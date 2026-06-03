Одна из самых эпичных аварий в истории Ф-1: как в Монако чемпиона спасали из моря

В предстоящий уикенд в Монте-Карло состоится 83-й Гран-при Монако, одна из самых знаменитых гонок в мире, которая появилась раньше Формулы-1. В истории этого заезда было множество необычных событий — и сегодня предлагаем вспомнить одно из самых ярких, а именно — гонку 1955 года, когда, перелетев через заграждения, в Средиземное море вместе со своей «Лянчей» рухнул двукратный чемпион мира Альберто Аскари.

«Серебряные стрелы» в Европе

Сезон-1955 начался в середине января в Аргентине, и первая гонка чемпионата завершилась победой Хуана Мануэля Фанхио на «Мерседес-Бенц» W196, который ещё в прошлом году казался непобедимым. Словно этого было мало, двумя неделями позднее Фанхио и его новый партнёр по команде Стирлинг Мосс оформили дубль на внезачётном Гран-при Буэнос-Айреса.

Гонка в Монако проходила ближе к концу мая и в календаре чемпионата мира стояла второй — для «Серебряных стрел» это были первые в году соревнования в Европе. Болельщики ждали уикенда с особым нетерпением ещё и потому, что это был первый с 1950 года Гран-при Монако на болидах с открытыми колёсами (внезачётный заезд 1952-го проходил на спорткарах).

В Монте-Карло «Мерседес» приехал с тремя машинами, причём две из них были специально подготовленными к заезду укороченными версиями — их предстояло пилотировать Фанхио и Моссу. На стандартной W196 должен был выступить Ханс Херман, но после аварии на подъёме перед площадью «Казино» немца заменил француз Андре Симон.

Хуан Мануэль Фанхио и глава команды «Мерседес» Альфред Нойбауэр перед Гран-при Монако 1955 года Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Для Гран-при Монако в 1955-м действовали особые правила квалификации: в борьбе за первые три места учитывалась лишь первая сессия, а за остальные позиции пилотам предстояло сражаться в последующих сессиях. Организаторы стремились таким образом привлечь в четверг побольше зрителей, хотя пилотам это решение пришлось не по душе.

Многие из участников прежде никогда не выступали в Монте-Карло и теперь должны были с ходу атаковать на незнакомой трассе. Майк Хоторн и вовсе не смог побороться за поул-позицию — к четвергу его «Вэнуолл» ещё даже не доставили на трассу. Не успели подготовить машины и в «Гордини» — её пилоты первую сессию тоже пропустили.

Поул-позиция в итоге осталась за Фанхио, а второе место, опередив Мосса, занял Аскари. Другие пилоты «Лянчи» — Эудженио Кастеллотти и Луиджи Виллорези — расположились на четвёртом и седьмом местах соответственно, вклинившись в строй «Мазерати», лучший из представителей «Феррари» Морис Тринтиньян показал девятое время, а Симон замкнул топ-10.

Аскари против «Мерседесов»

На старте в лидерах гонки закрепился Фанхио, а на вторую позицию вырвался Кастеллотти. Впрочем, уже на пятом круге итальянца прошёл Мосс, и впереди теперь шли два «Мерседеса». Для Аскари начало гонки сложилось неудачно — уже на первом круге Альберто откатился на четвёртую позицию, а на 15-м пропустил Жана Беру и шёл только пятым.

Шестью кругами позднее Альберто контратаковал Кастеллотти и поднялся на четвёртую строчку, а вскоре Эудженио пробил одно из задних колёс, поехал в боксы и выбыл из борьбы за высокие места. Затем проблемы возникли и у Беры, который тоже свернул к механикам. Аскари оказался на третьем месте, однако паре «Мерседесов» проигрывал порядка 40 секунд.

Старт Гран-при Монако 1955 года Фото: Скриншот телеканала Sky Sports

Всё шло к уверенному дублю «Серебряных стрел» — пока на середине дистанции из-за поломки трансмиссии не сошёл Фанхио. Первое место перешло к Моссу, он продолжал отрываться от Аскари и к 60-му кругу опережал Альберто почти на полторы минуты. Сам Альберто тем временем оказался под прессингом отставшего на круг Чезаре Пердизы на «Мазерати».

У Мосса не было соперников, он постепенно догонял Аскари и Пердизу и готовился опередить на круг весь пелотон. Однако на 81-м круге вышел из строя и второй «Мерседес» — из-под капота повалил густой дым, выхлопные трубы отплёвывали масло, а Стирлинг направился в боксы, где механики пытались придумать, как починить машину.

Аскари и Кастеллотти на Гран-при Монако 1955 года Фото: Скриншот телеканала Sky Sports

На фоне проблем Фанхио и Мосса в лидеры вышел Аскари, однако на выходе из тоннеля итальянец наехал на вытекшее из «Мерседеса» Стирлинга масло — «Лянчу» мгновенно потащило в заграждения. Болид протаранил соломенные блоки и мешки с песком и рухнул в воду — такие уж тогда были подходы к безопасности гонок. «Лянча» подняла огромное облако пара и начала тонуть. На место аварии тут же бросились спасатели.

Вскоре Аскари вынырнул из воды в нескольких метрах от того места, где тонул его болид. Альберто тут же положили в скорую и отправили в больницу, но он отделался лишь ссадиной на носу. «Я успел выбраться из машины, пока она шла ко дну, — рассказывал он на следующий день. — Я на мгновение оказался в ступоре, но холодная вода словно разбудила меня».

Последний заезд Аскари

После схода трёх лидеров подряд победу в Гран-при Монако одержал Морис Тринтиньян — он уже не раз выигрывал внезачётные гонки, но впервые первенствовал на этапе чемпионата мира — и стал первым французом, которому это удалось. Кастеллотти принёс «Лянче» второе место, а третьим финишировал Пердиза, для которого это был лишь второй Гран-при в жизни.

Для Альберто Аскари та гонка в Монако оказалась последней. Через несколько дней он отправился в Монцу на тесты спорткара «Феррари», на котором должен был вместе с Кастеллотти выступить в «1000 км Монцы». Изначально работать с машиной должен был только Кастеллотти, но Аскари решил тоже проехать несколько кругов.

На третьем круге в одном из скоростных поворотов «Феррари» занесло, после чего машина дважды перевернулась. Аскари выбросило из кабины, он получил множественные травмы и погиб на месте. Причины аварии так и не были установлены. Сегодня на месте этого поворота находится шикана — она названа в честь Аскари.

Энцо Феррари и Альберто Аскари в 1950 году Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Как вспоминал один из очевидцев, в тот момент, когда Альберто отправился на третий круг, на трассе находились двое рабочих. Один, услышав рёв двигателя, быстро покинул полотно, а второй словно замер. Однако Эрнесто Брамбилла, находившийся в тот день в Монце и видевший аварию своими глазами, сказал, что посторонних на трассе не было.

Чемпионат мира 1955 года завершился уверенной победой «Мерседес-Бенц»: Фанхио и Мосс выиграли все оставшиеся этапы и заняли по итогам сезона первое и второе места. Третьим стал Кастеллотти, четвёртым — Тринтиньян. В сезоне-1955 «Серебряные стрелы» также выиграли чемпионат мира по гонкам спорткаров, победив в «Турист Трофи» и «Тарга Флорио».

В конце года, который ознаменовался трагедией в Ле-Мане — самой страшной в истории автоспорта, немцы свернули гоночную программу, сосредоточив усилия на создании дорожных машин. Фанхио после этого перешёл в «Феррари» и в 1956-м выиграл четвёртый титул, а в 1957-м в составе «Мазерати» стал пятикратным чемпионом мира.