Историческая авария Цареградцев — Давидянц и ещё 6 ярчайших событий второго этапа RDS GP

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии прошёл на трассе «Игора Драйв». Уикенд под Санкт-Петербургом стал местом нескольких ярких и даже скандальных заездов, которые повлияли и на ход борьбы во время этапа, и на расклад сил в общем зачёте. Второй раз подряд в финал вышел дебютант RDS GP Томас Кайли, но одержать повторную победу ирландец из Fresh Racing не смог — триумфатором стал лидер Takayama Forward Auto Георгий Чивчян. Лучшего в карьере результата добился пилот Carville Racing Артём Лейтис, пробившийся в топ-4, но уступивший в сражении за подиум Дамиру Идиятулину (Fresh Racing).
Несмотря на поражение на «Игора Драйв», в личном зачёте после двух этапов Томми Кайли продолжает лидировать — двух подряд выходов в финал ирландцу хватило, чтобы обеспечить себе уверенное первое место в чемпионской гонке. На вторую позицию после победы вышел Георгий Чивчян, однако его преимущество над идущим третьим Дамиром Идиятулиным минимально.
В командном зачёте Fresh Racing возглавляет турнирную таблицу с практически двукратным преимуществом над Takayama Forward Auto, однако «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» отстаёт совсем чуть-чуть и готова воспользоваться любой помаркой соперников, чтобы вернуть себе второе место в сражении гоночных коллективов.
Триумф Арсения Цареградцева на учебно-тренировочных сборах
В Санкт-Петербурге прошли первые в истории RDS GP учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров. Сразу четыре юных пилота приняли участие в теоретических и учебных занятиях, а также в квалификации и парных заездах друг с другом. Молодые дрифтеры устроили яркое зрелище, поскольку сочетание недостатка опыта и стремления заявить о себе стало залогом запоминающихся заездов, в которых было место и точному пилотажу на уровне профессионалов RDS GP, и досадным помаркам, приводившим в том числе к столкновениям. Сильнейшим в этом юниорском противостоянии стал 12-летний Арсений Цареградцев.
Сын двукратного чемпиона Гран-При Российской Дрифт Серии Аркадия Цареградцева уверенно выиграл квалификацию с результатом 98,5 баллов, а затем одержал победу и по итогам парных заездов. По количеству выигранных дуэлей Цареградцев-младший оказался на равных с Тимофеем Колобовым (14 лет), победителем УТС в рамках «Зимнего кубка РДС» и этапа RDS Open в ЦТВС «Москва». Только победа в квалификации позволила Арсению опередить Тимофея и стать первым в истории триумфатором прошедших в рамках RDS GP учебно-тренировочных сборов.
Царевич не просто выиграл все свои парные заезды (единственное поражение случилось в субботу дуэли со столкновением, в котором судьи признали обоюдную вину участников — с подобным, кстати, в воскресенье столкнулся и сам Царь), а сделал это в доминирующем стиле. С учётом того, что квалификационный результат Цареградцева-младшего не смог побить никто из взрослых пилотов — Дамир Идиятулин лишь повторил проезд 12-летнего спортсмена — а каждый проезд Арсения был невероятно агрессивным и зрелищным, если бы правила позволили подростку принять участие в топ-32 наравне с постоянным участниками RDS GP, результаты уик-энда на «Игора Драйв» вполне могли оказаться совсем иными…
Битва Кайли и Щербины в топ-32
По итогам квалификации уже на стадии топ-32 сложилось несколько интересных пар, результат в которых казался предсказуемым, но на самом деле всё оказалось не так, как можно было себе представить. Например, противостояние Томми Кайли и Дмитрия Щербины, который вообще чудом оказался в парных заездах, потому что квалификацию он не прошёл, а потом… прошёл. Первый проезд судьи оценили на ноль, поэтому пилот принял решение перенести свою вторую попытку в «группу здоровья», чтобы попытаться проехать посуху, а не на влажной трассе. Второй проезд Дмитрий также обнулил своим разворотом, так что Кайли вроде бы ждал bye run. Но коллегия спортивных комиссаров рассмотрела запрос коллегии судей дрифта о пересмотре ошибочного решения по заезду Щербины.
По итогам рассмотрения результат первой квалификационной попытки был пересчитан — 38 баллов (стиль — 0, траектория — 15, угол — 23) хватило для выхода в топ-32. В итоге Томми получил соперника, с которым вроде бы должен легко разделаться, однако победителя пришлось выяснять через OMT-заезд — один из аутсайдеров RDS GP смог собраться с силами и выдать такой проезд, чтобы свести дуэль к перезаезду. И пусть в нём лидер личного зачёта одержал уверенную победу, навязать борьбу Кайли — огромное достижение для Щербины.
Сражение Бородина и Лейтиса в топ-32
Пилот Carville Racing приятно удивил своим выступлением в топ-32. Соперником Артёма Лейтиса стал призёр первого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway Пётр Бородин. Казалось, что всё в руках пилота Takayama Forward Auto, но списывать со счетов соперника было рано.
В первом же проезде, где лидировал Бородин, случился контакт, однако пилоты смогли «откопаться» из безумного угла и продолжить заезд. После смены ролей Лейтис отлично справился со своей задачей, так что Петру пришлось работать вторым номером максимально агрессивно. Но не помогло — судьи назвали победителем в этой дуэли Артёма, который затем продолжил движение по сетке парных заездов и добился четвёртого места по итогам этапа.
Дуэль Чивчяна и Зелёного в топ-16
Сенсацией оказалось сражение в топ-16, участниками которого стали Георгий Чивчян и Артур Зелёный. Если выход четырёхкратного чемпиона Российской Дрифт Серии в эту стадию парных заездов новостью не стал, то вот первое в карьере Артура попадание в топ-16 стало приятным удивлением. Зелёный на стадии топ-32 достаточно уверенно победил Дениса Мигаля (Fresh Racing), а затем нисколько не затерялся в борьбе с Гочей!
Артур блестяще отработал и преследователем, и лидером в дуэли с пилотом Takayama Forward Auto, причём в роли лидера спортсмен за рулём Flanker F, по оценке судей, был даже лучше Чивчяна! Несмотря на то, что победил в этой паре Георгий, прогресс Зелёного очевиден. Можно смело предположить, что если бы Артур ехал не на весьма специфичном с точки зрения пилотажа российском суперкаре, а, допустим, на BMW 3-Series (E92), которую он использовал в RDS Open, то и выходов в топ-16 было бы больше.
Заезд Цареградцева и Давидянца в топ-16 без победителя
Впервые в истории RDS GP одно место в топ-8 осталось вакантным. В паре Аркадий Цареградцев — Михаил Давидянц оба пилота прекратили борьбу на стадии топ-16. К такому необычному развитию событий привело столкновение пилотов во время первого заезда хита — виновными в аварии были признаны оба участника. Поскольку из-за технических проблем Давидянц выйти на старт не сумел, а Цареградцев в силу обоюдной вины в аварии также не мог быть назван победителем, согласно правилам, ни Михаил, ни Аркадий не имели права продолжить борьбу. Символично, что два столкновения с обоюдной виной случились в рамках одного этапа, а участниками этих инцидентов стали Царь и Царевич.
«У нас в официальных правилах есть такой пункт, который называется обоюдная вина. Если оба пилота признаются судьями виновными в столкновении, то у каждого проигрыш за заезд. А есть второй пункт, что если после столкновения пилот не может выехать на старт, то виновный в этом столкновении проиграл весь хит. Соответственно, здесь получается, оба виновны в столкновении, значит, оба проиграли в хите. Такой вот юридический казус», — отметил генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
Сами пилоты были, мягко сказать, ошарашены подобным раскладом. «Считаю, что самое справедливое решение в данном случае, даже если признана обоюдная вина, с которой я тоже не согласен, это ОМТ. Ошибка Михаила была, потому что я вовремя нажал газ в зоне, где мне можно чуть-чуть замедляться перед второй дугой. Я там замедлился так, как я делаю. И то, что этот момент признали обоюдной виной — это порочная история, которая, думаю, нам ещё очень много крови попортит, потому что сейчас в любой непонятной ситуации судьи будут давать обоюдную вину и снимать с себя ответственность», — предрёк Цареградцев.
«Аркаша чуть-чуть переложился неважно, а я немного вдогон летел. Нам дали обоюдную вину. У моего автомобиля были достаточно большие увечья — сломал рычаг, сломал привод и диск. Мы не смогли оперативно заменить привод, а для того, чтобы нам назначили one more time, нужно было мне появиться в стартовом створе. Сделать этого, к сожалению, не удалось, потому что машина не могла доехать до старта. Меня не выпускал техкомиссар, хотя я-то очень рвался выехать, даже без привода, чтобы формальность соблюсти. Мне кажется, надо внести изменения в правила, что в случае повторения подобного, даже если один из участников на данную секунду не может продолжить участие в хите, то автоматически назначается one more time», — считает Давидянц.
Внутрикомандное дерби Идиятулина и Кайли в топ-4
Судя по всему, основным претендентом на титул в 2026 году будет Томми Кайли, а его ключевым соперником — Дамир Идиятулин. По крайней мере только эти два пилота и в Москве, и в Санкт-Петербурге оказывались в топ-4. Более того, на стадии полуфиналов встречались друг с другом! И оба раза сильнее оказывался ирландский дебютант Российской Дрифт Серии.
Скоростная «Игора Драйв», где Томми выступал впервые, прекрасно знакома Дамиру, но опыт если и помог Идиятулину в этот раз, то исключительно в квалификации, потому что в очном сражении с Кайли сибиряк вновь потерпел поражение. Как бы то ни было, дуэль пилотов Fresh Racing стала очередным украшением RDS GP, потому что такой плотный и синхронный пилотаж в невероятно агрессивном и зрелищном стиле способны выдавать только истинные мастера дрифта.
Борьба Кайли и Чивчяна в финале
В решающем противостоянии этапа встретились четырёхкратный чемпион Российской Дрифт Серии и новобранец турнира. Делать прогнозы в этом сражении было сложно, поскольку и Чивчян способен выиграть, и Кайли может выйти победителем в дуэли с Гочей. И как будто Томми слегка дрогнул — в роли лидера ирландец был традиционно хорош, но вот позади Гочи выглядел уже не так уверенно, так что одержать вторую подряд победу новичок RDS GP не смог.
За два этапа ирландский легионер успел в официальных заездах встретиться с Дамиром Идиятулиным, Антоном Козловым и теперь с Георгием Чивчяном, так что Томми получил бесценный опыт езды практически со всеми сильнейшими спортсменами Гран-При Российской Дрифт Серии. Кайли осталось только провести дуэли с Аркадием Цареградцевым и Евгением Лосевым — сражение с пилотами «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» станет для новобранца турнира финальным экзаменом российского дрифта.
Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт уже летом — в середине июня главный чемпионат страны по дрифту приедет в Нижний Новгород. 13 и 14 июня трасса «Нижегородское кольцо» примет третий уикенд турнира.