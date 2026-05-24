Что за битва в квалификации Ф-1! «Мерседес» выиграл еле-еле, конкуренты — рядом

Суббота в Монреале началась со спринта, в котором Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли сошлись в напряжённой дуэли — сильнейшим из неё вышел англичанин. И на фоне преимущества «Мерседеса» на одном быстром круге главной интригой основной квалификации вновь стала битва двух лидеров чемпионата.

Q1. «Ауди» выбили Окона и Албона

В начале квалификации проблемы возникли у Шарля Леклера — монегаск в своей первой попытке ошибся в 14-м повороте, выехал за пределы трассы и лишился круга. Хотя показанное им время и без того не позволяло пройти во второй сегмент. Не очень уверенно на первых кругах смотрелись и пилоты «Ауди» — Нико Хюлькенберг выехал за пределы полотна в первом повороте и оказался в зоне вылета. Немец отправился в боксы, а вот Леклер остался на трассе и показал девятое время.

Хюлькенберг, вернувшись на трассу, тоже смог прибавить, однако Нико показал лишь 17-й результат и остался в зоне вылета. У немца ещё было время на один быстрый круг, но за свежими шинами ехать было уже поздно. В итоге Нико уже под клетчатым флагом показал 14-е время и всё-таки протиснулся в Q2. Вскоре после этого улучшил и Габриэл Бортолето — обе «Ауди» благополучно прошли дальше.

На 17-м месте в итоге остался Эстебан Окон, уступивший Оливеру Берману почти 0,4 секунды. На 18-й позиции расположился Алекс Албон, причём он проиграл напарнику и вовсе более полусекунды. Ну а замкнули протоколы «Астон Мартин» и «Кадиллаки»: Фернандо Алонсо, уткнувшийся в трафик в конце круга, показал 19-е время, Серхио Перес стал 20-м, а Лэнс Стролл и Валттери Боттас ошиблись в своих финальных попытках и заняли 21-е и 22-е места соответственно.

Лучшее время первого сегмента осталось за Андреа Кими Антонелли, а следом за ним расположились гонщики «Макларена», Исак Хаджар и пилоты «Феррари». Джордж Расселл отобрался в Q2 с восьмой позиции, проиграв Антонелли почти 0,6 секунды, а Макс Ферстаппен — с девятой.

Q2. Колапинто прошёл, Гасли — нет

Второй сегмент для Леклера тоже начался непросто — Шарль держался на грани попадания в топ-10 и в первой серии кругов показал лишь девятое время. Кроме того, в восьмом повороте ошибку допустил Оливер Берман, а Лиам Лоусон заблокировал колёса перед финальной шиканой и остался вовсе без времени. В зоне вылета вместе с Берманом и Лоусоном оказались Колапинто, Сайнс, Бортолето и Гасли.

В финальной серии кругов Франко Колапинто улучшил и поднялся на 10-е место, выбив Нико Хюлькенберга — немец раз за разом не мог попасть в финальную шикану. А вот Пьеру Гасли не удавалось подняться выше 15-го места. Хюлькенберг под клетчатый флаг всё-таки проехал чистый круг, но уступил Колапинто 0,03 секунды и остался лишь на 11-й позиции.

Лиам Лоусон в итоге квалифицировался 12-м, уступив прошедшему в Q3 Арвиду Линдбладу более трети секунды. 13-м стал Габриэл Бортолето, который во второй раз за уикенд уступил Хюлькенбергу. Пьер Гасли под клетчатым флагом всё же превзошёл время Карлоса Сайнса и занял 14-ю позицию, а замкнули протоколы Карлос Сайнс и Оливер Берман.

Лучшее время неожиданно осталось за Исаком Хаджаром, который на 0,07 секунды опередил Льюиса Хэмилтона и Ландо Норриса. Андреа Кими Антонелли на этот раз был лишь четвёртым, а его преимущество над Джорджем Расселлом, расположившимся на пятой строчке, составило лишь 0,003 секунды.

Q3. «Мерседес» против «Макларена»

В финале квалификации первыми на быстрые круги ушли пилоты «Ред Булл», однако «Макларены» и «Феррари» легко их превзошли, а на первой строчке расположился Ландо Норрис. Лишь после этого свои попытки начали пилоты «Мерседеса», и Андреа Кими Антонелли показал лишь четвёртое время, уступив в том числе Хэмилтону и Пиастри, а Джордж Расселл ошибся в шестом повороте и бросил круг.

На вторые попытки Расселл выехал первым из финалистов, и в запасе у Джорджа было два быстрых круга. В первом из них британец превзошёл Антонелли, но до Норриса и Хэмилтона не дотянулся — третье время. Зато во второй попытке время нашёл Кими — Антонелли вторым кругом опередил Норриса и отобрал у Ландо промежуточную поул-позицию.

Ландо ответить итальянцу не смог и не улучшил своего времени, а вот Расселл проехал ещё быстрее и застолбил за собой первое место — 0,068 секунды разделили пару «Мерседесов» на первой и второй позициях. Норрис в итоге остался третьим, а четвёртое место занял Пиастри. В итоге «Макларены» заняли второй ряд стартовой решётки — аккурат за «Мерседесами», как и в спринте.

«Феррари» третий ряд оставить за собой не смогла. Хэмилтон, коснувшись стены на выходе из седьмого поворота, бросил последний круг, но удержался в топ-5, а на шестом месте квалифицировался Ферстаппен. Шарль Леклер показал лишь восьмое время, проиграв не только Максу, но и Исаку Хаджару. Девятое время показал Арвид Линдблад, а 10-м стал Франко Колапинто.

Гран-при Канады стартует в воскресенье, 24 мая, в 23:00 мск.