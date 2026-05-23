Расселл не пустил юного напарника на первое место. Кажется, на старте спринта будет мясо!

В финале побороться с «Мерседесами» никто так и не смог. Но что произойдёт в гонке?

На Гран-при Канады команда «Мерседес», лидирующая в общем зачёте, привезла первый в нынешнем сезоне пакет обновлений. Он призван помочь восстановить преимущество в скорости, которого Уокинг лишился в Майами, и квалификация в спринте показала, что «Серебряным стрелам» это удалось…

Ещё до старта квалификации к спринту пелотон потерял двух участников: в «Уильямсе» не успели восстановить машину Алекса Албона после аварии в тренировке, а на «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона возникли технические проблемы. Зато в «Альпин» разобрались с силовой установкой Франко Колапинто, и аргентинец, проехавший в свободных заездах лишь один целый круг, смог принять участие в сессии.

SQ1. Алонсо подставил «Астон Мартин»

Казалось, что в отсутствие двух пилотов угадать тех, кто вылетит вместе с ними, нетрудно. Но если пилоты «Кадиллака» по-прежнему находятся среди аутсайдеров, то «Астон Мартин» в этот уикенд удивляет — после двух попыток в SQ1 Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл занимали 11-е и 14-е места. В зоне вылета вместе с «Кадиллаками» оказались Карлос Сайнс и Франко Колапинто.

Сайнсу и Колапинто удалось прибавить, и их места в нижней шестёрке заняли Стролл и Гасли. И когда последние двое находились на быстром круге, в третьем повороте в стену влетел Алонсо. Фернандо заблокировал колёса на торможении и по прямой врезался в отбойники. Судьи вывесили красные флаги — до окончания сегмента оставалось менее двух минут.

Когда заезды возобновили, на трассу отправились две трети пелотона — каждому оставалось по одной попытке, и тем, кто находился в конце очереди, торопиться нужно было даже на прогревочном круге. И Гасли с пилотами «Кадиллака» попросту не успели уйти на быстрый круг. Шанс выбраться из зоны вылета остался лишь у Стролла, однако ему не удалось улучшить своего времени, и канадец просто бросил круг. В итоге из квалификации выбыли Перес, Стролл, Гасли, Боттас и Албон с Лоусоном.

Лучшее же время в SQ1 неожиданно оказалось за Льюисом Хэмилтоном, который на 0,121 секунды опередил Андреа Кими Антонелли. На третьей и четвёртой строчках расположились Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, тогда как Джордж Расселл прошёл в SQ2 лишь с восьмой позиции.

SQ2. «Ауди» против Сайнса

Во втором сегменте рисковал оказаться за бортом квалификации Макс Ферстаппен. Нидерландец оставался в боксах дольше других пилотов и одним из последних отправился на первую попытку — и в четвёртом повороте выехал за пределы трассы. Максу пришлось атаковать дальше — за две минуты до клетчатого флага Ферстаппен показал девятое время, уступив в том числе Исаку Хаджару.

К счастью для поклонников «Ред Булл», превзойти Макса и выбить его из топ-10 никому не удалось. За минуту до клетчатого флага 10-е место занимал Карлос Сайнс, но его время превзошёл Габриэл Бортолето. После бразильца быстрый круг завершил Нико Хюлькенберг — и немец опередил напарника на 0,032 секунды, отправив Бортолето в зону вылета.

У Сайнса, впрочем, ещё оставалось время на ответ — испанец в последний момент улучшил своё время и вернулся в топ-10, опередив Хюлькенберга на 0,048 секунды! В итоге финальный сегмент обошёлся без «Ауди» — Хюлькенберг и Бортолето оказались на 11-м и 12-м местах. 13-е время показал Колапинто, а вот больше всех разочаровали «Хаасы»: они расположились на 14-й и 15-й строчках, опередив лишь Алонсо, которому не на чем было выступать.

Тем временем на первой строчке «Феррари» сменил «Мерседес» — причём на этот раз быстрейшим в немецкой команде стал Расселл. Более того, время Джорджа оказалось на 0,4 секунды лучше результата Хэмилтона и на полсекунды с лишним лучше времени Антонелли.

SQ3. Два «Мерседеса» впереди

В финале квалификации гонщики пораньше отправились на трассу и проехали по несколько подготовительных кругов. Быстрые круги начались лишь за четыре с половиной минуты до клетчатого флага, и первым на свою попытку отправился Льюис Хэмилтон, однако британец проехал лишь на 0,05 секунды быстрее, чем в Q2. Вскоре свои круги завершили гонщики «Ред Булл» — и оба уступили Хэмилтону, а вот Джордж Расселл проехал быстрее и отобрал у своего бывшего напарника промежуточный поул.

Следом круг завершил Андреа Кими Антонелли, и итальянец показал лишь третье время, уступив как Расселлу, так и Хэмилтону. Кими смог прибавить во второй попытке и подняться на вторую позицию, но до Расселла он всё же не дотянулся. В итоге пилоты «Мерседеса» заняли первый ряд стартовой решётки к спринту. Второй ряд тем временем оказался за «Макларенами» — Норрис и Пиастри неудачно провели первые попытки, однако во вторых превзошли гонщиков «Феррари». За счёт этого у Ландо с Оскаром будет хороший шанс воспользоваться проблемами «Мерседеса» на старте и прорваться в лидеры.

Хэмилтон в итоге откатился на пятую строчку, но всё же устоял впереди Леклера, а вот гонщики «Ред Булл» ничего не смогли противопоставить тройке команд-лидеров: Ферстаппен показал только седьмое время, Хаджар — восьмое. Арвид Линдблад, который демонстрировал очень высокий темп в первых сегментах, завершил квалификацию на девятом месте, а топ-10 замкнул Карлос Сайнс.

Короткая гонка в Монреале стартует в субботу, 23 мая, в 19:00 мск. Позднее — в 23:00 — начнётся квалификация к главной гонке уикенда, которая пройдёт в воскресенье.