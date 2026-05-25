Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…

А вот «Макларен» в Монреале перемудрил с шинами и просто всё себе испортил.

Прогнозы погоды на воскресенье в Монреале не соврали: ко времени старта гонки Формулы-1 дождь закончился, однако было холодно и сыро, что привело к разнообразию тактических решений. В «Макларене» и «Ауди» рискнули и поставили промежуточную резину, то же самое сделали Сайнс и стартовавший из бокса Боттас. Но ещё до старта гонки Оскар Пиастри начал по радио предполагать, что решение было ошибочным — так в итоге и вышло…

Но для начала гонка не могла стартовать. Прямо перед стартом заглох Линдблад, потом его машину долго отталкивали на пит-лейн — пришлось давать сразу два дополнительных прогревочных круга. Когда же мы дождались, то увидели единственный приятный для «Макларена» эпизод: Ландо Норрис стартовал гораздо лучше Андреа Кими Антонелли и тем более Джорджа Расселла и вышел в лидеры! Однако очень быстро стало понятно, что «Макларен» неизбежно ждёт смена шин — и Норрис с Пиастри вылетели из топ-10. Испортили себе гонку и остальные обладатели промежуточной резины.

Таким образом, «Макларен» выбил самого себя из претендентов на победу, даже если у Ландо и Оскара теоретически имелся темп для сражения с «Мерседесами». Что ж, Расселл с Антонелли устроили шоу и без посторонней помощи!

Джордж довольно рано опередил Антонелли, но уехать от итальянца не мог. Более того, Расселл время от времени ошибался в шикане, что позволяло Кими или временно обгонять, или по крайней мере атаковать напарника. Антонелли сумел-таки продумать и реализовать атаку, однако после этого уже сам ошибся в шикане, отдав первое место обратно. Кими моментально попробовал атаковать Расселла снаружи в финальной шикане, но британец предсказуемо не оставил места — чуть не вышло ремейка Испании-2016, когда Антонелли на торможении пришлось отворачивать от машины Расселла.

Казалось, нас ждёт дуэль до самого финиша, однако у техники «Мерседеса» было другое мнение: силовая установка на машине Расселла резко испустила дух, и Джордж остановился на обочине, в раздражении выбросив подголовник, а затем – и одну из перчаток. Серьёзный удар по борьбе Расселла за чемпионство! Ну а Кими, лишившись единственного реального конкурента, уверенно довёл гонку до победного конца.

Позади теперь уже единственного «Мерседеса» Макс Ферстаппен до какого-то момента уверенно держался вторым, но ближе к финишу, когда лидеры перешли с «софта» на «медиум», нидерландца начал стремительно догонять Льюис Хэмилтон — при этом Макс жаловался, что температура в резине уходит. И на 62-м круге, за шесть до финиша, британец бросил «Феррари» на внешнюю траекторию перед первым поворотом и ещё до входа в поворот оказался впереди! Макс не отстал и пытался прессинговать Льюиса, но ответной атаки так и не провёл.

Льюис Хэмилтон впереди Макса Ферстаппена Фото: Clive Mason/Getty Images

Пока одна «Феррари» успешно боролась за второе место, у второй возникли проблемы. Во-первых, Леклер в какой-то момент потерял пять секунд и отправил самого себя в борьбу с Исаком Хаджаром. Затем Шарль пропустил француза во время волны пит-стопов, потому что «Феррари» проводила двойную установку во время одного из многочисленных периодов виртуального сейфти-кара. Леклер был близок к тому, чтобы моментально обойти француза обратно, однако Исак жёстко отбился — по мнению судей, слишком жёстко: потом пилоту «Ред Булл» дали 10 штрафных секунд за неоднократную смену направления движения.

Впрочем, это уже ни на что не влияло — Хаджар всё равно пропустил Леклера, а потом отбыл наказание на ещё одном пит-стопе под VSC. Исак оказался далеко позади «Феррари», что позволило Шарлю спокойно, без последствий, отправиться в полуразворот на выходе из финального поворота. Ну а Хаджар получил ещё и «стоп-энд-гоу» за несоблюдение режима жёлтых флагов — и всё равно спокойно финишировал пятым.

На отличном шестом месте оказался Франко Колапинто, реализовавший скорость «Альпин». Аргентинцу не помешал даже пугающий эпизод на выезде с единственного пит-стопа, когда Франко потерял контроль над машиной и ударил стену слева от пит-лейна. Дело ограничилось повреждением левого закрылка переднего антикрыла и на скорость почти не повлияло.

Пьер Гасли после неудачной квалификации почти оказался в протоколе за напарником, однако на финальных кругах так и не подобрал ключей к обороне Лиама Лоусона в сражении быстрейших команд-середняков. Карлос Сайнс и Оливер Берман замкнули очковую зону.

А что же «Макларены»? Норрис пробился обратно в очковую зону и мог финишировать, условно, седьмым, однако болид Ландо вдруг резко потерял мощность — возможно, отказала коробка передач. Пришлось парковать болид на обочине. Ну а Пиастри во время своего прорыва не рассчитал и, обгоняя одного из соперников, врезался в боковой понтон ничего не подозревавшего Алекса Албона. Пилот «Уильямса» сошёл, ну а австралиец поехал на лишний пит-стоп и затем получил 10 штрафных секунд — после этого Пиастри финишировал только 11-м. Кошмар для Зака Брауна и компании.

Шанс исправиться у «Макларенов» и всех, кто плохо отработал Монреаль, представится на Гран-при Монако — легендарный этап пройдёт 5-7 июня.