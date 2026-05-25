Леклер слишком медленный, а Пиастри поспешил. Оценки за Гран-при Канады

Пятый этап Формулы-1 — в предельно субъективных оценках автора.

Франко Колапинто — 9

В Канаде Колапинто выступил выше всяких похвал, и это при том, что единственную тренировку уикенда аргентинец потерял из-за технических проблем. Франко в обеих квалификациях опередил Пьера Гасли, остановился лишь в шаге от очков в спринте, а в гонке завоевал уверенное шестое место.

Макс Ферстаппен — 8,5

Для «Ред Булл» этап в Монреале начинался сложно — пилотам физически трудно было пилотировать автомобиль, а в квалификациях RB22 была лишь четвёртой по скорости. Однако затем темп появился, и Ферстаппен извлёк максимум из ситуации и до последнего боролся с Хэмилтоном за второе место. Первый в сезоне подиум — позитивный результат.

Ландо Норрис — 8,5

В минувший уикенд Норрис был ближе к «Мерседесам», чем кто-либо, и даже смог вклиниться между Расселлом и Антонелли в спринте. Старт на «промежуточных» в основной гонке оказался ошибкой, но Ландо блестяще прорывался и за 30 кругов до финиша шёл восьмым. Норрис почти наверняка пробился бы в топ-6, однако у машины были иные планы.

Джордж Расселл — 8

Расселл выиграл обе квалификации и спринт, а на момент схода в воскресенье лидировал в основной гонке. Однако в гоночном темпе Джордж уступал Антонелли и раз за разом позволял тому приблизиться. К тому же в воскресенье Расселлу никак не удавалось как следует пройти шпильку — и не факт, что первое место Джордж в итоге удержал бы.

Карлос Сайнс — 8

Карлос оказался единственным, кому при старте на «промежуточных» удалось набрать очки. Испанец отработал исключительно стабильно и надёжно и, даже несмотря на помарку перед финишем, сумел удержать позади Оливера Бермана. Это уже третий финиш Сайнса в топ-10 в четырёх последних гонках — неплохо на фоне проблем «Уильямса».

Карлос Сайнс на Гран-при Канады Фото: Mark Thompson/Getty Images

Арвид Линдблад — 8

Перед стартом Гран-при Канады на машине Линдблада вышла из строя трансмиссия, и в гонке Арвид участия не принял, однако и до этого дебютант успел впечатлить. На совершенно незнакомой трассе Линдблад опередил Лоусона в обеих квалификациях, а в спринте набрал одно очко — пусть и благодаря проблемам Хаджара.

Андреа Кими Антонелли — 7,5

В Монреале у Антонелли был высокий темп, но не хватало стабильности. В пятницу Кими ошибся перед восьмым-девятыми поворотами и проиграл Расселлу, в спринте в том же самом месте вылетел на обочину и отдал второе место Норрису, а в воскресенье, опередив Джорджа, практически сразу пропустил его обратно, промахнувшись в шикане.

Льюис Хэмилтон — 7,5

Льюис очень здорово провёл воскресную гонку и в борьбе с Ферстаппеном завоевал второе место, однако во всех остальных сессиях британец допускал ошибки. В пятницу у Хэмилтона была помарка в последней попытке, в спринте он зацепил стену и потерял две позиции на финальном круге, а в субботу в решающий момент забыл открыть антикрылья.

Оливер Берман — 7,5

«Хаас» в минувший уикенд смотрелся заметно слабее, чем обычно, и показать высокий результат у гонщиков шанса не было. Берман всё равно провёл сильный этап и всё-таки завоевал для команды один балл в Кубок конструкторов. Кроме того, Оливер уже в четвёртый раз в пяти квалификациях опередил Эстебана Окона.

Серхио Перес — 7,5

«Кадиллак» в этот уикенд выглядел пошустрее, чем обычно, и в спринте Перес умудрился пробиться аж на 11-е место. Штраф за выдавливание Лоусона отбросил Чеко на 14-ю позицию, и тем не менее мексиканец всё равно впечатлил. Правда, основная гонка прошла для Серхио куда скромнее, а завершилась странной поломкой подвески.

Лиам Лоусон — 7

Седьмое место в Канаде — впечатляющий результат. Лоусон уже на первом круге пробился в топ-10 и даже без сходов Норриса и Расселла набрал бы очки. Правда, проигрыш Линдбладу трети секунды в квалификации немного портит впечатление от выступлений новозеландца — на незнакомой Арвиду трассе Лиам должен был ехать быстрее.

Пьер Гасли — 7

В воскресенье Гасли сумел отыграться после неудачной квалификации и прорваться в топ-10, но, если бы «Макларены» и Расселл не столкнулись бы с проблемами, очков Пьер в этот уикенд не набрал бы. На протяжении всего уикенда француз не мог найти общий язык с машиной и уже второй этап подряд смотрелся слабее Колапинто. Тревожная динамика.

Гасли впереди соперников на Гран-при Канады Фото: Sona Maleterova/Getty Images

Алекс Албон — 7

Албону не повезло в тренировке, из-за чего весь уикенд пошёл не по плану. В спринте Алексу пришлось стартовать с пит-лейна, а в субботней квалификации он показал лишь 18-е время, проиграв Сайнсу почти 0,6 секунды. Зато Албон настоял на старте на сликах и уже к шестому кругу вышел на шестое место. А затем в его «Уильямс» приехал Пиастри.

Фернандо Алонсо — 6,5

Алонсо произвёл в Канаде неплохое впечатление, прорвавшись на старте воскресной гонки в топ-10. Удержаться там темпа не было, однако тут вопрос к машине, а не к гонщику. А вот авария в квалификации к спринту — на совести Фернандо. Она, отметим, не только закончила сессию Алонсо, но и помешала Лэнсу Строллу.

Шарль Леклер — 6

Это был один из самых трудных для Леклера этапов за последние годы. Шарль никак не мог найти баланс в квалификации и стабильно проигрывал Хэмилтону (при том что он сам не реализовал всего потенциала), а в гонке чуть не влетел в «Стену чемпионов» и отстал от напарника более чем на полминуты. Что-то в этот раз явно пошло не так.

Эстебан Окон — 6

Крайне проблемный уикенд для француза. Он начался с аварии в тренировке, а продолжился проигрышем Берману 0,4 секунды в субботней квалификации и катастрофическим темпом в гонке. По словам Эстебана, у машины были какие-то проблемы с тормозами, из-за чего колёса постоянно блокировались. Итог — два круга отставания.

Нико Хюлькенберг — 5,5

Вплоть до воскресной гонки уикенд для Хюлькенберга складывался относительно неплохо, но потом всё пошло наперекосяк. Стартовать на «промежуточных» шинах оказалось ошибкой, затем Нико схлопотал штраф за превышение скорости на пит-лейне, а под финиш вылетел в первом повороте. Чудо, что при этом Халк финишировал 12-м.

Габриэл Бортолето — 5,5

Бортолето, в отличие от Хюлькенберга, с трассы вроде бы не вылетал, а свой штраф получил за меньшую оплошность — слишком медленно ехал за автомобилем безопасности. И при всём при этом бразилец на финише был в семи секундах позади напарника — настолько его темп был ниже. К тому же в этот раз и в квалификациях Габи проиграл Нико.

Габриэл Бортолето на Гран-при Канады Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Лэнс Стролл — 5,5

Стролл в своей домашней гонке смотрелся откровенно блёкло. Неудачу в пятничной квалификации ещё можно списать на Алонсо, но в субботу Лэнс проиграл испанцу 0,999 секунды. В воскресенье канадец стартовал с пит-лейна и так и не смог ничего отыграть — всю дистанцию Лэнс шёл предпоследним и на финише опередил лишь Боттаса.

Исак Хаджар — 5

Стоило «Ред Булл» прибавить, и Хаджар, который на первых этапах неплохо смотрелся на фоне Ферстаппена, начал отставать. Исак допускал ошибки в обеих квалификациях, а в гонке получил сразу два штрафа. Нарушение в борьбе с Леклером можно простить — француз защищал позицию, а вот невнимательность под жёлтыми флагами — нет.

Валттери Боттас — 4,5

Валттери Боттасу этот уикенд тоже стоит поскорее забыть. Финн слабо смотрелся в обеих квалификациях и дважды проиграл Серхио Пересу более 0,8 секунды. В гонке Валттери стартовал на «промежуточных» и даже выбрался на 18-е место, но после перехода на слики Боттас вплоть до самого финиша ехал последним.

Оскар Пиастри — 4

Пиастри выступал против старта на «промежуточных» шинах — и был прав. Однако, несмотря на ошибочную ставку, шансы на высокий результат были — пока Оскар не поспешил в борьбе с Берманом и не приехал в бок «Уильямса» Албона. Сломанное антикрыло и штраф в 10 секунд выбили Пиастри из топ-10, и австралиец остался без очков.