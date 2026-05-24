Сцепятся ли снова «Мерседесы» и перевернёт ли все расклады дождь? Гран-при Канады — LIVE!

Прогнозы погоды последовательно обещают дождь в Монреале – и это интригует. Не только потому, что дождь в Ф-1 – это почти всегда интересно, а потому, что мы ещё не видели, как будут смотреться новые машины и силовые установки Формулы-1 на мокрой трассе. Гонщики, принявшие участие в дождевых тестах шин «Пирелли» – в частности, Пьер Гасли – пообещали, что зрелище будет диковинным. Француз предпочёл не вдаваться в детали – тем интереснее, что же получится на практике, если прогнозы подтвердятся. Да и без дождя с интересом ждём новый раунд борьбы Антонелли и Расселла. А если повезёт, то в него включится и «Макларен».
Главные события Гран-при Канады и гонок поддержки Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.
Гонка F1 Academy в Монреале
Утренний дождь в Монреале завершился, но гонка F1 Academy прошла по сырому асфальту, а пилотессы использовали дождевые шины.
Победу одержала лидер чемпионата Алиша Палмовски, которая стартовала с поула и в ходе дистанции оторвалась от соперниц на 11 секунд. Для Палмовски это уже вторая победа за уикенд — ранее Алиша выиграла первый заезд этапа. На второе место на последнем круге прорвалась Эмма Фельбермайр, обогнавшая Меган Брюс.
На автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале начинается большой автоспортивный день. Гран-при Канады Формулы-1 стартует в 23:00 по московскому времени, однако до этого нас ждут ещё две гонки: в 17:45 на старт выйдут участницы первенства F1 Academy, а в 19:05 начнётся заезд Формулы-2.