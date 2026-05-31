История одной из худших команд Ф-1: унижали собственного пилота, а босса арестовали

На днях компания «Гуччи» объявила, что со следующего года станет титульным спонсором команды «Альпин». Предполагается, что болиды из Энстоуна с этого момента даже будут перекрашены в фирменные чёрно-золотые цвета «Гуччи». Формула-1 знает примеры успешного сотрудничества с модными брендами — один только «Бенеттон» из того же самого Энстоуна чего стоит.

Но были и другие примеры. И сегодня предлагаем вспомнить команду «Андреа Мода», принадлежавшую обувному бренду. Главное «достижение» «Андреа Мода» — позорное изгнание из Формулы-1 ещё до окончания сезона из-за «неспособности соответствовать стандартам чемпионата».

Андреа Сассетти идёт в Ф-1

В сентябре 1991 года Андреа Сассетти, 31-летний основатель и владелец бренда «Андреа Мода», объявил о покупке команды «Колони». Она дебютировала в Формуле-1 в 1987-м, но за всё это время не набрала ни одного очка, а к моменту продажи уже более двух лет не могла пройти квалификацию. Сассетти немного расширил команду, наняв пару сотрудников своей обувной компании в качестве менеджеров, а также выкупил у «Симтека» болид, пару лет назад тайно разработанный для «БМВ».

Баварцы в конце 1980-х раздумывали о возвращении в Формулу-1, причём в статусе заводской команды, но этим планам не суждено было сбыться, а спроектированная машина осталась бесхозной. Правда, собрать эти болиды в «Андреа Мода» к началу сезона не успели, и на Гран-при Южной Африки команда приехала со слегка модифицированными машинами «Колони» — C4B.

В качестве пилотов Сассетти нанял пару итальянцев — относительно опытного Алекса Каффи и Энрико Бертаджию, который выступал за «Колони» во второй половине 1989-го. Выступал в том смысле, что в шести последних этапах сезона шесть раз не прошёл предквалификацию. Выйти на старт в ЮАР Бертаджии, как и Каффи, тоже было не суждено. Ещё до начала официальных тренировок от «Андреа Мода» потребовали внести обязательный для новых команд депозит в $ 100 тыс. Сассетти утверждал, что это не новая команда — а всё та же «Колони», пусть и переименованная, но это не подействовало. До заездов «Андреа Мода» в итоге не допустили.

Роберто Морено в кокпите «Андреа Мода» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

На Гран-при Мексики команда привезла уже новую машину — S921, однако собрать болиды механики не успели, и в Мехико «Андреа Мода» тоже не выступила. Для Каффи и Бертаджии это был уже перебор — пилоты раскритиковали команду за непрофессионализм, после чего Сассетти не медля уволил обоих. В Бразилию в качестве гонщиков команды отправились опытный Роберто Морено, который в предыдущем сезоне потерял место в «Бенеттоне» из-за Михаэля Шумахера, и британец Перри Маккарти.

У последнего, правда, не было ни суперлицензии, ни машины — в «Андреа Мода» успели собрать болид лишь для Морено. Тем не менее на «Интерлагосе» «Андреа Мода» впервые выступила в официальной сессии этапа Формулы-1. Без особого, впрочем, успеха: прежде чем сломаться, машина Морено проехала в предквалификации лишь два круга, а время Роберто было на 16 секунд хуже, чем у Бертрана Гашо на «Вентури». К квалификации бразилец не был допущен.

«Андреа Мода» набирает силу

К этапу в Испании Маккарти всё-таки получил суперлицензию, но у него возникла другая проблема. Энрико Бертаджия просился обратно в команду и принёс с собой $ 1 млн от спонсоров. Сассетти решил вернуть Бертаджию и уволить Маккарти, однако ФИА запретила: за сезон команда могла совершить лишь две замены пилотов — и обе уже были сделаны. «Андреа Мода» пришлось оставить Маккарти. Перри наконец вывел болид из боксов — но уже в конце пит-лейна он сломался. У Морено дела шли лучше — на этот раз его болид продержался три круга, а времени Гашо в предквалификации он уступил лишь 11 секунд.

В Имоле «Андреа Мода» была уже относительно конкурентоспособна — Роберто Морено не хватило лишь 0,4 секунды, чтобы опередить Андреа Кьезу. А в Монако и вовсе произошло чудо: Морено превзошёл и Кьезу, и Юкио Катаяму, и впервые в истории «Андреа Мода» вышел на старт Гран-при. Роберто стартовал с последней — 26-й — позиции и проехал 11 кругов, пока не отказал двигатель. Однако хорошо, что двигатель хотя бы был, ведь на следующем этапе похвастать его наличием «Андреа Мода» уже не могла!

Перри Маккарти на Гран-при Испании Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сассетти не заплатил компании Judd, и на Гран-при Канады команда осталась без силовых установок. В последний момент глава команды договорился с «Брэбемом», использовавшим такие же моторы, но время Морено в предквалификации оказалось на 14 секунд хуже, чем у Кьезы. Для Маккарти двигателя вовсе не нашлось. Перри, который выступал за «Андреа Мода» бесплатно и сам оплачивал выезды на Гран-при, в принципе стал для Сассетти обузой — он злился на британца из-за того, что упустил $ 1 млн от Бертаджии, и рассматривал машину Маккарти как запасной болид Морено.

Так, на домашнем для Перри Гран-при Великобритании на быстрый круг в предквалификации его отправили на дождевых шинах, хотя на трассе было сухо, а в Венгрии выпустили из боксов лишь за 45 секунд до окончания сессии — времени уйти на зачётную попытку у гонщика в принципе не было. В ФИА после этого пригрозили Сассетти, что если «Андреа Мода» и дальше будет выступать фактически одной машиной, то будет исключена из чемпионата. К этому моменту многие сотрудники, убедившись, что Сассетти в принципе слабо понимает, как устроен автоспорт, покинули команду. Ушли и спонсоры, и Сассетти теперь должен был сам финансировать «Андреа Мода».

Финальный аккорд

Перед Гран-при Бельгии из-за финансовых проблем чемпионат покинул «Брэбем», и пилоты «Андреа Мода» автоматически отобрались в квалификацию. В пятничной квалификации Морено и Маккарти были самыми медленными: Роберто уступил 14,5 секунды, Перри — 24,5. Причём у последнего возникли проблемы с рулевой колонкой — она изгибалась, а вести машину было практически невозможно. Когда Маккарти сообщил об этом Сассетти, тот ничуть не удивился. «Да, мы знаем. У Роберто было то же самое, поэтому мы переставили колонку на твою машину», — ответил он. Для Маккарти это была последняя капля — он покинул команду.

А на следующий день Сассетти был арестован бельгийскими властями по запросу Италии, обвинявшей его в подделке документов и мошенничестве. Никто не знал, откуда у Андреа деньги. Кто-то говорил, что ему помогал отец, кто-то утверждал, что Сассетти сколотил состояние на азартных играх, а другие намекали на его связи с мафией. Сассетти вскоре освободился и даже пытался приехать на Гран-при Италии, но ФИА попросту не пустила команду на трассу. «Андреа Мода» была исключена из чемпионата за несоответствие стандартам Формулы-1 и ущерб, нанесённый имиджу чемпионата.

Роберто Морено на Гран-при Венгрии Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Для команды это был конец. Существует ли обувная компания «Андреа Мода», доподлинно неизвестно — порядка 14 лет назад у неё был один магазин, расположенный в Сингапуре. Сассетти также принадлежат рестораны и ночные клубы, один из которых сгорел в результате поджога в 1992 году. Кроме того, один из уцелевших S921 остался в коллекции Сассетти, и он даже иногда пилотировал его на трассе «Мизано». Сейчас Андреа должно быть 66 лет.

Роберто Морено после распада «Андреа Мода» вернулся в Формулу-1 в 1995 году и провёл сезон в составе «Форти», но лучшим результатом бразильца стало 14-е место в Спа. После этого Морено перебрался в США, гонялся в серии CART (по сути — нынешний IndyCar), где одержал две победы и стал бронзовым призёром по итогам сезона-2000.

Перри Маккарти пытался закрепиться в Формуле-1 хотя бы в роли тест-пилота, но безуспешно. Британец взял перерыв от гонок, однако в 1996-м вернулся на трассу и выступал в «24 часах Ле-Мана». В общей сложности Перри пять раз выходил на старт суточного марафона, но его экипажи ни разу не доехали до финиша. Главным же успехом в карьере Маккарти стало шоу Top Gear на BBC, где Перри в первых двух сезонах играл роль загадочного и неизвестного гонщика Стига.