Нужно ли «Мерседесу» ограничить борьбу пилотов и почему не оштрафовали Расселла? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Канады Формулы-1, который выиграл Андреа Кими Антонелли.

Были ли у Антонелли основания жаловаться на жёсткие действия Расселла?

Да, вполне. По современным правилам, Кими в первом повороте спринта уже шёл бок о бок. Но, по негласным правилам гонщиков, это глупое действие: если внутри кто-то из «старой школы», то места тебе не оставят. Джордж — из таких. Собственно, это Джордж и озвучил. Хотя я не понимаю, как он не получил штраф от судей. В гонке в такой же ситуации Кими уже не поехал, как в спринте — молодец, учится день от дня!

Есть ли у Тото Вольфа причины для беспокойства?

Конечно, есть причины. Если кто-то где-то зайдёт за грань, где-то не оставит места, то возникнет маленький скандал. Ах да, это же и произошло в спринте!

Вводили ли бы вы какие-то ограничения на борьбу внутри «Мерседеса»?

Возможно, какие-то внутренние правила уже есть. Может, их не озвучивают, но мне кажется, мы о них узнаем через пару лет. Как в случае Росберг/Хэмилтон в сезоне-2016.

Как сейчас оцениваете расклады в чемпионате?

Выглядит так, что у Кими Антонелли есть все шансы на чемпионство. Запас большой, а Джорджу явно не прёт. Да и по темпу Кими сейчас на уровне.

Как 43 очка отставания повлияют на Расселла?

Джорджу терять нечего, так что почему бы ему не начать гоняться ещё жёстче и пытаться выиграть за счёт этого?

По делу ли наказали Хаджара за борьбу с Леклером? Или всё-таки он не менял направление дважды?

По факту он менял направление дважды, но я думаю, что это скорее предлог для штрафа. Само опасное смещение в обороне с Леклером на наказывается, ведь Хаджар начал смещаться, когда Леклер ещё не поравнялся с ним. Но разница в скорости такая, что выглядело очень опасно. Однако нигде в правилах не написано: «Если скорость сближения огромная, то двигаться для обороны запрещается». Поэтому и оштрафовали за смену направления.

Хэмилтон отказался от симулятора и поехал быстрее Леклера — как вы это объясняете?

Регламент… Если и Шарль, и Макс жалуются, что чем лучше едешь в поворотах, тем медленнее на прямых, что тут можно ещё сказать? Но иногда Льюис будет впереди, тем более что в Канаде он обычно хорош.

И Колапинто вдруг быстрее Гасли – удивлены?

Нет, не удивлён. Может, Франко тоже медленнее в поворотах и, соответственно, быстрее на круге. Если этот подход работает, то всё логично. Но в целом Франко хороший пилот. Он отлично ехал в молодёжках и в гонках на выносливость. В Ф-1 всегда сложно в начале, особенно когда твой напарник там уже почти 10 лет. Однако Франко быстрый и наконец это показывает. Может вполне продолжить в том же духе.

По ощущениям, в Монреале было больше пилотажных ошибок, чем обычно. С чем это связываете?

Низкий держак и подсыхающая трасса. Но если честно, то даже я удивился, сколько раз ошиблись Антонелли и Расселл. Это, по-моему, перебор!