Новый суперседан от «Мерседеса»: 1169 «лошадей», море новаций, включая очень спорные

Mercedes-AMG показал, каким должен быть электрический заряженный седан в 2026 году — и сделал это без полумер.

Накануне Гран-при Канады на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе с участием Джорджа Расселла, Андреа Кими Антонелли и Брэда Питта Mercedes-AMG официально представил новый GT 4-Door Coupe. Новые технологии Mercedes-AMG продемонстрировал ещё в прошлом году — рекордным заездом концепта Concept AMG GT XX в Нардо, когда прототип проехал более 40 000 км за семь дней и 13 часов — буквально «вокруг света за восемь дней» — и установил в общей сложности 25 рекордов на дальние дистанции. Именно наработки из этой рекордной программы и были перенесены в серийную модель. Разбираем по полочкам самую амбициозную новинку Аффальтербаха.

Три аксиальных мотора: что это и почему это важно

Главная техническая сенсация GT 4-Door Coupe — аксиально-потоковые (axial flux) электромоторы. Их в машине три: два на задней оси и один – на передней. Вместе они выдают до 1169 л. с. Над моторами работала британская компания Yasa — специалист по электромоторам, которая с июля 2021 года полностью принадлежит Mercedes-Benz AG.

В чём суть? В аксиальном моторе электромагнитный поток идёт параллельно оси вращения — в отличие от обычного электромотора, где он направлен перпендикулярно оси. Ключевые компоненты выполнены в виде тонких дисков: два ротора охватывают статор по бокам, как сэндвич. Эта схема (так называемая H-конфигурация) обеспечивает оптимальную связь магнитного потока с роторами. Результат — компактность и высокая отдача: на передней оси связка занимает в ширину всего около 9 см, два задних мотора — примерно по 8 см каждый.

По сравнению с обычными электромоторами, аксиальные дают более высокую длительную мощность и больший крутящий момент. Это означает, что требовательные режимы езды можно подряд повторять очень часто и без потери производительности. Именно это, а не пиковая мощность сама по себе, и есть главная фишка концепции AMG.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

Технические показатели впечатляют. В GT 63 4-Door Coupe 4Matic+ пиковая мощность (в режиме AMG Launch Control при 80% заряда) достигает 1169 л. с., а GT 55 4-Door Coupe 4Matic+ выдаёт 816 л. с. Важная деталь — длительная мощность. GT 63 выдаёт 721 л. с. в продолжительном режиме, а GT 55 — 510 л. с. Продолжительность буста, наращивающего отдачу — 63 секунды у старшей версии и 55 секунд – у младшей.

Цифры разгона выглядят почти неприлично. Спринт 0-100 км/ч флагманская GT 63 выполняет за 2,1 секунды (с учётом активированного AMG Launch Control), а до 200 км/ч добирается за 6,4 секунды. Максимальная скорость — 300 км/ч (с опциональным пакетом Driver's Package). Версия GT 55 разменивает сотню за 2,5 секунды и достигает тех же 300 км/ч.

При этом сама архитектура High Performance Electric Architecture рассчитана на ещё большие мощности — свыше 1360 л. с., так что потенциально есть задел под экстремальные варианты Black Series. Задние моторы раскручиваются более чем до 13 000 об./мин., передний — более чем до 15 000 об./мин.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

HP.EDU: как устроены силовые блоки на осях

Моторы интегрированы в высокопроизводительные блоки High-Performance Electric Drive Unit (HP.EDU) — по одному на ось. На задней оси HP.EDU содержит два аксиальных мотора, объединённых с компактным одноступенчатым планетарным редуктором в общем корпусе. Моторы и редукторы — с масляным охлаждением. Туда же интегрирован блок управления насосами с гидронасосами и фильтрами. Используются два жидкостных инвертора на карбиде кремния (SiC) — по одному на мотор.

Карбид кремния выбран неслучайно: его свойства идеальны для требовательных условий эксплуатации с высокими напряжениями, токами и температурами при отличной теплопроводности. Передний HP.EDU включает один аксиальный мотор, цилиндрический редуктор со встроенным блокиратором парковки, жидкостный SiC-инвертор и блок управления насосами.

Интересное решение — передний мотор работает как «бустер»: он включается только тогда, когда нужны дополнительная мощность или тяга. Для повышения эффективности при низкой нагрузке так называемый Disconnect Unit (DCU) отсоединяет передний мотор за миллисекунды, снижая паразитные потери. При разгоне и рекуперации DCU замыкается для максимальной отдачи, а при равномерном движении, малой нагрузке или накате — размыкается, чтобы снизить потери и поднять эффективность.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

Батарея из Формулы-1: 2660 ячеек, каждая — в масляной ванне

Высоковольтная батарея GT 4-Door Coupe — полностью новая разработка, в которой собраны опыт гиперкара Mercedes-AMG One, философия Формулы-1 и наработки инженеров Mercedes-AMG в Аффальтербахе совместно с Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) в британском Бриксуорте. Эта AMG High Performance Electric Battery (AMG HP.EB) — ключ ко всей производительности машины. Концепция батареи в будущем потенциально способна обеспечить запас хода по WLTP значительно более 700 км. Три аспекта определяют выдающиеся характеристики аккумулятора: новые ячейки, инновационная система прямого охлаждения каждой ячейки и сравнительно высокое напряжение.

Ячейка имеет необычную форму — высокий и тонкий цилиндр: высота 105 мм при диаметре всего 26 мм. Малый диаметр минимизирует расстояние от сердцевины ячейки до поверхности, что позволяет быстро и эффективно отводить тепло, удерживая каждую ячейку в оптимальном температурном диапазоне. Корпус ячейки — лазерно-сваренный алюминиевый (вместо привычной «стальной банки»): он легче и обладает превосходной электро- и теплопроводностью.

Ещё одна изюминка — full-tab дизайн: обмотки ячейки соединены электрически и термически по всей поверхности полюсов. Это резко снижает внутреннее сопротивление и обеспечивает экстремально высокую мощность заряда и разряда. Прямое охлаждение интегрировано непосредственно в модули: вокруг каждой цилиндрической ячейки циркулирует высокотехнологичный электрически непроводящий масляный хладагент, удерживающий её в идеальной температуре. Рабочее напряжение — 800 вольт, что даёт меньший вес проводки, более высокую длительную мощность и сокращённое время зарядки.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

Зарядка 600 кВт: 460 км за 10 минут

Зарядная система задаёт новый стандарт. GT 4-Door Coupe выходит на зарядный ток более 800 ампер и пиковую мощность более 600 кВт на подходящей инфраструктуре — например, на новых быстрых зарядках Alpitronic. На практике это значит, что всего за 10 минут можно зарядить энергию примерно на 460 км пробега. Зарядка от 10 до 80% занимает всего 11 минут.

Машина готова к инфраструктуре будущего, но и на обычных, более медленных станциях она «тянет» полную мощность на большей части процесса зарядки. Если водитель может позволить себе долгую паузу или едет в регионе со слабой инфраструктурой, батарею можно зарядить и на 400 вольтах — система умеет переключаться. Кроме того, GT 4-Door Coupe подготовлен под пять мировых стандартов быстрой зарядки: CCS2 – в Европе, GB/T – в Китае, CHAdeMO – в Японии, CCS1 – в Южной Корее и NACS – в США.

Кузов GT 4-Door Coupe — полностью новая разработка с интеллектуальным миксом материалов: алюминий, сталь и волоконно-армированные композиты. Высоковольтная батарея интегрирована центрально в структуру «электро-скейтборда». Защитный корпус (safety box) охватывает модули, все коммутационные компоненты и систему управления батареей (BMS) — тоже эксклюзивную внутреннюю разработку AMG.

Корпус батареи — часть структуры кузова и часть концепции пассивной безопасности, поскольку батарея активно поглощает и распределяет нагрузки в случае столкновения. Высоковольтная секция с шинами расположена «верхним этажом» вдоль «хребта» батареи — подобно центральному тоннелю. BMS активно охлаждается через специальную плиту, что позволяет работать с более высокими токами.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

AMGForce S+: звук V8 и разрыв тяги «при переключениях»

Самая спорная и одновременно самая обсуждаемая фишка машины — режим AMGForce S+, который превращает электрический седан в аналог бензинового V8. В этом режиме GT 4-Door Coupe выдаёт максимально аутентичный звуковой спектакль в фирменном AMG-стиле, дополненный тактильно-иммерсивным опытом, включая имитацию разрыва тяги при симулированных переключениях передач — электромобиль ощущается и звучит так, будто ты в спорткаре Mercedes-AMG GT R.

Интеллектуальная система микширования в реальном времени использует более 1600 звуковых файлов, чтобы озвучить каждую дорожную ситуацию. Микс генерируется динамически в реальном времени под текущее поведение машины, чтобы создавать во время движения весь акустический спектр современного спортивного автомобиля.

Но звуковой мир не ограничивается ездой. При приближении владельца к машине и разблокировке — глубокий приглушённый бас. При посадке в салон — два тёмных импульса, как удары сердца. При блокировке дверей — два подтверждающих «сердцебиения». При зарядке — характерный щелчок при подключении кабеля и гул во время процесса. А режимы Launch Control, Boost и Showtime, вдохновлённые легендарным AMG One, дополнят акустический мир.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

AMG Race Engineer: гоночный инженер на борту

За динамику отвечает AMG Race Engineer — система, управляющая всей интеллектуальной начинкой силовой установки и систем динамики. Она состоит из двух ключевых модулей.

AMG Race Engineer Core — высокопроизводительный чип в центральном компьютере для движения и зарядки. По заявлению AMG, это одна из самых продвинутых и мощных чиповых технологий на рынке. Лежащее в основе ПО (управляет приводом, рекуперацией, энергией, зарядкой и термоменеджментом) — собственная разработка AMG.

AMG Race Engineer Control Unit — центральный контроллер динамики, тоже разработанный в Аффальтербахе. Три новые поворотные шайбы на центральном тоннеле позволяют индивидуально регулировать работу систем. Response Control отвечает за отклик электромоторов на педаль газа — от комфортного до острого и агрессивного. Agility Control регулирует поворачиваемость вокруг вертикальной оси (только в режимах Race/S+/S с выключенным ESP), создавая ощущение более короткой или длинной колёсной базы — от лёгкой недостаточной поворачиваемости до нейтрального поведения и контролируемой избыточной. Traction Control настраивает уровень вмешательства системы стабилизации по девяти уровням (тоже только в Race/S+/S с ESP Off) — функция, уже доказавшая свою эффективность на AMG GT R и AMG GT Black Series.

Салон Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

AMG Active Ride Control: подвеска без стабилизаторов

В стандартном оснащении электромобиль получил пневмоподвеску AMG Active Ride Control с полуактивной стабилизацией крена. Она предлагает широкий диапазон «характеров» между спортивностью и комфортом благодаря трёхрежимным пневмопружинам. Ресивер объёмом 8,2 л обеспечивает быстрый подъём и опускание кузова, включая регулировку дорожного просвета в зависимости от скорости для увеличения запаса хода.

Амортизаторы регулируются по отбою и сжатию и оснащены полуактивными гидравлически связанными элементами, которые заменяют обычные стабилизаторы поперечной устойчивости. Система гидравлически соединяет стойки подвески, позволяя варьировать жёсткость на крен и минимизировать крены кузова. На неровностях это повышает комфорт, в поворотах — точность управления. При движении по прямой систему можно полностью «раскрыть» для максимального комфорта.

В основе шасси — многорычажная подвеска спереди и сзади. Для снижения неподрессоренных масс все рычаги, поворотные кулаки и ступичные узлы спереди (кроме рулевой тяги) выполнены из кованого алюминия. Сзади все рычаги стальные, кроме алюминиевых пружинных рычагов.

Салон Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

Задняя ось — подруливающая. Центральный электромеханический рулевой актуатор без механической связи с рулём поворачивает задние колёса на угол до шести градусов в каждую сторону. До 80 км/ч колёса поворачиваются в противоположную передним сторону (виртуальное укорочение базы) — машина острее заходит в повороты, требует меньше усилий на руле и легче маневрирует. Выше 80 км/ч задние колёса поворачиваются в ту же сторону (до одного градуса), что виртуально удлиняет базу и заметно повышает устойчивость.

Привод — полностью вариативный AMG Performance 4Matic+. Полностью независимые электромоторы позволяют максимально гибко распределять момент между осями, а система torque vectoring — между задними колёсами индивидуально. Переход между задним и полным приводом происходит незаметно для водителя на основе интеллектуальной матрицы, которая за счёт датчиков при пробуксовке фиксирует проскальзывание колёс за доли секунды и перераспределяет момент.

Тормоза — комбинированные: карбон-керамические механизмы спереди и стальные — сзади. Это даёт оптимизированную по весу конфигурацию и стабильно точное и дозируемое усилие на педали независимо от того, чем создаётся замедление — рекуперацией, фрикционными тормозами или их комбинацией.

AeroKinetics: активная аэродинамика с эффектом Вентури

Новичок Mercedes-AMG получил динамичный фастбэк с длинным низким капотом, круто наклонённым лобовым стеклом и выразительным задним диффузором. По сравнению с предшественником, новый GT 4-Door Coupe удалось сделать на 4 см ниже — и это при батарее в полу. Изюминка передка — фирменная решётка AMG с вертикальными ламелями, впервые предлагаемая опционально с подсветкой. Подсвеченная центральная звезда Mercedes и фары с трёхлучевыми звёздами ходовых огней создают уникальную световую подпись.

Два выраженных «силовых купола» на капоте отсылают к автоспорту. В профиль бросаются в глаза мощные раздутые крылья, трёхчастное боковое остекление, зеркала на дверях и встроенные в поверхность дверей «потайные» ручки. Сзади доминируют шесть круглых фонарей в «турбинном» дизайне со звёздной графикой, опционально — световая полоса в роли дополнительного фонаря. Именно эти элементы стали основным поводом для критики дизайна GT 4-Door Coupe со стороны фанатов, которые обвинили Mercedes-Benz в создании аляповатого облика, совершенно не сочетающегося с имиджем бренда.

К элементам дизайна можно отнести и активную аэродинамику. Электромобиль получил две активные «плиты» AeroKinetics Venturi Flow в днище: они автоматически опускаются при необходимости, ускоряя поток под машиной через специально спрофилированные контуры. Возникает мощная зона низкого давления, которая буквально «присасывает» автомобиль к асфальту. Передний элемент выдвигается на скорости от 120 км/ч, центральный — от 140 км/ч.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

Активный задний диффузор AeroKinetics дополняется выдвижным задним спойлером с интеллектуальным алгоритмом работы. Активируясь на скорости от 80 км/ч, спойлер принимает разные положения — либо для устойчивости, либо для снижения сопротивления. При спокойной езде он спрятан в крышку багажника (для сохранения чистоты силуэта и для защиты механизма от грязи), а при динамичной — выдвигается в самое крутое положение для максимальной прижимной силы. Это положение можно активировать и вручную кнопкой на руле.

Система управления воздухом AeroKinetics Airpanel получила развитие: вертикальные жалюзи расположены по центру за воздухозаборником в переднем бампере и — впервые — слева и справа за воздухозаборниками охлаждения тормозов. Это делает AMG первой моделью во всём концерне Mercedes-Benz с серийным охлаждением колёсных арок. Обычно жалюзи закрыты до высоких скоростей — для минимального сопротивления и максимального запаса хода, а при необходимости створки могут независимо принимать девять положений вплоть до полного открытия.

Предложены литые и кованые диски размерностью от 19 до 21 дюйма, причём самые крупные имеют аэродинамически оптимизированный дизайн, который добавляет до 14 км запаса хода по циклу WLTP, а со специальными шинами выигрыш доходит до 30 км.

Спорткар встречает гран-туризмо

Внутри Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — сочетание стиля спорткара с комфортом гран-туризмо. Низкая посадка отсылает к духу купе AMG GT, а сам кокпит также ориентирован на водителя — архитектура панели приборов чётко даёт понять, кто в машине главный.

Дисплеи — 10,2-дюймовая приборная панель и 14-дюймовый экран мультимедиа — интегрированы в единый блок, причём монитор мультимедиа заметно повёрнут к водителю. Опционально доступен и 14-дюймовый тачскрин для переднего пассажира, который может запускать на нём собственный контент.

Главный акцент центральной консоли — три поворотные шайбы системы AMG Race Engineer Control Unit, развёрнутые к водителю и перекликающиеся по дизайну с «соплами» дефлекторов системы вентиляции. На консоли — подлокотник с закрытым отсеком, два лотка для индуктивной зарядки смартфонов и два подсвеченных подстаканника.

Руль и приборная панель Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

Передние сиденья разработаны специально для новинки, а за доплату их заменят опциональными креслами AMG Performance с интегрированными подголовниками. Спортивный руль AMG Performance с подрулевыми лепестками получил две круглые кнопки AMG с яркими цветными OLED-дисплеями, которые позволяют за доли секунды переключать функции, не отрывая глаз от дороги.

На втором ряду на первый план выходят качества гран-туризмо: продуманно комфортная посадка, две ниши в полу («гаражи для ног») для большего пространства для ног и удобных углов в коленях. Стандартное оснащение подразумевает два индивидуальных сиденья, опционально доступен трёхместный диван, причём спинки кресел складываются для трансформации салона.

Панорамная стеклянная крыша Sky Control переключается между прозрачным и непрозрачным состояниями посегментно. Ночью она опционально превращается в «звёздный холст» с подсвеченными гербами AMG над головами водителя и пассажира и гоночными полосами через всю крышу. Стекло — теплоизолирующее, с инфракрасным и Low-E покрытием. Для пуристов доступна ультралёгкая карбоновая крыша.

Задние сиденья Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

MBUX с ИИ: ChatGPT, Bing и Gemini на борту

Информационно-развлекательная система MBUX построена на новой ОС Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Доступны разные стили отображения, включая AMG Special с четырьмя экранами и фирменной «центральной трубой» с измерителем мощности (в режиме Sport+ работает как тахометр).

Новое поколение MBUX интегрирует искусственный интеллект разом от ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini. Виртуальный ассистент MBUX ведёт сложные многошаговые диалоги и появляется на экране Zero Layer в виде «живого» аватара с динамическими цветами и анимацией. Отдельная фишка — Sound Slider: тонкая настройка характера звука в салоне.

Для новинки предусмотрены несколько вариантов отображения информации для водителя. В режиме Energy Flow автомобиль становится практически прозрачным: визуальная модель с эффектом стекла показывает потоки энергии и отображает, какую мощность электродвигатели в данный момент передают на переднюю и заднюю оси.

Раздел Aero Flow демонстрирует текущее состояние активных аэродинамических элементов днища, активного заднего диффузора и активного заднего спойлера. Также отображается состояние аэродинамических панелей в передней решётке — открыты они или закрыты. Так высокотехнологичная аэродинамика становится визуально понятной.

Функция Warm Up предоставляет точную информацию о том, когда автомобиль и шины достигают оптимальной рабочей температуры. Для тех, кто хочет отслеживать время круга на треке, в меню IWC Watch предусмотрен соответствующий секундомер. Раздел Dynamic визуализирует физические силы, воздействующие на автомобиль во время движения: отображаются значения боковых перегрузок, текущее давление в шинах, а также состояние подвески и амортизаторов.

Наконец, раздел Power в любой момент показывает состояние аккумулятора, обеспечивая полный контроль над доступной электрической мощностью. AMG Set-Up позволяет настроить функции под себя — вплоть до активации всех аэроэлементов на стоянке для эффектного шоу (Pre-Check).

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Фото: Mercedes-AMG

Электромобиль получил встроенную систему телеметрии AMG Track Pace, которая записывает более 80 параметров 10 раз в секунду, показывает телеметрию, времена кругов и секторов на дисплеях и в проекционном экране. С завода предустановлены данные по легендарным трассам «Нюрбургринг», «Спа-Франкоршам» и другим. Интеллектуальная гоночная навигация в проекционном дисплее показывает углы поворотов и оптимальные точки торможения — как виртуальный инструктор, а AR-функция проецирует идеальную траекторию на мультимедийный экран. Опционально доступна встроенная HD-камера Dashcam с наложением данных для создания онборд-видео.

Predictive Performance Manager (PPM) — инструмент для оптимальных времён круга, впервые применённый на рекордном заезде Concept AMG GT XX. Он оптимизирует энергопоток в зависимости от выбранного режима — Endurance или Hotlap — и сообщает об этом звуковыми и визуальными сигналами. Логика проста: на длинных трассах или продолжительных сериях кругов неограниченная максимальная мощность используется не оптимально, а на спусках и в тесных связках поворотов полная мощность не нужна — энергия копится для подъёмов и длинных прямых.

Доступно семь режимов езды AMG Dynamic Select: Comfort, Sport, AMGForce Sport+, RACE, Slippery, Individual и — впервые у Mercedes-AMG — Eco. Comfort — стандарт для повседневности. Sport — типичная AMG-динамика с постоянным полным приводом. AMGForce Sport+ — экстравертный V8-опыт с имитацией переключений (как у трансмиссии AMG SpeedShift TCT/MCT 9G). Race — бескомпромиссный трековый режим с полным доступом к AMG Race Engineer Control Unit и опциям Drift Mode, Drag Race, Track Race.

Slippery обеспечивает максимальное сцепление на скользких покрытиях. Eco нацелен на максимальный запас хода: снижает мощность, момент и максимальную скорость, переводит машину в задний привод и опускает кузов. Individual даёт полную свободу настройки. В режимах S, S+ и Race доступен AMG Launch Control с эффектной хореографией старта: звук нагнетает напряжение, ремни подтягиваются, амбиентная подсветка переключается, машина начинает заметно вибрировать.

Ещё один бонус: одно потягивание обоих подрулевых «лепестков» разблокирует дополнительный буст в режимах Comfort, Sport и Sport+ (GT 63 — до 110 кВт, GT 55 — до 50 кВт). Это ощутимая прибавка мощности и момента, которую чувствуют все пассажиры, в том числе за счёт автоматически подтягивающихся ремней безопасности.

Что в итоге?

Список технологических новинок впечатляет: первый серийный автомобиль на платформе AMG.EA, три аксиально-потоковых мотора от Yasa, батарея с 2660 ячейками в масляном охлаждении, зарядка 600 кВт, Central Coolant Hub из рекордного концепт-кара, виртуальные датчики температуры, MBUX с тремя ИИ-агентами сразу. И, конечно, спорный, но смелый AMGForce S+ с имитацией V8 и разрывом тяги «при переключениях» — попытка сохранить ту самую AMG-эмоцию в эпоху, когда восьмицилиндрового мотора под капотом больше нет.

Покупателям предложат две версии — флагманскую Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupe и базовую Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupe. Заказы уже открыты, а серийное производство Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe стартует летом 2026 года на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене — одной из самых богатых на традиции площадок концерна, основанной в 1915 году.

Удастся ли AMG переубедить пуристов, для которых электрический AMG — это оксюморон? Вопрос открытый. Но техническая сторона дела не оставляет сомнений: Аффальтербах подошёл к задаче без полумер. И заявка «мы не просто соответствуем планке, мы её поднимаем» — судя по характеристикам, не пустые слова.