

MotoGP 2026. Этап 5, Херес, Испания
Гран-при Испании. Гонка
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Алекс Маркес
Ducati
40:48.861
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+1.903
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+5.796

Суперрывок «Априльи» с идеями из Ф-1

Чтобы понять, насколько происходящее с «Априльей» — не случайность, достаточно одной цифры: к моменту возвращения чемпионата в Европу все четыре пилота итальянской марки находились в топ-6 общего зачёта. Бедзекки и Мартин — в заводской команде. Аи Огура и Рауль Фернандес — в сателлитной Trackhouse Racing. Между прочим, всё ещё американской команде, которая в 2024 году вообще пришла в MotoGP из NASCAR. Ещё в начале 2025-го такой расклад звучал как фантастика.

Перестройка «Априльи» началась не вчера. Глава Aprilia Racing Массимо Ривола пришёл в команду в 2019 году, когда у неё, по сути, не было ни нормальных пилотов, ни ясной концепции байка. Главным техническим директором с конца 2023 года в Ноале работает Фабиано Стерлаккини — тот самый, что в KTM строил мотоцикл, на котором Брэд Биндер и Педро Акоста стабильно бились за подиумы. Текущий сезон у него уже второй, и итоги налицо.

Прорыв-2026 у «Априльи» стоит на трёх слонах. Первый — аэродинамика. Ещё на презентации RS-GP инженеры из Ноале прямо говорили: главное направление развития — аэропакет. Бедзекки, увидев новый «суперагрессивный» обтекатель, аккуратно сформулировал, что это «ответ на исторически сильную сторону «Дукати» — мотор». А на зимних тестах все увидели, чем именно: «Априлья» представила воздухозаборник прямо как в Формуле-1 (S-duct, направляющий поток воздуха внутри обтекателя к двигателю). В самой Ф-1 такие решения запрещены по соображениям безопасности, в регламенте MotoGP — пока проходят. Беды кончились уже в Бурираме: Бедзекки бескомпромиссно выиграл первый Гран-при сезона-2026, и больше «Априлья» из лидеров уже не уходила.

Марко Бедзекки — лидер личного зачёта

Марко Бедзекки — лидер личного зачёта

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Второй слон — поведение в поворотах. Та самая плавность, о которой говорил Кадалора. Aprilia RS-GP в нынешнем поколении плавно «прокатывает» вход в поворот, не пытается выскочить наружу с траектории и аккуратно гасит скорость при отпускании тормоза. Что в итоге даёт чудовищную экономию задней покрышки на дистанции — главную ахиллесову пяту «Дукати» в 2026 году. Бедзекки за первые пять Гран-при провёл во главе 121 круг подряд — рекорд для итальянской марки в MotoGP. Хорхе Мартин — да-да, тот самый Мартин, который в 2024-м взял свой чемпионский титул на Ducati Desmosedici, а в начале 2025-го три раза за межсезонье ломал руки и в итоге пропустил почти весь прошлый сезон — освоился на «Априлье» за два этапа и теперь идёт в чемпионате вторым, всего в 15 очках от напарника после Барселоны.

Третий слон — пилотский состав. Бедзекки в декабре прошлого года, ещё до старта сезона, поставил подпись под новым многолетним контрактом и стал первым, кто публично определился со своим будущим. Огура — чемпион Moto2 образца 2024 года — провёл шикарный дебютный сезон в премьер-классе и сейчас добился своего первого подиума. Фернандес, ранее ходивший в неудачниках, в Таиланде стал третьим. Если попробовать одной фразой объяснить разницу между «Априльей» и «Дукати» в этом году — это разница между «у нас есть один пилот мирового уровня и одна команда, которая на него молится» и «у нас четыре боеспособных пилота на мотоцикле одной концепции». В Ноале нет Маркеса. В Ноале есть RS-GP, который едет хорошо под любым.

Своя проблема у «Априльи» теперь, конечно, появилась — внутренняя. После Ле-Мана Бедзекки и Мартин шли в чемпионате с разницей в одно очко. Прежде такой ситуации в коллективе из Ноале просто не было, и Ривола это понимает. Простое правило, по его словам, такое: пилоты «должны уважать друг друга. Если не будут — я напомню им сам». Между Бедзекки и Мартином и так была давняя история в Moto3, так что без приключений до конца сезона дело вряд ли обойдётся. Но для команды, выигравшей пять Гран-при подряд впервые в истории, это приятная головная боль.

«Странный сезон»-2027: Баньяю отдают в «Априлью», Акосту — в «Дукати», а Мартин уезжает к японцам

Всё, что происходит с пилотскими контрактами на 2027 год, — отдельный сериал. Из-за «радиомолчания», на котором настояли производители на фоне затянувшихся переговоров между MotoGP Sports Entertainment Group (бывшая Dorna), MSMA и IRTA по новому коммерческому соглашению, новые контракты пока подтверждаются лишь точечно. Но утечки последних месяцев складываются в довольно ясную картину — и снова взрывают пелотон, как Маркес в 2024-м, когда сорвал контракт Мартина с заводской «Дукати».

Материалы по теме
Суперчемпион Маркес шантажом взорвал рынок гонщиков MotoGP. Это может дорого ему обойтись
Суперчемпион Маркес шантажом взорвал рынок гонщиков MotoGP. Это может дорого ему обойтись

Главный домино-эффект запускает заводская «Дукати». Маркес, по информации Тардоцци, приоритет номер один в продлении, и команда «близка» к подписанию, но сам испанец из-за плеча хотел подписаться сначала на год, чтобы понять, что вообще с его рукой. Его новым напарником, и здесь почти никто в паддоке не сомневается, станет Педро Акоста — двукратный чемпион младших серий, который последние два сезона в KTM выглядел самым талантливым из несозревших звёзд MotoGP. Это значит, что в заводской «Дукати» в 2027 году не будет Баньяи — пилота, выигравшего для итальянского производителя два титула в личном зачёте подряд и обеспечившего ещё несколько Кубков конструкторов.

Дальше начинается самое интересное. Изначально Баньяя был на пути к «Ямахе»: после тестов в Сепанге сделка казалась почти готовой. Но как только М1 с новым V-образным мотором показал, что ехать он, мягко говоря, не готов, итальянец в феврале развернулся и вроде бы подписал контракт с «Априльей» — называются варианты от двух до четырёх лет. Партнёром Баньяи в Ноале будет Бедзекки, его давний друг и протеже Валентино Росси по академии VR46. Получается, в 2027 году в одном гараже окажутся два итальянца, один из которых — двукратный чемпион MotoGP, а другой — фактический лидер сезона-2026. Можно только пожелать удачи Риволе.

Марк Маркес и Педро Акоста должны стать напарниками по «Дукати»

Марк Маркес и Педро Акоста должны стать напарниками по «Дукати»

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Хорхе Мартин — двукратная жертва трансферного хаоса. В 2024-м его место в заводской «Дукати» Маркес перехватил за пару дней до того, как итальянцы должны были официально объявить о двухлетнем контракте. Контракт в «Априлье» Мартин в итоге подписал зимой-2024/2025 — и из-за травм и медленной адаптации использовать его толком не получилось. Сам пилот начал говорить о желании досрочно разорвать соглашение, команда отпускать гонщика не хотела, так что этот скандал был грандиозным.

В 2026-м, когда RS-GP стал лучшим мотоциклом сезона, выяснилось, что в Ноале на 2027-й Мартина не оставят: Бедзекки и Баньяя становятся для команды более приоритетной парой. И теперь Мартин едет туда же, куда едва не уехал Баньяя — в заводскую «Ямаху», на место Фабио Куартараро, давно намеренного перейти в «Хонду». Что характерно, и Куартараро, и Мартин — оба чемпионы MotoGP последних лет, которые на новый сезон меняют свои японские/итальянские команды на… противоположные.

Партнёром Мартина в «Ямахе», по последним данным, будет Аи Огура — японский гонщик, под которого «Ямаха», очевидно, рассчитывает получить дополнительный интерес японской аудитории. Изначально на это место примеривали Луку Марини и ди Джаннантонио. Первый, по слухам, уходит в новую сателлитную команду «Хонды» (в LCR остаются Жоанн Зарко и Диого Морейра), поскольку японская марка намерена расширить своё присутствие в серии до шести мотоциклов). А второго «Дукати» оставляет в VR46 после переговоров с командой Россетти о новом сателлитном соглашении.

Хорхе Мартин опять вынужден менять команду

Хорхе Мартин опять вынужден менять команду

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Фермин Альдегер, по имеющимся данным, продлил контракт с «Дукати» на сезоны-2027/2028 и почти наверняка останется в «Грезини». В KTM теряют Акосту, но компенсируют это сразу двумя именами: из «Грезини» к австрийцам переходит Алекс Маркес, а из Tech3 в заводскую команду продвигают Маверика Виньялеса, отлично проявившего себя на сателлитной KTM в 2025-м (и пропускающего сейчас часть-2026 после операции на плече). Топрак Разгатлыоглу остаётся в Pramac Yamaha — трёхкратный чемпион WorldSBK сделал свою ставку именно на 2027 год, когда чемпионат перейдёт на Pirelli, с которым у турка 10-летие непрерывных побед в супербайках.

Если попробовать сложить все эти элементы в единую мозаику, получается, что в 2027 году, ориентируясь на имеющиеся слухи, в королевском классе мотогонок поменяют команду семь из 10 ведущих пилотов. Маркес остаётся в «Дукати», Бедзекки — в «Априлье», Разгатлыоглу — в Pramac. И всё. Остальное — пересдача карт по полной.

MotoGP. Неофициальные составы команд на сезон-2027

Aprillia: Бедзекки, Баньяя
Ducati: М. Маркес, Акоста
Yamaha: Мартин, Огура
Honda: Куартараро, Алонсо
КТМ: А. Маркес, Виньялес
VR46 (Ducati): Ди Джаннантонио, Альдегер
Gresini (Ducati): Ольгадо, Бастьянини
Pramac (Yamaha): Разгатлыоглу, Миллер
LCR (Honda): Зарко, Морейра
Marc VDS (Honda): Марини, ???
Trackhouse (Aprillia): Мир, Фернандес
Tech3 (KTM): Биндер, ???

«Дукати» наказали за то же, что когда-то наказали «Хонду»

При желании в происходящем легко увидеть отголоски истории с «Хондой» 2020-2023 годов. Несколько лет японцы строили RC213V буквально под одного гонщика — Маркеса. Пока испанец был здоров, мотоцикл выигрывал титулы, а на остальное команда закрывала глаза: за пять лет, с 2015-го по 2019-й, у «Хонды» победили только сам Марк и Кэл Кратчлоу один раз.

Как только Маркес в Хересе-2020 отправился в долгий «ремонт», оказалось, что переоблегчённый под его агрессивный стиль мотоцикл не может ехать в руках больше никого. Жоан Мир и Лука Марини, которых японцы заводили на роль «вторых номеров», за два сезона так и не смогли объяснить инженерам, куда двигаться. Маркес терпел до 2023 года, когда сам же и сказал в Германии: «Риск ради подиума того стоит, но не ради седьмого или 10-го места», — после чего расторг контракт с японцами раньше срока.

Материалы по теме
Страшный пример для «Ред Булл»: в MotoGP «Хонда» упала вниз и потеряла великого чемпиона
Страшный пример для «Ред Булл»: в MotoGP «Хонда» упала вниз и потеряла великого чемпиона

«Дукати» сейчас оказалась в гораздо более мягком, но структурно похожем сюжете. 10-летие развития под Баньяю и Маркеса — да, не одного, но всё-таки двух пилотов с очень определёнными запросами — привело к тому, что мотоцикл предельно заточен на конкретный стиль езды. Когда выяснилось, что Маркес едет «с полутора руками», а Баньяя продолжает откатываться с подиумных позиций из-за тормозов, выяснилось и другое: GP26 не прощает ошибок никому. Если «Дукати» не успеет перестроить концепцию к 2027 году, в эпоху 850-кубовых моторов и шин Pirelli она вполне может встретить ту же судьбу, что и «Хонда»: не лидер, а вечно догоняющий.

С другой стороны, история «Дукати» под руководством Даллиньи показывает, что итальянцы умеют ошибаться, но и быстро ошибки исправлять. Уже на тестах в Хересе Маркес заявил, что новый аэропакет вернул ему уверенность с передним колесом. Алекс Маркес ту гонку выиграл. В Ле-Мане заводские байки впервые в сезоне квалифицировались на двух первых позициях. А значит, главное направление — снижение износа задней покрышки за счёт прижимной силы — нащупано правильно. Вопрос в том, успеет ли «Дукати» докрутить его до того, как Бедзекки и Мартин окончательно разъедутся в чемпионате.

«Дукати» пока не сдаётся

«Дукати» пока не сдаётся

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Что в итоге?

Если совсем коротко, то сезон-2026 — это первая полноценная проверка того, не подходит ли к концу цикл доминирования «Дукати», начавшийся ещё в 2021 году с первого титула Баньяи. Главный носитель этого доминирования, Маркес, физически еле едет. Заводской мотоцикл потерял внутреннюю стабильность. У ключевого конкурента из Ноале совпали одарённый технический директор, аэродинамический прорыв и невероятно глубокий состав. А трансферный рынок-2027, разогнавшийся ещё в феврале, переписан под другую расстановку сил: Баньяя — в «Априлье», Акоста — в «Дукати», Мартин — в «Ямахе», Куартараро — в «Хонде».

До конца сезона MotoGP-2026 нерешёнными остаются два главных вопроса. Первый: успеет ли Маркес восстановить плечо до уровня, на котором он сможет хотя бы вернуть «Дукати» в борьбу за титул конструкторов? Второй: хватит ли у «Априльи» зрелости нейтрализовать внутреннюю войну Бедзекки и Мартина без потерь, которой в своё время не хватило у «Ямахи» с Росси и Лоренцо? От ответа на оба зависит главное — окажется ли сезон-2026 точкой смены эпохи или просто аномалией перед стартом следующей, 850-кубовой. В пользу первого варианта говорит уже многое. В пользу второго — только биография самого Маркеса. Который, как мы помним, в 2017-м отыграл 37 очков — и взял титул.

Материалы по теме
Что за несуразный «Логан» затмил самого Ферстаппена? Внезапная гоночная легенда!
Что за несуразный «Логан» затмил самого Ферстаппена? Внезапная гоночная легенда!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android