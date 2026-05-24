В «Мерседесе» начинается гражданская война? Стычка пилотов — это только начало

Главным событием субботы на Гран-при Канады стала отнюдь не квалификация, а спринт, в котором борьба Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли вышла за границы товарищеского противостояния. Гонщики «Мерседеса» сражались за победу, и Антонелли дважды оказывался за пределами трассы, обвинил Расселла в «грязной» борьбе и даже призвал выдать напарнику штраф. В ситуацию даже пришлось вмешаться Тото Вольфу, голос которого не так часто звучит в телетрансляциях…

Битва на острове Нотр-дам

Сражение Расселла и Антонелли началось на шестом круге. Кими удачно вышел из финальной шиканы и в первом повороте пошёл в атаку по внешней траектории. При этом на апексе Кими был чуть позади Джорджа, а потому у британца было право не оставлять сопернику место, и он им воспользовался. Антонелли пропахал обочину и чуть не снёс Расселла, когда возвращался на трассу.

Итальянец не собирался сдаваться и в шикане восьмого-девятого поворотов вновь пошёл в атаку. На этот раз — по внутренней траектории. Однако Антонелли перестарался, заблокировал колёса и снова оказался за пределами трассы. Более того, потерявший ход Антонелли на следующей прямой потерял и второе место, пропустив Ландо Норриса. Кими в концовке пытался контратаковать «Макларен», но попытка обгона снаружи первого поворота снова не прошла. В итоге Антонелли остался третьим и проиграл Расселлу два очка.

Атака Антонелли в первом повороте Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Действия Джорджу Кими явно не понравились. «Это было грязновато. Он выдавил меня, за это положен штраф», — передал гоночному инженеру Антонелли. Пилот призывает наказать партнёра по команде — когда вообще такое в последний раз было в Формуле-1? Питер Боннигтон попытался успокоить итальянца, однако тот снова заявил, что Расселл вытеснил его с трассы. В этот момент на связь вышел глава команды Тото Вольф: «Кими, сосредоточься на пилотаже, а не на нытье по радио». Это подействовало — в перепалку с командой Антонелли больше не вступал.

После финиша Антонелли был спокойнее, но вновь заявил, что в момент атаки в первом повороте Расселл его выдавил. «Нужно пересмотреть этот эпизод, ведь я был бок о бок с ним», — сказал Кими. «У нас получилась хорошая борьба — рад, что мы оба стоим здесь», — отметил, в свою очередь, Джордж во время интервью тройки призёров после финиша.

Что это было

Спринт в Монреале — это первый случай, когда борьба Расселла и Антонелли приняла ожесточённый характер. И это неудивительно, ведь раньше гонщикам «Мерседеса» делить было, по сути, нечего, а в этом сезоне речь идёт о чемпионстве. «Серебряные стрелы» выиграли в этом году все гонки, кроме спринта в Майами, уверенно лидируют в чемпионате, и пока что трудно представить, что кто-то вмешается в их дуэль. А когда за титул борются два пилота одной команды, проблемы возникают всегда. Далеко за примерами ходить не будем: даже в «Макларене» в прошлом году было напряжённо после инцидента на Гран-при Сингапура.

Если говорить непосредственно о борьбе на трассе, то претензии Антонелли к Расселлу выглядят несколько странно. Речь о борьбе за чемпионство, Джордж лидирует и не будет просто так из вежливости отдавать первое место. Очевидно, что британец в борьбе с Кими всегда будет идти до конца, а атака по внешней траектории — это всегда ставка на то, что соперник оставит место. Расселл имел право его не оставлять — и не оставил. К тому же куда больше ущерба гонке Антонелли нанесла срезка шиканы, после которой Кими потерял и второе место.

Жан Алези с тройкой призёров спринта — Антонелли, Норрисом и Расселлом Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

С другой стороны, Расселлу радоваться тоже нечему. Джордж утверждает, что проблемы на Гран-при Майами не стали для него сюрпризом, но в Монреале он должен был показать, кто в «Мерседесе» первый пилот. И британцу это не удалось. Да, в обеих квалификациях Расселл был впереди, однако лишь на сотые секунды — даже не на десятую. Джордж отлично стартовал в спринте, но уехать от Антонелли и лишить его возможности для атаки британец не смог. Учитывая разницу в опыте, Расселл в Монреале должен был уверенно опережать Антонелли, однако пока что всё выглядит так, что первого номера в «Мерседесе» нет.

В то же время Кими, пусть и проиграл напарнику, продемонстрировал, что готов идти на него в атаку и не боится рисковать столкновением. Если не считать этапа в Майами, Антонелли по чистой скорости уступал Расселлу, но в Монреале разница между пилотами «Мерседеса» оказалась ничтожной. В этот уикенд Антонелли почувствовал вкус крови, теперь он воспринимает Джорджа как соперника, а не как более опытного напарника, у которого он должен учиться. А ведь ещё совсем недавно, одержав в Китае свою первую победу в Формуле-1, Кими говорил, что ему ещё многому нужно у Расселла учиться.

А что будет дальше?

А вот тут есть два варианта. Скучное развитие событий — Тото Вольф задавит Антонелли, заставит его поумерить пыл и быть сдержаннее, чтобы в будущем борьба внутри команды не доходила до такого уровня, когда есть риск столкновения. Да, Кими — проект Вольфа, однако это не значит, что Тото готов ради итальянца портить отношения с Расселлом. «Мерседесу» нужен чемпионский титул, конфликт пилотов может ему помешать, а значит, разногласия необходимо пресечь на корню. В конце концов, это лишь начало сезона, а «Макларен» уже готов бороться с «Мерседесами». Очки нужно беречь.

С другой стороны, задвинуть Антонелли на второй план тоже уже не получится. Он почувствовал, что способен опережать Расселла не только тогда, когда у него проблемы. Это лишь придаст Кими уверенности, и он продолжит оказывать прессинг на напарника. В Монреале атаки Антонелли выглядели поспешными и непродуманными. Возможно, это связано с тем, что ещё утром субботы Кими не был уверен, что ему по силам в равной борьбе превзойти Расселла. Теперь же итальянец, будем надеяться, станет расчётливее и эффективнее в своих действиях.

Тото Вольф на Гран-при Канады Фото: Clive Mason/Getty Images

Может ли борьба Расселла и Антонелли перерасти во вражду? Конечно. Почему нет? «Мерседес» декларирует политику равных возможностей — пилоты вправе бороться друг с другом, лишь бы не доходило до столкновений. И если политика команды не изменится, партнёры по команде ещё не раз сойдутся в борьбе колесо в колесо. У кого в этот момент нервы окажутся крепче, нам лишь предстоит выяснить. И не факт, что Расселл со всем его опытом будет оказываться впереди чаще Антонелли.

Сезон только начинается, Гран-при Канады — это лишь пятый этап из 22, а баланс сил в «Мерседесе» уже изменился. Перед началом чемпионата в паддоке в один голос называли Расселла главным претендентом на титул, но уже второй уикенд подряд британец не способен поставить молодого напарника на место. Антонелли же, наоборот, превзошёл ожидания и если ещё не сумел выбить Джорджа из равновесия, то близок к тому.

Пока что всё выглядит так, что нас ждёт очень напряжённое сражение за чемпионство, а если в него включится «Макларен» или кто-то ещё, то предстоит невероятно захватывающая развязка сезона.