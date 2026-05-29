Вчера гонялся с Ферстаппеном — сегодня под Москвой. Итальянский пилот хвалит русские гонки

Это один маленький шаг для мирового автоспорта и огромный скачок — для российского. 12-часовые гонки давно стали стандартом по меркам зарубежных серий, но в топовых российских чемпионатах до 2026 года без перерыва дольше шести часов не ездили. И сразу решили вдвое увеличить дистанцию, отказавшись от существующих за границей восьми- и 10-часовых заездов — трасса Moscow Raceway приняла первую в истории страны 12-часовую гонку, описать которую в двух словах можно ставшей уже культовой формулой «сомнительно, но окей». Однако об этом поговорим в конце материала…

Победа российского суперэкипажа

Участники сделали всё, чтобы марафон был интересен для болельщиков. На старт вышли два российских спортпрототипа BR03, одним из которых управлял суперэкипаж из двух экс-пилотов Формулы-1, Виталия Петрова и Сергея Сироткина, напарником которых был опытный в международных гонках Александр Смоляр. Сразу несколько актуальных моделей топового класса GT3 утюжили асфальт подмосковного автодрома, так что сражение в этой категории свелось к противостоянию уровня недавних «24 часов Нюрбургринга» — за победу боролись Mercedes-AMG GT3 и Lamborghini Huracan GT3.

В категории GT4 интересной было не только битва трёх моделей — Mercedes-AMG GT4, Toyota Supra GT4 и Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport RS — но и противостояние турбомоторов на «Мерседесе» и «Тойоте» с атмосферным агрегатом «Порше». Ну и особняком стояла Mazda3 класса «Туринг» — команда Mazda High Power стала единственным участником этого зачёта, причём шансы коллектива на финиш в гонке оценивались весьма скептически. Только вот немолодой, мягко говоря, хэтчбек клетчатый флаг увидел, а по одной Lamborghini и Mercedes-AMG сошли.

Впрочем, формально сход был один-единственный. Команда Spora GT изначально собиралась проехать только первые три часа гонки, чтобы обкатать новый Lamborghini Huracan GT3 Evo2 — между прочим, один из последних собранных автомобилей этой модели — и потренировать коллектив после межсезонного затишья перед обширной гоночной программой 2026 года. Ну а технические проблемы подкосили только коллектив Motor Sharks. Команда долгое время лидировала в зачёте GT4, но затем обрыв ремня генератора обернулся отставанием в несколько кругов от соперников, а последовавшая вскоре после возвращения на трассу поломка задней подвески поставила крест на шансах продолжить гонку…

Обидно, что преодолеть всю дистанцию не смог один из двух легионеров 12-часового марафона на Moscow Raceway. Британец Адам Кристодулу вместе с напарниками по Capital RT стал вторым в зачёте GT3. Лишь технические проблемы не позволили победить коллективу, чей легионер демонстрировал лучший темп среди всех пилотов класса. Впрочем, как отметил Михаил Алёшин, который вместе с Денисом Ременяко дополнял экипаж Mercedes-AMGT GT3, если бы не крутая работа механиков, то у трио были бы максимальные шансы вовсе не добраться до финиша.

А вот итальянцу Габриэле Пьяне, выступавшему в команде с Иваном Лукашевичем и Антоном Немкиным, не повезло: их Mercedes-AMG GT4 в цветах Motor Sharks испытания подмосковным автодромом не выдержал. Получилась своего рода «зеркалочка»: в недавних «24 часах Нюрбургринга» Кристодулу, выступавший на Mercedes-AMG GT3 Evo за PROsport Racing Team Bilstein, сошёл, тогда как Пьяна в составе экипажа Porsche 911 GT3 R (992.2) команды Black Falcon Team EAE стал победителем суточной гонки в классе SP 9 Am. С другой стороны, вряд ли бы Адам отказался от возможности «поменяться» с Габриэле результатами в двух марафонах, но случилось так, как случилось.

«В некоторых аспектах в России всё гораздо профессиональнее и строже, чем в Европе»

Так или иначе, итальянский гонщик остался весьма доволен тем, как была организована гонка на Moscow Raceway.

«У меня хорошие отношения со многими российскими пилотами, и все они мне друзья, — с ходу заявил Пьена. — Когда у меня есть возможность приехать сюда, погоняться вместе с ними, разделить в гонке одну машину и просто хорошо провести время, я только рад. Мне нравятся российские трассы, мне здесь весело. Да я вообще готов поехать куда угодно, лишь бы сесть за руль гоночной машины! Так что для меня приезды в Россию — это просто желание гонять как можно больше, а здесь ещё и круто, потому что вокруг друзья, а это всегда здорово.

Во многом моё знакомство с российскими гонками началось случайно. Я познакомился с Маратом Хайровым, когда он выступал на BMW M4 GT4, и приехал немного погонять с ним, а потом он уже познакомил меня с Сергеем Столяровым, он — с Ринатом Салиховым. В какой-то момент они захотели поучаствовать в гонках в Европе и вышли на меня, так что с тех пор мы вместе гоняем в европейских гонках, а когда у меня есть возможность, то я приезжаю и выступаю с ними в российских соревнованиях. Так что всё сложилось само собой, совершенно случайно.

Я не воспринимаю гонки в России как что-то лёгкое и простое. Ещё с первого приезда меня очень удивил уровень «бронзовых» пилотов-любителей, тех, кого в Европе обычно называют джентльмен-драйверами. В России уровень пилотов-любителей очень высокий, потому что они много ездят, у них есть накат. Не хочу сказать, что я недооценивал российских гонщиков, но точно не ожидал, что любители будут настолько быстры. Здесь все укладываются в пределах секунды друг от друга, и это невероятно впечатляет. В Европе такого нет. Есть отдельные сильные пилоты, но в целом джентльмен-драйверы там слабее.

Именно поэтому ты сейчас видишь, что Ринат и Сергей, когда выступают на международном уровне — будь то Ближний Восток или Европа, — оказываются среди лучших, даже в Европе. Так что я не считаю, что конкуренция в России ниже. Жаль, конечно, что экипажей немного, это правда. Мне бы хотелось, чтобы было, скажем, машин 20 класса GT4 — но, возможно, всё ещё разовьётся. Пока автомобилей меньше, но те, что здесь есть, все быстрые. Так что конкуренция нешуточная даже сейчас. Поэтому я не воспринимаю свои поездки в Россию как отпуск — наоборот, я приезжаю, и мне приходится работать здесь по-настоящему серьёзно.

Забавно, однако в некоторых аспектах в России всё гораздо профессиональнее и строже, чем в Европе. Например, я как-то во время своего перерыва ел печенье и случайно заступил за линию на пит-лейн, так ко мне сразу подошли и сказали: «Эту линию пересекать нельзя». Очень всё строго, а в Европе со мной такого никогда не было. Например, медицинский осмотр каждое утро — для меня это что-то непривычное. Так что уровень организации, уровень телетрансляции — всё на высоте.

Единственное, чего бы мне хотелось, повторюсь, чтобы машин было втрое больше. Тогда это был бы полноценный, по-настоящему крупный чемпионат. Надеюсь, организаторы и команды смогут как-то развить. Сейчас даже BoP берут из Европы, так что все машины очень близки друг к другу. Так что у меня нет претензий — всё прекрасно организовано, всё чётко, всё очень профессионально. Все относятся к этому максимально серьёзно, как и должно быть. Здесь приятно находиться.

Кроме Moscow Raceway, я гонялся ещё в Санкт-Петербурге на «Игора Драйв» и даже застал «Сочи Автодром» до того, как его укоротили. Мне очень нравился трек в Сочи, но из трёх российских трасс, где я был, я бы выбрал «Игору» в Санкт-Петербурге, потому что она куда более скоростная и длинная трасса, чем эта. Московский трек очень сложный — очень техничный, много поворотов подряд, много связок, медленных участков. Так что Moscow Raceway очень сложная — по крайней мере для меня она действительно тяжёлая. Однако если бы мне приставили пистолет к голове и сказали: «Едем в Россию, выбирай одну трассу», — я бы, наверное, поехал на «Игору».

«Давал ли я Максу какие-то советы по пилотажу? Нет-нет-нет»

Разумеется, мы не могли не расспросить итальянца и про недавний суточный марафон на «Нордшляйфе».

«Это был, кажется, мой 10-й год в «24 часах Нюрбургринга», и мне посчастливилось добиться на этой трассе больших успехов. В этом году мы снова выступили удачно — выиграли в своём классе, SP 9 Am, потому что я ехал с тремя джентльмен-драйверами. Это был очень крутой опыт. Уровень там, конечно, заоблачный — это, по сути, крупнейшее событие в автоспорте, наряду с Ле-Маном, среди гонок на машинах GT3. А поскольку там был Макс Ферстаппен — уровень был экстремально высоким. Я горд, что был частью этого события: мы выиграли в своём классе, и у нас был темп, чтобы финишировать в топ-10, если бы не техническая проблема. Так что всё очень хорошо.

Если говорить о специфике гонки именно этого года — главное, что приехал Ферстаппен. Конечно, это привлекло больше внимания, зрителей было больше, чем когда-либо: все билеты распроданы, всё забито под завязку. Когда едешь по трассе, где собрались 350-400 тысяч человек, эффект сумасшествия гораздо сильнее, потому что люди повсюду. А в Айфеле это проявляется особенно ярко, потому что фанаты разбивают палаточные лагеря вдоль всей трассы.

По сути, едешь ночью — и видишь фейерверки, маленькие шалаши, которые они строят. Это потрясающее событие. В этом году всё было выкручено сверх предела, потому что народу было даже больше обычного: как правило, собирается 280-290 тысяч болельщиков, а в этом году — 360! Ничего подобного больше нигде нет.

Мне посчастливилось пообщаться и с Ферстаппеном. Дело в том, что Макс ехал за Winward Racing, а Winward Racing — это та же команда, с которой я выступаю в Европе вместе с Ринатом. В общем, я там со всеми там дружу, и пару раз мне довелось поговорить с Максом, быть на связи, обсудить машины и так далее. Он классный парень, кстати. Если бы ты не знал, что он четырёхкратный чемпион мира, то и не догадался бы — общаешься с ним, как с любым другим человеком в паддоке. Давал ли я Максу какие-то советы по пилотажу? Нет-нет-нет, он и так знал всё, что ему нужно было знать.

Жаль, что их экипажу не удалось полностью проехать гонку. У меня есть кое-какая информация о причине поломки — или о том, что считают её причиной, — но поделиться ей я, конечно, не могу. Это была просто техническая неисправность, ничего не произошло по ходу гонки, контакта не было. Просто отказал приводной вал. Такое иногда случается, и предотвратить это они никак не могли, ничего нельзя было сделать», — рассказал Пьяна.

«Это, наверное, самый мой длинный отрезок в гонках за всю жизнь»

Если для итальянца формат марафонов привычен, да и к автомобилям категории GT4 пилот давно приспособился (Пьяна — один из самых опытных и успешных пилотов Европы в гонках этого класса), то вот для одного из соперников Габриэле многое на Moscow Raceway оказалось в новинку. И это несмотря на то, что неделей ранее на этой же трассе пилот уже выступал.

Только тогда Владимир Атоев управлял привычным для себя Leon Cupra VZ, а на сей раз гонщик программы SMP Racing пересел на Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport RS команды Sportcar Racing Team в фирменных цветах бренда Rolf, давнего партнёра коллектива. Смена переднеприводного переднемоторного хэтчбека на заднеприводное среднемоторное купе и переход от коротких спринтов к длинному марафону стали испытанием для гонщика.

«Sportcar Racing Team пригласила меня поучаствовать в 12-часовой гонке заранее, где-то за пару месяцев до старта. В моей карьере это самая длинная гонка. До этого я участвовал лишь в шестичасовой гонке, также в СМП РСКГ Эндуранс, но на трассе в Сочи. Ну, конечно же, главной задачей для нас было доехать до финиша, постараться избежать технических поломок, штрафов, беречь автомобиль, шину и себя.

Главное перед такими гонками — быть в хорошей физической форме. Её я поддерживаю круглый год, поэтому как-то специально особенно готовиться к марафону мне не пришлось. Я стартовал в гонке и проехал два часа или даже больше. Это, наверное, самый мой длинный отрезок в гонках за всю жизнь. Но тем не менее он был очень успешным с точки зрения темпа, экономии шины и вообще всего в целом. По управлению машина с передним расположением мотора и передним приводом, безусловно, отличается от заднеприводного среднемоторного автомобиля, однако я бы чрезмерно много значения этому не придавал — надо просто хорошо чувствовать, что происходит с машиной, и подыгрывать ей.

На Porsche в гонках я прежде не выступал, так что это был для меня первый опыт. На удивление я нормально поместился в этой машине и чувствовал себя комфортно. 718 Cayman я могу сравнить с Mercedes-AMG GT4 и BMW M4 GT4, на которых я раньше ездил, но мне Porsche очень нравится в целом по балансу, хотя мы немного уступаем по темпу соперникам. Мы единственная команда, которая использует автомобиль с атмосферным двигателем, так что действительно тяжело бороться с соперниками, которые едут на турбированных машинах. Но при этом, мне кажется, что всё, что мы могли сделать по настройкам автомобиля, по пилотированию, мы сделали правильно.

Скорее всего, это будет не единственный мой выезд в марафонских гонках в этом году. Пока не знаю, с какой командой и на какой машине, так что посмотрим. Надеюсь, что участников будет побольше», — отметил Владимир Атоев.

Гонка для экипажа Атоева прошла неплохо — пилоты безупречно отработали на дистанции, ехали стабильно и без ошибок, да и техника вынесла все испытания с достоинством, разве что повышенный износ передних тормозных колодок вынудил коллектив провести три замены тормозов вместо одной обязательной, предписанной регламентом.

Если учитывать безошибочную работу механиков, единственный в пелотоне Porsche мог вполне претендовать на подиум в классе GT4, если бы не соперники из X Motorsport, которые в борьбе вытолкнули Cayman с трассы. А ещё помешал… слишком быстрый пит-стоп! Вместо регламентированной остановки в четыре минуты команда справилась с работой на первом визите в боксы за 3 минуты 59 секунд и 919 миллисекунд, получив за это штрафные 40 секунд.

Что можно сделать лучше

В целом участники остались довольны дебютным 12-часовым марафоном, так что первый опыт подобной гонки можно считать удачным. Другое дело, что надо поработать над организационными нюансами и привлечь больше экипажей. Понятно, что других заездов на половину суток в России нет, но всё-таки 40 машин на старте четырёхчасовой гонки конкурирующей серии Russian Endurance Challenge выглядят как будто бы интереснее десятка с небольшим автомобилей на втрое большей дистанции.

Малое количество участников автоматически означало отсутствие особой очной борьбы на трассе — машины достаточно быстро растянулись, так что сражения если и происходили, то после пит-стопов. Впрочем, даже обгоны круговых периодически превращались в острые сражения, где порой не обходилось и без контактов. Однако в целом 14 машин на четырёхкилометровый круг маловато для захватывающего зрелища, рассчитанного на полсуток.

Да и для зрителей существующий формат оказался не слишком удобен. Болельщиков приехало немало, но остаться до клетчатого флага смогли лишь те, кто приехал на собственном автомобиле — многие, кто добирался до Волоколамска на электричке, вынуждены были уехать примерно за час до финиша. Просто потому, что иначе выбраться с автодрома шансов не было — либо отправляешься в Москву, чуть-чуть не дождавшись кульминации марафона, либо при свете фейерверков становишься свидетелем окончания знаковой для российского автоспорта гонки, а потом ищешь, как скоротать полночи до первой утренней электрички в столицу.

Так что в этом отношении либо смещать старт гонки на 9-10 часов утра, либо для самых стойких фанатов устраивать трансфер до Москвы. Просто потому, что случайные люди на такие мероприятия не приезжают, а преданных поклонников автоспорта надо поддерживать хотя бы такими чисто практическими вещами. Но есть уверенность, что выводы организаторами будут сделаны и неизбежные для дебютных гонок такого рода недостатки исправят.