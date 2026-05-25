Кто худший гонщик Гран-при Канады Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе в Монреале редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.
Эстебан Окон
На фоне спорных слухов о возможном расставании с «Хаасом» блеснуть французу не удалось. Если его напарник, пусть и не без везения в виде сходов целого ряда соперников, вновь попал в очки, то сам Эстебан ограничился скромной 14-й позицией. Пропустил даже две «Ауди», ошибочно стартовавшие на промежуточных шинах — темпа просто не было.
Оскар Пиастри
Глобально гонку австралийцу испортила команда, когда сначала склонила Оскара к решению стартовать на промежуточных шинах, а потом не нашла в себе мужества исправить ошибку перед стартом, пусть и ценой потери четвёртой позиции. Но и сам Пиастри грубо ошибся, когда при атаке Оливера Бермана не рассчитал и прилетел в боковой понтон Алексу Албону. Сломанное переднее антикрыло и 10-секундный штраф фактически завершили гонку Оскара.
Исак Хаджар
У второго номера «Ред Булл» были все шансы занять в гонке четвёртое место, но всё испортили два штрафа. В первом случае француз не по правилам оборонялся от Шарля Леклера, дважды поменяв траекторию. Во втором — недостаточно сбросил скорость, находясь в зоне действия двойных жёлтых флагов. Многовато проступков для одной гонки.
Шарль Леклер
Слабое выступление от монегаска, который в Монреале по сравнению с напарником мучился. Ещё на ранней стадии гонки Шарль допустил ошибку и заставил себя самого сражаться с Хаджаром, а ближе к финишу Леклер отправился в полуразворот на стартовой прямой — повезло, что Исак из-за двух штрафов уже был слишком далеко позади. Шарль же проиграл Хэмилтону 33 секунды — пропасть.
Нико Хюлькенберг
Немец был одним из тех, кто ошибочно стартовал на промежуточных шинах, но, конечно, главная претензия не в этом. Во-первых, Халк чудом не получил штрафа, когда замешкался на старте очередного прогревочного круга, пропустил Лоусона и потом за целый круг не смог опередить его обратно. Во-вторых, Нико всё же дали пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне. Наконец, в-третьих, «Ауди» Халка развернуло незадолго до финиша. На непопадание в очки не повлияло, но тем не менее.