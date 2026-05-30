Блог Петрова: Хэмилтон странно не защищается, Ферстаппен правда может уйти

Привет, читатели «Чемпионата»! Продолжаю вместе с вами разбирать наиболее интересные события в Формуле-1 и не только. Очень хотелось поделиться своим мнением о Гран-при Канады — тем более что он подарил множество спорных и ярких моментов. Поехали!

Расселла могли и наказать за борьбу с Антонелли

Хочу начать со спринта. Зацепил момент борьбы Расселла и Антонелли в первом повороте. Антонелли в этот момент уже находился почти параллельно с машиной оппонента — ещё немного, и Кими имел бы полное право оставаться в этой части поворота снаружи. Но Джордж чётко дал понять, что не позволит напарнику обгонять себя — Расселл нарочно выдавил Антонелли, а Кими молодец, что принял решение уйти в сторону.

Джордж запросто мог пройти поворот быстрее и «глубже», но осознанно убрал ногу с тормоза, чтобы прокатиться наружу и выдавить Антонелли. Не исключаю, что, если бы дело дошло до серьёзного контакта, Расселл понёс бы наказание. Да, по нынешним гайдлайнам Джордж имел право не оставлять место, однако судьи разбирают не только положение машин на трассе, но также могут запросить телеметрию. А по ней к Расселлу возникли бы вопросы.

Мне кажется, в этом эпизоде Расселл просто проворонил атаку Антонелли. В итоге повезло, что не случилось столкновения с сокомандником. Разлад между ребятами уже произошёл — мы ещё раз увидели это уже в основной гонке. Эта ситуация напоминает то, что происходило в «Макларене» между Алонсо и Хэмилтоном в 2007 году, а затем — в «Мерседесе» между Росбергом и Хэмилтоном все их совместные турбосезоны, когда они бодались друг с другом.

Уверен, такая же острая борьба между Джорджем и Кими продолжится и дальше, тем более что Расселл уже кинул фразу, что ему нечего терять, в чемпионате большое отставание. Рано, конечно, он начал себя со счетов списывать, но видно, что Антонелли серьёзно прибавил по скорости. Пусть даже Кими допускал ошибки, особенно в основной гонке, однако всё равно ехал гораздо быстрее — это было видно.

По Антонелли может ударить надёжность «Мерседеса»

Что касается раскладов в чемпионате, то скажу так: Антонелли может потерять титул из-за собственных ошибок, как это сделал Пиастри. Это первый момент. А второй — никто не застрахован от технической составляющей. Машины имеют свойство ломаться, что доказала и силовая установка Расселла.

Вон и наш прототип BR03 в 12-часовой гонке на Moscow Raceway, с одной стороны, отработал на ура, но были моменты, когда мы сталкивались с проблемами. Правда, вот с наличием одной проблемы я не согласен. А то с удивлением услышал какие-то непонятные интервью, что обязательный 10-минутный пит-стоп в середине гонки был предусмотрен специально ради BR03, чтобы поменять на нём тормоза. Вот только наши тормоза спокойно выдержали все 12 часов — они вполне справятся и с суточной гонкой.

Что же до 10-минутного пит-стопа, то эту обязательную остановку сделали, потому что впервые в истории России проводили настолько длинную гонку и хотели дать возможность спокойно обслужить и проверить технику. Мне как не только пилоту, но и организатору, промоутеру этой гонки хотелось по максимуму обеспечить безопасность. А тормоза мы, кстати, не меняли.

Если же вернуться к Ф-1, то здесь, как и в любой гоночной серии, от механических проблем никто не застрахован. Если Антонелли их избежит и всё пройдёт гладко, то, конечно, Кими — фаворит в борьбе за титул. Но мы держим в голове пример Пиастри, когда все писали, что шансов у Норриса больше нет, а потом всё поменялось.

Кстати, по «Макларенам». Вообще не понял, почему они решили поставить на старт дождевую резину обоим пилотам! Да, был шанс, что дождь не закончится, в какой-то степени выбор шин был рулеткой. Но почему в команде не разделили стратегии двух пилотов: один на сликах, второй — на дождевых? Абсолютно непонятная история.

Почему Хэмилтон не защищается от Ферстаппена?

В целом насчёт Гран-при Канады скажу, что гонка получилась интересной. Именно борьбе двух «Мерседесов» регламент помог, как ни крути. Хотя прямо сейчас другим командам и другим мотористам будет трудно добиться выхода на уровень «Мерседеса». Это не мои 2011-2012 годы в Формуле-1, когда моторы были заморожены, мощности у всех примерно одинаковые, и игра шла только в аэродинамическом аспекте. Чтобы сейчас было так же, нужна стабильность в правилах. Но, как я понимаю, пока этого не предвидится: сначала перейдут к пропорции мощности 60:40, а потом хотят опять глобально изменить правила. Что ж, тогда на ближайшие годы увеличиваются шансы заводской команды «Мерседеса».

А вообще — гонки не должны становиться похожими на «Марио Карт». Возьмём борьбу Ферстаппена и Хэмилтона за второе место, где главным было не гоночное мастерство, а то, что Макс в момент обгона остался без мощности от батареи. Льюис просто сэкономил заряд на задней прямой за счёт слипстрима, а потом выдал всю мощность до «обнуления» в конце круга и на этом импульсе от батареи объехал «Ред Булл».

Однако я Льюиса не только похвалю, но и покритикую. Не понимаю, почему в борьбе с Ферстаппеном он раз за разом не закрывает внутреннюю траекторию. Так было на том самом Гран-при Абу-Даби 2021 года, то же самое произошло и сейчас в Канаде на девятом круге. Почему Хэмилтон берёт и просто не защищает свою позицию? Неужели не ожидал, что Макс нырнёт внутрь — с учётом, какой Ферстаппен темпераментный пилот, всегда хватающийся за возможность атаковать? Можно было просто закрыть траекторию и спокойно не отдать позицию…

Роль пилота в Ф-1 2026 года слишком мала

Ну, тут хотя бы был «настоящий» обгон от Макса, чего нынешней Ф-1 не хватает. Прежде для успешной атаки нужно было бы грамотно поработать с резиной, поэкономить и не перегреть её, чтобы удержаться на выходе из финальной связки поворотов и оказаться в слипстриме. А если резина уйдёт, машина начнёт скользить — тогда финальную шикану хорошо не пройдёшь и никакого манёвра для обгона не совершишь.

Не хватает сейчас в Ф-1 роли пилота, слишком сильно всё завязано на двигатель. Повторюсь, прежде гонщик мог сильно повлиять на собственный результат с помощью работы с резиной. Например, мне удавалось контролировать износ шин. Правда, не в Канаде, где специфичный асфальт, из-за чего я ошибался. Но вообще я умею распределять «жизнь» шин на весь запланированный отрезок — так было и в 12-часовой гонке, где Саша Смоляр мог отрываться в первые полчаса стинта, а потом уже я ехал быстрее, потому что сохранил резину и мог атаковать.

В нынешней Ф-1 этот мой навык оказался бы не так важен, потому что весь упор — на работу с батареей. У тебя в голове сейчас почти не осталось мыслей об экономии резины, ты не распределяешь её до пит-стопа, а всё время играешься с батареей. Всё это не идёт на пользу Формуле-1 — даже если конкретно борьба двух пилотов «Мерседеса» была красивой.

И ещё момент по батарее — я вот не уверен, что она каждый раз даёт 100-процентный эффект. Когда я сам выступал в Ф-1, технологии были совсем другими, однако я помню, как прямо по ходу гонки мог сказать по радио: «Ребята, мощность KERS упала». Я чётко чувствовал, что не получил полную мощность, на что с пит-уолла отвечали, что видят проблему, и советовали усилить зарядку батареи с помощью большей нагрузки на тормоз. Я с помощью кнопок на руле чуть менял настройки, и машина тормозила сильнее обычного — соответственно, в батарею поступало больше энергии. И вот у меня вопрос, получается ли у нынешних пилотов всегда располагать нужной мощностью батареи.

Ферстаппен правда способен уйти

Угрозы Макса уйти, если правила не поменяются? Я его на 100% понимаю. Хотя сейчас он в первую очередь так говорит, потому что не нравится быть не в первых рядах, не в лидерах. Ну и Ферстаппен осознаёт собственный авторитет. В своё время так же громко свою позицию высказывали Феттель, Хэмилтон. Например, когда Феттель жаловался на Квята после Сочи, то мог повлиять на кадровые решения «Ред Булл». Сейчас таким же авторитетом располагает Ферстаппен, поэтому он в состоянии спровоцировать изменения.

За Ферстаппеном идёт народ — «24 часа Нюрбургринга» на «Нордшляйфе» это доказали. Макс сейчас — единственный, кто делает Формулу-1 по-настоящему зрелищной, поэтому чемпионат не имеет права его потерять. Да, появляется «выскочка» Антонелли, но пока это и близко не Ферстаппен по популярности, авторитету. А вот Макс и припугнуть может, и даже реально уйти. Я с ним не дружу, однако мне правда кажется, что он способен взять и покинуть чемпионат.