Блог Петрова: ломал ли машину Ферстаппен и как поставили рекорд по зрителям?

Первый российский гонщик Формулы-1 в последние годы активно погрузился в отечественный автоспорт: Виталий Петров с конца 2024 года является генеральным директором программы «СМП Рейсинг», также он один из вице-президентов РАФ. При этом Петров не завершил гоночную карьеру: в 2026 году Виталий вновь примет участие в серии гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс.

Всем привет! С этого сезона буду активно комментировать события в российском и мировом автоспорте на страницах «Чемпионата». Понимаю, что многим хочется читать только про Формулу-1, но, поверьте, много интересного происходит и в нашем чемпионате России по кольцевым гонкам — буду подсвечивать для вас самое яркое или не всегда заметное со стороны.

Зачем на гонках нужны блогеры и гендер-пати

Собственно, российский сезон стартовал в прошлые выходные этапом на Moscow Raceway. В прошлом сезоне мы выявили множество нюансов, над которыми надо было работать — не только по спортивной части, но и в плане зрительских активностей. И результат сразу очевиден: никогда в истории на этапе СМП РСКГ не было столько болельщиков! Ну, если не считать моментов, когда российский чемпионат был гонкой поддержки DTM, да и тут разница невелика. Честно говоря, в какие-то моменты мы с трудом справлялись с ажиотажем — это приятная проблема.

Подготовили для болельщиков много развлечений: прогулки по пит-лейну, общение с гонщиками, экскурсии в боксы, разные розыгрыш, картинг, симуляторы, гоночное такси… То есть болельщикам было чем заняться между заездами, и паддок был битком! Особенно всем понравилась сцена с экраном — знаете, некоторые даже оставались там смотреть очередную гонку, не уходя на свои трибуны. А на сцене ещё и стендап-выступления были — народу «зашло».

Коллекция одежды от Putin Team Russia Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Добавились и новые, необычные окологоночные мероприятия. С брендом Putin Team Russia представили гоночную коллекцию. Сначала хотели провести презентацию на Московской неделе моды, но решили, что правильнее сделать это на трассе. Сразу начали её продавать — выстроились очереди, народ хотел скупить всю коллекцию! Мы даже оказались не совсем готовы к такому спросу — сейчас всё исправим.

Ещё провели гендер-пати известного блогера Алексея Столярова и его супруги Веры. Хотя мне больше нравится формулировка «узнать пол ребёнка». Так или иначе, и тут был огромный ажиотаж, получилось такое приятное, радостное событие. Было интересно в этом поучаствовать.

Знаю, что не все оценили эти новации с гендер-пати, презентацией одежды, блогерами и так далее — мол, нам нужны гонки, запах шин и бензина, а не вот это всё. Но давайте окунёмся в мир большого автоспорта — Формулы-1 или Ле-Мана. Вот просто выйдите с трибуны в Ле-Мане или каком-нибудь Бахрейне, и вы увидите сцены, какие-то шоу, проходящих мимо знаменитостей и так далее. И это всё помогает создавать праздник автоспорта.

Церемония открытия нового гоночного сезона Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Сейчас информация о гонках не доходит до каждого болельщика, потенциального зрителя. Не раз приводил пример, как меня встречали в самолёте и рассказывали, что переживали за меня в Формуле-1, сами ездили на этапы, но понятия не имеют, чем я сейчас занимаюсь. Именно поэтому мы должны проводить как можно больше грандиозных мероприятий и захватывать как можно большую аудиторию — в том числе с помощью блогеров или событий, которые напрямую не связаны с гонками.

Приведу пример. Многие знают, что я из Выборга, моя мама — директор местной гимназии. Вдруг она мне звонит и говорит: «Виталик, а ты где сейчас выступал? Вся моя школа только о тебе и говорит, хотят про тебя в сочинениях рассказать!» Оказывается, у одного популярного блогера как раз вышел ролик с моим участием — и выборгским школьникам очень понравилось, что человек из их города, оказывается, какая-то знаменитость. А раньше они вообще не знали, что в России проводятся какие-то гонки. Вот так мы взяли и «ударили» по новой интересной аудитории. И таких «ударов» нужно как можно больше с помощью разных мероприятий и приглашения на гонки знаменитостей.

Участников — больше, а впереди 12-часовая гонка

Ну а если говорить по спортивной части этапа СМП РСКГ, то во многих классах стало гораздо больше участников. Например, в GT4 провели часовую гонку с участием 18 машин — эмоции у всех положительные. А в «Туринг-лайте» борьба шла буквально до последних метров. Это показывает, что внесённые нами изменения работают в правильном направлении.

Дальше, в ближайшие выходные, продолжим уже этапом СМП РСКГ Эндуранс, где впервые в истории российского автоспорта проведём 12-часовую гонку. Учитывая, что старт в субботу в 11:00, допускаем, что не все доедут к началу, поэтому открытие проведём поскромнее, но обязательно проведём. Сама гонка будет отчасти пробной — посмотрим, какие впечатления останутся у болельщиков и зрителей, стоит ли задумываться о ещё более длительных заездах, включая ночные, или пока не стоит торопиться.

Я и сам стану одним из участников: поеду за рулём прототипа BR03 с Сергеем Сироткиным и Александром Смоляром, так что оценим всё изнутри. Результат прогнозировать сложно. Тесты прошли хорошо, но так было и в прошлые годы, а потом на первом этапе здорово прибавляли экипажи на «Мерседесах» категории GT3. Так что, думаю, борьба будет по-любому!

Ну и если говорить про длинные гонки, то, конечно, я следил за выступлениями Макса Ферстаппена на «24 часах Нюрбургринга» и видел море мемов про «Рено Логан», который в одном из эпизодов ещё не давал Максу себя обогнать.

Я сам гонял по «Нордшляйфе» в 2010 году — вместе с Робертом Кубицей на «Рено Клио». Проводили какие-то масштабные съёмки, было весело. А во второй раз проехался по трассе уже с женой. Взяли в аренду «Фольксваген Поло» или что-то такое с двигателем 1,4 или 1,6 литра. Весь круг смеялись, когда нас слева и справа объезжали более быстрые машины. Вообще, хотелось бы когда-нибудь погоняться на этой трассе. Как и Ле-Ман, «Нюрбургринг» уникален длиной трассы, условиями, атмосферой… При этом нужно держать себя в концентрации, ведь поворотов очень много. По некоторым ночным видео есть ощущение, что в темноте некоторые пилоты путали повороты, ошибались — приходилось жёстко оттормаживаться.

Рабочие моменты на этапе СМП РСКГ Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Ферстаппен на «Нордшляйфе» и шансы «Мерседеса»

Если говорить о Ферстаппене, то не удивлён его темпу. Когда SMP Racing заявилась на «24 часа Дубая», то два года назад мы с первых же тренировок начали показывать отличную скорость и в квалификации легко могли бы занять первое место — темп был мама не горюй! То есть если ты сильный пилот, то в состоянии быстро адаптироваться к трассе и показать результат. То же самое и у Макса, к тому же мы не знаем, как много частных тестов он проводил. Да и нынешние симуляторы настолько совершенны, что ощутимо помогают в подготовке. Опять же, у него команда с заводской поддержкой — по опыту DTM я знаю, что это даёт парочку лишних десятых.

При этом не стал бы предполагать, что это сам Ферстаппен взял и загнал машину. Конечно, техника любит, когда к ней относятся бережно — например, нам в Ле-Мане с какого-то момента просто запрещали ехать по поребрикам. А «Нордшляйфе» — ещё и трасса с большими перепадами высот, вся эта игра «вверх-вниз» может привести к поломке привода. Но, не имея фактов, клеветать на Макса не буду. Просто скажу: да, сломать машину прыжками по поребрикам возможно.

Напоследок — о предстоящем Гран-при Канады. После победы Антонелли на Гран-при Майами я в своём телеграм-канале уже называл Кими будущим чемпионом. Своё мнение не меняю: всё в его руках, всё получается, скорость есть. Не думаю, что Гран-при Канады станет исключением. Да, трасса в Монреале специфическая, там другой зацеп, однако не вижу проблемы с тем, чтобы «Мерседес» сохранил высокую скорость.

Как я слышал, и у «Мерседеса», и «Макларена» планируются серьёзные обновления в Монреале, ну и жду в скором будущем новинок от «Феррари». На прошлом этапе Леклер здорово провёл первую половину гонки, невероятно прорвался, но в конце сказался колоссальный износ шин. Надеюсь, обновления помогут решить эту проблему. Хочется, чтобы все подтянулись и шла борьба за победу с участием трёх-четырёх команд.

На этом пока всё, приезжайте к нам на гонки!