Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1, Гран-при Канады Ф-1 24 мая 2026 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Сцепятся ли снова «Мерседесы» и перевернёт ли все расклады дождь? Гран-при Канады — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Гран-при Канады Формулы-1
Комментарии
Старт обычно зрелищной гонки Ф-1 в Монреале — в 23:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Прогнозы погоды последовательно обещают дождь в Монреале – и это интригует. Не только потому, что дождь в Ф-1 – это почти всегда интересно, а потому, что мы ещё не видели, как будут смотреться новые машины и силовые установки Формулы-1 на мокрой трассе. Гонщики, принявшие участие в дождевых тестах шин «Пирелли» – в частности, Пьер Гасли – пообещали, что зрелище будет диковинным. Француз предпочёл не вдаваться в детали – тем интереснее, что же получится на практике, если прогнозы подтвердятся. Да и без дождя с интересом ждём новый раунд борьбы Антонелли и Расселла. А если повезёт, то в него включится и «Макларен».

Главные события Гран-при Канады и гонок поддержки Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось
Live Дмитрий Захарченко
Гонка F1 Academy в Монреале

Гонка F1 Academy в Монреале

Фото: Clive Mason/Getty Images

Утренний дождь в Монреале завершился, но гонка F1 Academy прошла по сырому асфальту, а пилотессы использовали дождевые шины.

Победу одержала лидер чемпионата Алиша Палмовски, которая стартовала с поула и в ходе дистанции оторвалась от соперниц на 11 секунд. Для Палмовски это уже вторая победа за уикенд — ранее Алиша выиграла первый заезд этапа. На второе место на последнем круге прорвалась Эмма Фельбермайр, обогнавшая Меган Брюс.

17:31 Дмитрий Захарченко

На автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале начинается большой автоспортивный день. Гран-при Канады Формулы-1 стартует в 23:00 по московскому времени, однако до этого нас ждут ещё две гонки: в 17:45 на старт выйдут участницы первенства F1 Academy, а в 19:05 начнётся заезд Формулы-2.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android