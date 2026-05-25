Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1 Гран-при Канады, гонка: Антонелли выиграл, Расселл сошёл, Хэмилтон — второй, Ферстаппен — третий, Макларены ошиблись

Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Евгений Кустов
Формула-1 Гран-при Канады
Комментарии
А вот «Макларен» в Монреале перемудрил с шинами и просто всё себе испортил.

Прогнозы погоды на воскресенье в Монреале не соврали: ко времени старта гонки Формулы-1 дождь закончился, однако было холодно и сыро, что привело к разнообразию тактических решений. В «Макларене» и «Ауди» рискнули и поставили промежуточную резину, то же самое сделали Сайнс и стартовавший из бокса Боттас. Но ещё до старта гонки Оскар Пиастри начал по радио предполагать, что решение было ошибочным — так в итоге и вышло…

Но для начала гонка не могла стартовать. Прямо перед стартом заглох Линдблад, потом его машину долго отталкивали на пит-лейн — пришлось давать сразу два дополнительных прогревочных круга. Когда же мы дождались, то увидели единственный приятный для «Макларена» эпизод: Ландо Норрис стартовал гораздо лучше Андреа Кими Антонелли и тем более Джорджа Расселла и вышел в лидеры! Однако очень быстро стало понятно, что «Макларен» неизбежно ждёт смена шин — и Норрис с Пиастри вылетели из топ-10. Испортили себе гонку и остальные обладатели промежуточной резины.

Таким образом, «Макларен» выбил самого себя из претендентов на победу, даже если у Ландо и Оскара теоретически имелся темп для сражения с «Мерседесами». Что ж, Расселл с Антонелли устроили шоу и без посторонней помощи!

Как всё было до основной гонки:
В «Мерседесе» начинается гражданская война? Стычка пилотов — это только начало
В «Мерседесе» начинается гражданская война? Стычка пилотов — это только начало

Джордж довольно рано опередил Антонелли, но уехать от итальянца не мог. Более того, Расселл время от времени ошибался в шикане, что позволяло Кими или временно обгонять, или по крайней мере атаковать напарника. Антонелли сумел-таки продумать и реализовать атаку, однако после этого уже сам ошибся в шикане, отдав первое место обратно. Кими моментально попробовал атаковать Расселла снаружи в финальной шикане, но британец предсказуемо не оставил места — чуть не вышло ремейка Испании-2016, когда Антонелли на торможении пришлось отворачивать от машины Расселла.

Казалось, нас ждёт дуэль до самого финиша, однако у техники «Мерседеса» было другое мнение: силовая установка на машине Расселла резко испустила дух, и Джордж остановился на обочине, в раздражении выбросив подголовник, а затем – и одну из перчаток. Серьёзный удар по борьбе Расселла за чемпионство! Ну а Кими, лишившись единственного реального конкурента, уверенно довёл гонку до победного конца.

Позади теперь уже единственного «Мерседеса» Макс Ферстаппен до какого-то момента уверенно держался вторым, но ближе к финишу, когда лидеры перешли с «софта» на «медиум», нидерландца начал стремительно догонять Льюис Хэмилтон — при этом Макс жаловался, что температура в резине уходит. И на 62-м круге, за шесть до финиша, британец бросил «Феррари» на внешнюю траекторию перед первым поворотом и ещё до входа в поворот оказался впереди! Макс не отстал и пытался прессинговать Льюиса, но ответной атаки так и не провёл.

Льюис Хэмилтон впереди Макса Ферстаппена

Льюис Хэмилтон впереди Макса Ферстаппена

Фото: Clive Mason/Getty Images

Пока одна «Феррари» успешно боролась за второе место, у второй возникли проблемы. Во-первых, Леклер в какой-то момент потерял пять секунд и отправил самого себя в борьбу с Исаком Хаджаром. Затем Шарль пропустил француза во время волны пит-стопов, потому что «Феррари» проводила двойную установку во время одного из многочисленных периодов виртуального сейфти-кара. Леклер был близок к тому, чтобы моментально обойти француза обратно, однако Исак жёстко отбился — по мнению судей, слишком жёстко: потом пилоту «Ред Булл» дали 10 штрафных секунд за неоднократную смену направления движения.

Впрочем, это уже ни на что не влияло — Хаджар всё равно пропустил Леклера, а потом отбыл наказание на ещё одном пит-стопе под VSC. Исак оказался далеко позади «Феррари», что позволило Шарлю спокойно, без последствий, отправиться в полуразворот на выходе из финального поворота. Ну а Хаджар получил ещё и «стоп-энд-гоу» за несоблюдение режима жёлтых флагов — и всё равно спокойно финишировал пятым.

На отличном шестом месте оказался Франко Колапинто, реализовавший скорость «Альпин». Аргентинцу не помешал даже пугающий эпизод на выезде с единственного пит-стопа, когда Франко потерял контроль над машиной и ударил стену слева от пит-лейна. Дело ограничилось повреждением левого закрылка переднего антикрыла и на скорость почти не повлияло.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

Пьер Гасли после неудачной квалификации почти оказался в протоколе за напарником, однако на финальных кругах так и не подобрал ключей к обороне Лиама Лоусона в сражении быстрейших команд-середняков. Карлос Сайнс и Оливер Берман замкнули очковую зону.

А что же «Макларены»? Норрис пробился обратно в очковую зону и мог финишировать, условно, седьмым, однако болид Ландо вдруг резко потерял мощность — возможно, отказала коробка передач. Пришлось парковать болид на обочине. Ну а Пиастри во время своего прорыва не рассчитал и, обгоняя одного из соперников, врезался в боковой понтон ничего не подозревавшего Алекса Албона. Пилот «Уильямса» сошёл, ну а австралиец поехал на лишний пит-стоп и затем получил 10 штрафных секунд — после этого Пиастри финишировал только 11-м. Кошмар для Зака Брауна и компании.

Шанс исправиться у «Макларенов» и всех, кто плохо отработал Монреаль, представится на Гран-при Монако — легендарный этап пройдёт 5-7 июня.

Материалы по теме
Что за несуразный «Логан» затмил самого Ферстаппена? Внезапная гоночная легенда!
Что за несуразный «Логан» затмил самого Ферстаппена? Внезапная гоночная легенда!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android