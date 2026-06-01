Придумал спонсора, чтобы получить место в команде: история великого блефа от чемпиона Ф-1

Формула-1 имеет одно маленькое отличие от других видов спорта – за участие нужно платить. Мы привыкли, что условные футболисты или баскетболисты прямо со старта карьеры зарабатывают огромные деньги. Да, гонщики тоже получают многомиллионные контракты, но только достигнув определённого статуса. А на ранней стадии карьеры в большинстве случаев молодому пилоту придется выложить кругленькую сумму за право попасть на стартовую решётку.

И в данном случае у начинающего гонщика есть два варианта: заплатить из своего кармана или же найти спонсора, который выкупит для своего подопечного место в одной из команд. Не стал исключением и трёхкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда, да только его путь был куда уникальнее и опаснее, чем у других гонщиков.

Кредит ради будущего

Что интересно, Ники происходил из достаточно обеспеченной семьи. Его дед Ганс Лауда был крупным венским промышленником, однако увлечение своего внука гонками он не поддерживал, считая, что тот должен стать наследником его бизнес-империи. В общем, спонсировать карьеру Ники богатый дедушка не планировал, поэтому юный гонщик был вынужден импровизировать.

Оставшись без поддержки семьи, Лауда не придумал ничего лучше, как взять кредит в банке. И в одной из финансовых организаций Ники согласились выдать займ. Получив финансовые гарантии, австрийский гонщик успел подписать контракт с командой «Марч» в преддверии сезона-1972. Однако чуть позже в банке изменили решение, сообщив Ники, что кредитование на столь крупную сумму требует одобрения со стороны наблюдательного совета. В конечном итоге контрольный орган отказал молодому австрийцу в выдаче денежных средств. Что интересно, в наблюдательный совет входил Ганс Лауда, который и наложил вето на выдачу кредита своему внуку.

Позже, кстати, Ники позвонил своему дедушке, попросив того не вмешиваться в его дела, на что был получен бескомпромиссный ответ: «Представитель семьи Лауда никогда не станет гонщиком». По признанию австрийского пилота, с тех пор он больше никогда не разговаривал с дедом.

Лауда долго выступал с логотипом Raiffeisen Bank Фото: McCarthy/Express/Hulton Archive/Getty Images

Снова оставшись без гроша в кармане, Ники пришёл в одну из крупнейших финансовых организаций страны – Raiffeisen Bank. Здесь уже у властного Ганса Лауды рычагов давления не было, поэтому его внуку выдали необходимую сумму в кредит – на пять лет. Что интересно, кредит был беспроцентным – за это австрийский гонщик должен был разместить наклейку логотипа банка на свой шлем, такое вот партнёрство.

Кстати, ещё одним условием кредитного договора Лауды стало страхование жизни. Таким образом кредитная организация минимизировала риски на случай трагичной гибели заёмщика. Это был вполне логичный шаг со стороны банка, если учитывать, что в то время безопасность в Формуле-1 оставалась на достаточно низком уровне, поэтому гибель гонщика на трассе, к сожалению, не была совсем уж редким событием.

Великий блеф от будущего чемпиона

Не лучшим образом откатав дебютный сезон в Формуле-1, Ники Лауда покинул «Марч» по окончании чемпионата 1972 года. Впрочем, ему удалось остаться в «Королевских гонках»: молодой австриец договорился о переходе в некогда великую команду «БРМ», которая гремела на весь пелотон в 1960-х, но превратилась в середняка к началу следующего 10-летия.

Фактически Лауда сам напросился выступать за «БРМ». Босс команды Луи Стэнли был не против предоставить Ники одну из трёх машин на сезон-1973, но с одним условием – Лауда должен был заплатить.

Ники снова пришлось ломать голову, где найти деньги, но на сей раз он не пошёл в банк, выбрав более изощрённый и авантюрный путь, а помог ему в этом языковой барьер. На встречу с Луи Стэнли Лауда прихватил своего друга, выдав его за представителя австрийского банка. На этих псевдопереговорах молодой гонщик выступил в роли переводчика.

По факту Ники просто разыграл сценку перед боссом команды. Фейковый спонсор что-то говорил на немецком, а его подельник «протеже» переводил таким образом, чтобы Луи Стэнли был уверен в готовности банка спонсировать карьеру начинающего пилота. Сошлись они тогда на том, что внести необходимую сумму «банк» сможет только после первой трети чемпионата – конечно же, из-за особенностей процедур бухгалтерского учёта. Луи Стэнли такой расклад устроил, и сезон-1973 Лауда начал в «БРМ».

Ники Лауда в составе «БРМ» в 1973 году Фото: Allsport UK /Allsport

Позже в разговоре с британским журналистом Марком Хьюзом трёхкратный чемпион признавался, что ставил перед собой задачу мощно выступить в первой трети сезона, чтобы стать для команды незаменимым. Появления денег ведь не предвиделось.

И не сказать, что Лауде удалось блеснуть на старте чемпионата. В квалификациях он проигрывал более опытным напарникам Клею Регаццони и Жан-Пьеру Бельтуазу, а в гонках – как и товарищи по команде, смог один раз набрать очки (пятое место в Зольдере). Для новичка команды результат не плохой, но эффекта вау и близко не было.

Однако шестой этап сезона в Монако всё изменил. Для начала Ники впервые выиграл квалификационное сражение у Регаццони и Бельтуаза, показав шестое время. Уже в начале гонки не без помощи везения австриец оказался на высокой для «БРМ» третьей позиции. Подняться на подиум в тот день Ники было не суждено – сход с дистанции. Но вплоть до поломки коробки передач на 24-м круге Лауда вполне успешно сдерживал «Феррари» Жаки Икса.

Звонили из «Феррари»

Да, по итогу заезда в Монте-Карло Ники набрал 0 очков. Однако Лауде удалось впечатлить Стэнли, что в тот момент было куда важнее, ведь Гран-при Монако открывал вторую треть чемпионата, а значит, австрийцу пора было платить за своё место в команде. Ники предполагал, что на ужине после гонки босс «БРМ» спросит про финансирование, и попытался заверить его, что деньги скоро поступят.

Но, к счастью для австрийского гонщика, Луи Стэнли был готов не брать с него ни цента, если тот подпишет контракт на следующий сезон.

«Слушай, хватит этой ерунды. Ты можешь получить место бесплатно, если подпишешь контракт на 1974 год», – спустя долгие годы вспоминал Лауда в разговоре с Марком Хьюзом.

Казалось бы, Лауда мог выдохнуть, однако вскоре ему снова пришлось понервничать, ведь его перформанс в Монако впечатлил не только Луи Стэнли, но и самого Энцо Феррари. В понедельник после гонки секретарь Ники (и по совместительству его кузина) сообщила ему, что звонил Лука ди Монтедземоло – тогдашний босс «Скудерии».

После перехода в «Феррари» Лауде больше не пришлось думать о деньгах Фото: Allsport UK /Allsport

Ошарашенный австриец перезвонил и получил подтверждение, что Комендаторе хочет с ним встретиться. Лауда, конечно же, хотел выступать за «Феррари», но он только что подписал контракт с «БРМ» на следующий сезон. Впрочем, Лука ди Монтедземоло заверил, что уладит юридические вопросы. От Ники требовалось лишь согласие на переезд в Маранелло.

В следующем году, уже будучи пилотом «Феррари», Лауда одержит дебютную победу в Ф-1, ещё год спустя – станет чемпионом. Потом будут ужасающая авария на «Нордшляйфе» и героическое возвращение в гонки, проигранная дуэль Ханту и реванш в виде второго титула в 1977 году. После он рассорится с руководством «Скудерии», уйдёт в «Брэбем» Берни Экклстоуна, став первым гонщиком, заработавшим $ 1 млн за год. Ещё через два года он завершит карьеру в Ф-1, но позже вернётся и возьмёт третий титул – уже в составе «Макларена».

К чему вся эта историческая справка, которую и так все знают? А к тому, что ничего этого, скорее всего, бы не было, если бы в далёком 1973-м Лауда не решился на рискованную авантюру с фейковым спонсорством. Тогда Ники поставил всё на зеро – поставил и выиграл, причём сделал это в Монако. Вот вам и символизм.