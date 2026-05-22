Скончался двукратный чемпион NASCAR Кайл Буш. Ему был 41 год, а что произошло — неясно

В ночь с четверга на пятницу из США пришли шокирующие новости — в возрасте 41 года скончался двукратный чемпион NASCAR Cup Series Кайл Буш. Ещё в прошлый уикенд он выступал в гонке Всех звёзд NASCAR…

Конкретные причины смерти не сообщаются, однако известно, что у Буша была некая болезнь, из-за которой в Richard Childress Racing на этапе в Шарлотт в это воскресенье его должен был заменить Остин Хилл. Объявление об этом было сделано 21 мая, а через несколько часов Кайла не стало…

Смерть Кайла Буша — большая утрата как для американского автоспорта, так и для гоночной индустрии всего мира.

Рауди. 1985-2026…

Кайл Буш родился в 1985 году в гоночной семье. Его отец Том участвовал в небольших местных гонках и был механиком, а впоследствии автоспортом занялся как сам Кайл, так и его старший брат Курт, который в некотором роде протаптывал дорогу. Курт дебютировал в NASCAR Cup Series в 2000 году, а Кайл впервые вышел на старт гонки высшего дивизиона в 2004-м — тогда же его старший брат стал чемпионом «Кубка».

Кайл Буш дебютировал в NASCAR Cup Series в составе Hendrick Motorsports, одной из топ-команд чемпионата, однако за три полных сезона одержал лишь несколько побед. Причём призовые от первой из них Кайл передал американскому Красному кресту на помощь пострадавшим от урагана Катрина. В 2008-м Кайл перешёл в Joe Gibbs Racing, и с этого момента всё изменилось. Так, в первом же сезоне в составе новой команды Буш-младший одержал восемь побед. В команде Джо Гиббса Кайл смог по-настоящему раскрыться и стать топ-пилотом.

Кайл и Курт Буши Фото: Chris Graythen/Getty Images

Правда, выиграть чемпионский титул Кайлу не удавалось. Он был одним из быстрейших пилотов на трассе, но порой оказывался чересчур агрессивен и время от времени допускал ошибки. За свой стиль и дерзкую манеру в интервью он даже получил прозвище Рауди (rowdy — «буян« на английском), как у одного из главных персонажей фильма «Дни грома» — культовой ленты Тони Скотта о гонках NASCAR, главную роль в которой исполнил Том Круз.

Болельщики восхищались Кайлом, хейтеры – люто ненавидели. В NASCAR есть традиция проводить голосование болельщиков и выбирать самого популярного пилота. И в определённый период год за годом его выигрывал Дэйл Эрнхардт-младший, сын Дэйла «Устрашителя» Эрнхардта, разбившегося в Дейтоне в 2001 году. Однажды Кайл заявил, что на самом деле это он самый популярный пилот NASCAR. «Потому что меня ненавидят все», — сказал он.

Перед стартом каждого сезона в американской прессе появлялись статьи о том, что предстоящий год точно станет годом Кайла. Что он теперь спокойнее и взвешеннее и готов наконец стать сильнейшим, однако год за годом дотянуться до титула Бушу не удавалось. Сезон-2015 и вовсе начался для Кайла с аварии в Дейтоне, в которой он получил переломы ног и выбыл на три месяца.

Кайл Буш на приёме у президента Барака Обамы в 2016 году Фото: Mark Wilson/Getty Images

Это могло поставить крест на всей карьере Кайла, но уже в пятой гонке после возвращения он одержал победу (причём на дорожной трассе «Сонома», а не на овале), за счёт чего получил путёвку в плей-офф. После «Сономы» Кайл финишировал 17-м в летней гонке в Дейтоне, а затем одержал ещё три победы кряду.

Буш, пропустивший половину регулярного сезона, в одночасье превратился в одного из фаворитов чемпионата. В плей-офф 2015 года он был одним из самых стабильных пилотов, прошёл в финал и за счёт победы в Хомстеде стал наконец чемпионом высшего дивизиона NASCAR. Не будет преувеличением назвать этот титул одним из величайших камбэков в истории автоспорта.

Кайл окончательно закрепился в статусе топ-пилота. Следующие четыре года он пробивался в четвёрку финалистов, а в 2019-м завоевал свой второй чемпионский титул, превзойдя старшего брата. К тому моменту на его счету было уже более 50 побед в гонках, и по этому показателю он оказался в топ-20 за всю историю NASCAR Cup Series.

Кайл Буш после победы в чемпионате 2019 года Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

В конце 2022 года Буш вынужден был покинуть Joe Gibbs Racing. Спонсор Буша прекратил поддержку команды, а найти нового Джо Гиббсу не удалось. В итоге Кайл перешёл в Richard Childress Racing, одну из величайших команд в истории гонок сток-каров, которая переживала не лучшие времена. Тем не менее в первом же сезоне в составе новой команды Кайл одержал три победы. Но затем наступил спад.

Автомобили Next Gen, появившиеся в NASCAR Cup Series в 2022 году, изначально не очень подходили Кайлу. И если поначалу, пока остальные не до конца разобрались, как выжимать из машины максимум, Буш был конкурентоспособен, то затем стал постепенно откатываться назад.

В 2025-м Кайл впервые после дебютного сезона не прошёл в финальную часть. В нынешнем сезоне, несмотря на отдельные проблески скорости, Буш по итогам 12 этапов занимал 24-е место и от топ-16 отставал на 66 очков. Говоря объективно, вероятность, что Кайл мог переломить ситуацию и пройти в «Чейз», была минимальной.

Кайл Буш с женой Самантой, дочерью Леннокс и сыном Брекстоном Фото: Sean Gardner/Getty Images

Проблемы Буша видели все, и одной из главных тем в этом году была дальнейшая судьба Кайла. На фоне окончания контракта с Richard Childress Racing по завершении сезона-2026, многие ждали, что Буш перейдёт в другую команду, но в последние недели всё шло к тому, что Кайл продлит контракт с Ричардом Чилдрессом.

Кайл Буш был уникальным гонщиком. Быстрым, своенравным и невероятно талантливым. В общей сложности он одержал 63 победы и по этому показателю занимает девятое место за всю историю NASCAR. Нет никаких сомнений, что в будущем Буш будет внесён в Зал славы NASCAR.

У Кайла остались сын Брэкстон, в 11 лет уже выступающий в молодёжных дивизионах гонок сток-каров, и дочь Леннокс, которой в начале мая исполнилось четыре года…