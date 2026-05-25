Показать ещё Все новости
Итоги Гран-при Канады Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла, Хэмилтон и Ферстаппен на подиуме

Для экс-фаворита сезона ещё не всё потеряно, а «Макларен» странно сглупил. Итоги ГП Канады
Дмитрий Захарченко
У Джорджа ещё будет время отыграться, а вот справится ли с упавшим с неба преимуществом Антонелли, ещё вопрос.

Гран-при Канады, состоявшийся на трассе имени Жиля Вильнёва в минувший уикенд, стал, пожалуй, самой драматичной гонкой сезона Формулы-1. И это при том, что дождь, который синоптики обещали целую неделю, так и не пошёл. Весь этап прошёл под знаком ожесточённого более чем когда-либо сражения гонщиков «Мерседеса», а его исход решили технические проблемы на машине Джорджа Расселла. Андреа Кими Антонелли в итоге записал на свой счёт четвёртую победу подряд и теперь лидирует в чемпионате с преимуществом в 43 балла.

Итоги пятого этапа Формулы-1 — в нашем традиционном обзоре.

Как прошла гонка:
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Поражение Джорджа Расселла

После, скажем прямо, провального Гран-при Майами Расселл рассчитывал отыграться в Монреале. Джордж любит эту трассу — в прошлом году британцу не было в Канаде равных, а в этом он взял уже третий поул подряд. Расселл превзошёл Антонелли в спринте, сократив отставание в чемпионате, и лидировал в основной гонке, когда на его машине возникли технические проблемы. В итоге вместо того, чтобы отыграть у Кими ещё семь очков, Джордж проиграл ему 25.

Расселлу можно лишь посочувствовать, но если отбросить эмоции, то и до схода картина вырисовывалась для Джорджа не слишком оптимистичная. На одной из своих любимых трасс, на которой Антонелли до этого был лишь один раз в жизни, Расселл в плане гоночного темпа едва ли был быстрее молодого напарника. Кими и в спринте прессинговал напарника, и в длинной гонке смог его пройти, когда тот ошибся в шпильке. Нет сомнений, что ещё в пятницу Расселл верил, что сможет уехать в гонках от Кими, и в этом смысле этап стал для британца холодным душем.

Расселл впереди Антонелли на Гран-при Канады

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В момент схода Расселл был впереди Антонелли, но совсем не факт, что он и на финише опередил бы итальянца, если бы машина дотянула до конца гонки. Таким образом, говорить о потерянной победе было бы всё же неверно. В любом случае отказ техники стоил Джорджу по меньшей мере 18 очков. А с учётом потерянных из-за сейфти-кара в Японии очков судьба задолжала британцу не менее 25 баллов. Другими словами, Расселл по делу уступает Антонелли в чемпионате, но разрыв между пилотами «Мерседеса» не должен был превышать 15 очков.

Сейчас всё выглядит так, что титул сам идёт в руки Антонелли, однако не будем торопить события. Уже в Монако Кими забросают вопросами о чемпионстве, ожидания от итальянца теперь куда выше, чем были перед стартом сезона, и ещё вопрос, справится ли молодой гонщик с таким давлением. В то же время впереди аж 17 этапов, и у Расселла есть время отыграть отставание и вернуться в борьбу. Не говоря уже о том, что в следующий раз сломаться может машина Антонелли. В общем, несмотря на то что отрыв Кими растёт, интрига закручивается только сильнее.

Хэмилтон снова на подиуме

Льюис Хэмилтон стал одним из сюрпризов уикенда. Британец в обеих квалификациях превзошёл Шарля Леклера и держался на трассе куда увереннее монегаска, а завершил уикенд вторым местом — так высоко в составе «Феррари» Хэмилтон ещё не поднимался. Более того, это уже второй подиум Льюиса в нынешнем сезоне — на Гран-при Китая он был третьим. Этот этап был, пожалуй, самым сильным выступлением Хэмилтона после перехода в «Скудерию».

Без ошибок, правда, не обошлось. Так, Льюис напортачил в обеих квалификациях, и если пятничный промах ещё понятен, то в субботу Хэмилтон попросту забыл открыть антикрылья для снижения лобового сопротивления. Как признался сам британец, когда он это заметил, уже проигрывал две десятые секунды. К тому же не будем забывать о контакте со стеной в спринте и потере двух позиций в концовке короткой гонки. К выступлению в воскресенье, впрочем, вопросов нет.

Льюис Хэмилтон на подиуме Гран-при Канады

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На этом фоне ещё удивительнее выглядят проблемы Леклера. Шарль весь уикенд испытывал проблемы с балансом и сцеплением, уступал в квалификациях Хэмилтону, несмотря на ошибки самого Льюиса, а в гонке проиграл напарнику более полуминуты. Несколько секунд было потеряно на полуразвороте в финальной шикане, но даже без них отставание слишком велико.

Будем надеяться, что проблемы Леклера носили разовый характер, однако есть ложка дёгтя и побольше. Второе место Хэмилтона – это, конечно, хорошо, но не факт, что оно было бы возможно, не выключись из борьбы «Макларены» (о них — ниже). В спринте Хэмилтон не мог дотянуться до топ-3, где Норрис чувствовал себя вполне уверенно, да и от Пиастри уехать не удавалось. Выходит, темп «Феррари» в Монреале был куда слабее, чем у «Макларена». И если так, на подиуме гонщиков «Скудерии» мы можем не увидеть ещё долго.

Ферстаппен тоже в топ-3. Впервые в сезоне

Для «Ред Булл» уикенд начинался очень сложно — пилотам из-за настроек машин с трудом удавалось удерживать ноги на педалях, а в квалификациях RB22 была лишь четвёртой по скорости машиной. Но в воскресной гонке у болида неожиданно появился темп: Макс Ферстаппен на первых кругах удержался за Льюисом Хэмилтоном и на девятом круге опередил его неожиданной атакой в первом повороте. В концовке Макс всё-таки пропустил «Феррари» британца, однако до самого финиша продолжал бороться и финишировал лишь в полусекунде позади.

После первых этапов, в которых «Ред Булл» по меркам топ-команды выглядел беспомощно, Гран-при Канады — это в некотором смысле прогресс. Правда, как и в случае с «Феррари», если бы «Макларены» реализовали свой потенциал, то совсем не факт, что Ферстаппен в итоге оказался бы в топ-3. Вероятно, Макс боролся бы с Хэмилтоном за четвёртую позицию, а не за вторую.

Борьба между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Ферстаппен после финиша выглядел довольным и сказал, что цель «Ред Булл» — прогрессировать быстрее соперников. Однако пока что нет ощущения, что к этой цели в Милтон-Кинсе приближаются. Конечно, всё уже не так плохо, как в начале сезона, когда «Ред Булл» выглядел середняком, но, во-первых, к лидерам австрийцы не приближаются, а во-вторых, весь уикенд инженеры не могли разобраться с балансом. И это признак того, что свою собственную машину команда ещё до конца не понимает.

Также отметим не слишком сильное выступление Исака Хаджара. Француз остался недоволен собой после обеих квалификаций, а в гонке напоролся сразу на два штрафа. И если жёсткую борьбу с Леклером понять ещё можно, то 10-секундный стоп-н-гоу за игнорирование жёлтых флагов — ошибка непростительная. На итоговый результат Хаджара она не повлияла, но это не отменяет того факта, что Исак и близко не подошёл к тому, чтобы реализовать потенциал машины.

«Макларен» откровенно сглупил

Всю неделю в паддоке обсуждали, какой будет погода на Гран-при Канады. Все ждали дождя, и в воскресенье погода была пасмурной — с неба капало почти весь день. И логика, по которой отдельные пилоты предпочли стартовать на «промежуточных» шинах, понятна. Это был риск, однако если бы дождь пошёл всерьёз, то ставка сыграла бы и принесла существенное преимущество. Но почему в «Макларене» сложили все яйца в одну корзину, совершенно неясно.

Понятно, почему стартовать на «промежуточных» решили «Кадиллаки» — так у них был хотя бы мизерный шанс прорваться вперёд. Сложнее понять логику «Ауди» — Хюлькенберг стартовал 11-м, и в его случае так рисковать было сомнительным решением, а вот в случае с Бортолето и правда стоило попробовать. Но каким образом в «Макларене» додумались «обуть» обе машины в «промежуточные» – уму непостижимо.

Норрис лидирует на «промежуточных» шинах

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Норрис и Пиастри квалифицировались третьим и четвёртым, «Макларены» обычно стартуют лучше «Мерседесов» — и даже на «промежуточных» Ландо сумел вырваться в лидеры. У Уокинга многое было на кону, и делать такую ставку в ситуации «Макларена» было очень странно. Ваш автор не в курсе, каким прогнозом погоды пользовались в команде Зака Брауна, но, кажется, все системы указывали на то, что больших дождевых фронтов рядом с трассой к моменту старта нет. Стратегией «Макларена» в Канаде была надежда на то, что внезапно пойдёт сильный дождь. А надежда — это всегда плохая стратегия.

За своё решение «Макларен» расплатился выброшенной гонкой. У Норриса был шанс набрать хотя бы несколько очков, а вот Пиастри, старавшийся как можно быстрее прорваться после раннего пит-стопа, налетел на Албона и отстал в итоге на два круга. В Канаде «Макларен» был скорее похож на неуверенных в себе новичков, чем на чемпионскую команду. Интересно, повлияло ли на решение команды отсутствие Зака Брауна, который предпочёл провести этот уикенд на «500 милях Индианаполиса».

Колапинто снова удивляет

Второй уикенд подряд очень здорово смотрится Франко Колапинто, которого перед стартом сезона многие поспешили списать. Второй этап подряд аргентинец смотрится сильнее куда более опытного Пьера Гасли и опережает его в квалификациях. В гонке не обошлось без контакта со стеной, но он, к счастью, не повлиял на результат — Колапинто финишировал на шестой позиции, выше которой пилоты «Альпин» в этом году не поднимались.

И тут стоит подчеркнуть, что Колапинто добился этого результата, несмотря на технические проблемы, из-за которых в единственной тренировке уикенда он проехал лишь один круг. Осваиваться с машиной на довольно нехарактерной для Формулы-1 трассе аргентинцу пришлось уже в зачётных сессиях, и Франко блестяще справился с прессингом. Причём в субботней квалификации преимущество Колапинто над Гасли составило аж треть секунды.

Колапинто на Гран-при Канады

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Если аргентинец продолжит в том же духе, то у «Альпин» не будет повода искать себе нового пилота. А ведь в начале сезона сильнее всех качалось кресло именно под Франко — на фоне резкого нрава Флавио Бриаторе увольнение Колапинто прямо по ходу сезона не выглядело чем-то невероятным, спросите у Джека Дуэна. Теперь же такая перспектива, если не снята с повестки дня, то по крайней мере отложена на некоторое время.

А вот для Пьера Гасли, похоже, наступают трудные времена. Его месту в команде вряд ли что-то грозит, репутация француза, который до этого в одиночку тащил команду, в последнее время существенно укрепилась. Но теперь статус Гасли как лидера команды уже не так очевиден. И если раньше Пьер мог претендовать, например, на место в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена, то теперь у француза возникли совершенно другие проблемы.

