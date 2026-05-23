«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом

В квалификации к спринту Джордж Расселл превзошёл Андреа Кими Антонелли, а «Мерседесы» заняли весь первый ряд стартовой решётки к короткой гонке. Однако на втором ряду расположились «Макларены», которые в этом году традиционно стартуют шустрее «Серебряных стрел», а на третьем — гонщики «Феррари», и вовсе разгоняющиеся с линии лучше всех. Предсказать, каким будет положение пилотов на выходе из связки первого и второго поворотов, не мог никто в паддоке.

Почти все пилоты выбрали на спринт «медиум», причём если у «Макларенов» и «Феррари» были свежие комплекты, то Расселл и Антонелли отправились на решётку на прикатанной резине. Арвид Линдблад тем временем предпочёл «хард», а Лэнс Стролл и гонщики «Кадиллака» — «софт». Машину Стролла, правда, в последний момент откатили на пит-лейн, и канадец, таким образом, потерял 17-ю стартовую позицию.

Когда огни светофора потухли, Расселл уверенно сорвался с поул-позиции и сохранил лидерство. Антонелли разогнался чуть хуже, но всё равно остался на второй позиции, на третьем месте удержался Норрис, а Льюис Хэмилтон опередил Оскара Пиастри и вырвался на четвёртую строчку. Следом расположились Леклер и Ферстаппен с Хаджаром.

Тем временем позади топ-10 снова провалились пилоты «Ауди»: Хюлькенберг вроде бы устоял на 11-м месте, но срезал шикану восьмого-девятого поворотов и в итоге потерял четыре позиции, а Бортолето откатился с 12-го места на 17-е. На пятом круге на машине Хаджара возникли проблемы с силовой установкой — Исак потерял темп и откатился в конец пелотона, а восьмое место перешло к Линдбладу.

Впереди же развернулась борьба между Расселлом и Антонелли. Кими держался прямо позади напарника и в первом повороте шестого круга пошёл в атаку по внешней траектории. Джордж, однако, места напарнику не оставил, и тот оказался на обочине. Итальянец продолжил прессинг и пошёл ещё в одну атаку — в шикане восьмого-девятого поворота. Но итог был тем же — Антонелли промахнулся на входе в поворот, после чего снова оказался на траве — и пропустил на этот раз Норриса.

«Это было грязновато, — передал инженеру Антонелли. — Вообще-то это штраф, я поравнялся с ним». Инженер пытался успокоить Кими и призывал сосредоточиться на Норрисе. «Мне плевать, он выдавил меня», — ответил итальянец. «Кими, сконцентрируйся на пилотаже, а не на нытье по радио», — осадил лидера чемпионата Тото Вольф.

Норрис на этой стадии гонки уверенно держался в темпе «Мерседесов». Ландо ехал в 0,8 секунды позади Расселла и более чем на полторы секунды оторвался от Антонелли. Кими же попал под прессинг Хэмилтона и уже не мог сосредоточиться на Ландо. Впрочем, Норрису так и не удалось начать атаки на лидера, а Антонелли разобрался со своим темпом и на исходе двух третей дистанции догнал гонщика «Макларена».

На протяжении восьми кругов тройка лидеров шла в секунде-полутора, но реальные атаки начались лишь на последнем круге: Антонелли попытался объехать Норриса снаружи первого поворота, однако выехал на обочину и вынужден был вернуть Ландо второе место. Расселл в итоге одержал победу, Норрис устоял на второй позиции, а Антонелли закончил заезд на третьей и проиграл Джорджу два очка. В общем зачёте преимущество итальянца сократилось с 20 баллов до 18.

На четвёртое место за два круга до финиша пробился Оскар Пиастри. Австралиец долгое время прессинговал Льюиса Хэмилтона и спровоцировал британца на ошибку — в какой-то момент на выходе из финальной шиканы «Феррари» зацепила стену. В итоге Хэмилтон пропустил не только Пиастри, но и Леклера, который занял пятое место. Льюис расположился на шестой строчке, опередив Ферстаппена и Линдблада, замкнувшего топ-8.

В субботу, 23 мая, пилотов ждёт квалификация к основной гонке — она начнётся в 23:00 мск. Старт воскресного Гран-при также запланирован на 23:00.