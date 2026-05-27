Историческая авария Цареградцев — Давидянц и ещё 6 ярчайших событий второго этапа RDS GP

Заезд Цареградцева и Давидянца в топ-16 без победителя

Впервые в истории RDS GP одно место в топ-8 осталось вакантным. В паре Аркадий Цареградцев — Михаил Давидянц оба пилота прекратили борьбу на стадии топ-16. К такому необычному развитию событий привело столкновение пилотов во время первого заезда хита — виновными в аварии были признаны оба участника. Поскольку из-за технических проблем Давидянц выйти на старт не сумел, а Цареградцев в силу обоюдной вины в аварии также не мог быть назван победителем, согласно правилам, ни Михаил, ни Аркадий не имели права продолжить борьбу. Символично, что два столкновения с обоюдной виной случились в рамках одного этапа, а участниками этих инцидентов стали Царь и Царевич.

«У нас в официальных правилах есть такой пункт, который называется обоюдная вина. Если оба пилота признаются судьями виновными в столкновении, то у каждого проигрыш за заезд. А есть второй пункт, что если после столкновения пилот не может выехать на старт, то виновный в этом столкновении проиграл весь хит. Соответственно, здесь получается, оба виновны в столкновении, значит, оба проиграли в хите. Такой вот юридический казус», — отметил генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Сами пилоты были, мягко сказать, ошарашены подобным раскладом. «Считаю, что самое справедливое решение в данном случае, даже если признана обоюдная вина, с которой я тоже не согласен, это ОМТ. Ошибка Михаила была, потому что я вовремя нажал газ в зоне, где мне можно чуть-чуть замедляться перед второй дугой. Я там замедлился так, как я делаю. И то, что этот момент признали обоюдной виной — это порочная история, которая, думаю, нам ещё очень много крови попортит, потому что сейчас в любой непонятной ситуации судьи будут давать обоюдную вину и снимать с себя ответственность», — предрёк Цареградцев.

«Аркаша чуть-чуть переложился неважно, а я немного вдогон летел. Нам дали обоюдную вину. У моего автомобиля были достаточно большие увечья — сломал рычаг, сломал привод и диск. Мы не смогли оперативно заменить привод, а для того, чтобы нам назначили one more time, нужно было мне появиться в стартовом створе. Сделать этого, к сожалению, не удалось, потому что машина не могла доехать до старта. Меня не выпускал техкомиссар, хотя я-то очень рвался выехать, даже без привода, чтобы формальность соблюсти. Мне кажется, надо внести изменения в правила, что в случае повторения подобного, даже если один из участников на данную секунду не может продолжить участие в хите, то автоматически назначается one more time», — считает Давидянц.